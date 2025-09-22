জুবিনৰ মহাপ্ৰয়াণৰ মাজতেই বি টি আৰত ভোটদান: সৌৰাগুৰিত ভোট দিলে প্ৰমোদ বড়োৱে

জুবিনৰ মহাপ্ৰয়াণৰ মাজতেই বি টি আৰত ভোটদান: সৌৰাগুৰিত ভোট দিলে প্ৰমোদ বড়োৱে
প্ৰখৰ ৰ’দতো ভোটাধিকাৰ সাব্য়স্ত কৰিবলৈ দীঘলীয়া শাৰী । পুৱা ৭:৩০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ ৷
Published : September 22, 2025 at 1:34 PM IST
নিউজ ডেস্ক: আজি পঞ্চম বি টি চিৰ নিৰ্বাচন ৷ জনপ্ৰিয় সংগীত শিল্পী জুবিন গাৰ্গৰ মহাপ্ৰয়াণৰ শোকৰ মাজতো বি টি আৰৰ পাঁচখন জিলাৰ ৪০টা সমষ্টিত আজি ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া সময়মতে আৰম্ভ হৈছে । পুৱা ৭:৩০ বজাৰ পৰা ভোটগ্ৰহণ আৰম্ভ হৈছে ৷ মনৰ দুখ সামৰি ভোটাৰ ৰাইজে নিজৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিবলৈ ভোটকেন্দ্ৰত উপস্থিত হৈছে ।
ইয়াৰ মাজতে ৰঙিয়াৰ সমীপৰ গোৰেশ্বৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ চিৰাখুন্দী আৰু খন্দিকৰ অঞ্চলত ভোটাৰৰ উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি পৰিলক্ষিত হৈছে । এই সমষ্টিটোত প্ৰায় ৭৫ হাজাৰ ভোটাৰৰ মাজত ২৫ হাজাৰ বড়ো আৰু ২০ হাজাৰ সংখ্যালঘু ভোটাৰে এই নিৰ্বাচনত নিৰ্ণায়ক ভূমিকা পালন কৰিব । বৃদ্ধৰ পৰা কোলাত কেচুৱা লৈ অহা মাতৃলৈকে সকলোৱে দীঘলীয়া শাৰীত ভোটদানৰ বাবে অপেক্ষা কৰিছে । পুৱা ৭:৩০ বজাত আৰম্ভ হোৱা ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়াৰ প্ৰথম কেইঘণ্টাত ভোটাৰৰ সংখ্যা কম আছিল যদিও সময়ৰ লগে লগে ভিৰ বৃদ্ধি পাইছে ।
প্ৰখৰ ৰ’দতো ভোটাৰে নিজৰ ভোটাধিকাৰ সাব্য়স্ত কৰিহে ভোটকেন্দ্ৰৰ পৰা ওলাইছে । এগৰাকী ভোটাৰ তথা সচেতন নাগৰিক নজৰুল ইছলামে ই টিভিৰ আগত কয়, "জুবিন গাৰ্গৰ মৃত্যুৱে অসমত শোকাকুল পৰিবেশৰ সৃষ্টি কৰিছে । তেওঁৰ বিদেহী আত্মাৰ চিৰশান্তি কামনা কৰিছো । লগতে বি টি আৰৰ ৰাইজলৈ অনুৰোধ কৰিছো আপোনালোক ভোট দিবলৈ ওলাই আহক । বি টি আৰৰ উন্নতিৰ হকে সকলোৱে আজি ভোটদান কৰক । "
অঞ্চলটোৰ এগৰাকী ভোটাৰ ৰছিদুল আলীয়ে কয়, “আমি এইবাৰ উন্নতিৰ বাবে ভোট দিছো । আমাৰ অঞ্চলৰ মৌলিক সমস্যা সমাধানৰ বাবে সঠিক নেতৃত্বৰ প্ৰয়োজন ।"
সৌৰাগুৰিত ভোট দিলে প্ৰমোদ বড়োৱে:
তামুলপুৰ জিলাৰ ২৮ নং গয়বাৰী পৰিষদীয় সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ইউ পি পি এলৰ সভাপতি তথা প্ৰাৰ্থী প্ৰমোদ বড়োৱে নিজা গাঁৱৰ সৌৰাগুৰি প্ৰাথমিক বিদ্যালয়ত স্থাপন কৰা ৫৩ নং ভোটগ্ৰহণ কেন্দ্ৰত ভোটদান কৰে । তেওঁৰ পত্নী পাৰুল বড়োসহ কন্য়ায়ো ভোটাধিকাৰ সাব্য়স্ত কৰে । ভোটদান কৰি প্ৰমোদ বড়োৱে কয় ,"বি টি আৰত শান্তি প্ৰতিষ্ঠা হৈছে ৷ নিৰ্বাচনৰ সময়ত দুই এটা বিক্ষিপ্ত ঘটনা সংঘটিত হৈছে যদিও বাকী শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি আছে । ভোটাৰ ৰাইজৰ তথা বিৰোধী দলৰ প্ৰাৰ্থী সকলকো শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰিছো । মা-মাটি-জাতি, শান্তি আৰু প্ৰগতিৰ স্বাৰ্থত আমাৰ দলক ভোটাৰ ৰাইজে আকোৱালি ল'ব ।"
ইপিনে, মুছলপুৰত ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিলে বি টি চিৰ কাৰ্যবাহী সদস্য ৰাকেশ ব্ৰহ্মই । তেওঁ পত্নী, পুত্ৰসহ মুছলপুৰ মজলীয়া বিদ্যালয় ভোটকেন্দ্ৰত সাব্যস্ত কৰিলে ভোটাধিকাৰ । ৰাইজৰ সৈতে শাৰী পাতি ভোট দিলে ২৪ নং মুছলপুৰ পৰিষদীয় সমষ্টিৰ প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে । ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰি ৰাকেশ ব্ৰহ্মই জনালে মনৰ অনুভৱ । আজিৰ দিনটো শান্তিপূৰ্ণভাৱে পাৰ হোৱাটো বিচাৰে প্ৰাৰ্থীগৰাকীয়ে । আনহাতে ২৪ নং মুছলপুৰ সমষ্টিৰ নিৰ্দলীয় প্ৰাৰ্থী বিদ্যুৎ বসুমতাৰীয়েও ভোটদান কৰে ।
কলাইগাঁও মুদৈবুৰী সমষ্টিত ভোটগ্ৰহণ :
কলাইগাঁও মুদৈবুৰী সমষ্টিত পুৱা ৭ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে ভোটগ্ৰহণ । ভোটগ্ৰহণ পুৱাৰে পৰা শান্তিপূৰ্ণভাৱে চলি আছে । পুৱা ৮ বজাত চাকিন বোকোৰাঝাৰত ভোটদান কৰে বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী দিগন্ত বৰুৱাই । ভোটদান কৰি তেওঁ কয়," শান্তি, উন্নতি, প্ৰগতিৰ কাৰণে ৰইজে বিজেপিক ভোটদান কৰিব ।"