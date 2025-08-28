ETV Bharat / politics

প্ৰতীক হাজেলা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আপোন মানুহ: প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ - MP PRADYUT BORDOLOI

দৰকাৰী বিষয়বোৰত আছু আজিকালি নিমাত হৈ থাকে । অসমৰ স্বাৰ্থত মাত মাতিলে কংগ্ৰেছ দল সমৰ্থনত আছে ৷

MP Pradyut Bordoloi
সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 28, 2025 at 8:05 PM IST

নলবাৰী: "গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ দলটো তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা শক্তিশালী হৈ আহিছে । আজি সকলোতে সকলো নেতা-কৰ্মীয়ে ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম কৰিছে । অহা ৩১ আগষ্ট তাৰিখে ডিব্ৰুগড়ত কংগ্ৰেছ দলৰ বি এল এ প্ৰশিক্ষণ সভা সমাপ্ত হ'ব ।" বৃহস্পতিবাৰে নলবাৰীত এই কথা প্ৰকাশ কৰে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ।

উল্লেখ্য যে, নলবাৰী জিলা কংগ্ৰেছ কমিটীৰ উদ্যোগত টিহু সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চামতা ৰূপকোঁৱৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বৃহস্পতিবাৰে নলবাৰী জিলাৰ তিনিওটা সমষ্টিৰ বুথৰ বি এল এ সকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় । উক্ত কাৰ্যসূচীত সাংসদ বৰদলৈ আৰু কংগ্ৰেছৰ সহ-প্ৰভাৰী পৃথ্বীৰাজ সাথেই অংশগ্ৰহণ কৰে । সভাৰ পাছত সংবাদমাধ্যমৰ আগত সাংসদ বৰদলৈয়ে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত মন্তব্য কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো সমালোচনা কৰে ।

সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ (ETV Bharat Assam)

আছুৰ আন্দোলন প্ৰসংগত সাংসদ বৰদলৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া :

আছুৱে পুনৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰাত কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সমৰ্থন কৰে । বৰদলৈয়ে কয় , "দৰকাৰী সময়ত আছু আজিকালি নিমাত হৈ থাকে । নিৰ্বাচন সমাগত । তাৰ আগত হ'লেও যে আছুৱে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব খুজিছে তাক সমৰ্থন জনাইছো । অসমৰ স্বাৰ্থত মাত মাতিলে আমিও আছো আছুৰ লগত । কিন্তু তেওঁলোকে মাজে মাজে পাহৰি যায় । হঠাতে নাইকিয়া হৈ যায় । আত্মগোপন কৰে । সেইবোৰ উচিত নহয় ।"

MP Pradyut Bordoloi
নলবাৰীত বি এল এ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত কংগ্ৰেছৰ শীৰ্ষ নেতৃত্ব (ETV Bharat Assam)

এন আৰ চি প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য সন্দৰ্ভত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া :

"প্ৰতীক হাজেলা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আপোন মানুহ আছিল । মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া মন্ত্ৰী আছিল, তেতিয়া প্ৰতীক হাজেলাই তেখেতৰ মূল বিষয়া আছিল । এন আৰ চি সম্পৰ্কত ঠগাই থৈ যোৱা প্ৰতীক হাজেলাক এতিয়া এৰেষ্ট নকৰে কিয় ?" বুলি প্ৰশ্ন সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ

MP Pradyut Bordoloi
নলবাৰীত বি এল এ প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী (ETV Bharat Assam)

বি টি আৰত হাগ্ৰামাৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাই সকলোতে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াই ভাল ফলাফলৰ চেষ্টা চলাব কংগ্ৰেছে :

"আগতে বি টি আৰত বি পি এফৰ ওপৰত এৰি দিয়া বাবে কংগ্ৰেছ দলটোৱে নিশকটীয়া হৈ পৰিছিল । এতিয়া আকৌ কংগ্ৰেছে শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰি সকলোতে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়ায় জয়ী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব" বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ।

