দুবছৰ ধৰি মণিপুৰলৈ নহাৰ বাবে প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ক্ষমা খুজিব লাগে; মোদীলৈ গৌৰৱৰ বাক্যবাণ

অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে আশা কৰে যে যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী মণিপুৰলৈ আহিব তেতিয়া প্ৰথমে মণিপুৰৰ জনসাধাৰণৰ ওচৰত যোৱা দুবছৰলৈ নাহিল বুলি ক্ষমা খুজিব।

MP GAURAV GOGOI
গৌৰৱ গগৈ (Gaurav Gogoi FB Account)
গুৱাহাটী : কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ মণিপুৰ ভ্ৰমণক কোনো লক্ষ্যৰ অন্ত বুলি নাভাবি ৰাজ্যত শান্তি ঘূৰাই অনাৰ এক দীঘলীয়া যাত্ৰাৰ আৰম্ভণি হিচাপেহে চাব লাগে ৷ শুকুৰবাৰে গুৱাহাটীত অনুষ্ঠিত এক অনুষ্ঠানত লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ উপ-দলপতি গগৈয়ে কয় যে আমি ক’ব নোৱাৰো যে মণিপুৰলৈ স্বাভাৱিক অৱস্থা ঘূৰি আহিছে... তাত কোনো নিৰ্বাচিত চৰকাৰ নাই, গতিকে মোদীৰ ভ্ৰমণক শেষ লক্ষ্য হিচাপে গণ্য কৰা উচিত নহয় ৷ কংগ্ৰেছৰ সাংসদগৰাকীয়ে কয় যে এয়া মাত্ৰ “মণিপুৰত শান্তি, ন্যায়, মিলন আৰু গণতন্ত্ৰ ঘূৰাই অনাৰ এক দীঘলীয়া যাত্ৰা” ৷

মণিপুৰৰ জনসাধাৰণৰ মাজত বন্ধন সুদৃঢ় কৰিব লাগিব আৰু তেওঁলোকৰ আকাংক্ষা পূৰণ কৰিব লাগিব বুলি দৃঢ়তাৰে উল্লেখ কৰি তেওঁ কয়, “আশাকৰোঁ বিজেপিয়ে বুজিব যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ অন্ত নহয় বৰঞ্চ এক আৰম্ভণিহে যিটো বহু দেৰিকৈ আহিছে ৷” অসম কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে দাবী কৰে যে প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ সম্ভাব্য ভ্ৰমণৰ পৰিকল্পনা দুবছৰ পূৰ্বে হ’ব লাগিছিল আৰু এতিয়াও বহু মাইলৰ খুঁটি অতিক্ৰম কৰিবলগীয়া আছে ৷

তেওঁ কয়, "যিহেতু কোৱা হয় যে ন্যায় পলম কৰাটো ন্যায় অস্বীকাৰ কৰা, সেয়েহে মণিপুৰৰ জনসাধাৰণে দীৰ্ঘদিন ধৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ ভ্ৰমণৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে ৷" তেওঁ আশা কৰে যে যেতিয়া প্ৰধানমন্ত্ৰী আহিব তেতিয়া তেওঁ প্ৰথমে "যোৱা দুবছৰ ধৰি ভ্ৰমণ নকৰাৰ বাবে মণিপুৰৰ জনসাধাৰণৰ ওচৰত ক্ষমা খুজিব লাগে ৷ "

ইফালে মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই ভাৰতত পাকিস্তানী নাগৰিক আলী তৌকীৰ শ্বেখ আৰু তেওঁৰ সহযোগীসকলৰ মাজত থকা কথিত সম্পৰ্কৰ তদন্ত সন্দৰ্ভত ১০ ছেপ্টেম্বৰত এছ আই টিয়ে প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিব বুলি কৰা দাবী সন্দৰ্ভত গগৈয়ে কয় যে কংগ্ৰেছে ৰাজ্যখনত বিজেপি চৰকাৰৰ অধীনত সংঘটিত বিভিন্ন 'কেলেংকাৰী' উদঙাই থাকিব ৷

পাকিস্তানৰ চোৰাংচোৱা সংস্থা আই এছ আইৰ সৈতে পত্নী এলিজাবেথ কলবাৰ্ণৰ সম্পৰ্ক থকাৰ অভিযোগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গগৈক আক্ৰমণ চলাই আহিছে । শৰ্মাই অভিযোগ কৰিছিল যে গগৈৰ পত্নীৰ পাকিস্তান সেনাৰ সৈতে 'সুসম্পৰ্ক' আছে আৰু আনকি সাংসদগৰাকীয়ে চুবুৰীয়া দেশখনলৈ 'ব্যক্তিগতভাৱে, আনুষ্ঠানিকভাৱে নহয়' ভ্ৰমণ কৰি ১৫ দিন তাত থকা বুলিও অভিযোগ উত্থাপন কৰিছিল ৷

New Immigration and Foreigners' (Exemption) Order, 2025 সন্দৰ্ভত গগৈয়ে কয় যে ইয়াৰ দ্বাৰা অসম চুক্তিক নস্যাৎ কৰা হৈছে আৰু ইমান গুৰুত্বপূৰ্ণ বিষয়ৰ ওপৰত প্ৰথমে সংসদত আলোচনা হ’ব লাগিছিল ৷ গৃহ পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰালয়ৰ এই নিৰ্দেশ অনুসৰি ধৰ্মীয় নিৰ্যাতনৰ বলি হৈ ২০২৪ চনৰ ৩১ ডিচেম্বৰলৈকে বাংলাদেশ, পাকিস্তান আৰু আফগানিস্তান পৰা ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰা হিন্দু, শিখ, বৌদ্ধ, জৈন আৰু খ্ৰীষ্টানকে ধৰি সংখ্যালঘু লোকসকলক দেশখনত থাকিবলৈ অনুমতি দিয়া হৈছে ৷

ইণ্ডিয়া ব্লকৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী বি সুদৰ্শন ৰেড্ডীৰ সৈতে সংবাদ মাধ্যমৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিবলৈ অহাৰ সময়ত সাংসদ গগৈয়ে এই মন্তব্য কৰে ৷

