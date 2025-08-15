ETV Bharat / politics

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত পতাকা উত্তোলন কৰিলে সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই - INDEPENDENCE DAY 2025

ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন । পতাকা উত্তোলন কৰিলে সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই ।

President Dilip Saikia hoisted the flag at state BJP headquarter
পতাকা উত্তোলন কৰিলে সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 15, 2025 at 1:51 PM IST

গুৱাহাটী: দেশৰ প্ৰতিটো প্ৰান্তৰ বিভিন্ন অনুষ্ঠান-প্ৰতিষ্ঠানে উদযাপন কৰিছে ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস । দেশৰ সমান্তৰালকৈ অসমৰো প্ৰতিখন জিলাতে জিলা প্ৰশাসনৰ উদ্যোগত পালন কৰা হৈছে স্বাধীনতা দিৱস ।

লগতে বিদ্যালয়, চৰকাৰী কাৰ্যালয়, ব্যক্তিগত প্ৰতিষ্ঠানসমূহতো পুৱা পতাকা উত্তোলনেৰে পালন কৰা হৈছে ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস ।

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন (ETV Bharat Assam)

ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ লগতে ৰাজ্যিক বিজেপিয়েও পুৱাই পতাকা উত্তোলন কৰি স্বাধীনতা দিৱস উদযাপন কৰে । মহানগৰীৰ বশিষ্ঠস্থিত ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত ৰাজ্যিক সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলন কৰে ।

পতাকা উত্তোলন কৰি সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই সমগ্ৰ দেশৰ লগতে অসমবাসীক স্বাধীনতা দিৱসৰ শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে ।

কাৰ্যালয়ৰ চৌহদত আয়োজিত স্বাধীনতা দিৱসৰ পতাকা উত্তোলনৰ কাৰ্যসূচীত সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদক ৰবীন্দ্ৰ ৰাজু, গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ বিজুলী কলিতা মেধি, গুৱাহাটী লোকসভা সমষ্টিৰ প্ৰাক্তন সাংসদ কুইন ওজা, পশ্চিম গুৱাহাটী সমষ্টিৰ বিধায়ক সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্য, ৰাজ্যিক যুৱ মৰ্চাৰ সভাপতি ৰাকেশ দাস, বিহপুৰীয়া সমষ্টিৰ বিধায়ক অমিয় ভূঞাকে ধৰি বহু ন-পুৰণি বিজেপি নেতা-কৰ্মী উপস্থিত থাকে ।

President Dilip Saikia hoisted the flag at state BJP headquarter
ৰাজ্যিক বিজেপিৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত দিলীপ শইকীয়া, সিদ্ধাৰ্থ ভট্টাচাৰ্যকে আদি কৰি বিজেপিৰ নেতা-কৰ্মী (ETV Bharat Assam)

পতাকা উত্তোলন কৰি দিলীপ শইকীয়াই কয়, "আজি আমি দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত দলীয় কাৰ্যকৰ্তা, ৰাইজৰ উপস্থিতত ৭৯ সংখ্যক স্বাধীনতা দিৱস পালন কৰিলোঁ । আজি আমি সংকল্প লৈছোঁ ২০৪৭ চনৰ ভিতৰত ভাৰতবৰ্ষখন এখন বিকশিত ৰাষ্ট্ৰ হিচাপে গঢ়ি তোলাত সকলোৱে আপেক্ষিক যোগদান আমি কৰি যাম । দেশৰ অহিত চিন্তা কৰা যি বিৰোধী অপশক্তি আছে, সেই শক্তিসমূহক নিৰ্মূল কৰাৰ বাবে এক ভাৰতীয় হিচাপে সকলোকে লগত লৈ কাম কৰিব লাগিব ।"

