ভোটৰ বাকচ লৈ গন্তব্য় স্থানলৈ ৰাওনা প্ৰিজাইডিং-পোলিং বিষয়া

ভোটৰ বাকচ লৈ গন্তব্য় স্থানলৈ ৰাওনা প্ৰিজাইডিং-পোলিং বিষয়া
বাক্সা জিলাৰ ছয়টা পৰিষদীয় সমষ্টিত সৰ্বমুঠ ৪,৭৪,১৯৭ গৰাকী ভোটাৰে ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব ৫২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ।
Published : September 21, 2025 at 4:41 PM IST
বাক্সা : কাইলৈ অনুষ্ঠিত হ'ব বিটিচিৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচন । এই পৰিষদীয় নিৰ্বাচন সুকলমে অনুষ্ঠিত কৰিবলৈ বিটিআৰৰ আনকেইখন জিলাৰ লগতে বাক্সা জিলা প্ৰশাসনো হৈছে সাজু । জিলাখনৰ সদৰ মুছলপুৰস্থিত মুছলপুৰ উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয় খেলপথাৰৰ পৰা আজি ভোট গ্ৰহণৰ নথিপত্ৰৰ লগতে ভোটৰ বাকচসমূহ লৈ নিজৰ নিজৰ গন্তব্য় স্থানলৈ ৰাওনা হৈছে প্ৰিজাইডিং আৰু পোলিং বিষয়া সকল ।
উল্লেখ্য় যে, বাক্সা জিলাৰ ছয়টা পৰিষদীয় সমষ্টিত সৰ্বমুঠ ৪,৭৪,১৯৭ গৰাকী ভোটাৰে ৫২ গৰাকী প্ৰাৰ্থীৰ ভাগ্য নিৰ্ণয় কৰিব । জিলা আয়ুক্ত গৌতম দাসে সদৰী কৰা মতে, বাক্সা জিলাত নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া সমষ্টিকেইটা হৈছে ২০ নং মঠনগুৰি (মুকলি) সমষ্টি, ২১ নং শালবাৰী (জনজাতি)সমষ্টি, ২২ নং ককলাবাৰী (জনজাতি) সমষ্টি, ২৩ নং দিহিৰা (মুকলি) সমষ্টি, ২৪ নং মুছলপুৰ (জনজাতি) সমষ্টি আৰু ২৫ নং বাগানপাৰা (জনজাতি)পৰিষদীয় সমষ্টি ।
আনহাতে, জিলাখনৰ ২০ নং মঠনগুৰি(মুকলি) পৰিষদীয় সমষ্টিত মুঠ ১১ গৰাকী প্ৰাৰ্থী, ২১ নং শালবাৰী(জনজাতি)পৰিষদীয় সমষ্টিত ৯ গৰাকী, ২২ নং ককলাবাৰী(জনজাতি) পৰিষদীয় সমষ্টিত ৭ গৰাকী, ২৩ নং দিহিৰা (মুকলি) পৰিষদীয় সমষ্টিত ১০ গৰাকী, ২৪ নং মুছলপুৰ (জনজাতি) পৰিষদীয় সমষ্টিত, ৭ গৰাকী আৰু ২৫ নং বাগানপাৰা (জনজাতি) পৰিষদীয় সমষ্টিত ৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থীয়ে প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিছে ।
এইবাৰ বিটিচি নিৰ্বাচনত জিলাৰ সদৰত মহিলা ভোটকেন্দ্ৰ এটি স্থাপন কৰা হৈছে বুলি সদৰী কৰিছে জিলা আয়ুক্ত গৌতম দাসে । জিলা আয়ুক্ত গৌতম দাসে কয়, "কাইলৈ জিলাখনৰ ৫৭৫ টা কেন্দ্ৰত ভোট গ্ৰহণ কৰা হ'ব ।"