গুৱাহাটী: "সেইটো সময়ত যিটো ৰাজনৈতিক দলে অসমত ৮৫৫ জন মানুহক হত্যা কৰিলে, তেনে এটা ৰাজনৈতিক দলৰ ওচৰত আঁঠু লৈ আজি অসমৰ অসমীয়া মানুহৰ স্বাভিমানত আঘাত হানিছে, এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ।" সংবাদমেলত লুৰীণজ্যোতি গগৈ, জগদীশ ভূঞাক তীব্ৰ সমালোচনা কৰি এই মন্তব্য বিজেপিৰ উপ-সভাপতি তপন কুমাৰ গগৈয়ে ।
বুধবাৰে বশিষ্ঠস্থিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰি বিজেপিৰ উপ-সভাপতিগৰাকীয়ে কয়, "যি কংগ্ৰেছ দলে অসম আন্দোলনৰ সময়ত ৮৫৫ জনক হত্যা কৰিলে, হেজাৰগৰাকী ধৰ্ষিতা হ'ল সেই সময়ত, হেজাৰ হেজাৰ লোক গুলীবিদ্ধ হৈছিল, চিৰকালৰ বাবে পংগু হৈছিল । সেই কংগ্ৰেছ দলে কোনোদিনে অসমৰ কাৰণে কাম কৰা নাই, অসমৰ হিতৰ বিপৰীতে কাম কৰি আহিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "কিন্তু অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত আছিল আগতে । জগদীশ ভূঞাও আগতে ছাত্ৰ সন্থাৰ নেতৃত্বত আছিল । যিটো ৰাজনৈতিক দলে অসমত হাজাৰ হাজাৰ বাংলাদেশীৰ ৰক্ষক হিচাপে কাম কৰি গ'ল । যিটো সময়ত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী, আমাৰ চৰকাৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই অসমৰ খিলঞ্জীয়া মানুহৰ ৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰি আছে । সেইটো সময়ত যিটো ৰাজনৈতিক দলে অসমত ৮৫৫ জন মানুহক হত্যা কৰিলে, তেনে এটা ৰাজনৈতিক দলৰ ওচৰত আঁঠু লৈ আজি অসমৰ অসমীয়া মানুহৰ স্বাভিমানত আঘাত হানিছে, এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক ।"
গগৈয়ে আছুৰ প্ৰসংগ উল্লেখ কৰি কয়, "এই কথাখিনি আজি আমি ক'ব বিচাৰিছোঁ এইটো কাৰণেই, যে সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থা আমিও কৰিছোঁ । এগৰাকী সদৌ অসম ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন কৰ্মী হিচাপে, আমি আজি লজ্জাবোধ কৰিছোঁ । এইকাৰণেই লজ্জাবোধ কৰিছোঁ যে যিটো দলে স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা দেশখন শাসন কৰিলে, যিটো দলে অসমখনত স্বাধীনতাৰ পিছৰ পৰা নিজৰ ৰাজনৈতিক স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰিবৰ কাৰণে বাংলাদেশীক ইয়াত বহুৱাবৰ কাৰণে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিলে, তেনে এটা ৰাজনৈতিক দলৰ লগত গৈ, ছাত্ৰ সন্থাৰ দায়িত্ব লোৱা, পৰৱৰ্তী সময়ত ৰাজনৈতিক দলৰ তেওঁলোকে দায়িত্ব লৈ কথা পাতিছে এইটো অতি দুৰ্ভাগ্যজনক কথা ।"