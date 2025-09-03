গুৱাহাটী : প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে জয়ৰ মুখ দেখিবলৈ সক্ষম হোৱা শাসকীয় দল বিজেপিয়ে তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনৰ বাঘজৰী নিজৰ হাতত ৰখাৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে । কেৱল লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰাই নহয় ইয়াৰ বাবে ইতিমধ্যে বহু আগৰে পৰাই ৰণনীতি প্ৰস্তুতৰ কাম আৰম্ভ কৰিছে । শেহতীয়াকৈ পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে অভূতপূৰ্ব সফলতা অৰ্জন কৰিবলৈ সক্ষম হয় । ইয়াৰ পূৰ্বেও প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে বিজেপিয়ে ভাল ফলাফল লাভ কৰিছে । বৰ্তমান সময় বিজেপিৰ পক্ষত থাকিলেও কিন্তু গেৰুৱা দলটোৱে কোনো ধৰণৰ সুৰুঙা ৰাখিব বিচৰা নাই । আগন্তুক ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনকলৈ বিজেপিয়ে নিজৰ লক্ষ্য নিৰ্ধাৰণ কৰিছে ।
পাৰদৰ্শিতাৰ ভিত্তিত পাব টিকট :
২০২৬ৰ অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনলৈ মাজত মাথোঁ আৰু কেইটামান মাহ বাকী আছে । অহা এপ্রিল, মে’ মাহত অসম বিধানসভাৰ নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে । যাৰবাবে বিজেপিয়ে ইতিমধ্যে ৰণক্ষেত্ৰত নামি পৰিছে । একেৰাহে তৃতীয়বাৰৰ বাবে যাতে ৰাজ্যৰ শাসনৰ বাঘজৰীডাল নিজৰ হাতলৈ আনিব পাৰে তাৰ বাবে বিজেপিয়ে এইবাৰ বিশেষ কৌশল গ্রহণ কৰিছে ।
ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এগৰাকী মুখপাত্রই সদৰী কৰা অনুসৰি প্ৰাৰ্থিত্ব প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত দলটোৱে ৰাজ্যজুৰি চলাইছে ইটোৰ পাছত সিটোকৈ সমীক্ষা । প্ৰতিটো সমীক্ষাৰ পাছতেই মুখ্যমন্ত্রী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই মন্ত্রী-বিধায়কসকলৰ সৈতে বৈঠক অনুষ্ঠিত কৰি ভাল কাম নকৰিলে প্রার্থিত্ব লাভৰ ক্ষেত্রত সমস্যা হোৱাৰ কথাটো সকীয়াই আহিছে । এনে পৰিস্থিতিত এইবাৰ বৰ্তমানৰ বহুকেইজন মন্ত্ৰী-বিধায়ক টিকটৰ পৰা বঞ্চিত হোৱাৰ সম্ভাবনা প্রকট হৈ পৰিছে । কিয়নো সমীক্ষাত তেওঁলোকৰ পাৰদৰ্শিতাক লৈ প্রশ্ন উত্থাপন হৈছে ।
মুখপাত্রগৰাকীয়ে সদৰী কৰা অনুসৰি বিজেপিয়ে এইবাৰ বহুকেইখন নতুন মুখক প্রাধান্য দিবলৈ সাজু হৈছে । ২০২৬ চনত তৃতীয়বাৰৰ বাবে ৰাজ্যত চৰকাৰ গঠনৰ স্বাৰ্থতে বিজেপিয়ে এনে কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিবলৈ ওলাইছে । টিকট দিয়াৰ ক্ষেত্রত বিজেপিয়ে কোনো ধৰণৰ আপোচ নকৰে । টিকটৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে কাৰোৰে মুখলৈ নাচায় । কেৱল ৰিপ'ৰ্ট কার্ডৰ ওপৰত ভিত্তি কৰিয়েই টিকট প্ৰদান কৰিব । পূৰ্বৰ লোকসভা আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনতো বিজেপিয়ে বহুকেইজন সাংসদ আৰু বিধায়কক টিকট দিয়া নাছিল ।
