প্ৰকাশ পালে বি টি আৰ নিৰ্বাচনৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা - BTC ELECTION 2025

অসম ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে বুধবাৰে জাৰি কৰা বিবৃত্তি অনুসৰি বি টি চিৰ ৪০ টা পৰিষদীয় সমষ্টিত এইবাৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২৬,৫৮,৪৭৭ গৰাকী ।

BTC ELECTION 2025
প্ৰতীকী ফটো (ETV Bharat Assam)
Published : August 13, 2025 at 10:55 PM IST

গুৱাহাটী: বি টি আৰৰ নিৰ্বাচন সমাগত । ছেপ্তেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বি টি আৰৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে অসম ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগ । নিৰ্বাচনৰ যাৱতীয় প্ৰস্তুতিৰ মাজতে বুধবাৰে অসম ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰিলে বি টি আৰ নিৰ্বাচনৰ ফটোযুক্ত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা ।

বি টি আৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগ । অসম ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে বুধবাৰে জাৰি কৰা বিবৃত্তি অনুসৰি বি টি চিৰ ৪০ টা পৰিষদীয় সমষ্টিত এইবাৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২৬,৫৮,৪৭৭ গৰাকী । ইয়াৰে ১৩,২৩,৬৭৩ জন পুৰুষ আৰু ১৩,৩৪,৭৮৭ গৰাকী মহিলা আৰু ১৭ গৰাকী অন্যান্য । ৪০ টা পৰিষদীয় সমষ্টিত মুঠ ভোটকেন্দ্ৰ থাকিব ৩২৭৯ টা ।

উল্লেখ্য যে ২০২০ চনৰ ২৭ জানুৱাৰীত স্বাক্ষৰিত ত্ৰিপাক্ষিক বড়ো শান্তি চুক্তি অনুসৰি বি টি আৰত নতুনকৈ অনুৰ্ভুক্ত হোৱা ৮১ খন গাঁৱকো এই নিৰ্বাচনে সাঙুৰিব ।

BTC ELECTION 2025
বি টি আৰ নিৰ্বাচনৰ চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ (ETV Bharat Assam)

ইফালে নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগ সাজু হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ বি টি আৰৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ গৰম হৈ পৰিছে। বি টি আৰত এতিয়া নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ । প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ । চলিত মাহতেই নির্বাচন আয়োগে বি টি আৰৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিব । ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ শেষ সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দুর্গাপূজাৰ পূৰ্বে বি টি আৰৰ নির্বাচন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হোৱাটো বিচাৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰখনে । সেয়েহে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ তৃতীয় সপ্তাহত বি টি আৰৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

এনে প্ৰেক্ষাপটত এতিয়া বিশেষভাৱে তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাজনৈতিক দলসমূহ । বিশেষকৈ বিজেপিয়ে আগ্ৰাসী মনোভাৱেৰে বি টি আৰত ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে । খোদ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বড়োভূমিত এখনৰ পাছত আনখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ইফালে বি টি আৰৰ শাসকীয় দল ইউ পি পি এলৰ উপৰি বি পি এফ আৰু কংগ্ৰেছ দলে ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযানত অৱতীৰ্ণ হৈছে ।

ইতিমধ্যে বি পি এফ দলে তেওঁলোকৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে । ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বি টি আৰৰ নিৰ্বাচনক ছেমি ফাইনেল হিচাপে বিশেষ গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে ।

লগতে পঢ়ক: বিটিচি নিৰ্বাচন; প্ৰথম পৰ্যায়ৰ বাবে ২২টা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী ঘোষণা বিপিএফৰ - BPF ANNOUNCES CANDIDATES LIST

