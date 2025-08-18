ETV Bharat / politics

ৰাধাকৃষ্ণণৰ বাবে সমৰ্থন বিচাৰি বিৰোধী নেতাক যোগাযোগ ৰাজনাথ সিঙৰ - RAJNATH SINGH

উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল চি পি ৰাধাকৃষ্ণণৰ নাম ঘোষণা এন ডি এৰ । বিৰোধীৰো সমৰ্থন কামনা বিজেপিৰ ।

Rajnath Singh with NDA Vice Presidential candidate CP Radhakrishnan
চি পি ৰাধাকৃষ্ণণৰ বাবে সমৰ্থন বিচাৰি বিৰোধী নেতাক যোগাযোগ ৰাজনাথ সিঙৰ (X@RajnathSingh)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 18, 2025 at 2:47 PM IST

3 Min Read

নতুন দিল্লী : এন ডি এৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী চি পি ৰাধাকৃষ্ণণৰ প্ৰতি সমৰ্থন বিচাৰি কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, বি জে ডিৰ মুৰব্বী নবীন পাটনায়ক, ডি এম কেৰ সভাপতি তথা তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনকে ধৰি অন্যান্য ৰাজনৈতিক নেতাৰ সৈতে কথা পাতিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ।

দেওবাৰে সন্ধিয়া খাৰ্গেৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন নেতাৰ সৈতে কথা পাতে সিঙে । ৯ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত এন ডি এৰ হৈ তত্বাবধায়ক হ'ব সিং । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে নিৰ্বাচনী এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰিব বুলি সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।

তাৰ মাজতে সোমবাৰে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ মণিকম ঠাকুৰে কয় যে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ নেতাসকলে বৈঠকত মিলিত হৈ নিজৰ স্থিতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব আৰু নিজৰ প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত ল'ব ।

তেওঁ কয়, "ইণ্ডিয়া ব্লকৰ নেতাসকলে বৈঠকত মিলিত হৈ আমাৰ স্থিতি আৰু প্ৰাৰ্থীৰ বিষয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব । আমি সকলোৱে জানো যে চি পি ৰাধাকৃষ্ণণৰ আৰ এছ এছৰ পটভূমি আছে আৰু তেওঁ গৌৰৱেৰে সেই আৰ এছ এছ বেজ পিন্ধে । তেওঁ তামিলনাডুৰ সাংসদ আৰু তামিলনাডুৰ বিজেপিৰ সভাপতি হৈ আহিছে । সেয়েহে তেওঁৰ তামিলনাডুৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে আৰু তেওঁ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল, কিন্তু তেওঁৰ আৰ এছ এছৰ সম্পৰ্ক পাহৰিব নোৱাৰি ।"

ইয়াৰ পূৰ্বে ঠাকুৰে ৰাধাকৃষ্ণণৰ প্ৰাৰ্থিত্বক সমালোচনা কৰি তেওঁক "আন এজন আৰ এছ এছৰ মানুহ" বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ কয়, "ভাৰতৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাবে আন এজন আৰ এছ এছৰ লোকে এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় দিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পিছত অধ্যক্ষ এতিয়া...আন এক প্ৰতিষ্ঠান...সুৰক্ষাৰ বাবে আন এখন যুদ্ধ । আশা কৰোঁ 'ইণ্ডিয়া'ই সিদ্ধান্ত ল'ব ।"

দেওবাৰে এন ডি এই উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল ৰাধাকৃষ্ণণৰ নাম । নতুন দিল্লীত বিজেপিৰ সংসদীয় ব'ৰ্ডৰ বৈঠকৰ পাছত সংবাদমেলযোগে এই ঘোষণা কৰে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই ।

নাড্ডাই কয়, "আমি বিৰোধীৰ সৈতেও কথা পাতিম । আমি তেওঁলোকৰো সমৰ্থন লাভ কৰা উচিত যাতে আমি একেলগে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচন নিশ্চিত কৰিব পাৰো । আমি পূৰ্বে কোৱাৰ দৰে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আহিছো আৰু আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলেও তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে আৰু এতিয়াও আমি তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগত থাকিম আৰু আমাৰ এন ডি এৰ সকলো সহযোগীয়ে আমাক সমৰ্থন কৰিছে । চি পি ৰাধাকৃষ্ণণ হৈছে আমাৰ এন ডি এৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী ।"

লগতে পঢ়ক :এন ডি এৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব চি পি ৰাধাকৃষ্ণণ - CP RADHAKRISHNAN

নতুন দিল্লী : এন ডি এৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী চি পি ৰাধাকৃষ্ণণৰ প্ৰতি সমৰ্থন বিচাৰি কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, বি জে ডিৰ মুৰব্বী নবীন পাটনায়ক, ডি এম কেৰ সভাপতি তথা তামিলনাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনকে ধৰি অন্যান্য ৰাজনৈতিক নেতাৰ সৈতে কথা পাতিছে প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে ।

