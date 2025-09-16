ETV Bharat / politics

বিটিচি নিৰ্বাচন, কোন সমষ্টিত কোন প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হ'ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ?

চমু চাপিছে বিটিচি নিৰ্বাচন । কোন সমষ্টিত কিমান প্ৰাৰ্থী, কিমান ভোটাৰ, কিমান ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ? পঢ়ক এই প্ৰতিবেদন ।

There will be Battle among candidates in which constituency in BTC elections
বিটিচি নিৰ্বাচন, কোন সমষ্টিত কোন প্ৰাৰ্থীৰ মাজত হ'ব প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা ? (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 16, 2025 at 10:21 PM IST

9 Min Read
কোকৰাঝাৰ: বিটিচি নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাত্ৰ কেইটামান দিন বাকী । যাক লৈ এক উৎসৱমুখৰ পৰিৱেশ বিৰাজ কৰিছে বড়োভূমিত । বড়োভূমিৰ দুই মূল ৰাজনৈতিক ৰাজনৈতিক দল ইউপিপিল আৰু বিপিএফ দলে পৰিষদ দখলৰ বাবে দুয়োটা দল জোৰদাৰ প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷

পিছপৰি থকা নাই ৰাষ্ট্ৰীয় দল বিজেপিও ৷ সমষ্টি বিশেষে মূলতঃ বিপিএফ, ইউপিপিএল এই তিনিটাৰ মাজতে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ’ব বুলি ভোটাৰ ৰাইজে মত পোষণ কৰিছে ৷

There will be Battle among candidates in which constituency in BTC elections
ইটিভি ভাৰত GFX (ETV Bharat Assam)

বিটিচিৰ ৪০ টা পৰিষদীয় সমষ্টিত ২০২০ চনৰ নিৰ্বাচনত বিপিএফ দলে ১৭ খন, ইউপিপিএল দলে ১২ খন, বিজেপিয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ২৬ খন আসনৰ ভিতৰত ৯ খন, কংগ্ৰেছে ১ খন আৰু গন সুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে লাভ কৰা ১ খন আসন লাভ কৰিছিল ৷

There will be Battle among candidates in which constituency in BTC elections
ইটিভি ভাৰত GFX (ETV Bharat Assam)

কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ৩ নম্বৰ শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টিৰ পৰা সজল সিংহই একমাত্ৰ কংগ্ৰেছৰ আসনখন লাভ কৰিছিল যদিও পাছত বিজপিত যোগদান কৰাত বিটিচিত কংগ্ৰেছৰ আসন শূন্য হৈ পৰে ৷

আনপিনে বিপিএফ দলে ১৭ বছৰ শাসনত থকাৰ পাছতো সৰ্বাধিক ১৭ খন আসন লাভ কৰে যদিও চৰকাৰ গঠন কৰিবলৈ সক্ষম নহ’ল ৷ বিজেপিয়ে লাভ কৰা ৯ খন আৰু ইউপিপিল দলে লাভ কৰা ১২ খন আসনকলৈ মিত্ৰজোঁট পৰিষদ গঠন কৰে ৷

ইয়াৰোপৰি বিপিএফৰ ৩ গৰাকী প্ৰাৰ্থী ক্ৰমে ১৩ নম্বৰ ছিৰাং দুৱাৰৰ ছাইখং বসুমতাৰী,১৮ নম্বৰ মানাস ছেৰফাঙৰ ধনঞ্জয় বসুমতাৰী,২১ নম্বৰ শালবাৰী সমষ্টিৰ জয় বসুমতাৰীয়ে ইউপিপিলত যোগদান কৰে ৷

There will be Battle among candidates in which constituency in BTC elections
ইটিভি ভাৰত GFX (ETV Bharat Assam)

