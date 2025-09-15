ETV Bharat / politics

বিজেপি জয়ী নহ'লে জনজাতিকৰণ কিয় অসম্ভৱ বুলি ক'লে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ?

বিজেপিক জয়ী কৰিলে নমৰালৈকে অৰুণোদয়ৰ টকা পাই থাকিব বুলি ক'লে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ।

BTC ELECTION CAMPAIGN
কোকৰাঝাৰৰ দক্ষিণ আফলাগাঁও খেলপথাৰত নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 15, 2025 at 9:14 PM IST

3 Min Read
কোকৰাঝাৰ : "বিজেপি জয়ী নহ'লে জনজাতিকৰণ কেনেকৈ হ'ব ? দিল্লীত আছে মোদী চৰকাৰ, যদি মোদীয়ে নাহে জনজাতিকৰণ কেনেকৈ হ'ব ।" এই মন্তব্য় মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

আজি কোকৰাঝাৰৰ দক্ষিণ আফলাগাঁও খেলপথাৰত বিটিচিৰ বনৰগাঁও সমষ্টিৰ বিজেপি প্ৰাৰ্থী ৰাজীৱ ব্ৰহ্ম আৰু দোতমা সমষ্টিৰ মনোৰঞ্জন ব্ৰহ্মৰ হৈ চলোৱা নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ চলোৱাৰ পিচতেই এইদৰে মন্তব্য় কৰে মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে ।

জনজাতিকৰণৰ প্ৰক্ৰিয়া ইতিবাচক দিশেৰে আগবাঢ়িছে বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে কয়, "যিবোৰ গণ্ডগোল হৈ আছে সেই প্ৰক্ৰিয়াটো পলম কৰি দিব । মই মসৃণ কৰি তাক আগুৱাই লৈ গৈ আছো । সমদল আদিত গণ্ডগোল হোৱা মানে প্ৰক্ৰিয়াটো পলমহে হ'ব । মই কথাবোৰ সকলোকে টেলিফোনত বুজাই থাকো । আন্দোলন কিয় কৰিব লাগে ? নৱেম্বৰত ৰিপ'ৰ্ট হ'ব । তেতিয়া বেয়া কথা দেখিলে তেতিয়া আন্দোলন কৰক । আন্দোলনৰ বাবে অসমখন পিচুৱাই আছে । আন্দোলন হ'লেই কামটো এবছৰ পিছুৱাই যাব । আমি কি ৰিপ'ৰ্ট দিম কোচৰাজবংশী মানুহবোৰে জানেই । সকলোকে মই অনানুষ্ঠানিকভাৱে কৈ দিছো ।"

বিজেপিক জয়ী কৰিলে নমৰালৈকে অৰুণোদয়ৰ টকা পাই থাকিব :

মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "বিভিন্ন ৰাজনৈতিক দল সমূহক কটাক্ষ কৰি তেওঁলোকৰ পৰা এদিনহে মাছে-মঙহে খাব পাৰিব; কিন্তু বিজেপিক ভোট দি বিজয়ী কৰিলে নমৰালৈকে অৰুণোদয় টকা পাই থাকিব ৷"

ভাষণ প্ৰসংগত বনৰগাঁও সমষ্টিত এখন নাৰ্ছিং কলেজ নিৰ্মাণ ,সেৰফাংগুৰীত বীৰ চিলাৰায় প্ৰতিমূৰ্তি নিৰ্মাণ কৰা, গংগীয়া নদীৰ খহনীয়া ৰোধ কৰা, আফলাগাঁও হাইস্কুল উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়লৈ উন্নীতকৰণ, বডোফা উপেন্দ্ৰনাথ ব্ৰহ্মৰ সমাধিথলীক ৰাষ্ট্ৰীয় মৰ্যাদা প্ৰদান, সৰলভাঙা নৈত গৰাখহনীয়া ৰোধ, জাষ্টিন লাক্ৰাৰ নামত ষ্টেডিয়াম নিৰ্মাণ, হেকাইপাৰাত ফুটব্ৰীজ নিৰ্মাণ কৰা ইত্যাদি প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।

ধাৰাষাৰ বৰষুণৰ মাজতে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ভাষণ প্ৰসংগত বিটিচিত বিজেপিৰ চৰকাৰ গঠন হ'লে চৰকাৰি আঁচনিসমূহ ৰূপায়নত কোনো ধৰণৰ দুৰ্নীতি নহয় বুলি কয় ৷ বিটিচিক লৈ বিজেপিৰ বহু সপোন আছে বুলি উল্লেখ কৰি বিটিচিবাসী সকলোৱে শান্তিত থাকিব লাগে । ইয়াত বসবাস কৰা ২৬ টা জাতি, জনগোষ্ঠীৰে সম উন্নয়ন হ'ব লাগিব বুলিও ভাষণত কয় মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৷

আনহাতে বিটিচিৰ বাবে নতুনকৈ পাঁচ লাখ হিতাধিকাৰীক অৰুণোদয় প্ৰদানৰ প্ৰতিশ্ৰুতি প্ৰদান কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অৰুণোদয় আঁচনিৰ ধনৰাশি অহা জানুৱাৰীৰ পৰা ১৫০০ টকাকৈ দিয়া হ'ব বুলি ব্যক্ত কৰে ৷

মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে পুনৰ কয়, "নৱেম্বৰ মাহৰ পৰা মেট্ৰিক পৰীক্ষাৰ্থীলৈ প্ৰতি মাহে তিনিশ টকাৰ সাহাৰ্য আৰু আত্মসহায়ক গোটৰ মহিলালৈ নৱেম্বৰৰ পৰা দহ হেজাৰ টকাৰ সাহাৰ্য প্ৰদান কৰাৰ লগতে অহা নৱেম্বৰত নতুনকৈ পুলিচৰ চাকৰিৰ বাবে বিজ্ঞাপন দিয়া হ'ব ৷"