দেওবাৰে সন্ধিয়া খাৰ্গেৰ পৰা আৰম্ভ কৰি বিভিন্ন নেতাৰ সৈতে কথা পাতে সিঙে । ৯ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত এন ডি এৰ হৈ তত্বাবধায়ক হ'ব সিং । কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে নিৰ্বাচনী এজেণ্ট হিচাপে কাম কৰিব বুলি সূত্ৰই প্ৰকাশ কৰিছে ।

তাৰ মাজতে সোমবাৰে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ মণিকম ঠাকুৰে কয় যে ইণ্ডিয়া ব্লকৰ নেতাসকলে বৈঠকত মিলিত হৈ নিজৰ স্থিতিৰ বিষয়ে আলোচনা কৰিব আৰু নিজৰ প্ৰাৰ্থী সন্দৰ্ভত সিদ্ধান্ত ল'ব ।

তেওঁ কয়, "ইণ্ডিয়া ব্লকৰ নেতাসকলে বৈঠকত মিলিত হৈ আমাৰ স্থিতি আৰু প্ৰাৰ্থীৰ বিষয়ে সিদ্ধান্ত ল'ব । আমি সকলোৱে জানো যে চি পি ৰাধাকৃষ্ণণৰ আৰ এছ এছৰ পটভূমি আছে আৰু তেওঁ গৌৰৱেৰে সেই আৰ এছ এছ বেজ পিন্ধে । তেওঁ তামিলনাডুৰ সাংসদ আৰু তামিলনাডুৰ বিজেপিৰ সভাপতি হৈ আহিছে । সেয়েহে তেওঁৰ তামিলনাডুৰ সৈতে সম্পৰ্ক আছে আৰু তেওঁ মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল, কিন্তু তেওঁৰ আৰ এছ এছৰ সম্পৰ্ক পাহৰিব নোৱাৰি ।"

ইয়াৰ পূৰ্বে ঠাকুৰে ৰাধাকৃষ্ণণৰ প্ৰাৰ্থিত্বক সমালোচনা কৰি তেওঁক "আন এজন আৰ এছ এছৰ মানুহ" বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ কয়, "ভাৰতৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতিৰ বাবে আন এজন আৰ এছ এছৰ লোকে এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে থিয় দিছে । প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ পিছত অধ্যক্ষ এতিয়া...আন এক প্ৰতিষ্ঠান...সুৰক্ষাৰ বাবে আন এখন যুদ্ধ । আশা কৰোঁ 'ইণ্ডিয়া'ই সিদ্ধান্ত ল'ব ।"

দেওবাৰে এন ডি এই উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল ৰাধাকৃষ্ণণৰ নাম । নতুন দিল্লীত বিজেপিৰ সংসদীয় ব'ৰ্ডৰ বৈঠকৰ পাছত সংবাদমেলযোগে এই ঘোষণা কৰে বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডাই ।

নাড্ডাই কয়, "আমি বিৰোধীৰ সৈতেও কথা পাতিম । আমি তেওঁলোকৰো সমৰ্থন লাভ কৰা উচিত যাতে আমি একেলগে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে বিনা প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰে নিৰ্বাচন নিশ্চিত কৰিব পাৰো । আমি পূৰ্বে কোৱাৰ দৰে আমি তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰি আহিছো আৰু আমাৰ জ্যেষ্ঠ নেতাসকলেও তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগ কৰিছে আৰু এতিয়াও আমি তেওঁলোকৰ সৈতে যোগাযোগত থাকিম আৰু আমাৰ এন ডি এৰ সকলো সহযোগীয়ে আমাক সমৰ্থন কৰিছে । চি পি ৰাধাকৃষ্ণণ হৈছে আমাৰ এন ডি এৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী ।"

লগতে পঢ়ক :এন ডি এৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব চি পি ৰাধাকৃষ্ণণ - CP RADHAKRISHNAN

For All Latest Updates

TAGGED:

VP CANDIDATECP RADHAKRISHNANVICE PRESIDENT ELECTIONইটিভি ভাৰত অসমRAJNATH SINGH

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

ভাৰতৰ একমাত্ৰ সেউজীয়া ৰঙৰ ছশ বছৰীয়া ৰামৰ মূৰ্তিটো ক'ত আছে ?

এজন মুক্তিযোদ্ধা, প্ৰাক্তন বিধায়ক‌ৰ পৰিয়াল‌ৰ দুৰৱস্থা: চলিবলগা হৈছে এনৰেগা শ্ৰমিক-ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কাম কৰি

স্বাধীনতা আন্দোলনত বিষ্ণু ৰাভাক সুৰক্ষা দিয়া সেনানীৰ আজি এই দুৰৱস্থা...

এইকেইদিন সংবাদ শিৰোনামত উৰিয়ামঘাট ! পিছে কেনেকৈ ঠাইটুকুৰা নাম হ’লগৈ উৰিয়ামঘাট ? জানো আহক

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.