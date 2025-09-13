চঞ্চলমতীয়া-ভৰিত চকা লাগি থকা-গাম্ভীৰ্যতা নথকা মুখ্যমন্ত্ৰীজন কোন ? অখিল গগৈৰ মতে তেওঁ হ'ল...

চঞ্চলমতীয়া-ভৰিত চকা লাগি থকা-গাম্ভীৰ্যতা নথকা মুখ্যমন্ত্ৰীজন কোন ? অখিল গগৈৰ মতে তেওঁ হ'ল...
বৰছলা সমষ্টিৰ চন্দ্ৰনাথ শৰ্মা স্মৃতি ভৱনত ৰাইজৰ দলৰ জৰুৰী বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ ৷
Published : September 13, 2025 at 1:25 PM IST
তেজপুৰ : "ৰাইজৰ দলে কংগ্ৰেছৰ পৰা কেৱল বিচাৰিছে সন্মান । বিগ বচ তথা বিগ ব্ৰাডাৰৰ কনচেপ্ট ৰাইজৰ দলৰ লগত নচলিব ৷ আসনৰ বুজাপৰা সন্মানজনক হ'ব লাগিব ৷ মিত্ৰতাৰ ক্ষেত্ৰত কংগ্ৰেছৰ বডী লেংগুৱেজ সন্তোষজনক নহয় ।" এই মন্তব্য ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা শিৱসাগৰৰ বিধায়ক অখিল গগৈৰ ।
শোণিতপুৰ জিলাৰ অন্তৰ্গত বৰছলা সমষ্টিত ৰাইজৰ দলৰ বৰ্ধিত কেন্দ্ৰীয় কাৰ্যনিবাহক সভাত এই মন্তব্য কৰে অখিল গগৈয়ে । কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "আমাৰ কাৰণে মিত্ৰতা এক ৰণনীতিগত বিষয় । ই কেৱল ৰণকৌশল অথবা টেকটিকেল বিষয় নহয় । ৰাইজৰ দলে কাহানিও নিজৰ দলীয় স্বাৰ্থত মিত্ৰতা বিচৰা নাই । অসমবাসীক বিজেপিয়ে যিধৰণে নিৰ্বিচাৰ কু-শাসনৰে বন্দী কৰিছে ঠিক সেইধৰণে আকৌ কৰ্প'ৰেট গোষ্ঠীৰ প্রতি বিজেপি দলে বিশেষ অনুৰাগ আৰু অনুকম্পা দেখুৱাই কেৱল কৰ্প'ৰেটৰ স্বাৰ্থ সুৰক্ষিত কৰাত লিপ্ত হৈছে ।"
সেই কথা ৰাইজৰ দলে তীব্ৰ বিৰোধিতা কৰে আৰু সেয়েহে অসমবাসীক বিজেপিৰ কু-চক্ৰান্ত আৰু কু-শাসনৰ পৰা মুক্ত কৰিবলৈ, মিত্ৰতা সম্পৰ্কীয় কাম-কাজ ত্বৰাম্বিত কৰিবলৈ কংগ্ৰেছ দলৰ প্ৰতি আহ্বান জনাই অখিল গগৈয়ে ।
অখিল গগৈয়ে কয়, "এইক্ষেত্ৰত ৰাইজৰ দলে উদ্বিগ্নতাৰে লক্ষ্য কৰিছে যে কংগ্ৰেছ দলে চৰ্চিত মিত্ৰতা কেৱল এটা ৰণকৌশল হিচাপেহে গণ্য কৰিছে । কেৱল এটা সাধাৰণ ৰাজনৈতিক কামকাজ হৈ থকা কথাটোৱে আমাৰ দলৰ লগতে অসমবাসীক আশাহত কৰিছে । সেয়েহে আমি লক্ষ্য কৰিছোঁ যে কংগ্ৰেছ দলে মিত্ৰতা সম্পৰ্কত ওপৰুৱা বক্তব্য প্ৰকাশ কৰি আছে আৰু মিত্ৰতা সম্পৰ্কত গভীৰ আলোচনা আদিৰ পোষকতা কৰা নাই । ৰাইজৰ দলে বিশ্বাস কৰে যে বিলম্বিত মিত্ৰতাই মিত্ৰতাৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্যৰ পৰা লক্ষ্যচ্যুত কৰিব আৰু ৰাজ্যত প্ৰকৃত গণতন্ত্ৰ ঘূৰাই আনিবলৈ সফল নহ'ব । সৰ্ববৃহৎ দল হিচাপে কংগ্ৰেছ দলে আগভাগ লোৱাৰ পৰিৱৰ্তে কংগ্ৰেছ দলে লোৱা তেওঁলোকৰ দলীয় পদক্ষেপে অসমবাসীক আশাহত কৰিছে । ৰাইজৰ দলে আজি অনুষ্ঠিত হোৱা বৰ্ধিত জৰুৰী কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত মিত্ৰতা সন্দৰ্ভত বিশদভাৱে আলোচনা কৰে আৰু কংগ্ৰেছ দলক ক্ষিপ্ৰতাৰে মিত্ৰতাৰ বিষয়টো আগবঢ়াবলৈ আহ্বান জনায় ।"
কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত লোৱা প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত অখিল গগৈয়ে কয়, "২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত সাম্প্ৰদায়িক, ফেচিষ্ট বিজেপি দলক পৰাভূত কৰিবৰ কাৰণে অসমৰ বিৰোধী সকলো ৰাজনৈতিক দলৰ আমি মিত্ৰতাৰ পোষকতা কৰি আহিছোঁ, এতিয়াও কৰি আছোঁ আৰু কৰিয়েই থাকিম । বিজেপি দলৰ পৰা অসমবাসীক পৰিত্ৰাণ দিবৰ কাৰণে সকলো বিজেপি বিৰোধী দল এক হোৱাটো নিতান্তই অপৰিহার্য বুলি ৰাইজৰ দলে ভাবে আৰু বিশ্বাস কৰে । ৰাইজৰ দলে ফেচিষ্ট বিজেপি দলক পৰাস্ত কৰিবলৈ সংকল্পবদ্ধ আৰু একেই ধাৰণাৰে কংগ্ৰেছ দলকো সংকল্প গ্ৰহণ কৰিবলৈ আহ্বান জনাইছে ।"
আন এক প্ৰস্তাৱ সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, "৬ জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণৰ আন্দোলনত ৰাইজৰ দলে সম্পূৰ্ণ সমৰ্থন আগবঢ়াব । ৰাইজৰ দলে অসমত অনুচ্ছেদ '৩৭১ক'ৰ অধীনত বিশেষ ৰাজ্যৰ মৰ্যাদা প্ৰদান, প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ অধিকাৰ দিয়াৰ দাবী কৰে । আগন্তুক নৱেম্বৰ মাহত শিৱসাগৰত এই সন্দৰ্ভত অৰ্থাৎ জনজাতিকৰণৰ দাবীত এখন গণ সমাৱেশ অনুষ্ঠিত কৰা হ'ব বুলিও প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ।"
আনহাতে সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ পাকিস্তান সংযোগ সন্দৰ্ভত এছ আই টিৰ প্ৰতিবেদন মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গাম্ভীৰ্যতাৰে গ্ৰহণ কৰিব বুলি কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি অখিল গগৈয়ে কটাক্ষ কৰে । তেওঁ কয়, "ৰাজ্যৰ আটাইতকৈ চঞ্চলমতীয়া, ভৰিত চকা লাগি থকা, টুলুঙা মন্তব্য কৰা, গাম্ভীৰ্যতা নথকা মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হ'ল হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ।"
অখিল গগৈৰ মতে ৰাজ্যৰ সমষ্টিসমূহত শ্ৰেণীবিভাজনৰ কাম চলি আছে । তাৰ ভিতৰত ৩৬ টা সমষ্টি এতিয়ালৈ বাছনি কৰা হৈছে । য'ত ৰাইজৰ দলে নিৰ্বাচন খেলিলে জয়ী হ'ব পৰা সামৰ্থ আছে । জয়ী নহ'লেও তীব্ৰ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব পাৰিব বুলিও অখিল গগৈয়ে উল্লেখ কৰে ।
উল্লেখ্য যে শোণিতপুৰৰ বৰছলাত অনুষ্ঠিত জৰুৰী বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ উপৰিও কেন্দ্ৰীয় সমিতিৰ বিষয়ববীয়াৰ লগতে জিলা আৰু সমষ্টিৰ সমিতিসমূহৰ ৩ শতাধিক প্ৰতিনিধি উপস্থিত থাকে । এই বৰ্ধিত কাৰ্যনিৰ্বাহক সভাত কেতবোৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰে দলটোৱে ।
