হায়দৰাবাদ : উত্তৰ প্ৰদেশৰ চম্বল চহৰখন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টী আৰু ৰাষ্ট্ৰীয় স্বয়ংসেৱক সংঘৰ হিন্দুত্ববাদী এজেণ্ডা কাৰ্যকৰী কৰাৰ বাবে 'লক্ষ্য' । এই দাবী সৰ্বভাৰতীয় মজলিছ-ই-ইত্তেহাদুল মুছলিমীনৰ (এ আই এম আই এম) মুৰব্বী আছাদুদ্দিন ওৱেইছিৰ । আনহাতে, অঞ্চলটোত ‘‘জনগাঁথনিগত পৰিৱৰ্তন’’ হোৱা বুলি এক পেনেল প্ৰতিবেদন প্ৰকাশ পোৱাৰ এদিন পিছতে ৱেইছিয়ে এই মন্তব্য কৰিছে ।
সংবাদ প্ৰতিষ্ঠান এ এন আইৰ আগত ওৱেইছিয়ে কয়, "চম্বল বিজেপি-আৰ এছ এছৰ লক্ষ্যত আছে । ন্যায়ৰ যুঁজ চলি আছে । আদালতৰ ওপৰত আমাৰ আস্থা আছে । বিজেপি, যোগী আৰু নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ পৰা আমাৰ ন্যায়ৰ কোনো আশা নাই । কাৰণ চম্বলত যিয়েই নহওক কিয়, আৰক্ষীৰ গুলীচালনাৰ সময়ত বহু লোকৰ মৃত্যু হোৱাৰ লগে লগে কেনেধৰণৰ প্ৰতিবেদন ওলাব সেয়া স্পষ্ট আৰু জ্ঞাত ।"
ইয়াৰ পূৰ্বে ২৮ আগষ্টত চম্বল হিংসা গোচৰৰ তদন্তৰ বাবে নিযুক্ত তিনিজনীয়া পেনেলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথৰ ওচৰত প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল । ৪৫০ পৃষ্ঠাৰ এই প্ৰতিবেদনত ২০২৪ চনৰ নৱেম্বৰ মাহত সংঘটিত হিংসাত্মক পৰিস্থিতিৰ বিষয়ে বিতংভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু লগতে চম্বলৰ জনগাঁথনিগত পৰিৱৰ্তনৰ বিষয়েও সবিশেষ উল্লেখ কৰা হৈছে । প্ৰতিবেদনত কোৱা হৈছে যে অঞ্চলটোত এটা সময়ত হিন্দু সম্প্ৰদায়ৰ লোকৰ সংখ্যা ৪৫ শতাংশ আছিল যদিও বৰ্তমান তেওঁলোকৰ সংখ্যা ২০ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে ।
ওৱেইছিয়ে লগতে কয়, "ৰিপ'ৰ্টত কি আছে ? আপোনালোকে কেৱল চম্বলত হিন্দুত্ববাদৰ এজেণ্ডা কাৰ্যকৰী কৰিবলৈ বিচাৰিছে । মোৰ সম্পূৰ্ণ বিশ্বাস আছে যে ৰাইজে এইটো হ'বলৈ নিদিয়ে ।"
প্ৰতিবেদন অনুসৰি, স্বাধীনতাৰ সময়ত চম্বল নগৰপালিকা অঞ্চলৰ ৫৫ শতাংশ জনসংখ্যা মুছলমান আৰু ৪৫ শতাংশ হিন্দু; কিন্তু বৰ্তমান সময়ত হিন্দু জনসংখ্যা ১৫ শতাংশলৈ হ্ৰাস পাইছে । আনহাতে, মুছলমান সম্প্ৰদায় ৮৫ শতাংশলৈ বৃদ্ধি পাইছে ।
ইয়াৰ পূৰ্বে বৃহস্পতিবাৰে চম্বল হিংসা গোচৰৰ তদন্তৰ বাবে নিযুক্ত তিনিজনীয়া পেনেলে উত্তৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী যোগী আদিত্যনাথক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰে ।
৪৫০ পৃষ্ঠাৰ এই প্ৰতিবেদনত ২০২৪ চনৰ নৱেম্বৰ মাহৰ চম্বল হিংসাৰ বিষয়ে বিতংভাৱে উল্লেখ কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰ উপৰি চহৰখনত সংঘটিত পূৰ্বৰ সংঘৰ্ষসমূহৰ বিষয়েও স্পৰ্শ কৰা হৈছে ।