আনহাতে ৪ জন বিএফৰ বিজয়ী প্ৰাৰ্থী ক্ৰমে ৪ নম্বৰ যমদুৱাৰ সমষ্টিৰ ৰেওৰেওয়া নাৰ্জিহাৰী, ন নম্বৰ বনৰগাঁও সমষ্টিৰ ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম,১৭ নম্বৰ সুবাইঝাৰ সমষ্টিৰ প্ৰভাত বসুমতাৰী আৰু ২৬ নম্বৰ দৰঙাজুলিৰ বিজিতগৗৰা নাৰ্জাৰীয়ে বিজেপি দলত যোগদান কৰে ৷ এজন কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীকে ধৰি বিজেপি দলৰ প্ৰাৰ্থী ১৪ জনলৈ বৃদ্ধি পায় আৰু ইউপিপিল দলৰ ১৪ জনলৈ বৃদ্ধি পায় ৷

বিপিএফ দলৰ ৭ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ৩ জনে ইউপিপিল দলত আৰু ৪ গৰাকী বিজেপি দলত যোগদান কৰাত দলটোৰ প্ৰাৰ্থী ১০ জনলৈ হ্ৰাস পায় ৷ বিপিএফ দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰি ইউপিপিল আৰু বিজেপি দলত যোগদান কৰা ছয়গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে এইবাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰাৰ্থিত্ব পাইছে যদিও কেইজনে নিজৰ আসন অক্ষুণ্ণ ৰাখিব সেয়া ২৬ ছেপ্টেম্বৰৰ ফলাফলেহে ক’ব ৷

কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ১২ টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ প্ৰতিটো দলৰ প্ৰাৰ্থীসকলে নিজৰ ক্ষমতা দখলৰ বাবে ব্যাপক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ অভিযান অব্যাহত ৰাখিছে ৷ জিলাখনৰ ১২ টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ সৰ্বমুঠ ভোটাৰ ৭,০৭,৭৫২ জন ৷ ইয়াৰে পুৰুষ ৩,৫০,৪০৭ জন, মহিলা ৩,৫০,৩৪০ গৰাকী, তৃতীয় লিংগৰ ৫ জন আছে ৷ মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে ৯৪২ টা আছে ।

There will be Battle among candidates in which constituency in BTC elections
ইটিভি ভাৰত GFX (ETV Bharat Assam)

১ নম্বৰ পৰ্বতঝোৰা সমষ্টি:

এই সমষ্টিত মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে ৮৮ টা ৷ সমষ্টিটোত সৰ্বমুঠ ৬৯,৯৫৫ জন ভোটাৰ আছে ৷ পুৰুষ ভোটাৰ ৩৫,২৯২ জন ৷ মহিলা ভোটাৰ ৩৪,৬৬১ জন । তৃতীয় লিংগৰ ১ জন আছে ৷ সমষ্টিটোত এইবাৰ ৯ গৰাকী প্ৰাৰ্থী থিয় দিছে ৷

There will be Battle among candidates in which constituency in BTC elections
ইটিভি ভাৰত GFX (ETV Bharat Assam)

সমীক্ষা চলাই পোৱা তথ্য মতে সমষ্টিটোত মূলত চাৰিকোণীয়া যুঁজ হ’ব । ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা গ্ৰহণ কৰা সমষ্টিটোত বিপিএফৰ দখলত আছে ।

এইবেলি মুনমুন ব্ৰহ্ম (বিপিএফ), প্ৰসেন ব্ৰহ্ম (ইউপিপিল), বনেন্দ্ৰ কুমাৰ মুছাহাৰী(বিজেপি), সোহেন কুমাৰ ব্ৰহ্ম (কংগ্ৰেছ)ৰ মাজত মূল যুঁজ হ’ব বুলি ভোটাৰ ৰাইজে মন্তব্য কৰিছে ৷

২ নং গুমা সমষ্টি:

এই সমষ্টিটোত মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে ৭৭ টা । সৰ্বমুঠ ভোটাৰ ৬৩,৪৬৯ জন । ইয়াৰে পুৰুষ ৩৩,৫৭১ জন, মহিলা ২৩,৫৭৭ গৰাকী ৷ সমষ্টিটোত ১৪ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে যদিও মূল যুঁজ বিপিএফ, কংগ্ৰেছ, বিজেপি আৰু ইউপিপিলকে ধৰি চাৰিকোণীয়া যুঁজ হ’ব বুলি ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত চৰ্চিত হৈছে ।

