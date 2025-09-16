বিটিচি নিৰ্বাচন, কোন সমষ্টিত কোন প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হ'ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ?
চমু চাপিছে বিটিচি নিৰ্বাচন । কোন সমষ্টিত কিমান প্ৰাৰ্থী, কিমান ভোটাৰ, কিমান ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ? পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন ।
Published : September 16, 2025 at 10:21 PM IST
কোকৰাঝাৰ: বিটিচি নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী । যাক লৈ এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে বড়োভূমিত । বড়োভূমিৰ দুই মূল ৰাজনৈতিক ৰাজনৈতিক দল ইউপিপিল আৰু বিপিএফ দলে পৰিষদ দখলৰ বাবে দুয়োটা দল জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷
পিছপৰি থকা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় দল বিজেপিও ৷ সমষ্টি বিশেষে মূলতঃ বিপিএফ, ইউপিপিএল এই তিনিটাৰ মাজতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ’ব বুলি ভোটাৰ ৰাইজে মত পোষণ কৰিছে ৷
বিটিচিৰ ৪০ টা পৰিষদীয় সমষ্টিত ২০২০ চনৰ নিৰ্বাচনত বিপিএফ দলে ১৭ খন, ইউপিপিএল দলে ১২ খন, বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ২৬ খন আসনৰ ভিতৰত ৯ খন, কংগ্ৰেছে ১ খন আৰু গন সুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে লাভ কৰা ১ খন আসন লাভ কৰিছিল ৷
কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ৩ নম্বৰ শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টিৰ পৰা সজল সিংহই একমাত্ৰ কংগ্ৰেছৰ আসনখন লাভ কৰিছিল যদিও পাছত বিজপিত যোগদান কৰাত বিটিচিত কংগ্ৰেছৰ আসন শূন্য হৈ পৰে ৷
আনপিনে বিপিএফ দলে ১৭ বছৰ শাসনত থকাৰ পাছতো সৰ্বাধিক ১৭ খন আসন লাভ কৰে যদিও চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম নহ’ল ৷ বিজেপিয়ে লাভ কৰা ৯ খন আৰু ইউপিপিল দলে লাভ কৰা ১২ খন আসনকলৈ মিত্ৰজোঁট পৰিষদ গঠন কৰে ৷
ইয়াৰোপৰি বিপিএফৰ ৩ গৰাকী প্ৰাৰ্থী ক্ৰমে ১৩ নম্বৰ ছিৰাং দুৱাৰৰ ছাইখং বসুমতাৰী,১৮ নম্বৰ মানাস ছেৰফাঙৰ ধনঞ্জয় বসুমতাৰী,২১ নম্বৰ শালবাৰী সমষ্টিৰ জয় বসুমতাৰীয়ে ইউপিপিলত যোগদান কৰে ৷
আনহাতে ৪ জন বিএফৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থী ক্ৰমে ৪ নম্বৰ যমদুৱাৰ সমষ্টিৰ ৰেওৰেওয়া নাৰ্জিহাৰী, ন নম্বৰ বনৰগাঁও সমষ্টিৰ ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম,১৭ নম্বৰ সুবাইঝাৰ সমষ্টিৰ প্ৰভাত বসুমতাৰী আৰু ২৬ নম্বৰ দৰঙাজুলিৰ বিজিতগৗৰা নাৰ্জাৰীয়ে বিজেপি দলত যোগদান কৰে ৷ এজন কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীকে ধৰি বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী ১৪ জনলৈ বৃদ্ধি পায় আৰু ইউপিপিল দলৰ ১৪ জনলৈ বৃদ্ধি পায় ৷
বিপিএফ দলৰ ৭ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ৩ জনে ইউপিপিল দলত আৰু ৪ গৰাকী বিজেপি দলত যোগদান কৰাত দলটোৰ প্ৰাৰ্থী ১০ জনলৈ হ্ৰাস পায় ৷ বিপিএফ দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰি ইউপিপিল আৰু বিজেপি দলত যোগদান কৰা ছয়গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব পাইছে যদিও কেইজনে নিজৰ আসন অক্ষুণ্ণ ৰাখিব সেয়া ২৬ ছেপ্টেম্বৰৰ ফলাফলেহে ক’ব ৷
কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ১২ টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ প্ৰতিটো দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলে নিজৰ ক্ষমতা দখলৰ বাবে ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷ জিলাখনৰ ১২ টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ সৰ্বমুঠ ভোটাৰ ৭,০৭,৭৫২ জন ৷ ইয়াৰে পুৰুষ ৩,৫০,৪০৭ জন, মহিলা ৩,৫০,৩৪০ গৰাকী, তৃতীয় লিংগৰ ৫ জন আছে ৷ মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে ৯৪২ টা আছে ।
১ নম্বৰ পৰ্বতঝোৰা সমষ্টি:
এই সমষ্টিত মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে ৮৮ টা ৷ সমষ্টিটোত সৰ্বমুঠ ৬৯,৯৫৫ জন ভোটাৰ আছে ৷ পুৰুষ ভোটাৰ ৩৫,২৯২ জন ৷ মহিলা ভোটাৰ ৩৪,৬৬১ জন । তৃতীয় লিংগৰ ১ জন আছে ৷ সমষ্টিটোত এইবাৰ ৯ গৰাকী প্ৰাৰ্থী থিয় দিছে ৷
সমীক্ষা চলাই পোৱা তথ্য মতে সমষ্টিটোত মূলত চাৰিকোণীয়া যুঁজ হ’ব । ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা সমষ্টিটোত বিপিএফৰ দখলত আছে ।
এইবেলি মুনমুন ব্ৰহ্ম (বিপিএফ), প্ৰসেন ব্ৰহ্ম (ইউপিপিল), বনেন্দ্ৰ কুমাৰ মুছাহাৰী(বিজেপি), সোহেন কুমাৰ ব্ৰহ্ম (কংগ্ৰেছ)ৰ মাজত মূল যুঁজ হ’ব বুলি ভোটাৰ ৰাইজে মন্তব্য কৰিছে ৷
২ নং গুমা সমষ্টি:
এই সমষ্টিটোত মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে ৭৭ টা । সৰ্বমুঠ ভোটাৰ ৬৩,৪৬৯ জন । ইয়াৰে পুৰুষ ৩৩,৫৭১ জন, মহিলা ২৩,৫৭৭ গৰাকী ৷ সমষ্টিটোত ১৪ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে যদিও মূল যুঁজ বিপিএফ, কংগ্ৰেছ, বিজেপি আৰু ইউপিপিলকে ধৰি চাৰিকোণীয়া যুঁজ হ’ব বুলি ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত চৰ্চিত হৈছে ।
পূৰ্বতে বিপিএফৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লৈ আহিছে ৷ এন্টাজ আলী(বিপিএফ), বিটিচিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য সজল সিংহ(বিজেপি), আবু বক্কৰ ছিদ্দিক(কংগ্ৰেছ) আৰু মুৰ্ছিদা বেগমৰ মাজত যুঁজখন হ’ব ।
সমষ্টিটোত ১০ গৰাকী ধৰ্মীয় সংখ্যা লঘুৰ প্ৰাৰ্থী থিয় হোৱাৰ বাবে ভোট বিভাজন হোৱাৰ ফলত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী বিজয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত চৰ্চিত হৈছে ৷
৩ নং শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টি:
এই সমষ্টিটোত মুঠ ভোটগ্ৰহন কেন্দ্ৰ ৫৯ টা । সৰ্বমুঠ ভোটাৰ ৪৭,১৫৯জন ৷ ইয়াৰ পুৰুষ ২৩,৫৮২ জন আৰু মহিলা ২৩,৫৭৭ গৰাকী ৷ সমষ্টিটোত মুঠ ৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে থিয় দিছে যদিও মূল যুঁজখন ইউপিপিল দলৰ প্ৰাৰ্থী তথা কাৰ্যবাহী সদস্য উইলছন হাসদা আৰু বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী তথা অধিবক্তা মোখলেছুৰ ৰহমানৰ মাজতে হ’ব ৷
সমষ্টিটোত সকলোৰে পৰিচিত শুকুৰ আলিয়েও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷
৪ নং যমদুৱাৰ সমষ্টি:
এই সমষ্টিৰ মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ৬৬ টা ৷ মুঠ ভোটাৰ ৪৭,৮৫১ জন । ইয়াৰে পুৰুষ ২৪,২৪৭ জন, মহিলা ২৩,৬০৩ গৰাকী, তৃতীয় লিংগ ১জন ৷ সমষ্টিটোত ৯ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷
যোৱাবাৰ বিপিএফৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত মূল যুঁজ বিপিএফৰ উইলিয়াম নাৰ্জাৰী আৰু ইউপিপিএলৰ চৰণজিত বসুমতাৰীৰ মাজত হ’ব হ’ব ৷
সমষ্টিটোত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মালম্বীৰ ভোটাৰ অধ্যুষিত হোৱাৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰাহুল নাৰ্জাৰীয়ে হিন্দু ভোট লৈ পাৰ হোৱাৰ সুযোগ লৈছে ৷
৫ নং চৰাইবিল সমষ্টি:
উক্ত সমষ্টিৰ মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ৭৪ টা ৷ মুঠ ভোটাৰ ৫৮,৩৩৮ জন । ইয়াৰে পুৰুষ ২৯,২৯০ জন আৰু মহিলা ভোটাৰ ২৯,০৪৮ গৰাকী ৷
বিপিএফৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত মুল যুঁজ বিপিএফৰ মৃত্যুঞ্জয় নাৰ্জাৰী আৰু ইউপিপিল দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজু নাৰ্জাৰীৰ মাজত দুইকোণীয়া যুজ হ’ব ৷
অৱশ্যে সমষ্টিটোত বিজেপিৰ জিলা সভাপতি গোসাই বসুমতাৰীও পিছ পৰি নাথাকে বুলি ভোটাৰ ৰাইজে মন্তব্য কৰে ৷
৬ নং কচুগাঁও সমষ্টি:
মুঠ ভোটগ্ৰহন কেন্দ্ৰ ৮১ টা ৷ মুঠ ভোটাৰ ৫৭,৪৬৩ জন ৷ ইয়াৰে পুৰুষ ২৮,৯১৮ আৰু মহিলা ২৮,৫৪৫ গৰাকী ৷
ইউপিপিলৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত ইউপিপিলৰ প্ৰাৰ্থী তথা কাৰ্যবাহী সদস্য উকীল মুছাহাৰী আৰু পশ্চিম কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ বিপিএফ দলৰ বিধায়ক ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীৰ মাজত মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ’ব ৷
৭ নং ফকিৰাগ্ৰাম সমষ্টি:
এই সমষ্টিৰ মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ৯৭ টা ৷ মুঠ ভোটাৰ ৭৫,৪৭৫ জন । ইয়াৰে পুৰুষ ৩৮,৪৯৬ জন আৰু মহিলা ৩৬,৯৭৯ গৰাকী ৷ ১৩ জন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰা সমষ্টিটোত দৃশ্যপট অদ্যাপি ধূসৰ হৈ আছে ৷
বিজেপিৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত এইবাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তথা কাৰ্যবাহী সদস্য অৰূপ কুমাৰ দে’ এইবাৰ তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব বুলি ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত চৰ্চিত হৈছে । বিগত পাঁচ বছৰত জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীৰ কাৰ্যকলাপত অসন্তুষ্ট হোৱা সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ মাজত এইবেলি বিশেষভাৱে সোমাব পৰা নাই ৷
তথাপিও সমষ্টিটোত বিজেপি, ইউপিপিল দলৰ তথা দুবাৰকৈ নিৰ্বাচিত হোৱা প্ৰাক্তন পাৰিষদ আফজল হক সৰকাৰ, জি এছপিৰ প্ৰাৰ্থী সুকুমাৰ দেৱ নাথ, নিৰ্দলীয় পাৰ্থী তথা কোচ-ৰাজবংশী সকলোৰ সমৰ্থিত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দিলীপ বৰ্মন, কংগ্ৰেছৰ ড৹ হোছনেআৰা বেগমৰ মাজত পাঁচকোণীয়া যুঁজ হ’ব ৷
মুছলমান ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লোৱা সমষ্টিটোত ভোট বিভাজনে কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই ৷
৮ নং দোতমা সমষ্টি:
