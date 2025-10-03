ETV Bharat / politics

হাগ্ৰামা বাহিনীৰ শপত গ্ৰহণৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি বডোফা নগৰ পথাৰত

বডোফা নগৰত চলিছে শপত গ্ৰহণৰ প্ৰস্তুতি ৷ ন-কইনাৰ ৰূপত সজাই তোলা হৈছে বিটিচি সচিবালয় ৷

BTC OATH TAKING CEREMONY
বিটিচি সচিবালয় (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 3, 2025 at 3:13 PM IST

4 Min Read
Choose ETV Bharat

কোকৰাঝাৰ : পাঁচ বছৰৰ মূৰত পুনৰ ক্ষমতাৰ বাঘজৰী হাতত ল’ব হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বধীন বিপিএফ দলে ৷ অহা পাঁচ অক্টোবৰত নতুন পৰিষদ গঠনৰ বাবে শপত ল’ব বিপিএফ দলৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু তেওঁৰ সতীৰ্থই ৷ কোকৰাঝাৰৰ বডোফা নগৰৰ বিটিচি সচিবালয়ৰ খেলপথাৰত অনুষ্ঠিত হ’ব শপত গ্ৰহণৰ অনুষ্ঠান ৷

উল্লেখ্য যে, পাঁচ বছৰৰ পাছত পুনৰ শাসনলৈ উভতি আহিছে বিপিএফ দল । পঞ্চম বিটিচি নিৰ্বাচন ২০২৫ ৰ যোৱা ২৬ ছেপ্টেম্বৰত ঘোষণা কৰা ফলাফলত হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বধীন বিপিএফ দলে ৰজাঘৰীয়াৰ সকলো প্ৰচেষ্টা ধূলিসাৎ কৰি নিৰংকুশ সংখ্যাগৰিষ্ঠতা লাভ কৰি চমক সৃষ্টি কৰিছে ।

জনতাই যে জনাৰ্দন সেয়া প্ৰমাণ কৰি ‘জননেতা’ হিচাবে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ইতিমধ্যে প্ৰতিষ্ঠিত হৈছে । শেহতীয়াভাৱে বিটিচিৰ ৰাজধানী চহৰ কোকৰাঝাৰক এক আনন্দমধুৰ বাতাবৰণে চানি ধৰিছে ৷ মানুহৰ মনলৈ পাৰ ভঙা উচাহ আৰু কাম কৰাৰ হেঁপাহে পুনৰ পোখা মেলি উঠিছে ৷ যোৱা ২৬ ছেপ্টেম্বৰৰ বিটিচি নিৰ্বাচনী ফলাফলে সামগ্ৰিক ৰূপত বিটিচিৰ পাঁচখনকৈ জিলাৰে মানুহৰ মন সন্তুষ্টিৰ ভৰাই তোলা যেন পৰিলক্ষিত হৈছে ৷

BTC OATH TAKING CEREMONY
পাঁচ বছৰৰ মূৰত পুনৰ ক্ষমতাৰ বাঘজৰী হাতত ল’ব হাগ্ৰামা মহিলাৰী নেতৃত্বধীন বিপিএফ দলে (ETV Bharat)

সকলোৰে কেন্দ্ৰমণি হাগ্ৰামা মহিলাৰী পুনৰ বিটিচিৰ “চীফ” অৰ্থাৎ মুখ্য কাৰ্য্যবাহী সদস্যৰূপে পাঁচ অক্টোবৰত শপত ল’বলৈ আগবঢ়া দিশটোৱে বিটিচিবাসীৰ মনলৈ আশাৰ সঞ্চাৰ কৰি তোলাতো প্ৰতিটো পদক্ষেপত পৰিলক্ষিত হৈছে ৷ মানুহৰ মনত দোলা দি তোলা এই ক্ষুদ্ৰ ক্ষুদ্ৰ আশাবোৰকে গভীৰভাৱে মনত ৰাখিয়ে শপত গ্ৰহণৰ ক্ষণটিক স্মৃতি মধুৰ কৰি ৰখাৰ বাবে কোকৰাঝাৰৰ বডোচা নগৰস্থিত বড়োলেণ্ড স্বায়ত্ত পৰিষদৰ সচিবালয় ক্ষেত্ৰক ন-কইনাৰ ৰূপত সজাই তুলিবলৈ ৰাইজ উদগ্ৰীব হৈ পৰিছে ৷