There will be Battle among candidates in which constituency in BTC elections
ইটিভি ভাৰত GFX (ETV Bharat Assam)

পূৰ্বতে বিপিএফৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লৈ আহিছে ৷ এন্টাজ আলী(বিপিএফ), বিটিচিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য সজল সিংহ(বিজেপি), আবু বক্কৰ ছিদ্দিক(কংগ্ৰেছ) আৰু মুৰ্ছিদা বেগমৰ মাজত যুঁজখন হ’ব ।

There will be Battle among candidates in which constituency in BTC elections
ইটিভি ভাৰত GFX (ETV Bharat Assam)

সমষ্টিটোত ১০ গৰাকী ধৰ্মীয় সংখ্যা লঘুৰ প্ৰাৰ্থী থিয় হোৱাৰ বাবে ভোট বিভাজন হোৱাৰ ফলত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকী বিজয়ী হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে বুলি ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত চৰ্চিত হৈছে ৷

There will be Battle among candidates in which constituency in BTC elections
ইটিভি ভাৰত GFX (ETV Bharat Assam)

৩ নং শ্ৰীৰামপুৰ সমষ্টি:

এই সমষ্টিটোত মুঠ ভোটগ্ৰহন কেন্দ্ৰ ৫৯ টা । সৰ্বমুঠ ভোটাৰ ৪৭,১৫৯জন ৷ ইয়াৰ পুৰুষ ২৩,৫৮২ জন আৰু মহিলা ২৩,৫৭৭ গৰাকী ৷ সমষ্টিটোত মুঠ ৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে থিয় দিছে যদিও মূল যুঁজখন ইউপিপিল দলৰ প্ৰাৰ্থী তথা কাৰ্যবাহী সদস্য উইলছন হাসদা আৰু বিপিএফৰ প্ৰাৰ্থী তথা অধিবক্তা মোখলেছুৰ ৰহমানৰ মাজতে হ’ব ৷

There will be Battle among candidates in which constituency in BTC elections
ইটিভি ভাৰত GFX (ETV Bharat Assam)

সমষ্টিটোত সকলোৰে পৰিচিত শুকুৰ আলিয়েও প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷

৪ নং যমদুৱাৰ সমষ্টি:

এই সমষ্টিৰ মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ৬৬ টা ৷ মুঠ ভোটাৰ ৪৭,৮৫১ জন । ইয়াৰে পুৰুষ ২৪,২৪৭ জন, মহিলা ২৩,৬০৩ গৰাকী, তৃতীয় লিংগ ১জন ৷ সমষ্টিটোত ৯ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷

There will be Battle among candidates in which constituency in BTC elections
ইটিভি ভাৰত GFX (ETV Bharat Assam)

যোৱাবাৰ বিপিএফৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত মূল যুঁজ বিপিএফৰ উইলিয়াম নাৰ্জাৰী আৰু ইউপিপিএলৰ চৰণজিত বসুমতাৰীৰ মাজত হ’ব হ’ব ৷

সমষ্টিটোত খ্ৰীষ্টান ধৰ্মালম্বীৰ ভোটাৰ অধ্যুষিত হোৱাৰ বাবে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰাহুল নাৰ্জাৰীয়ে হিন্দু ভোট লৈ পাৰ হোৱাৰ সুযোগ লৈছে ৷

৫ নং চৰাইবিল সমষ্টি:

উক্ত সমষ্টিৰ মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ৭৪ টা ৷ মুঠ ভোটাৰ ৫৮,৩৩৮ জন । ইয়াৰে পুৰুষ ২৯,২৯০ জন আৰু মহিলা ভোটাৰ ২৯,০৪৮ গৰাকী ৷

There will be Battle among candidates in which constituency in BTC elections
ইটিভি ভাৰত GFX (ETV Bharat Assam)

বিপিএফৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত মুল যুঁজ বিপিএফৰ মৃত্যুঞ্জয় নাৰ্জাৰী আৰু ইউপিপিল দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজু নাৰ্জাৰীৰ মাজত দুইকোণীয়া যুজ হ’ব ৷

