ছাছাৰাম : কংগ্ৰেছ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে দেওবাৰে বিহাৰৰ ছাছাৰামৰ পৰা 'ভোট অধিকাৰ যাত্ৰা' আৰম্ভ কৰে । বিহাৰত নিৰ্বাচন আয়োগে চলাই থকা এছ আই আৰ (SIR) অনিয়ম আৰু ভোট চুৰিৰ বিৰুদ্ধে প্ৰতিবাদস্বৰূপে এই যাত্ৰা আৰম্ভ কৰা হৈছে । ৰাহুল গান্ধীয়ে লগতে ইংগিত দিছে যে এই যাত্ৰা কেৱল বিহাৰতে সীমাবদ্ধ নাথাকে প্ৰয়োজন হ'লে আন ৰাজ্যতো আৰম্ভ কৰা হ'ব ।
১৬ দিনীয়া ১৩০০ কিলোমিটাৰৰ এই যাত্ৰাই প্ৰায় ১১৮ টা বিধানসভা সমষ্টি সামৰি ল'ব । ২০ খনতকৈও অধিক জিলা অতিক্ৰম কৰি ১ ছেপ্টেম্বৰত ৰাজহুৱা সভাৰে পাটনাত এই যাত্ৰাৰ সামৰণি পৰিব ।
ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, "সমগ্ৰ দেশত লোকসভা আৰু বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত ভোট চুৰি হৈ আছে । ভোট চুৰিৰ বাবে বিহাৰত 'ছাৰ' কৰা হৈছে । আমি ইয়ালৈ এইটোৱে ক'বলৈ আহিছো যে আমি এইটো হ'বলৈ নিদিওঁ । ৰাজ্যৰ ৰাইজে এনে হ'বলৈ নিদিয়ে । দুখীয়াৰ হাতত মাত্ৰ এটা ভোটৰ বাহিৰে একো নাই ।"
তেওঁ লগতে কয়, "বিহাৰ, মহাৰাষ্ট্ৰ, বংগ, অসম বা আন ঠাইত য'তেই এনে ভোট চুৰি হৈ আছে, আমি ধৰা পেলাম আৰু ৰাইজৰ ওচৰলৈ লৈ যাম ।"
এই কাৰ্যসূচীত কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গে, সাধাৰণ সম্পাদক তথা লোকসভাৰ সদস্য কে.চি. বেণুগোপাল, আৰজেডিৰ মুৰব্বী লালু প্ৰসাদ আৰু তেওঁৰ কনিষ্ঠ পুত্ৰ তথা বিহাৰ বিধানসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা তেজস্বী প্ৰসাদ যাদৱ, চিপিআইএমএলৰ সাধাৰণ সম্পাদক দিপাংকৰ ভট্টাচাৰ্য, বিকাশশীল ইনছান পাৰ্টী (ভিআইপি)ৰ সভাপতি মুকেশ সাহনী আৰু চিপিআই, চিপিএম আৰু ইণ্ডিয়া ব্লকৰ নেতাসকল উপস্থিত থাকে ।
লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে ৰাইজক সম্বোধন কৰে আৰু এই যাত্ৰাই সংবিধান ৰক্ষাৰ যুঁজ বুলি দৃঢ়তাৰে কয় ।
ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, "আৰ এছ এছ আৰু বিজেপিয়ে সংবিধান ধ্বংস কৰাৰ চেষ্টা চলাইছে । প্ৰতিটো নিৰ্বাচনতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে জয়লাভ কৰে । মহাৰাষ্ট্ৰৰ সকলো নিৰ্বাচনী সমীক্ষাত 'ইণ্ডিয়া' জয়ী হ'ব বুলি ভৱিষ্যদ্বাণী কৰা হৈছিল । লোকসভা নিৰ্বাচনত তাতে আমাৰ মিত্ৰজোঁটে জয়লাভ কৰিছিল । ৪ মাহৰ পাছত বিজেপি মিত্ৰজোঁটে বিধানসভা নিৰ্বাচনত জয়লাভ কৰিছিল ।"
ভাষণত উত্তৰ প্ৰদেশৰ ৰায়বৰেলী সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে তেওঁ আৰু তেওঁৰ দলে মহাৰাষ্ট্ৰ বিধানসভাৰ ফলাফলৰ তদন্ত চলাইছিল ।
