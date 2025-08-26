বঙাইগাঁও: শাৰদীয় দুৰ্গোৎসৱৰ পূৰ্বে অনুষ্ঠিত হ’ব বড়োভূমিৰ নিৰ্বাচন ৷ এটাৰ পিছত আনটো ৰাজনৈতিক দলে কৌশল সলনি কৰি ভোটাৰৰ মন জয় কৰাৰ বাবে অব্যাহত ৰাখিছে প্ৰচেষ্টা ৷ একপ্ৰকাৰ অঘোষিত যুদ্ধক্ষেত্ৰত পৰিণত হৈছে বড়োভূমি ৷
উল্লেখ্য যে চিৰাং জিলাৰ ৭ টা পৰিষদীয় সমষ্টিত অনুষ্ঠিত হ’ব নিৰ্বাচন ৷ জিলাখনৰ ভোটাৰসকলক আকৰ্ষণ কৰাৰ উদ্দেশ্যৰেই বি পি এফৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীকয়ে সোমবাৰে হেলিকপ্টাৰৰ সহায়ত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলায় ৷ কিন্তু বি পি এফৰ সভাপতিগৰাকীয়ে হেলিকপ্টাৰ ব্যৱহাৰ কৰাক কেন্দ্ৰ কৰি তীব্ৰ কটাক্ষ কৰে ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰণগৌড়া নাৰ্জাৰীয়ে ৷
চিৰাঙৰ ডাংতলত অনুষ্ঠিত এক নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত উপস্থিত থাকি ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ ৰণগৌড়া নাৰ্জাৰীয়ে কয়, ‘‘হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ১৫ বছৰ পিছত হেলিকপ্টাৰত উঠিছে । তেওঁৰ হেলিকপ্টাৰত তেল ভৰাবলৈও টকা নাই বুলি কৈ থাকে । হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ছিংগল ইঞ্জিনৰ হেলিকপ্টাৰত উঠিছে । ছিংগল ইঞ্জিনৰ হেলিকপ্টাৰ বেছি উৰিব নোৱাৰে । আমি ডাবল ইঞ্জিনৰ হেলিকপ্টাৰ উৰুৱাম, ডাবল ইঞ্জিনৰ হেলিকপ্টাৰ বেছি শক্তিশালী । আমাৰ দল শক্তিশালী, সেয়ে আমি ডাবল ইঞ্জিনৰ হেলিকপ্টাৰ লৈছো । নিৰ্বাচনৰ দিন ঘোষণা হওক প্ৰয়োজন হ'লে হেলিকপ্টাৰ ল’বই লাগিব, কিয়নো এইবাৰ বি টি চিত গহপুৰ, বিশ্বনাথ চাৰিআলি আৰু শোণিতপুৰ অন্তৰ্ভুক্ত হৈছে ।’’
থোৰতে চিৰাং জিলাৰ জনগাঁথনিৰ চমু আভাস
চিৰাং জিলাৰ নিৰ্বাচনী বিভাগে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি সমাগত বি টি চি পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত ২০২০ বৰ্ষৰ তুলনাত ২০২৫ বৰ্ষত ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ৮.৫ শতাংশ ।
চিৰাং জিলাৰ সাতটাকৈ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৩ লাখ ৯৮ হেজাৰ ৬৪৩ গৰাকী । ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা - ১ লাখ ৯৮ হেজাৰ ৩৩২ গৰাকী । তাৰ বিপৰীতে মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা - ২ লাখ ৩ শ ৯ গৰাকী । সমষ্টিটোত তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে দুগৰাকী ।
১৩ নং চিৰাং পৰিষদীয় সমষ্টিত মুঠ ভোটকেন্দ্ৰ আছে ৮৭ টা ৷ সমষ্টিটোৰ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৬৪,৭০০ গৰাকী ৷ ইয়াৰে পুৰুষ ৩১,৭৯১ আৰু ৩২,৯০৯ গৰাকী মহিলা ভোটাৰ ।
১৪ নং চিৰাং দুৱাৰ পৰিষদীয় সমষ্টিত থকা মুঠ ভোটকেন্দ্ৰৰ সংখ্যা হৈছে ৬৯ টা ৷ ইয়াৰে মুঠ ভোটাৰ ৫৩,১৭৭ গৰাকী ৷ সমষ্টিটোত পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২৬,৬৪৯ আৰু মহিলা ভোটাৰৰ সংখ্যা ২৬,৫২৬ গৰাকী ৷ সমষ্টিটোত দুগৰাকী তৃতীয় লিংগৰ ভোটাৰ আছে ।
১৫ নং কাজলগাঁও পৰিষদীয় সমষ্টিৰ মুঠ কেন্দ্ৰ ৭৩ টা আৰু মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা হৈছে ৬২,০৪৩ টা ৷ ইয়াৰে পুৰুষ ভোটাৰ ৩০,৪২৮ গৰাকী আৰু মহিলা ভোটাৰ ৩১,৬১৫ গৰাকী ।
১৬ নং নিচিমা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ মুঠ ভোটকেন্দ্ৰ ৫২ টা ৷ মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৪৬,৪৭৫ গৰাকী ৷ ইয়াৰে পুৰুষ ২৩,২৪১ আৰু মহিলা ২৩,২৩৪ গৰাকী ।
১৭ নং সুবাইঝাৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ মুঠ কেন্দ্ৰ ৬৪ টা আৰু মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৫৭,৫৭১ গৰাকী ৷ সমষ্টিটোত মুঠ পুৰুষ ভোটাৰ আছে ২৮,৬৬০ আৰু মহিলা ২৮,৯১১ গৰাকী ।
১৮ নং মানস ছেৰফাং পৰিষদীয় সমষ্টিত আছে ৫৯ টা ভোটকেন্দ্ৰ ৷ কেন্দ্ৰটোত থকা মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৫৫,৩৬৯ গৰাকী ৷ ইয়াৰে পুৰুষ ২৮,০৮২ আৰু মহিলা ২৭,২৮৭ গৰাকী ।
১৯ নং থুৰিবাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিৰ মুঠ ভোটকেন্দ্ৰ ৬২ টা ৷ মুঠ ভোটাৰ ৫৯,৩০৮ গৰাকী ৷ সমষ্টিটোৰ পুৰুষ ভোটাৰৰ সংখ্যা ২৯,৪৮১ আৰু মহিলা ভোটাৰ ২৯,৮২৭ গৰাকী । উল্লেখ্য যে, ২০২০ চনৰ ভোটাৰ তালিকাৰ বিপৰীতে ২০২৫ চনৰ ভোটাৰ তালিকাত ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পাইছে ৩১ হেজাৰ ৯২ গৰাকী । বি টি চি নিৰ্বাচনত চিৰাং জিলাৰ সাতটা পৰিষদীয় সমষ্টিত ৮.৫ % শতাংশ ভোটাৰ বৃদ্ধি পাইছে ।
ইমান সংখ্যক ভোটাৰ বৃদ্ধি পোৱাৰ কাৰণ হিচাপে জিলা নিৰ্বাচনী বিষয়া যতীন বৰাই কয়, ‘‘অধিকাংশই কলেজীয়া ছাত্ৰ অৰ্থাৎ নতুন ভোটাৰ । জিলা প্ৰশাসনৰ পৰা মহাবিদ্যালয়সমূহত সজাগতামূলক সভা অনুষ্ঠিত কৰাৰ পিছত যুৱচামে ব্যাপক সঁহাৰি জনাইছিল আৰু ভোটাৰৰ সংখ্যা বৃদ্ধি পোৱাৰ এইটো এটা অন্যতম কাৰণ ৷’’
