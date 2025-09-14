গৌৰৱ গগৈৰ ব্ৰিটিছ ষ্টাইল, আমেৰিকা ষ্টাইল আমাৰ ইয়াত উলিয়াব নালাগে; কোনে আৰু কিয় ক’লে এই কথা

গৌৰৱ গগৈৰ ব্ৰিটিছ ষ্টাইল, আমেৰিকা ষ্টাইল আমাৰ ইয়াত উলিয়াব নালাগে; কোনে আৰু কিয় ক’লে এই কথা
কংগ্ৰেছৰে যদি মিত্ৰতা নহয়, তেতিয়া অকলেই নিৰ্বাচন খেলাৰ চিন্তা কৰিম ৷ প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ গৃহ সমষ্টিৰ পৰা উজনিত বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণশিঙা ৰাইজৰ দলৰ ৷
Published : September 14, 2025 at 11:05 AM IST
যোৰহাট : ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰতি লক্ষ্য ৰাখি অখিল গগৈৰ নেতৃত্বত ৰাইজ দলে উজনি অসমত আৰম্ভ কৰিছে নিৰ্বাচনৰ কুজকাৱাজ । শনিবাৰে সন্ধিয়া কংগ্ৰেছৰ দুৰ্গখ্যাত তথা প্ৰাক্তন প্ৰয়াত মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰয়াত তৰুণ গগৈ সমষ্টি তিতাবৰত ৰাইজৰ দলৰ এক যোগদান কার্যসূচীত উপস্থিত থাকি গৌৰৱ গগৈৰ সম্পৰ্কত কেইবাটাও বিস্ফোৰক মন্তব্য কৰা লগতে মিত্ৰতা সম্পৰ্কত গৌৰৱ গগৈক উভতি ধৰে শিৱসাগৰৰ বিধায়ক তথা ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে ।
ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে কয়, "মিত্ৰতা হ'বনে নহয় চিধাকৈ কৈ দিয়ক, মিত্ৰতা প্ৰসংগক লৈ বেছি টেঙৰামি কৰি লাভ নাই, অকলে নিৰ্বাচন নেখেলো এইটো অসম মানুহৰ বাক্য নেকি ? কাৰণ অসমীয়া মানুহে চিধাকৈ কথা কয় । মিত্ৰতাক লৈ গৌৰৱ গগৈয়ে আমাক নচুৱাই আছে । গৌৰৱ গগৈৰ ব্ৰিটিছ ষ্টাইল, আমেৰিকা ষ্টাইল আমাৰ ইয়াত উলিয়াব নালাগে । কিহৰ ভয়ত মিত্ৰতা হ’ব নে নহয় কথাটো ক’বলৈ ভয় কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে ? চিধাচিধিকৈ কৈ দিয়ক মিত্ৰতা হ’ব নে নহয় ? যদি নহয় আমি অকলে নিৰ্বাচন খেলাৰ কথা চিন্তা কৰিম । সেইটো নকৰি গৌৰৱ গগৈয়ে আমাক নচুৱাই আছে । যিদিনা ওলোটা হৈ যাব সেইদিনা গম পাব গৌৰৱ গগৈয়ে ।"
আনহাতে মিত্ৰতাক লৈ গৌৰৱ গগৈ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ পৰা পিছত বিজেপিকো আক্ৰমণৰ লক্ষ্য কৰি লয় অখিল গগৈয়ে । তেওঁ কয়, "বিজেপি এটা বৰ্ণবাদী দল, তেওঁলোকে চাৰিবৰ্ণ বিশ্বাস কৰে । ভাৰত আৰু অসমত বিজেপিয়ে ব্ৰাহ্মণ্যবাদ প্ৰতিষ্ঠা কৰিব খোজে । বিজেপিয়ে তলৰ শ্ৰেণীৰ, নিম্ন বৰ্ণ মানুহবিলাকৰ অধিকাৰ কেতিয়া স্বীকাৰ নকৰে । মুখ্যমন্ত্ৰী লগত ছয় জনগোষ্ঠীৰ যি আলোচনা সেয়া কেতিয়াও সম্ভৱ নহ’ব । চৰকাৰক বাধ্য কৰিব পৰা বিশাল আন্দোলন, অৰ্থনৈতিক অৱৰোধৰ জৰিয়তেহে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ সম্ভৱ হ’ব । মিছলীয়া চতুৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগত আলোচনা কৰিলে কোনেও নাপায় জনজাতিকৰণ ।"
আনহাতে ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ আন্দোলন বিজেপি বিৰুদ্ধে হোৱা নাই, সেই আন্দোলনত আমাৰ মানুহো আছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰা মন্তব্যক কটাক্ষ কৰি বিধায়ক অখিল গগৈয়ে কয়, "যদি ছয় জনগোষ্ঠী জনজাতিকৰণ আন্দোলনত বিজেপি মানুহ আছে, সেই বিজেপি সদস্যই যেতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ দাবী কৰিছে তেন্তে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পদত্যাগ কৰিব লাগে ।"
ইফালে গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তানৰ লিংক থকা প্ৰসংগত কয়, "গৌৰৱ গগৈ বিৰুদ্ধে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ষড়যন্ত্ৰ কৰিছে । বিৰোধী দলবিলাক ফচাবৰ বাবে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যি কাম কৰিছে তাক নিন্দা কৰিছো, তেওঁ কৈছিল ১০ ছেপ্টেম্বৰ গৌৰৱ গগৈ পাকিস্তান লিংক সন্দৰ্ভত অসমত বোমা ফুটিব, যদি নহয় মই পদত্যাগ কৰিম, কি হ’ল মুখ্যমন্ত্ৰী সেই কথা । তিতাবৰ পাব্লিক ক্লাৱত অনুষ্ঠিত ৰাইজৰ দলৰ যোগদান কাৰ্যসূচীত কংগ্ৰেছৰ বহু কেইগৰাকী কৰ্মীৰ লগতে তিতাবৰৰ প্ৰায় দুই শতাধিক যুৱক-যুৱতীয়ে ৰাইজৰ দলত যোগদান কৰে ।"