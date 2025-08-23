ETV Bharat / politics

প্ৰধানমন্ত্ৰী সন্দৰ্ভত 'আপত্তিজনক' পোষ্ট: তেজস্বী যাদৱৰ বিৰুদ্ধে দুই ৰাজ্যত গোচৰ ৰুজু - FIRS AGAINST TEJASHWI YADAV

প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ বিহাৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে যাদৱে X পোষ্ট এটাত লিখিছিল, "আজ গয়া মে লাগেগী ঝুঠ ঔৰ জুমলো কী দুকান !"

ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে তেজস্বী যাদৱ (X@yadavtejashwi)
পাটনা: নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিপদত পৰিছে বিহাৰৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী তথা এইবাৰৰ বিৰোধীৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পদ প্ৰত্যাশী তেজস্বী যাদৱ । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী সন্দৰ্ভত এক আপত্তিজনক পোষ্ট দিয়াৰ অভিযোগ উঠিছে তেজস্বীৰ বিৰুদ্ধে । যাৰ বাবে মহাৰাষ্ট্ৰ আৰু উত্তৰ প্ৰদেশত তেওঁৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।

এই পোষ্টৰ বাবে গাডচিৰোলিৰ বিজেপিৰ বিধায়ক মিলিন্দ নাৰোটে আৰ জে ডি নেতাজনৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পিছতে মহাৰাষ্ট্ৰৰ গাডচিৰোলি জিলাৰ আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰে । এগৰাকী আৰক্ষী বিষয়াই কয় যে নাৰোটে তেওঁৰ অভিযোগত উল্লেখ কৰিছে যে যাদৱে বিহাৰৰ গয়া ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে X-ত আপত্তিজনক মন্তব্য পোষ্ট কৰিছিল ।

এই এফ আই আৰ ভাৰতীয় ন্যায় সংহিতাৰ ১৯৬ (বিভিন্ন গোটৰ মাজত শত্ৰুতা প্ৰচাৰ), ৩৫৬ (মানহানি), ৩৫২ (শান্তি ভংগৰ উদ্দেশ্যেৰে ইচ্ছাকৃতভাৱে অপমান) আৰু ৩৫৩ (জনসাধাৰণক বিপথে পৰিচালিত কৰা বক্তব্য) ধাৰাত পঞ্জীয়ন কৰা হৈছে বুলি বিষয়াগৰাকীয়ে লগতে কয় ।

একেদৰে উত্তৰ প্ৰদেশৰ শ্বাহজাহানপুৰতো বিজেপি নেত্ৰী শিল্পী গুপ্তাই একেধৰণৰ অভিযোগ দাখিল কৰাৰ পিছতে শুকুৰবাৰে যাদৱৰ বিৰুদ্ধে উত্তৰ প্ৰদেশতো পুনৰ আৰক্ষীয়ে গোচৰ ৰুজু কৰে ।

"কালি বিহাৰৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী তেজস্বী যাদৱৰ বিৰুদ্ধে সদৰ বজাৰ থানাত বিজেপি নেত্ৰী শিল্পী গুপ্তাৰ অভিযোগৰ পিছত গোচৰ ৰুজু কৰা হয় । তেজস্বী যাদৱৰ বিৰুদ্ধে ১৫৩(২) আৰু ১৯৭(১)(ক) ধাৰাত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে । এই বিষয়ত অধিক আইনী ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।" শ্বাহজাহানপুৰৰ আৰক্ষী অধীক্ষক ৰাজেশ দ্বিবেদীয়ে কয় ।

কি আপত্তিজনক পোষ্টৰ বাবে তেজস্বীক অভিযুক্ত কৰা হৈছে

শুকুৰবাৰে চলিত বৰ্ষৰ শেষৰ ফালে বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ’বলগা বিহাৰত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ১৩ হাজাৰ কোটিৰো অধিক মূল্যৰ প্ৰকল্প আৰম্ভ কৰে ।

আনহাতে, প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ পূৰ্বে শুকুৰবাৰে পুৱা X-ৰ এটা পোষ্টত তেজস্বী যাদৱে লিখে, " আজি গয়াত মিছা আৰু শ্লোগানৰ দোকান এখন খোলা হ'ব ! প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে তেওঁৰ লেকামহীন জিভাৰে আজি গয়াত মিছা আৰু শ্লোগানৰ পাহাৰ সৃষ্টি কৰিব । কিন্তু বিহাৰৰ ন্যায়প্ৰেমী ৰাইজে তেওঁৰ এই মিছা আৰু শ্লোগানৰ বিশাল পাহাৰক দশৰথ মাঝিৰ দৰে ভাঙি পেলাব । মোৰ ১১ বছৰ আৰু এন ডি এ চৰকাৰৰ ২০ বছৰৰ হিচাপ কৰক ?"

পোষ্টটোৰ সমান্তৰালকৈ যাদৱে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীৰ সৈতে মিল থকা কাৰ্টুনৰ দৰে ছবিও শ্বেয়াৰ কৰে । ইয়াৰ উপৰি পোষ্টত "গয়াত মিছা আৰু শ্লোগানৰ দোকান স্থাপন কৰা হ'ব" বুলি দাবী কৰা বাৰ্তাও আছিল ।

"হৰ ৱাদে কে জুমলা হোনে কি ১০০% গেৰাণ্টি ।" অৰ্থাৎ প্ৰতিটো প্ৰতিশ্ৰুতিয়ে যে মিছা হ'ব তাৰ ১০০% নিশ্চয়তা বুলি কাৰ্টুনটোত হিন্দী ভাষাত লিখা আছিল ।

উল্লেখ্য যে শুকুৰবাৰে বিহাৰ ভ্ৰমণৰ সময়ত প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে ইণ্ডিয়া ব্লকক “অনুপ্ৰৱেশকাৰীক সুৰক্ষা দিবলৈ চেষ্টা কৰা” আৰু দুৰ্নীতিৰ কলংক থকাসকলক ৰক্ষা কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । বিহাৰৰ নিৰ্বাচনী তালিকাৰ বিশেষ নিবিড় পুনৰীক্ষণৰ (এছ আই আৰ) পটভূমিত এই মন্তব্য কৰা হৈছে । বিজেপিৰ দাবী অনুসৰি, “বাংলাদেশ, নেপাল আৰু ম্যানমাৰৰ পৰা অহা অবৈধ অনুপ্ৰৱেশকাৰীৰ নাম ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা আঁতৰাবলৈ” এই পদক্ষেপ প্ৰয়োজনীয় আছিল ।

আনহাতে, বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে বিহাৰত এই সংশোধনীৰ নিৰ্দেশ দিয়া নিৰ্বাচন আয়োগে স্পষ্ট কৰি দিছে যে যথাসময়ত সমগ্ৰ দেশতে এছ আই আৰ গ্ৰহণ কৰা হ’ব । কিন্তু ইণ্ডিয়া ব্লকে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ উত্থাপন কৰি আহিছে যে বিহাৰৰ এই কাৰ্যৰ লক্ষ্য আছিল বিজেপি নেতৃত্বাধীন এন ডি এক বিধানসভা নিৰ্বাচনত ভোটাৰৰ নাম ভুলকৈ বাদ দি 'সহায়' কৰা ।

এই সন্দৰ্ভত ৰাজ্যজুৰি ‘ভোটাৰ অধিকাৰ যাত্ৰা’ উলিয়াইছে লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী, বিহাৰত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ প্ৰধান মুখ তেজস্বী যাদৱ আৰু অন্যান্য মিত্ৰজোঁটৰ অংশীদাৰসকলে ।

