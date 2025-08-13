গুৱাহাটী: বি টি আৰৰ নিৰ্বাচন সমাগত । ছেপ্তেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বি টি আৰৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু হৈছে অসম ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগ । নিৰ্বাচনৰ যাৱতীয় প্ৰস্তুতিৰ মাজতে বুধবাৰে অসম ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰকাশ কৰিলে বি টি আৰ নিৰ্বাচনৰ ফটোযুক্ত চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকা ।
বি টি আৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে সাজু ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগ । অসম ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগে বুধবাৰে জাৰি কৰা বিবৃত্তি অনুসৰি বি টি চিৰ ৪০ টা পৰিষদীয় সমষ্টিত এইবাৰ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২৬,৫৮,৪৭৭ গৰাকী । ইয়াৰে ১৩,২৩,৬৭৩ জন পুৰুষ আৰু ১৩,৩৪,৭৮৭ গৰাকী মহিলা আৰু ১৭ গৰাকী অন্যান্য । ৪০ টা পৰিষদীয় সমষ্টিত মুঠ ভোটকেন্দ্ৰ থাকিব ৩২৭৯ টা ।
উল্লেখ্য যে ২০২০ চনৰ ২৭ জানুৱাৰীত স্বাক্ষৰিত ত্ৰিপাক্ষিক বড়ো শান্তি চুক্তি অনুসৰি বি টি আৰত নতুনকৈ অনুৰ্ভুক্ত হোৱা ৮১ খন গাঁৱকো এই নিৰ্বাচনে সাঙুৰিব ।
ইফালে নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যিক নিৰ্বাচন আয়োগ সাজু হোৱাৰ সমান্তৰালকৈ বি টি আৰৰ ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ গৰম হৈ পৰিছে। বি টি আৰত এতিয়া নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ । প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনী কুচকাৱাজ । চলিত মাহতেই নির্বাচন আয়োগে বি টি আৰৰ নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা কৰিব । ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ শেষ সপ্তাহত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া দুর্গাপূজাৰ পূৰ্বে বি টি আৰৰ নির্বাচন প্রক্রিয়া সমাপ্ত হোৱাটো বিচাৰিছে ৰাজ্য চৰকাৰখনে । সেয়েহে ছেপ্টেম্বৰ মাহৰ তৃতীয় সপ্তাহত বি টি আৰৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হোৱাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
এনে প্ৰেক্ষাপটত এতিয়া বিশেষভাৱে তৎপৰ হৈ পৰিছে ৰাজনৈতিক দলসমূহ । বিশেষকৈ বিজেপিয়ে আগ্ৰাসী মনোভাৱেৰে বি টি আৰত ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযান চলাইছে । খোদ মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই বড়োভূমিত এখনৰ পাছত আনখনকৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰিছে । ইফালে বি টি আৰৰ শাসকীয় দল ইউ পি পি এলৰ উপৰি বি পি এফ আৰু কংগ্ৰেছ দলে ব্যাপক প্ৰচাৰ অভিযানত অৱতীৰ্ণ হৈছে ।
ইতিমধ্যে বি পি এফ দলে তেওঁলোকৰ প্ৰথমখন প্ৰাৰ্থী তালিকা প্ৰকাশ কৰিছে । ২০২৬ ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বি টি আৰৰ নিৰ্বাচনক ছেমি ফাইনেল হিচাপে বিশেষ গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে প্ৰতিটো ৰাজনৈতিক দলে ।