ইফালে মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মায়ো ইতিমধ্যে স্পষ্ট কৰি দিছে যে সকলো বিধায়কে টিকট পাব লাগিব বুলি কোনো কথা নাই । অলপতে মুখ্যমন্ত্রীয়ে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কৈছিল, "এইবাৰ সকলো বিধায়কে টিকট নাপায় । নতুন মুখ আহিব, নতুন মুখক আমি প্ৰাধান্য দিম । সকলো বিধায়কে যে টিকট পাব তেনে কোনো কথা নাই । নতুন মুখ অহাৰ ৰাস্তা কোনেও বন্ধ ৰাখিব নোৱাৰে । কিন্তু কিমান আহিব আৰু কি আহিব সেইটো কোৱাৰ বাবে এতিয়াও বহুত সময় আছে ।"
পৰ্যায়ক্ৰমে চলিছে সমীক্ষা :
ইফালে বৰ্তমানৰ মন্ত্ৰী-বিধায়কসকলৰ উপৰি বিগত নির্বাচনত বিজেপি পৰাজিত হোৱা সমষ্টিসমূহত কাক প্রার্থিত্ব প্রদান কৰা হ'ব সেই সন্দৰ্ভতো সমীক্ষা চলাইছে । অতি সংগোপনে চলোৱা এই সমীক্ষাত কাক প্রার্থিত্ব প্ৰদান কৰিব লাগে তাৰ উত্তৰ জনতাৰ পৰা লোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । দুটা পৰ্যায়ৰ সমীক্ষা ইতিমধ্যে সম্পূর্ণ হৈছে । সেই সমীক্ষাত দুৰ্বল প্ৰদৰ্শন কৰা কেইবাগৰাকী বিধায়কৰ নাম আহিছে । আনকি একাধিক মন্ত্রীৰ নামো সমীক্ষাত আহিছে । অনাগত দিনত চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত লোৱাৰ বাবে আৰু দুটা সমীক্ষা চলোৱা হ'ব ।
ইফালে দলীয় উপৰি আৰ এছ এছৰ তৰফৰ পৰাও এটা সমীক্ষা চলোৱা হ'ব । ইয়াৰ পাছত সকলো সমীক্ষা পর্যালোচনা কৰিহে এইবাৰ প্রার্থিত্ব প্ৰদান কৰা হ'ব । লক্ষণীয় বিষয় যে ৰাজ্যত বিজেপি যাতে পুনৰ শাসনলৈ আহে তাৰ বাবে আৰ এছ এছৰ তৰফৰ পৰা ৰাজ্যৰ গাঁৱে-ভূঞে সংগোপনে কাম আৰম্ভ কৰা হৈছে । ইয়াৰ পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনতো আৰ এছ এছে বিশেষ ভূমিকা পালন কৰিছিল । বিশেষকৈ ২০১৬ চনৰ বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত আৰ এছ এছৰ বিশেষ অৱদান আছিল ।
টাৰ্গেটত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টি :
চামগুৰি সমষ্টিত জয়লাভ কৰাৰ পাছত বিজেপিয়ে এইবাৰ সংখ্যালঘু অধ্যুষিত কেইবাটাও সমষ্টিক লক্ষ্য কৰি লৈছে । সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টিক লৈ শাসকীয় দলটোৱে প্ৰস্তুত কৰিছে বিশেষ ৰণনীতি । বিশেষকৈ ধিং, চামগুৰি, লাহৰীঘাট, ৰূপহী, পূব গোৱালপাৰা, উত্তৰ কৰিমগঞ্জ, দক্ষিণ কৰিমগঞ্জ আদি সমষ্টি দখল কৰাৰ লক্ষ্যৰে বিজেপিয়ে এতিয়াৰ পৰাই কাম আৰম্ভ কৰিছে ।
সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টিকেইটাক লক্ষ্য কৰি ৰাইজক চৰকাৰী বিভিন্ন হিতাধিকাৰী আঁচনিত অন্তর্ভুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰতো চৰকাৰীভাৱে উদ্যোগ গ্রহণ কৰা হৈছে । বিগত লোকসভা নিৰ্বাচনত সংখ্যালঘু অধ্যুষিত উক্ত সমষ্টিকেইটাত বিজেপিয়ে ভবাতকৈ বহু বেছি পৰিমাণে ভোট লাভ কৰিছিল । ইফালে এইক্ষেত্ৰত চৰকাৰৰ জনপ্রিয় আঁচনি অৰুণোদয়ৰ লগতে নিযুত মইনা আৰু লাখপতি মহিলা আঁচনিখনে বিশেষ ভূমিকা গ্রহণ কৰিছে ।