There will be Battle among candidates in which constituency in BTC elections
ইটিভি ভাৰত GFX (ETV Bharat Assam)

অৱশ্যে সমষ্টিটোত বিজেপিৰ জিলা সভাপতি গোসাই বসুমতাৰীও পিছ পৰি নাথাকে বুলি ভোটাৰ ৰাইজে মন্তব্য কৰে ৷

৬ নং কচুগাঁও সমষ্টি:

মুঠ ভোটগ্ৰহন কেন্দ্ৰ ৮১ টা ৷ মুঠ ভোটাৰ ৫৭,৪৬৩ জন ৷ ইয়াৰে পুৰুষ ২৮,৯১৮ আৰু মহিলা ২৮,৫৪৫ গৰাকী ৷

There will be Battle among candidates in which constituency in BTC elections
ইটিভি ভাৰত GFX (ETV Bharat Assam)

ইউপিপিলৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত ইউপিপিলৰ প্ৰাৰ্থী তথা কাৰ্যবাহী সদস্য উকীল মুছাহাৰী আৰু পশ্চিম কোকৰাঝাৰ সমষ্টিৰ বিপিএফ দলৰ বিধায়ক ৰবিৰাম নাৰ্জাৰীৰ মাজত মূল প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ’ব ৷

৭ নং ফকিৰাগ্ৰাম সমষ্টি:

এই সমষ্টিৰ মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ৯৭ টা ৷ মুঠ ভোটাৰ ৭৫,৪৭৫ জন । ইয়াৰে পুৰুষ ৩৮,৪৯৬ জন আৰু মহিলা ৩৬,৯৭৯ গৰাকী ৷ ১৩ জন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দিতা কৰা সমষ্টিটোত দৃশ্যপট অদ্যাপি ধূসৰ হৈ আছে ৷

There will be Battle among candidates in which constituency in BTC elections
ইটিভি ভাৰত GFX (ETV Bharat Assam)

বিজেপিৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত এইবাৰ বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তথা কাৰ্যবাহী সদস্য অৰূপ কুমাৰ দে’ এইবাৰ তীব্ৰ প্ৰত্যাহ্বানৰ সন্মুখীন হ’ব বুলি ভোটাৰ ৰাইজৰ মাজত চৰ্চিত হৈছে । বিগত পাঁচ বছৰত জনপ্ৰতিনিধিগৰাকীৰ কাৰ্যকলাপত অসন্তুষ্ট হোৱা সমষ্টিবাসী ৰাইজৰ মাজত এইবেলি বিশেষভাৱে সোমাব পৰা নাই ৷

There will be Battle among candidates in which constituency in BTC elections
ইটিভি ভাৰত GFX (ETV Bharat Assam)

তথাপিও সমষ্টিটোত বিজেপি, ইউপিপিল দলৰ তথা দুবাৰকৈ নিৰ্বাচিত হোৱা প্ৰাক্তন পাৰিষদ আফজল হক সৰকাৰ, জি এছপিৰ প্ৰাৰ্থী সুকুমাৰ দেৱ নাথ, নিৰ্দলীয় পাৰ্থী তথা কোচ-ৰাজবংশী সকলোৰ সমৰ্থিত নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী দিলীপ বৰ্মন, কংগ্ৰেছৰ ড৹ হোছনেআৰা বেগমৰ মাজত পাঁচকোণীয়া যুঁজ হ’ব ৷

মুছলমান ভোটাৰে নিৰ্ণায়ক ভূমিকা লোৱা সমষ্টিটোত ভোট বিভাজনে কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব এতিয়ালৈকে স্পষ্ট হোৱা নাই ৷

৮ নং দোতমা সমষ্টি:

এই সমষ্টিৰ মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ৬৯ টা ৷ সমষ্টিটোত মুঠ ভোটাৰ ৫৩,২৯৯ জন ৷ ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ২৬৩৮৩ জন আৰু মহিলা ২৬ ৯১৬ গৰাকী ৷ সমষ্টিটোত ৭ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷ ইয়াৰে বিপিএফ, ইউপিপিল, বিজেপিৰ তিনিওগৰাকীয়ে হাই প্ৰফাইল প্ৰাৰ্থী ৷