ৰাহুলে কয়, "আমি দেখিলো যে নিৰ্বাচন আয়োগে যাদুৰে লোকসভা আৰু বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ মাজত ১ কোটি নতুন ভোটাৰৰ সৃষ্টি কৰিছিল । আমাৰ ভোট কমি যোৱা নাছিল, কিন্তু য'তেই নতুন ভোটাৰ হৈছিল তাতেই বিজেপিয়ে জয়ী হৈছিল । আমি ইয়াৰ বিষয়ে ইচিক অভিযোগ দিছিলো আৰু ভিডিঅ'গ্ৰাফী (প'লিঙৰ) দেখুৱাবলৈ ক'লো, কিন্তু তেওঁলোকে নাকচ কৰিলে ।"
কৰ্ণাটকৰ এটা লোকসভা আৰু এটা বিধানসভা সমষ্টিত একেধৰণৰ তদন্ত কৰা হৈছিল বুলি কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে আঙুলিয়াই দিয়ে । তাত ওলাল যে ১ লাখৰো অধিক ভোট চুৰি হৈছিল, যাৰ বাবে বিজেপিয়ে লোকসভাৰ আসনখন লাভ কৰে ।
তেওঁ লগতে কয়, "যেতিয়া মই এই কথা উত্থাপন কৰিছিলো, তেতিয়া ইচিয়ে মোৰ পৰা শপতনামা বিচাৰিছিল, তথ্য সঁচা বুলি ঘোষণা কৰিছিল ।" ৰাহুলে অভিযোগ কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কোটিপতিসকলৰ বাবে কাম কৰি আছে । তেওঁ (মোদী) আৰু বিজেপিয়ে যি জাতিগত গণনা ঘোষণা কৰিছে, সেয়া নকৰে আৰু ৫০ শতাংশ সংৰক্ষণৰ চিলিং ভংগ নকৰে বুলি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰে ।
চিকিৎসকে যাতায়ত কৰাত নিষেধাজ্ঞা আৰোপ কৰাৰ পাছতো অনুষ্ঠানটোত উপস্থিত থকাৰ বাবে কংগ্ৰেছ নেতাগৰাকীয়ে লালু প্ৰসাদ যাদৱক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে । লালুৱে ভাষণ দি ৰাইজক উদ্দেশ্যি কয় "চোৰক আঁতৰাই দিয়ক, বিজেপিক খেদি পঠিয়াওক, মোৰ দলৰ জয় নিশ্চিত কৰক" ।
লালুৱে লগতে কয়, "আমাৰ ভোটদানৰ অধিকাৰ আছে । আমি গণতন্ত্ৰক ধ্বংস কৰিবলৈ নিদিওঁ । আমি বহু ত্যাগ কৰিছো আৰু ভৱিষ্যতেও কৰি যাম । সকলোৱে কৈছে যে বিজেপিয়ে সংবিধান ধ্বংস কৰিব । তাৰ পিছত কি হ'ব ? অৱশ্যে জনসাধাৰণ সচেতন ।"
ৰাজহুৱা সভাত আৰজেডি নেতা তেজস্বীয়ে তেওঁৰ ভাষণৰ আৰম্ভণিতে পিতৃ লালুৰ উপস্থিতি স্বীকাৰ কৰি ৰাহুলক "জ্যেষ্ঠ ভাতৃ" বুলি সম্বোধন কৰে ।
তেওঁ কয়, "বিহাৰত ভোট অধিকাৰ যাত্ৰাৰ আৰম্ভণিৰ বাবে ৰাহুল আৰু ইণ্ডিয়া ব্লকৰ শীৰ্ষ নেতাসকলক ধন্যবাদ জনাইছো । ৰাম মনোহৰ লোহিয়া আৰু লালু জীয়ে সদায় কৈছিল ভোটৰ শাসন মানে দুখীয়া আৰু দলিতৰ শাসন । সংবিধানত ধনী হওক বা দুখীয়া হওক সকলোকে এটা ভোট দিয়াৰ অধিকাৰ দিয়া হৈছে । বিজেপিয়ে মানুহক মৃত ঘোষণা কৰি ভোটাধিকাৰ কাঢ়ি লৈ সেই অধিকাৰ কাঢ়ি নিবলৈ চেষ্টা কৰিছে ।"
তেওঁ লগতে কয়,"এয়া ভোট চুৰি নহয় । এক ডকাইতি । এয়া আপোনাৰ অস্তিত্ব কাঢ়ি নিয়াৰ ষড়যন্ত্ৰ । প্ৰথমে ভোটাধিকাৰ কাঢ়ি নিয়া হ'ব, তাৰ পিছত পেঞ্চন আৰু অন্যান্য কল্যাণমূলক সা-সুবিধা কাঢ়ি লোৱা হ'ব । কিন্তু, ৰাহুল জী, বিৰোধী মিত্ৰজোঁটৰ সকলো নেতাই আৰু তেজস্বীয়ে ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিব ।"
তেজস্বীয়ে ৰাইজক প্ৰশ্ন কৰে যে মোদী আৰু ইচিয়ে জনসাধাৰণক প্ৰতাৰণা কৰাৰ প্ৰচেষ্টা পৰীক্ষা কৰিবলৈ মিত্ৰতাক সমৰ্থন কৰিব নে ?