এইবেলিৰ বিটিচিৰ নিৰ্বাচনী ফলাফলে দৰাচলতে ৰাইজৰ আশ্বাস আৰু বিশ্বাসৰ শক্তিশালী ভেঁটিটোৰ সম্পূৰ্ণ প্ৰতিফলন ঘটাইছে বুলিয়েই ৰাজনৈতিক বিশেষজ্ঞ মহলৰ লগতে সৰ্বসাধাৰণ ৰাইজে মুকলিমুৰীয়াকৈ মত ব্যক্ত কৰি আহিছে ৷ শান্তিপূৰ্ণ, নিকা আৰু স্বচ্ছ বাতাবৰণেৰে অনুষ্ঠিত হৈ যোৱা নিৰ্বাচনকেন্দ্ৰিক বাতাবৰণ পূৰ্বৰে পৰা হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নেতৃত্বাধীন বিপিএফ দলৰ সপক্ষেই গঢ় লৈ আছিল ৷

Preparation for grand BTC Oath Taking and Swearing in Ceremony in Kokrajhar
হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ড° হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (@himantabiswa X)

বিটিচি নিৰ্বাচনে লক্ষণীয় এটা বাৰ্তা দেশৰ সকলো স্তৰলৈ প্ৰেৰণ কৰিছে যে গণতন্ত্ৰত জনসাধাৰণে শাসকীয় পক্ষৰ প্ৰতিটো পদক্ষেপৰ সম্ভেদ ৰাখে আৰু সময়ত তাৰ যোগ্য প্ৰত্যুত্তৰ দিবলৈ অকণো বিলম্ব নকৰে ৷ ইয়াৰোপৰি বিটিচি নিৰ্বাচনে গণতন্ত্ৰত “ৰাইজে ৰজা” আপ্ত কথাষাৰ সম্পূৰ্ণভাৱে প্ৰয়োগ কৰি অন্যান্য ৰাজনৈতিক দলৰ সকলো প্ৰকাৰ কৌশলী প্ৰচেষ্টাকে তচনচ কৰি দিয়ে ৷

হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ ১৭ বছৰীয়া শাসনকালৰ অভিজ্ঞতা, বিচক্ষণতা আৰু দক্ষতাৰো ই এক কষ্টসাধ্য ফলাফল বুলি আজি বিটিচিবাসীয়ে দ্ব্যৰ্থহীনভাৱে ব্যক্ত কৰিছে ৷ বডোফা নগৰৰ বিটিচি সচিবালয়ৰ খেলপথাৰখন যুদ্ধং দেহীভাৱে দিনে-নিশাই কাম চলি আছে ৷

১২ নম্বৰ ছালেকাটি সমষ্টিৰ পাৰিষদ তথা বিপিএফৰ কোকৰাঝাৰ জিলা সমিতিৰ সভাপতি দেৰহাছৎ বসুমতাৰীয়ে জানিবলৈ দিয়া মতে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত ১২ হেজাৰ মানুহ বহিব পৰাকৈ ৰভা নিৰ্মাণ কৰা হৈছে । এহেজাৰ মানুহে বহি খাব পৰাকৈ ‘ডাইনিং হল’ নিৰ্মাণ কৰি থকা হৈছে ৷ বিটিচিৰ পাঁচখন জিলাৰ পৰাই শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত আহিবলৈ ৰাইজে যোগাযোগ কৰি আছে বুলি তেওঁ কয় ৷