There will be Battle among candidates in which constituency in BTC elections
ইটিভি ভাৰত GFX (ETV Bharat Assam)

বিপিএফৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত যুৱ নেতা প্ৰকাশ বসুমতাৰী, ইউপিপিএল দলৰ তথা বিটিচিৰ চীফ প্ৰমোদ বড়ো, বিজেপিৰ প্ৰভাৱশালী ব্যৱসায়ী মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্মৰ মাজত তীব্ৰ যুঁজ হ’ব ৷ এই সমষ্টিটো এইবেলি সকলোৰে আকৰ্ষণ কেন্দ্ৰবিন্দু হৈ পৰিছে ৷

৯ নং বনৰগাঁও সমষ্টি:

এই সমষ্টিৰ মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ৭৯ টা আৰু ৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷

There will be Battle among candidates in which constituency in BTC elections
ইটিভি ভাৰত GFX (ETV Bharat Assam)

বিপিএফৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত ইউপিপিএল দলৰ প্ৰাৰ্থী ৰবিৰাম ব্ৰহ্ম, বিজেপিৰ তথা প্ৰাক্তন পাৰিষদ ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম আৰু বিপিএফৰ যুৱৰাজ ব্ৰহ্মৰ মাজত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ’ব ৷

১০ নং দেৱৰগাঁও সমষ্টি:

এই সমষ্টিটোত মুঠ ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ ৮৫ টা ৷ মুঠ ভোটাৰ ৬৭, ২৯১ জন ৷ ইয়াৰে পুৰুষ ৩৩,১৮৭ জন আৰু মহিলা ৩৪,১০৪ গৰাকী ৷

There will be Battle among candidates in which constituency in BTC elections
ইটিভি ভাৰত GFX (ETV Bharat Assam)

২২ বছৰ বিপিএফৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত বিপিএফ দলৰ সভাপতি তথা প্ৰভাৱশালী নেতা হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু এসময়ৰ মহিলাৰীৰ সতীৰ্থ তথা প্ৰাক্তন উপ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য খাম্পা বৰগয়াৰীৰ মাজতে যুঁজ হ’ব ৷ সমষ্টিটোত পাঁচগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷

১১ নং বাওখুংগ্ৰী সমষ্টি:

এই সমষ্টিত ৬৮ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰো আৰু সাতগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷

There will be Battle among candidates in which constituency in BTC elections
ইটিভি ভাৰত GFX (ETV Bharat Assam)

২২ বছৰ বিপিএফৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত ইউপিপিল দলৰ তথা প্ৰাক্তন কাৰ্যবাহী সদস্য ধনেশ্বৰ গয়াৰী আৰু ইউপিপিল দলৰ প্ৰভাৱশালী নেতা তথা কাৰ্যবাহী সদস্য ৰঞ্জিত বসুমতাৰী ওৰফে ফেৰেংগাৰ মাজতে মূল যুঁজ হ’ব ৷

১২ নং ছালেকাটি সমষ্টি:

এই সমষ্টিত ৭০ টা ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰ আছে আৰু ৫ জন প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ৷ বিপিএফৰ দখলত থকা সমষ্টিটোত পাৰিষদ তথা জিলা বিজেপিৰ সভাপতি দেৰহাছৎ বসুমতাৰী আৰু কোকৰাঝাৰ পূৱ সমষ্টি বিধায়ক লৰেন্স ইছলাৰীৰ মাজত তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা হ’ব ৷ বিজেপিৰ পৰা কবিতা বসুমতাৰীক প্ৰাৰ্থিত্ব দিছে যদিও বিশেষ আগুৱাব পৰা নাই ৷

There will be Battle among candidates in which constituency in BTC elections
ইটিভি ভাৰত GFX (ETV Bharat Assam)

গতিকে জিলাখনৰ ১২ সমষ্টিৰ সৰ্বমুঠ এশগৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা সমষ্টিটোত কোনে শেষ হাঁহি মাৰিব ইয়াৰ কাৰণে ২৬ ছেপ্টেম্বৰলৈ অপেক্ষা কৰিব লাগিব ৷