তেওঁ কয়, "মাতৃ-ভগ্নী আঁচনিৰ অধীনত আমি সকলো মহিলাক প্ৰতিমাহে ২৫০০ টকা দিম । আমি এখন উন্নত বিহাৰ বনাব লাগিব । নীতিশ অচেতন । আইন-শৃংখলাৰ পৰিস্থিতি অতি দুৰ্বল । সকলোতে হত্যা, দলবদ্ধ ধৰ্ষণ, অপহৰণ ঘটিছে । আমি এই চৰকাৰখন ওফৰাই পেলাব লাগিব । আপোনাৰ ভোট চুৰি কৰিব বিচৰাসকলক আপুনি এটা শিক্ষা দিব লাগিব ।"
ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ দি চিপিআইএমএলৰ সাধাৰণ সম্পাদক দিপাংকৰ ভট্টাচাৰ্যই দৃঢ়তাৰে কয় যে যেতিয়া বিৰোধীয়ে সংবিধান ৰক্ষাৰ কথা কয়, তেতিয়া ইয়াৰ অৰ্থ হৈছে ভোটাধিকাৰ ৰক্ষা কৰা ।
ভট্টাচাৰ্যই কয়, "এই যাত্ৰাৰ জৰিয়তে নিৰ্বাচনী তালিকাৰ পৰা বাদ পৰা ৬৫ লাখ ভোটাৰক ন্যায় প্ৰদান কৰিব । এয়া মাত্ৰ ভোট চুৰিৰ আৰম্ভণিহে । এই যাত্ৰাও সাম্প্ৰদায়িকভাৱে দেশক বিভাজিত কৰাৰ ষড়যন্ত্ৰৰ বিৰোধী । ইয়াৰ ডালমিয়া নগৰ ঔদ্যোগিক চহৰখন পুনৰুজ্জীৱিত কৰাৰ বাবে আৰু মহিলাৰ বিৰুদ্ধে অপৰাধ বন্ধ কৰাৰ বাবে এই যাত্ৰা অনুষ্ঠিত কৰা হৈছে ।"
ৰাহুল গান্ধীৰ এই যাত্ৰাৰ উদ্দেশ্য আৰু লক্ষ্য
'ভোট অধিকাৰ যাত্ৰা'ৰ ঘোষিত উদ্দেশ্য হৈছে নিৰ্বাচিত গণতন্ত্ৰৰ ভিত্তিৰ ভিতৰত বিবেচিত ভোটাধিকাৰ ৰক্ষা কৰা, তথাপিও প্ৰকৃত লক্ষ্য হৈছে আগন্তুক বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিৰোধী ইণ্ডিয়া ব্লকৰ বাবে পথ প্ৰশস্ত কৰা ।
অৱশ্যে ৰাহুলে বিহাৰলৈ যোৱাৰ আঁৰৰ এটা অন্তৰ্নিহিত কাৰণ হৈছে ২০২৪ চনৰ আৰম্ভণিতে ভাৰত জোড়ো ন্যায় যাত্ৰাৰ সময়ত বিহাৰত পূৰ্বে দুটা পৰ্যায়ত পদযাত্ৰা কৰা । সেই সময়ত তেওঁ লোকসভাৰ ৮ খন আসন - কিষাণগঞ্জ, আৰৰিয়া, কাটিহাৰ, পূৰ্ণিয়া, ছাছাৰাম, ঔৰংগবাদ, কাৰাকাট আৰু বক্সাৰ সামৰি লৈছিল ।
যেতিয়া লোকসভা নিৰ্বাচনৰ ফলাফল আহিছিল তেতিয়া ইণ্ডিয়া ব্লকে ইয়াৰে ৭ টাতে ভাল প্ৰদৰ্শন কৰিছিল । ৰাজেশ ৰঞ্জন ওৰফে পাপ্পু যাদৱে নিৰ্দলীয় হিচাপে পূৰ্ণিয়াৰ আসনত জয়ী হৈছিল । তেওঁ কংগ্ৰেছৰ সমৰ্থন কৰিছিল । বিধানসভা নিৰ্বাচনত সেই প্ৰদৰ্শনৰ পুনৰাবৃত্তিৰ লক্ষ্য ৰাহুলৰ ।
আৰজেডি নেতা তেজস্বী যাদৱ কিয় এই যাত্ৰাৰ অংশ ?
