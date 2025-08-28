নলবাৰী: "গৌৰৱ গগৈৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছ দলটো তৃণমূল পৰ্যায়ৰ পৰা শক্তিশালী হৈ আহিছে । আজি সকলোতে সকলো নেতা-কৰ্মীয়ে ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম কৰিছে । অহা ৩১ আগষ্ট তাৰিখে ডিব্ৰুগড়ত কংগ্ৰেছ দলৰ বি এল এ প্ৰশিক্ষণ সভা সমাপ্ত হ'ব ।" বৃহস্পতিবাৰে নলবাৰীত এই কথা প্ৰকাশ কৰে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ।
উল্লেখ্য যে, নলবাৰী জিলা কংগ্ৰেছ কমিটীৰ উদ্যোগত টিহু সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত চামতা ৰূপকোঁৱৰ প্ৰেক্ষাগৃহত বৃহস্পতিবাৰে নলবাৰী জিলাৰ তিনিওটা সমষ্টিৰ বুথৰ বি এল এ সকলক প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় । উক্ত কাৰ্যসূচীত সাংসদ বৰদলৈ আৰু কংগ্ৰেছৰ সহ-প্ৰভাৰী পৃথ্বীৰাজ সাথেই অংশগ্ৰহণ কৰে । সভাৰ পাছত সংবাদমাধ্যমৰ আগত সাংসদ বৰদলৈয়ে ৰাজ্যৰ কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ত মন্তব্য কৰাৰ লগতে মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাকো সমালোচনা কৰে ।
আছুৰ আন্দোলন প্ৰসংগত সাংসদ বৰদলৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া :
আছুৱে পুনৰ আন্দোলনৰ হুংকাৰ প্ৰদান কৰাত কংগ্ৰেছ সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ সমৰ্থন কৰে । বৰদলৈয়ে কয় , "দৰকাৰী সময়ত আছু আজিকালি নিমাত হৈ থাকে । নিৰ্বাচন সমাগত । তাৰ আগত হ'লেও যে আছুৱে আত্মপ্ৰকাশ কৰিব খুজিছে তাক সমৰ্থন জনাইছো । অসমৰ স্বাৰ্থত মাত মাতিলে আমিও আছো আছুৰ লগত । কিন্তু তেওঁলোকে মাজে মাজে পাহৰি যায় । হঠাতে নাইকিয়া হৈ যায় । আত্মগোপন কৰে । সেইবোৰ উচিত নহয় ।"
এন আৰ চি প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্ৰীৰ মন্তব্য সন্দৰ্ভত প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ প্ৰতিক্ৰিয়া :
"প্ৰতীক হাজেলা মুখ্যমন্ত্ৰীৰ আপোন মানুহ আছিল । মুখ্যমন্ত্ৰী যেতিয়া মন্ত্ৰী আছিল, তেতিয়া প্ৰতীক হাজেলাই তেখেতৰ মূল বিষয়া আছিল । এন আৰ চি সম্পৰ্কত ঠগাই থৈ যোৱা প্ৰতীক হাজেলাক এতিয়া এৰেষ্ট নকৰে কিয় ?" বুলি প্ৰশ্ন সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ
বি টি আৰত হাগ্ৰামাৰ ওপৰত আস্থা হেৰুৱাই সকলোতে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়াই ভাল ফলাফলৰ চেষ্টা চলাব কংগ্ৰেছে :
"আগতে বি টি আৰত বি পি এফৰ ওপৰত এৰি দিয়া বাবে কংগ্ৰেছ দলটোৱে নিশকটীয়া হৈ পৰিছিল । এতিয়া আকৌ কংগ্ৰেছে শক্তিশালী ৰূপত আত্মপ্ৰকাশ কৰি সকলোতে প্ৰাৰ্থিত্ব আগবঢ়ায় জয়ী হ'বলৈ চেষ্টা কৰিব" বুলি প্ৰতিক্ৰিয়া ব্যক্ত কৰে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে ।