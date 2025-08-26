ধুবুৰী: "মোৰ মতেদি ধুবুৰীত কোনো উৎপাত নাই । ধুবুৰীত কোনো গণ্ডগোল নহয় । দুৰ্গাপূজাৰ সময়তো Shoot at Sight অৰ্ডাৰ থাকিব । আমি অৰ্ডাৰ উঠাই লোৱা নাই । চলি আছে । গতিকে ধুবুৰীত গণ্ডগোল কৰিলে বিপদ আছে ।" এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।
মঙলবাৰে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত তথা ধুবুৰীৰ সীমান্তৱৰ্তী পৰ্বতঝোৰাত আয়োজিত বিটিচি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰি সাংবাদিক আগত এই মন্তব্য কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । ইয়াৰে ভিডিঅ' তেওঁ সামাজিক মাধ্যমতো শ্বেয়াৰ কৰিছে ।
আনহাতে, অসমৰ প্ৰতি ভাবুকি কি বুলি সাংবাদিকে সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত তেওঁ শ্বেয়াৰ ভিডিঅ'ত মন্তব্য কৰা শুনা গৈছে, "ভাবুকিতো জনগাঁথনিৰ পৰিৱৰ্তন । '৭২ চনৰ ভোটাৰ লিষ্টখন লওক আৰু আজিৰখন লওক । ইমান অ-আ ক-খ এটা মোক সুধিব লাগে নেকি । '৭২ চনত বিলাসীপাৰা টাউনখন কেনেকুৱা আছিল আৰু আজি কেনেকুৱা আছে । ধুবুৰীখন কেনেকুৱা আছিল আৰু আজি কেনেকুৱা আছে । ইয়াৰ প্ৰতিকাৰ কৰি আছোঁ লাহে লাহে । শ্ল' পয়জন দি আছোঁ, হৈ যাব । লাহে লাহে মেডিচিন পৰিব, পয়জন পৰিব, সাৰ পৰিব... চব লাহে লাহে ঠিক হ'ব ।"
ইফালে মিঞাৰ লগত কোনো শত্ৰুতা নাই বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয়, "যিসকল স্থায়ী মানুহ সঁচাকৈ '৭১ চনৰ আগত আহিছে তেওঁলোকৰ লগততো আমাৰ কোনো শত্ৰুতা নাই । '৭১ চনৰ আগত যিসকল আহিছে তাকতো অসমীয়াই আদৰিয়ে লৈছে । গতিকে আমাক বেয়া পাবলগা কি আছে ।"
धुबरी में दुर्गा पूजा तक " shoot at sight" आदेश जारी रहेगा।— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 26, 2025
यहां सनातन धर्म के लोग अल्पसंख्यक हैं, और कट्टरपंथियों से उनकी सुरक्षा हमारी प्राथमिकता है। pic.twitter.com/AhAYR5ZYtz
তেওঁ লগতে কয়, "আমিতো কোৰ্টত এফিডএভিট দিছোঁ যে '৭১ চনৰ আগত অহাখিনি ভাৰতীয় । আমিতো কাকো বেয়া ভাবা নাই । যোৱাকালিও ২৬ জন আহিছে, আমি খেদিছোঁ । গতিকে যি সদায় আহি আছে সেইখিনি মানুহকতো মিঞা মানুহেই সোমাব দিব নালাগে । ফৰেষ্টত এনেকুৱা নহয় যে অকল মিঞা মানুহক উচ্ছেদ কৰিছোঁ । এতিয়া উৰিয়ামঘাটত অন্য জাতি-উপজাতিৰ মানুহো আছে, তেওঁলোকো উঠি আহিছে । কিন্তু প্ৰতিবাদ মিঞা মানুহে কৰে । তেওঁলোকে আইন মানিব নোখোজে ।"
শেহতীয়াকৈ সকলোৱে মিঞাৰ প্ৰেমত পৰা দেখা গৈছে সোধাত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য, "আচলতে মিঞাক মৰম কৰাত কোনো বাধা নাই । ময়েতো নিযুত মইনা দিছোঁ, ময়েতো অৰুণোদয় দিছোঁ । কিন্তু সকলোকে ভাল ৰাস্তা দেখুওৱাটো আমাৰ দায়িত্ব । ফৰেষ্টত সোমাব নালাগে, ভি জি আৰ-পি জি আৰত সোমাব নালাগে । য'ত ঘৰ আছে তাতো থাকো, উজনিত যাব নালাগে ।"