বিজেপিয়ে সংখ্যালঘু সমষ্টিক লক্ষ্য কৰি লোৱাৰ পাছতেই ৰাজ্যত সংখ্যালঘু ৰাজনীতি কৰি অহা ৰাজনৈতিক দলবোৰৰ মাজত একপ্ৰকাৰ হাহাকাৰ লাগিছে । লক্ষণীয় বিষয় যে বিজেপিয়ে লক্ষ্য কৰি লোৱা সমষ্টিবোৰ কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফৰ দখলত আছে । এনে পৰিস্থিতিত কংগ্ৰেছ আৰু এ আই ইউ ডি এফ দলে নিজৰ ভোট থকা সমষ্টিসমূহ সুৰক্ষিত কৰাৰ বাবে উঠিপৰি লগা পৰিলক্ষিত হৈছে ।
বিজেপিৰ কর্মীসকলে সংখ্যালঘু অধ্যুষিত সমষ্টিবোৰত সাংগঠনিক ভেটি শক্তিশালী কৰি তোলাৰ বাবে কাম আৰম্ভ কৰিছে । আনকি সংখ্যালঘু সমষ্টিকেইটাত সংখ্যালঘু নেতাকে বিজেপিয়ে প্রার্থিত্ব প্রদান কৰাৰ পৰিকল্পনা কৰিছে । তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনলৈ অহাৰ বাবে বিজেপিয়ে নতুন ৰণনীতিৰে পৰিকল্পিতভাৱে এতিয়াৰ পৰাই নির্বাচনী ৰণক্ষেত্ৰখনত নামি পৰিছে ।
মন্ত্রী-বিধায়কৰ বাবে অগ্নিপৰীক্ষা :
তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনৰ বাঘজৰী লোৱাৰ বাবে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি আৰম্ভ কৰিছে শাসকীয় দল বিজেপিয়ে । পৰিকল্পিতভাৱে আগবাঢ়িছে শাসকীয় দলটো । ২০২৬ চনত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে উপযুক্ত তথা যোগ্য প্ৰাৰ্থী বাচনি কৰাৰ বাবে শাসকীয় দলটোৱে বিশেষ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিছে ।
এইবাৰ বিজেপিৰ প্রার্থিত্ব প্রত্যাশীসকলে অগ্নিপৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব । সহজতে কোনেও লাভ নকৰিব টিকট । আনকি মন্ত্রী, বিধায়কসকলেও এই পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'ব লাগিব । মুঠতে অত্যন্ত সূক্ষ্ম পৰ্যবেক্ষণৰ মাজেৰে বিজেপিয়ে এইবাৰ প্ৰাৰ্থী বাচনি কৰাৰ বাবে সাজু হৈছে । ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয় বাজপেয়ী ভৱনত ইতিমধ্যে ইয়াৰ ৰূপৰেখা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে । ৰাজ্যিক বিজেপিৰ এগৰাকী উপ সভাপতি পৰ্যায়ৰ শীৰ্ষ নেতাই এই কথা জানিবলৈ দিয়ে ।
নেতাগৰাকীয়ে প্ৰকাশ কৰা মতে ইতিমধ্যে প্ৰতিটো সমষ্টিতে গোপনে সমীক্ষা চলোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰা হৈছে । বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ তিনি মাহৰ পূৰ্বে অন্তিমটো সমীক্ষা অনুষ্ঠিত হ'ব । এই সমীক্ষা অনুসৰিহে দলটোৱে প্রার্থিত্ব প্ৰদান কৰিব । তৃতীয়বাৰৰ বাবে শাসনলৈ অহাৰ স্বাৰ্থতে প্রার্থিত্ব প্ৰদানৰ ক্ষেত্ৰত বিজেপিয়ে এইবাৰ কঠোৰ স্থিতি গ্ৰহণ কৰিছে । অসমত কিদৰে তৃতীয়বাৰৰ বাবে চৰকাৰ কৰিব পৰা যায় তাৰ বাবে গেৰুৱা দলটোৱে ইতিমধ্যে প্ৰস্তুতি চলাইছে । কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বৰ নিৰ্দেশ অনুসৰি ইতিমধ্যেই প্ৰতিজন মন্ত্ৰী, বিধায়কৰ লগতে দলীয় নেতাক গাঁৱলৈ গৈ কাম কৰাৰ বাবে নির্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।