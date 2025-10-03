হাগ্ৰামা বাহিনীৰ শপত গ্ৰহণৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি বডোফা নগৰ পথাৰত
বডোফা নগৰত চলিছে শপত গ্ৰহণৰ প্ৰস্তুতি ৷ ন-কইনাৰ ৰূপত সজাই তোলা হৈছে বিটিচি সচিবালয় ৷
Published : October 3, 2025 at 3:13 PM IST
কোকৰাঝাৰ : পাঁচ বছৰৰ মূৰত পুনৰ ক্ষমতাৰ বাঘজৰী হাতত ল’ব হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বধীন বিপিএফ দলে ৷ অহা পাঁচ অক্টোবৰত নতুন পৰিষদ গঠনৰ বাবে শপত ল’ব বিপিএফ দলৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থই ৷ কোকৰাঝাৰৰ বডোফা নগৰৰ বিটিচি সচিবালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ’ব শপত গ্ৰহণৰ অনুষ্ঠান ৷
উল্লেখ্য যে, পাঁচ বছৰৰ পাছত পুনৰ শাসনলৈ উভতি আহিছে বিপিএফ দল । পঞ্চম বিটিচি নিৰ্বাচন ২০২৫ ৰ যোৱা ২৬ ছেপ্টেম্বৰত ঘোষণা কৰা ফলাফলত হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বধীন বিপিএফ দলে ৰজাঘৰীয়াৰ সকলো প্ৰচেষ্টা ধূলিসাৎ কৰি নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি চমক সৃষ্টি কৰিছে ।
জনতাই যে জনাৰ্দন সেয়া প্ৰমাণ কৰি ‘জননেতা’ হিচাবে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে । শেহতীয়াভাৱে বিটিচিৰ ৰাজধানী চহৰ কোকৰাঝাৰক এক আনন্দমধুৰ বাতাবৰণে চানি ধৰিছে ৷ মানুহৰ মনলৈ পাৰ ভঙা উচাহ আৰু কাম কৰাৰ হেঁপাহে পুনৰ পোখা মেলি উঠিছে ৷ যোৱা ২৬ ছেপ্টেম্বৰৰ বিটিচি নিৰ্বাচনী ফলাফলে সামগ্ৰিক ৰূপত বিটিচিৰ পাঁচখনকৈ জিলাৰে মানুহৰ মন সন্তুষ্টিৰ ভৰাই তোলা যেন পৰিলক্ষিত হৈছে ৷
সকলোৰে কেন্দ্ৰমণি হাগ্ৰামা মহিলাৰী পুনৰ বিটিচিৰ “চীফ” অৰ্থাৎ মুখ্য কাৰ্য্যবাহী সদস্যৰূপে পাঁচ অক্টোবৰত শপত ল’বলৈ আগবঢ়া দিশটোৱে বিটিচিবাসীৰ মনলৈ আশাৰ সঞ্চাৰ কৰি তোলাতো প্ৰতিটো পদক্ষেপত পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ মানুহৰ মনত দোলা দি তোলা এই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ আশাবোৰকে গভীৰভাৱে মনত ৰাখিয়ে শপত গ্ৰহণৰ ক্ষণটিক স্মৃতি মধুৰ কৰি ৰখাৰ বাবে কোকৰাঝাৰৰ বডোচা নগৰস্থিত বড়োলেণ্ড স্বায়ত্ত পৰিষদৰ সচিবালয় ক্ষেত্ৰক ন-কইনাৰ ৰূপত সজাই তুলিবলৈ ৰাইজ উদগ্ৰীব হৈ পৰিছে ৷
এইবেলিৰ বিটিচিৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলে দৰাচলতে ৰাইজৰ আশ্বাস আৰু বিশ্বাসৰ শক্তিশালী ভেঁটিটোৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিফলন ঘটাইছে বুলিয়েই ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলৰ লগতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে মুকলিমুৰীয়াকৈ মত ব্যক্ত কৰি আহিছে ৷ শান্তিপূৰ্ণ, নিকা আৰু স্বচ্ছ বাতাবৰণেৰে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক বাতাবৰণ পূৰ্বৰে পৰা হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বাধীন বিপিএফ দলৰ সপক্ষেই গঢ় লৈ আছিল ৷
বিটিচি নিৰ্বাচনে লক্ষণীয় এটা বাৰ্তা দেশৰ সকলো স্তৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে যে গণতন্ত্ৰত জনসাধাৰণে শাসকীয় পক্ষৰ প্ৰতিটো পদক্ষেপৰ সম্ভেদ ৰাখে আৰু সময়ত তাৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ অকণো বিলম্ব নকৰে ৷ ইয়াৰোপৰি বিটিচি নিৰ্বাচনে গণতন্ত্ৰত “ৰাইজে ৰজা” আপ্ত কথাষাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰয়োগ কৰি অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলৰ সকলো প্ৰকাৰ কৌশলী প্ৰচেষ্টাকে তচনচ কৰি দিয়ে ৷
হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ১৭ বছৰীয়া শাসনকালৰ অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা আৰু দক্ষতাৰো ই এক কষ্টসাধ্য ফলাফল বুলি আজি বিটিচিবাসীয়ে দ্ব্যৰ্থহীনভাৱে ব্যক্ত কৰিছে ৷ বডোফা নগৰৰ বিটিচি সচিবালয়ৰ খেলপথাৰখন যুদ্ধং দেহীভাৱে দিনে-নিশাই কাম চলি আছে ৷
১২ নম্বৰ ছালেকাটি সমষ্টিৰ পাৰিষদ তথা বিপিএফৰ কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতি দেৰহাছৎ বসুমতাৰীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত ১২ হেজাৰ মানুহ বহিব পৰাকৈ ৰভা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এহেজাৰ মানুহে বহি খাব পৰাকৈ ‘ডাইনিং হল’ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে ৷ বিটিচিৰ পাঁচখন জিলাৰ পৰাই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত আহিবলৈ ৰাইজে যোগাযোগ কৰি আছে বুলি তেওঁ কয় ৷
কিন্তু প্ৰতিকুল বতৰৰ বাবে ঠাইৰ অভাৱ হোৱাত আহিবলৈ বাধা দি থকা হৈছে ৷ সেয়ে ঠায়ে ঠায়ে “ডিচপ্লে”ৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ৷ বৰষুণৰ কাৰনে মাজে সময়ে কিছু অসুবিধা হৈছে যদিও পূৰ্ণগতিত কাম চলি থকা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষণ প্ৰসাদ আচাৰ্য, মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ত্ৰিপুৰাৰ ৰজা প্ৰদ্যুৎ বিক্ৰম আদিত্য মুখ্য অতিথি হিচাবে শপতগ্ৰহণত উপস্থিত থাকিব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ৷
ইপিনে বিটিচি সচিবালয়ৰ চীফৰ কক্ষটো পূৰ্বৰ বিলাসিতাখিনি নাইকিয়া কৰি অতি সাধাৰণভাৱে সজাই তোলাৰ বাবে কাম চলি থকা আজি পৰিলক্ষিত হয় ৷
উল্লেখ্য যে, পাঁচ অক্টোবৰত মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য, উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য, বিধান অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, কাৰ্যবাহী সদস্যসকলে শপত বাক্য পাঠ কৰিব ৷
- ই এমৰ কথা চিন্তা কৰা নাই :
আনপিনে কেইজনক ই এম দিয়া হ’ব বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয় যে এতিয়ালৈকে ই এমৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ সময়ে পোৱা নাই ৷ অলপ সুস্থিৰ হৈ চিন্তা কৰি নামবোৰ ঘোষণা হ’ব বুলি মন্তব্য কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৷