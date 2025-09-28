ETV Bharat / politics

বিটিচি নিৰ্বাচনত মুখথেকেচা খালে বহু ৰথী-মহাৰথীয়ে : হাৰিল পাঁচজনকৈ বিধায়ক, শক্তি দেখুৱালে হাগ্ৰামাই

বড়োভূমিত ৰণত পৰিল শাসকীয় পক্ষৰ কেইবাগৰাকীও বিধায়ক । বহু ৰথী-মহাৰথীক প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে বড়োভূমিৰ জনতাই ।

বিটিচি নিৰ্বাচনত মুখথেকেচা খালে বহু ৰথী-মহাৰথীয়ে (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 28, 2025 at 3:08 PM IST

8 Min Read
গুৱাহাটী: বড়োলেণ্ডৰ নিৰ্বাচনে এইবাৰ সকলোৰে সমীকৰণ সলনি কৰি দিলে । বিশেষকৈ ৰাজনৈতিক সমীকৰণ ওলট-পালট কৰি দিলে । এক অভূতপূৰ্ব ৰায়দান দিলে বড়োভূমিৰ জনতাই । বিধানসভা সমষ্টিক প্ৰতিনিধিত্ব বহুকেইজন জনপ্ৰতিনিধিয়ে এইবাৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈ বেয়াকৈ মুখথেকেচা খাবলগীয়া হ'ল । পাঁচগৰাকীকৈ বিধায়কক এইবাৰ প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে বড়োভূমিৰ জনতাই । ইফালে পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত একপ্ৰকাৰ ধূলিসাৎ হৈ পৰিল একেলগে ৰাজ্য আৰু বি টি চিৰ ক্ষমতাত থকা শাসকীয় মিত্রজোঁট ।

বি টি চিৰ ৰাইজে শাসকীয় মিত্ৰজোঁটৰ দুয়োটা দল বিজেপি আৰু ইউ পি পি এলক নাকচ কৰি পৰিষদত বিৰোধী দল হিচাপে থকা হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বাধীন বি পি এফৰ ওপৰতে আস্থা প্ৰদৰ্শন কৰি পুনৰবাৰ বি পি এফৰ হাতত ক্ষমতা অর্পণ কৰিলে । লক্ষণীয় বিষয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ বিৰামহীন নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰেও বি টি চিত কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ লগতে পৰিষদতো ক্ষমতাত বিজেপিক জয়ী কৰাব নোৱাৰিলে ।

শাসকীয় পক্ষৰ পাঁচজন বিধায়ক হাৰিল পৰিষদীয় ৰণত:

এইবাৰৰ বি টি চি নিৰ্বাচনত সাতগৰাকী বিধায়ক অৱতীৰ্ণ হৈছিল আৰু ইয়াৰে পাঁচগৰাকীয়ে পৰাজয় বৰণ কৰিলে । এই আটাইকেইজন বিধায়কেই শাসকীয় পক্ষ । বিজনীৰ বিজেপি বিধায়ক অজয় কুমাৰ ৰায়ক দলে থুৰিবাৰী সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিল যদিও বি পি এফৰ খলিলুৰ ৰহমানৰ হাতত চাৰি হেজাৰতকৈ অধিক ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত হয় । সেইদৰে কোকৰাঝাৰ পূব সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী লৰেন্স ইছলাৰী কোকৰাঝাৰ জিলাৰ ছালাকাটি সমষ্টিত বি পি এফৰ দেৰহাছাৎ বসুমতাৰীৰ হাতত চাৰি হাজাৰৰো অধিক ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত হয় ।

হাগ্ৰামাই দেখুৱাই দিলে বড়োভূমিৰ ৰাজনীতিত তেওঁৰ প্ৰাসংগিকতা (ETV Bharat Assam)

ইউ পি পি এলৰ আন দুই বিধায়ক ক্রমে ওদালগুৰি সমষ্টিৰ বিধায়ক তথা বৰ্তমানৰ বি টি চিৰ উপ-মুখ্য কার্যবাহী সদস্য গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী আৰু তামুলপুৰৰ বিধায়ক জলেন দৈমাৰীও এইবাৰ বি টি চিৰ নিৰ্বাচনত পৰাজিত হয় । গোবিন্দ চন্দ্ৰ বসুমতাৰী ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিত বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থীৰ হাতত আৰু জলেন দৈমাৰী দৰঙাজুলি সমষ্টিত বিজেপি প্ৰাৰ্থীৰ হাতত পৰাজিত হয় । সেইদৰে ইউ পি পি এলৰ বৰমা সমষ্টিৰ বিধায়ক ভূপেন বড়োক দলে দিহিৰা সমষ্টিত প্ৰাৰ্থিত্ব দিছিল যদিও তেওঁ বি পি এফৰ অগাষ্টুছ টিপ্পাৰ হাতত পৰাজিত হয় ।

