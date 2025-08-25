ETV Bharat / politics

ন বছৰ ছমাহত বিজেপি চৰকাৰে জাতি-মাটি-ভেটিৰ সুৰক্ষা দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে: দেবব্ৰত শইকীয়া - DEBABRATA SAIKIA PRESSMEET

DEBABRATA SAIKIA PRESSMEET
বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াৰ সংবাদমেল (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 25, 2025 at 6:10 PM IST

বঙাইগাঁও: সোমবাৰে বঙাইগাঁৱত উপস্থিত হৈ এক সংবাদমেল সম্বোধন কৰে বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াই । বৃহত্তৰ বঙাইগাঁও প্ৰেছ ক্লাবত উপস্থিত হৈ শইকীয়াই ক্লাবটোৰ সদস্যসকলৰ সৈতে মত বিনিময়ো কৰে ।

বিৰোধী দলপতি দেবব্ৰত শইকীয়াই সংবাদমেলৰ জৰিয়তে বিজেপি চৰকাৰক সমালোচনা কৰি কয়, ‘‘বঙাইগাঁও এখন অতি গুৰুত্বপূৰ্ণ চহৰ ৷ ৰাজনৈতিকভাৱে, অৰ্থনৈতিকভাৱে অথবা সামাজিকভাৱে গুৰুত্বপূৰ্ণ বঙাইগাঁৱত বৃটিছৰ দিনতেই বিভিন্ন উদ্যোগ স্থাপন হৈছিল । বঙাইগাঁৱত দীৰ্ঘদিন ধৰি আঞ্চলিক দল হিচাপে অসম গণ পৰিষদে প্ৰতিনিধিত্ব কৰি আছে যদিও নাগৰিকত্বৰ সংশোধনী আইন ২০১৯ ৰ ক্ষেত্ৰত একো কাম নকৰিলে । ১৯৮৫ চনত অসম চুক্তিৰ জৰিয়তে বিদেশী বহিস্কাৰৰ ক্ষেত্ৰত যিটো ভূমিকা ল’ব লাগিছিল, সেয়া ২০১৯ চনৰ নাগৰিকত্বৰ সংশোধনী আইনক সমৰ্থন দিয়াটো উল্লেখনীয় ৰাজনৈতিক ঘটনা ।’’

‘‘বৰ্তমান বিজেপি চৰকাৰখনে ২০১৫ চনত শাসনলৈ অহাৰ সময়ত প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল যে কংগ্ৰেছৰ শাসনকালত কৰিব নোৱৰা কামবোৰ তেওঁলোকে কৰিব । কিন্তু ন বছৰ ছমাহত ইয়াৰে এটাও কাম হৈ নুঠিল । অসমৰ বিভিন্ন সমস্যা আগতকৈ বেছি ভয়াৱহ হৈছে । তামুলপুৰত মৰেল পুলিচিঙৰ ঘটনাটো দুৰ্ভাগ্যজনক’’ বুলিও বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে মন্তব্য কৰে ৷

SIR সন্দৰ্ভত তেওঁ কয়, ‘‘বিহাৰত যিটো ঘটনা সংঘটিত হৈছে, তেনে ঘটনা যাতে অসমত সংঘটিত নহয়, তাৰ বাবে আমাৰ দলীয় কৰ্মীসকলক সজাগ আৰু সচেতন কৰাৰ বাবে অভয়াপুৰীত কৰ্মীসকলৰ সৈতে মিলিত হ'ম ।’’

আনহাতে, বিতৰ্কিত মানৱাধিকাৰ কৰ্মী ছৈয়দা হামিদে উচ্ছেদিত লোকৰ প্ৰসংগক লৈ কৰা মন্তব্যৰো প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰে দেবব্ৰত শইকীয়াই । শইকীয়াই কয়, ‘‘অসমত বাংলাদেশী থাকিব নোৱাৰে আৰু থকাটো আমি সমৰ্থন নকৰো । অসম চুক্তি অনুসৰি ১৯৭১ চনৰ ২৪ মাৰ্চৰ পিছত অসমলৈ অহা বাংলাদেশীক গ্ৰেপ্তাৰ কৰি নিজৰ দেশলৈ ঘূৰাই পঠোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগে । অসমখনলৈ সংকট আহিব যদিহে আমি ধৰ্মৰ নামত, ভাষাৰ নামত জাতিটোক ভাগ ভাগ কৰো । নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন ২০১৯ অনাৰ পিছতেই অসমত এই পৰিস্থিতিৰ সৃষ্টি হৈছে । ইয়াৰ বাবে চৰকাৰে দায়ী । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে কোৱাৰ দৰে যদি ১৬ মাৰ্চৰ পিছত বাংলাদেশীক টালি-টোপোলা লৈ খেদিলেহেঁতেন আজি আমি এই বাতৰি নাপালোহেঁতেন । নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইনৰ জৰিয়তে ভাতৃঘাতী সংঘৰ্ষৰহে চেষ্টা চলোৱা হৈছে ।’’

মাদানীয়ে কৰা মন্তব্যৰ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰি তেওঁ কয়, ‘‘অসমৰ পৰ্বতঝোৰা, বঢ়মপুৰ, পলাশবাৰীত বিভিন্ন জাতি-জনগোষ্ঠীৰ অসমীয়া লোককো উচ্ছেদৰ জাননী দিছে আদানী গ্ৰুপৰ এৰোচিটি গঠনৰ বাবে । মাদানীয়ে তেওঁলোকৰ কথাও ক’লে ভালপালোহেঁতেন । মাদানীয়ে ৰাজনৈতিক উদ্দেশ্য আগত ৰাখি কেৱল এটা নিৰ্দিষ্ট জনগোষ্ঠীৰ লোকক সমৰ্থন জনাইহে মন্তব্য কৰিছে, যিটো মানি ল’ব নোৱাৰি আৰু একো ভাল কাম কৰা নাই অসমৰ বাবে ।’’

আনহাতে, ‘‘প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ সপোনৰ জলজীৱন মিছন প্ৰকল্প অসমত বাস্তৱায়িত কৰাত ব্যৰ্থ হৈছে অসম চৰকাৰে । জলজীৱন মিছনৰ ঠিকা লাভ কৰা ঠিকাদাৰে আজিও বিল লাভ কৰা নাই । কাম সম্পূৰ্ণ নোহোৱাৰ বাবে ৰাইজে এটুপিও পানী লাভ নকৰিলে’’ বুলিও সংবাদমেলত মন্তব্য কৰে বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে ৷