कुछ लोग अतिक्रमण करने वाले घुसपैठियों के लिए मगरमच्छ के आँसू बहा रहे हैं। क्या आपको पता है कि कुछ घुसपैठिया परिवारों ने 60 एकड़ ज़मीन पर क़ब्ज़ा कर रखा है? क्या ऐसे लोग वाकई ग़रीब और बेसहारा हैं? pic.twitter.com/QL16LwfhNk— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 26, 2025
উল্লেখ্য যে মঙলবাৰে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ পৰ্বতঝোৰাত অনুষ্ঠিত হয় আগন্তুক বি টি চি পৰিষদীয় নিৰ্বাচন উপলক্ষে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ বিজয় সংকল্প সভা । এই সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই । কোকৰাঝাৰ জিলা বিজেপিৰ উদ্যোগত ১নং পৰ্বতঝোৰা সমষ্টিৰ দেৱীতোলা খেলপথাৰত হেলিকপ্টাৰযোগে উপস্থিত হয় মুখ্যমন্ত্ৰী ।
আনহাতে, মঙলবাৰে বি টি আৰত ৩৫ নম্বৰ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে । এইবেলি বিটিআৰত ২৪ খনৰো অধিক আসনত বিজেপিয়ে প্ৰাৰ্থিত্ব দিব বুলিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে ।
ইফালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত দিয়া ভাষণত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠন হ'লে VCDC সমূহ নিৰ্বাচনৰ জৰিয়তে গঠন হ'ব । এইবেলি বিটিআৰত বিজেপিৰ চৰকাৰ হ'ব বুলি উল্লেখ কৰি লগতে কয় যে বিটিচিত চীফ হোৱা নোহোৱাটো ডাঙৰ কথা নহয় । বিটিচিত শান্তি হ'ব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য ।
A few trees had to be translocated to build a flyover in Guwahati, entire ECOSYSTEM ran an outrage campaign on climate change.— Himanta Biswa Sarma (@himantabiswa) August 26, 2025
Encroachers occupied and destroyed thousands of hectares of forest land, same ECOSYSTEM forgets global warming.
See the hypocrisy? pic.twitter.com/rOMBeAYNxb
আনহাতে, অজিত ভূঞাই ছৈয়দা হামিদক মাতি আনিছিল বুলি মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় যে মিঞা মানুহখিনিক বাংলাদেশী বনাই থৈ গ'ল হামিদে । লগতে হামিদক মিঞা মানুহো বিৰোধিতা কৰিব লাগে বুলিও মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ।
ইয়াৰ উপৰি অজিত ভূঞা, লুৰীণজ্যোতি গগৈ, হীৰেন গোহাঁইহঁতৰ ঘোঁৰা গাডীত যিয়ে উঠিব, তেওঁৰে প্ৰথমে এক্সিডেণ্ট হোৱাটো খাটাং বুলিও মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । ইফালে বিটিআৰত কিছুমান এন্দুৰ আছে আৰু এই এন্দুৰবিলাকে সকলোখিনি খাই শেষ কৰি দিছে বুলিও কটাক্ষ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ । এইবেলি বিজেপি চৰাকাৰে বিটিআৰত থকা সকলো এন্দুৰক গুৱাহাটীলৈ লৈ যাব বুলিও মন্তব্য মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।