ইউ পি পি এলৰ পাঁচগৰাকী বিধয়কে পৰাজয়ৰ মুখ দেখিলে । বিপৰীতে বি পি এফৰ দুয়োগৰাকী বিধায়কে জয়ী হয় । তেওঁলোক হৈছে মাজবাটৰ বিধায়ক চৰন বড়ো আৰু কোকৰাঝাৰ পশ্চিম সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰবিৰাম ব্ৰহ্ম । আনহাতে পৰাজিত হোৱা বি টি চিৰ কাৰ্যবাহী সদস্যসকলৰ ভিতৰত আছে চিৰাং সমষ্টিৰ ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী ছাইখং বসুমতাৰী । তেওঁ বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থীৰ হাতত পৰাজিত হয় ।

কোকৰাঝাৰ জিলাৰ গুমা সমষ্টিত বি টি চিৰ আন এগৰাকী কার্যবাহী সদস্য তথা বিজেপি প্রার্থী সজল কুমাৰ সিংহক পৰাজিত কৰে বি পি এফৰ প্রার্থী এন্টাজ আলীয়ে । বি টি চিৰ অধ্যক্ষ কাতিৰাম বড়োৱেও পৰাজয়ৰ মুখ দেখিবলগা হয় । তেওঁ বাগানপাৰা সমষ্টিত বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী ৰেখাৰাণী দাস বড়োৰ হাতত পৰাজিত হয় । ইপিনে কোকৰাঝাৰ জিলাৰ শৰাইবিল সমষ্টিত বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী মৃত্যুঞ্জয় নাৰ্জাৰীৰ হাতত পৰাজিত হয় ইউ পি পি এল দলৰ সাধাৰণ সম্পাদক ৰাজু কুমাৰ নাৰ্জাৰী ।

তদুপৰি এইবাৰৰ বি টি চি নিৰ্বাচনত আন একাধিক কার্যবাহী সদস্য আৰু এম চি এলয়েও পৰাজয়ৰ বৰণ কৰিবলগীয়া হয় । আনহাতে বি টি চিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য তথা ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী উইলছন হাছদাই জয়লাভ কৰি কোকৰাঝাৰ জিলাত দলৰ সন্মান ৰক্ষা কৰিবলৈসক্ষম হয় । লক্ষণীয় বিষয় যে বিধানসভা নির্বাচন সমাগত । তেনেস্থলত পাঁচগৰাকী বিধায়কে পৰিষদীয় নির্বাচনতে পৰাজয়ৰ মুখ দেখিবলগীয়া হ'ল ।

ইটিভি ভাৰত অসম GFX (ETV Bharat Assam)

বহু ৰথী-মহাৰথীক প্ৰত্যাখ্যান কৰিলে বড়োভূমিৰ জনতাই:

ইফালে এইবাৰ বিটিচিৰ নিৰ্বাচনত চকুত লগা ধৰণে কেইবাজনো ৰথী-মহাৰথী তথা হাইপ্রফাইল নেতা ধৰাশায়ী হ'ল । এই নেতাসকলৰ ভিতৰত আছে প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী, বৰ্তমানৰ বিধায়ক, বি টি চিৰ অধ্যক্ষ আৰু কাৰ্যবাহী সদস্যও । তদুপৰি বৰ্তমানৰ একাধিক এম চি এল এয়ো পৰাজয়ৰ মুখ দেখিলে । আনহাতে এটাকৈ সমষ্টিত জয়লাভ কৰিলেও এটাকৈ সমষ্টিত পৰাজিত হ'বলগা হ'ল বি টি আৰৰ দুই শক্তিশালী নেতা ।

বি পি এফ দলৰ সভাপতি তথা বি টি চিৰ প্ৰাক্তন মুখ্য কার্যবাহী সদস্য হাগ্রামা মহিলাৰীয়ে কোকৰাঝাৰৰ দেৱৰগাঁও সমষ্টিৰ পৰা জয়লাভ কৰে যদিও চিৰাং জিলাৰ চিৰাংদুৱাৰ সমষ্টিত পৰাজিত হয় । দেৱৰগাঁৱত তেওঁ প্ৰাক্তন সতীর্থ তথা ইউ পি পি এলৰ প্ৰাৰ্থী খাম্ফা বৰগয়াৰীক পৰাজিত কৰিলেও চিৰাংদুৱাৰ সমষ্টিত খাম্ফা বৰ্গয়াৰীৰ হাততেই পৰাজিত হয় । অর্থাৎ বি টি চিৰ প্ৰাক্তন উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী খাম্ফা বৰ্গয়াৰীয়েও চিৰাংদুৱাৰ সমষ্টিত জয়লাভ কৰে যদিও দেৱৰগাঁও সমষ্টিত পৰাজিত হয় ।