বিগত ৫ বছৰত ৰাজ্যখনত ক্ষমতাৰ সন্ধানত তেজস্বীয়ে ৫ টা যাত্ৰা পৰিচালনা কৰিছে । সেইকেইটা হৈছে বেৰ'জগাৰী হাটাও যাত্ৰা (Berozgari Hatao Yatra), সংবিধান বচাও যাত্ৰা, জন বিশ্বাস যাত্ৰা, আভাৰ যাত্ৰা আৰু জন সংবাদ যাত্ৰা ।
যদিও ২০২০ চনৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত আৰজেডি নেতাগৰাকীয়ে ক্ষমতালৈ আহিব নোৱাৰিলে, তথাপিও নিবনুৱা সমস্যাৰ বিৰুদ্ধে তেওঁৰ 'বেৰ'জগাৰী হাটাও যাত্ৰা'ই যুৱক-যুৱতী আৰু নিবনুৱাসকলক আকৰ্ষণ কৰিব পাৰিলে ।
ফলত তেওঁৰ পৰাজয়ৰ পিছতো কংগ্ৰেছ আৰু বাওঁপন্থী দলকে ধৰি তেতিয়াৰ বিৰোধী মহাজোঁটে ১৮ৰ পৰা ৩৯ বছৰ বয়সৰ লোকৰ ৪৭ শতাংশ ভোট লাভ কৰাৰ বিপৰীতে নেশ্যনেল ডেম'ক্ৰেটিক এলায়েন্সে (এন ডি এ) এই ছেগমেণ্টৰ মাত্ৰ প্ৰায় ৩৫ শতাংশ ভোট লাভ কৰিব পাৰে ।
একেদৰে প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভোটদান কৰা ৭৮ লাখ লোকেও এন ডি এৰ 'জংগল ৰাজ'ৰ অভিযোগতকৈ কৰ্মসংস্থাপনক অগ্ৰাধিকাৰ দিছিল ।
তেজস্বীৰ আন যাত্ৰাবোৰেও বৃহৎ সংখ্যক লোকক আকৰ্ষণ কৰিছিল । তেওঁক চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে 'জন সংবাদ যাত্ৰা'ৰ জৰিয়তে জনসাধাৰণৰ সৈতে একত্ৰিত হৈ ৰাজ্যখনৰ সৰ্বাংগীন উন্নয়নৰ বাবে এক ব্লুপ্ৰিণ্ট প্ৰস্তুত কৰিবলৈ উৎসাহিত কৰা হৈছিল । তেওঁ আৰু কেইবাজনো আৰজেডি নেতাই দৃঢ়তাৰে কয় যে মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰৰ শেহতীয়া ঘোষণাসমূহ উদ্যোগ, শিক্ষা, স্বাস্থ্য আৰু সামাজিক সুৰক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত তেওঁৰ উন্নয়ন পৰিকল্পনাৰ হেঁচাতহে কৰা হৈছে ।
ৰাজহুৱা সভাত ভাষণ দি কংগ্ৰেছৰ সভাপতি মল্লিকাৰ্জুন খাৰ্গেয়ে ৰাইজক আহ্বান জনায় যে কংগ্ৰেছক বাবাছাহেব আম্বেদকাৰৰ সংবিধান ৰক্ষা কৰাত সহায় কৰক কাৰণ ইয়াত সকলোৱে ভোটদান কৰিব পাৰে ।
খাৰ্গেয়ে কয়,"কংগ্ৰেছ হৈছে সেই দল যিয়ে সকলোকে সম অধিকাৰ প্ৰদান কৰে, আমি আপোনালোকৰ ভোট ৰক্ষা কৰিবলৈ যুঁজি আছো । আমি ভোটৰ অধিকাৰ পাইছো, কিন্তু লালকিল্লাত থিয় হৈ নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে ভোট কাঢ়ি নিব বুলি কৈছে । এই আৰ এছ এছ লোকসকল স্বাধীনতাৰ বিৰোধী আৰু মহাত্মা গান্ধীৰ বিৰোধী আছিল ।"
কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে লগতে কয় যে স্বাধীনতা আন্দোলনৰ সময়ত আৰ এছ এছৰ এজনো ব্যক্তিয়ে জে'ললৈ যোৱা নাছিল বা প্ৰাণ আহুতি দিয়া নাছিল । তেওঁ দৃঢ়তাৰে কয় যে মোদী এজন অতি বিপজ্জনক ব্যক্তি আৰু তেওঁক ক্ষমতাৰ পৰা অপসাৰণ নোহোৱালৈকে জনতাৰ ভোট সুৰক্ষিত নহ'ব ৷
খাৰ্গেয়ে কয়, "নিৰ্বাচন আয়োগ চৰকাৰৰ এজেণ্ট হৈ পৰিছে । আপোনালোক সকলোৱে একেলগে থিয় দিয়াৰ সময় আহি পৰিছে । বিহাৰ আৰু কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰ অতি সোনকালে সলনি হ'ব ।"
বিতৰ্কৰ বিষয়
চলিত বৰ্ষৰ আৰম্ভণিতে সংশোধিত ভোটাৰ তালিকাত থকা প্ৰায় ৭.৯ কোটি ভোটাৰৰ ভিত্তিৰে ২৫ জুনত বিহাৰত এছ আই আৰ অনুশীলন আৰম্ভ কৰা হৈছিল । ১ আগষ্টত এছ আই আৰৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকা প্ৰকাশ কৰা হৈছিল, য'ত ৭.২৪ কোটি ভোটাৰ আছিল, আনহাতে ৬৫ লাখৰো অধিক ভোটাৰক তালিকাৰ পৰা আঁতৰাই পেলোৱা হৈছিল । ইয়াৰ ভিতৰত আছিল ২২ লাখ মৃত, ৩৬ লাখ স্থায়ীভাৱে প্ৰব্ৰজন কৰা আৰু ৭ লাখ বহু তালিকাভুক্ত ভোটাৰ । আপত্তি আৰু দাবী দাখিল কৰিবলৈও এমাহৰ সময় দিয়া হৈছিল ।
কেইবাজনো প্ৰকৃত ভোটাৰে তেওঁলোকক নিৰ্বাচনী তালিকাৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ ক্ষেত্ৰত আপত্তি কৰিবলৈ আগবাঢ়ি অহাৰ লগে লগে বিৰোধী দল, নাগৰিক সমাজৰ সংগঠন আৰু সমাজ কৰ্মীসকলে নিজৰ প্ৰতিবাদ তীব্ৰতৰ কৰি তুলিলে ।
এছ আই আৰৰ বিৰুদ্ধে বহু আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে বৃহস্পতিবাৰে অন্তৱৰ্তীকালীন আদেশ দি নিৰ্বাচন আয়োগক নিৰ্দেশ দিয়ে যে নিৰ্বাচনী আয়োগক ভোটাৰ তালিকাৰ খচৰাত বাদ পৰা ৬৫ লাখৰো অধিক ভোটাৰৰ সন্ধানযোগ্য তালিকাৰ লগতে বাদ দিয়াৰ কাৰণো অনলাইনত উপলব্ধ কৰিব লাগে । ইয়াৰ উপৰিও নিৰ্বাচনৰ ফটো পৰিচয় পত্ৰ (EPIC) নম্বৰৰ জৰিয়তে নাম বিচাৰিব পৰা যায় নেকি সেয়া নিশ্চিত কৰিবলৈ কয় ।
আনহাতে ভোটাৰ তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিব বিচৰা ভোটাৰৰ পৰা আধাৰক পৰিচয় আৰু বাসস্থানৰ বৈধ প্ৰমাণ হিচাপে গ্ৰহণ কৰিবলৈও উচ্চতম ন্যায়ালয়ে আয়োগক কয় ।