এই সমষ্টিৰ মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ৬৯ টা ৷ সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰ ৫৩,২৯৯ জন ৷ ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ২৬৩৮৩ জন আৰু মহিলা ২৬ ৯১৬ গৰাকী ৷ সমষ্টিটোত ৭ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷ ইয়াৰে বিপিএফ, ইউপিপিল, বিজেপিৰ তিনিওগৰাকীয়ে হাই প্ৰফাইল প্ৰাৰ্থী ৷
বিপিএফৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত যুৱ নেতা প্ৰকাশ বসুমতাৰী, ইউপিপিএল দলৰ তথা বিটিচিৰ চীফ প্ৰমোদ বড়ো, বিজেপিৰ প্ৰভাৱশালী ব্যৱসায়ী মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্মৰ মাজত তীব্ৰ যুঁজ হ’ব ৷ এই সমষ্টিটো এইবেলি সকলোৰে আকৰ্ষণ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৷
৯ নং বনৰগাঁও সমষ্টি:
এই সমষ্টিৰ মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ৭৯ টা আৰু ৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷
বিপিএফৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত ইউপিপিএল দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰবিৰাম ব্ৰহ্ম, বিজেপিৰ তথা প্ৰাক্তন পাৰিষদ ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম আৰু বিপিএফৰ যুৱৰাজ ব্ৰহ্মৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ’ব ৷
১০ নং দেৱৰগাঁও সমষ্টি:
এই সমষ্টিটোত মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ৮৫ টা ৷ মুঠ ভোটাৰ ৬৭, ২৯১ জন ৷ ইয়াৰে পুৰুষ ৩৩,১৮৭ জন আৰু মহিলা ৩৪,১০৪ গৰাকী ৷
২২ বছৰ বিপিএফৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত বিপিএফ দলৰ সভাপতি তথা প্ৰভাৱশালী নেতা হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু এসময়ৰ মহিলাৰীৰ সতীৰ্থ তথা প্ৰাক্তন উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য খাম্পা বৰগয়াৰীৰ মাজতে যুঁজ হ’ব ৷ সমষ্টিটোত পাঁচগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷
১১ নং বাওখুংগ্ৰী সমষ্টি:
এই সমষ্টিত ৬৮ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰো আৰু সাতগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷
২২ বছৰ বিপিএফৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত ইউপিপিল দলৰ তথা প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য ধনেশ্বৰ গয়াৰী আৰু ইউপিপিল দলৰ প্ৰভাৱশালী নেতা তথা কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ওৰফে ফেৰেংগাৰ মাজতে মূল যুঁজ হ’ব ৷
১২ নং ছালেকাটি সমষ্টি:
এই সমষ্টিত ৭০ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে আৰু ৫ জন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷ বিপিএফৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত পাৰিষদ তথা জিলা বিজেপিৰ সভাপতি দেৰহাছৎ বসুমতাৰী আৰু কোকৰাঝাৰ পূৱ সমষ্টি বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰীৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ’ব ৷ বিজেপিৰ পৰা কবিতা বসুমতাৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে যদিও বিশেষ আগুৱাব পৰা নাই ৷
গতিকে জিলাখনৰ ১২ সমষ্টিৰ সৰ্বমুঠ এশগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা সমষ্টিটোত কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব ইয়াৰ কাৰণে ২৬ ছেপ্টেম্বৰলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব ৷