আনহাতে বি টি চিৰ বৰ্তমানৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তথা ইউ পি পি এলৰ সভাপতি প্রমোদ বড়োৱে গয়বাৰী সমষ্টিত জয়লাভ কৰিলেও কোকৰাঝাৰৰ দোতমা সমষ্টিত পৰাজিত হয় । আনহাতে বি পি এফত থাকোতে ৰাজ্যৰ কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ দায়িত্বতো থকা চন্দন ব্ৰহ্ম এইবাৰ বি টি চি নিৰ্বাচনত ইউ পি পি এল দলৰ প্ৰাৰ্থীৰূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা কৰি পৰাজিত হৈছে । চিৰাং জিলাৰ কাজলগাঁওসমষ্টিত তেওঁৰে প্ৰাক্তন সতীৰ্থ, বি টি চিৰ প্ৰাক্তন অধ্যক্ষ বি পি এফৰ প্ৰাৰ্থী পানীৰাম ব্ৰহ্মৰ হাতত সাত সহস্রাধিক ভোটৰ ব্যৱধানত পৰাজিত হয় প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দন ব্ৰহ্ম ।

পূৰ্বৰ আৰু এইবাৰৰ বিটিচি নিৰ্বাচনৰ প্ৰেক্ষাপট:

২০২০ চনৰ বিটিচি নিৰ্বাচনৰ ঠিক পূৰ্বেই সম্পন্ন হৈছিল বড়ো শান্তি চুক্তি । অসম চৰকাৰ, ভাৰত চৰকাৰ, নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থা চমুকৈ এবছু আৰু এন ডি এফ বিৰ মাজত স্বাক্ষৰিত হৈছিল ঐতিহাসিক বড়ো শান্তি চুক্তি । কেন্দ্ৰ আৰু ৰাজ্যৰ দুয়োখন চৰকাৰেই বড়ো শান্তি চুক্তি আখৰে আখৰে পালনৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল । সেইবাৰ বিটিচি নিৰ্বাচনৰ ফলাফলত বি পি এফ দলে ১৭ খন, ইউ পি পি এল দলে ১২ খন, বিজেপিয়ে ৯ খন, কংগ্ৰেছে এখন আৰু গণ সুৰক্ষা পাৰ্টীয়ে এখন আসন লাভ কৰিছিল । সেইবাৰ বি পি এফক আঁতৰাই ইউ পি পি এল আৰু বিজেপিয়ে মিত্রতা কৰি বড়োলেণ্ডৰ শাসনভাৰ লৈছিল । মিত্রতাত আছিল গণ সুৰক্ষা পাৰ্টী ।

কিন্তু এইবাৰৰ ৰাজনৈতিক সকলো সমীকৰণ সলনি হৈ গ'ল । এইবাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ছুনামীত সকলো উটিভাহি গ'ল । নিৰ্বাচনী ফলাফলত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে দেখুৱাই দিলে নিজৰ শক্তি । ৪০ খন আসনৰ ভিতৰত ২৮ খন আসনত জয়লাভ কৰি একক সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰিলে । ২৮ খন আসন লাভেৰে একপ্ৰকাৰৰ অভিলেখ সৃষ্টি কৰিলে বি পি এফে । ইফালে এইবাৰ বাৰুকৈয়ে মুখ থেকেচা খালে প্ৰমোদ বড়ো নেতৃত্বাধীন ইউ পি পি এলে । পূৰ্বে বিটিচিত চৰকাৰ গঠন কৰা দলটোৱে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত মাত্ৰ ৭খন আসনতে সীমাৱদ্ধ হৈ থাকিব লগীয়া হয় ।

সেইদৰে কিংমেকাৰ হোৱাৰ লক্ষ্যৰে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হোৱা বিজেপি দল ৫ খন আসনতে থমকি ৰ'ল । ইফালে এইবাৰৰ নিৰ্বাচনত খাটাই খুলিব নোৱাৰিলে কংগ্ৰেছে । ৪০ টা সমষ্টিতে প্ৰাৰ্থী দিয়াৰ পিছতো কোনো এটা সমষ্টিতেই জয় লাভ কৰিব নোৱাৰিলে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থীয়ে । বড়োভূমিৰ এই ফলাফলৰ পাছতে সমাগত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি সুৰ সলনি কৰিছে বিজেপি আৰু ইউ পি পি এল দলে ।

লগতে পঢ়ক: কোকৰাঝাৰত বিপিএফৰ কাৰ্যালয়ত আবতৰীয়া দেৱালী; হাগ্ৰামাই দেখুৱাই দিলে বড়োভূমিৰ ৰাজনীতিত তেওঁৰ প্ৰাসংগিকতা

বি টি চিৰ ৪০ খন আসনেই আমাৰ: মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দাবী

ইটিভি ভাৰত অসমHAGRAMA MOHILARYBTC ELECTIONS 2025BPF WINS BTC ELECTION 2025BTC ELECTION RESULTS 2025