BTC OATH TAKING CEREMONY
শপত গ্ৰহণৰ বাবে ব্যাপক প্ৰস্তুতি বডোফা নগৰ পথাৰত (ETV Bharat)

কিন্তু প্ৰতিকুল বতৰৰ বাবে ঠাইৰ অভাৱ হোৱাত আহিবলৈ বাধা দি থকা হৈছে ৷ সেয়ে ঠায়ে ঠায়ে “ডিচপ্লে”ৰ ব্যৱস্থা কৰা হ’ব ৷ বৰষুণৰ কাৰনে মাজে সময়ে কিছু অসুবিধা হৈছে যদিও পূৰ্ণগতিত কাম চলি থকা বুলি জানিবলৈ দিয়ে ৷ অসমৰ ৰাজ্যপাল লক্ষণ প্ৰসাদ আচাৰ্য, মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা, ত্ৰিপুৰাৰ ৰজা প্ৰদ্যুৎ বিক্ৰম আদিত্য মুখ্য অতিথি হিচাবে শপতগ্ৰহণত উপস্থিত থাকিব বুলি তেওঁ জানিবলৈ দিয়ে ৷

ইপিনে বিটিচি সচিবালয়ৰ চীফৰ কক্ষটো পূৰ্বৰ বিলাসিতাখিনি নাইকিয়া কৰি অতি সাধাৰণভাৱে সজাই তোলাৰ বাবে কাম চলি থকা আজি পৰিলক্ষিত হয় ৷

উল্লেখ্য যে, পাঁচ অক্টোবৰত মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য, উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য, বিধান অধ্যক্ষ, উপাধ্যক্ষ, কাৰ্যবাহী সদস্যসকলে শপত বাক্য পাঠ কৰিব ৷

BTC OATH TAKING CEREMONY
পাঁচ বছৰৰ পাছত পুনৰ শাসনলৈ উভতি আহিছে বিপিএফ দল (ETV Bharat)
  • ই এমৰ কথা চিন্তা কৰা নাই :

আনপিনে কেইজনক ই এম দিয়া হ’ব বুলি সোধা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে কয় যে এতিয়ালৈকে ই এমৰ কথা চিন্তা কৰিবলৈ সময়ে পোৱা নাই ৷ অলপ সুস্থিৰ হৈ চিন্তা কৰি নামবোৰ ঘোষণা হ’ব বুলি মন্তব্য কৰে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে ৷

লগতে পঢ়ক : বিটিচি নিৰ্বাচনত মুখথেকেচা খালে বহু ৰথী-মহাৰথীয়ে : হাৰিল পাঁচজনকৈ বিধায়ক, শক্তি দেখুৱালে হাগ্ৰামাই

লগতে পঢ়ক : প্ৰমোদ বড়োৰ মিছন ভিজন, ভিজন ডকুমেণ্ট প্ৰত্যাখ্যান কৰি ৰাইজে আদৰিলে ওৱান মেন আৰ্মী হাগ্ৰামাক

For All Latest Updates

TAGGED:

BTC ELECTION RESULTS 2025BPF WINS BTC ELECTION 2025BTC OATH TAKING CEREMONYইটিভি ভাৰত অসমHAGRAMA MOHILARY

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

এইবাৰ মা দুৰ্গা ধৰালৈ কিহত আহিব তথা ইয়াৰ তাৎপৰ্য কি জানেনে ?

অসমত কেতিয়া পালিত হ’ব শ্ৰীকৃষ্ণৰ জন্মাষ্টমী ? জানক সঠিত তাৰিখ-পূজাবিধি তথা শুভেচ্ছাবাণী

কামাখ্যাৰ চৰণত ভক্তই নিতৌ অৰ্পণ কৰা ফুলবোৰ কি কৰা হয় জানেনে ?

কোনে আৰু কেতিয়া স্থাপন কৰিছিল অসমৰ প্ৰথমটো তেলুগু কলনী ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.