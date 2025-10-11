ৰাজেন গোহাঁইৰ বাবে খোলা আছে কংগ্ৰেছৰ দুৱাৰ
দলৰ মতাদৰ্শ মানি জনসাধাৰণৰ বাবে কাম কৰা সকলোকে কংগ্ৰেছে সদায় আদৰণি জনায় । ৰাজেন গোহাঁইৰ পদত্যাগৰ পিছতে এই মন্তব্য বিৰোধী কংগ্ৰেছৰ ।
Published : October 11, 2025 at 11:35 AM IST
নতুন দিল্লী : বিজেপি দলৰ সৈতে প্ৰায় ৩৪ বছৰীয়া যাত্ৰা সামৰিলে ৪ বাৰৰ সাংসদ তথা প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী ৰাজেন গোঁহায়ে । বৃহস্পতিবাৰে জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে পদত্যাগ কৰাৰ লগে লগে শাসকীয় বিজেপিত হাহাকাৰ লাগিছে । কিন্তু ৰাজেন গোহাঁইৰ পদত্যাগৰ পিছতে আকৌ বিৰোধী কংগ্ৰেছত আকৌ নতুন উদ্যম দেখা গৈছে । জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীক আদৰিবলৈ যথেষ্ট আগ্ৰহী হৈ আছে কংগ্ৰেছ দল । শুকুৰবাৰে এই কথা প্ৰকাশ কৰি কংগ্ৰেছে কয় যে ৰাজেন গোহাঁইৰ বিজেপি ত্যাগে অহা বছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত বিৰোধী দলক নিশ্চিতভাৱে সহায় কৰিব ।
ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা বাৰ্তালাপত এআইচিচিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা তথা অসমৰ প্ৰভাৰী জিতেন্দ্ৰ সিঙে কয় যে দলৰ মতাদৰ্শক গ্ৰহণ কৰা আৰু জনসাধাৰণৰ বাবে কাম কৰা লোকসকলক কংগ্ৰেছে সদায় আদৰণি জনায় ।
গোহাঁইৰ বাবে কংগ্ৰেছৰ দুৱাৰ খোলা থকাৰ ইংগিত দি সিঙে কয়, "যিসকল লোক কংগ্ৰেছৰ মতাদৰ্শ গ্ৰহণ কৰে আৰু সদায় ৰাইজৰ বাবে কাম কৰে তেওঁলোকক আমি সদায় আদৰি লওঁ । যদি কোনো নেতা আমাৰ ওচৰলৈ আহে, তেতিয়া আমি তেওঁক নিশ্চয় আদৰণি জনাম ।"
কংগ্ৰেছে এতিয়াও গোহাঁইৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা নাই বুলি উল্লেখ কৰি সিঙে কয়, "দলে এতিয়াও তেওঁৰ সৈতে যোগাযোগ কৰা নাই । তেওঁ কালি পদত্যাগ কৰিছে । কিছু সময় অপেক্ষা কৰোঁ ।"
উল্লেখ্য যে অন্য ১৭ গৰাকী সদস্যৰ সৈতে বৃহস্পতিবাৰে গুৱাহাটীত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াৰ সন্মুখত পদত্যাগ পত্ৰ দাখিল কৰে প্ৰাক্তন কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা ৪ বাৰৰ বিজেপি সাংসদ ৰাজেন গোহাঁয়ে ।
পদত্যাগ পত্ৰত গোহাঁয়ে ৰাজ্যিক বিজেপিক অসমৰ খিলঞ্জীয়াৰ স্বাৰ্থৰ বিৰুদ্ধে কাম কৰাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । বিজেপিয়ে অসমবাসীক দিয়া প্ৰতিশ্ৰুতি পূৰণ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ লগতে বিদেশীক নাগৰিকত্ব প্ৰদান কৰি খিলঞ্জীয়াক বিশ্বাসঘাতকতা কৰা বুলিও উল্লেখ কৰে ।
জীতেন্দ্ৰ সিঙৰ মতে অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছক অহা বছৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে এক ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ কোৱা হৈছে । তেওঁ কয়, "ৰাজ্যিক নেতৃত্বই এআইচিচিৰ সৈতে আলোচনা কৰি সেই অনুসৰি কাম কৰিব ।"
ইফালে আন এগৰাকী কংগ্ৰেছ নেতা প্ৰাক্তন সাংসদ ৰিপুণ বৰাই ইটিভি ভাৰতক কয় যে গোহাঁইৰ পদত্যাগ অসমৰ বিৰোধীৰ বাবে ভাল খবৰ । বৰাৰ মতে বিশেষকৈ স্থানীয় সমস্যা আৰু খিলঞ্জীয়া আৱেগক একাষৰীয়া কৰা বুলি অনুভৱ কৰা নেতাসকলৰ মাজত দলৰ প্ৰতি অসন্তুষ্টিৰ স্পষ্ট ইংগিত পোৱা গৈছে ।
কিন্তু বিজেপিয়ে দাবী কৰে যে অসমত বিৰোধীৰ কোনো ক্ষমতা নাই । ইটিভি ভাৰতৰ সৈতে হোৱা এক সাক্ষাৎকাৰত বিজেপিৰ মুখপাত্ৰ ৰাজীৱ বাব্বৰে কয়, "আমাৰ ৰাজ্যিক নেতৃত্বই ৰাইজৰ সৈতে ঐক্যবদ্ধভাৱে কাম কৰি আছে । ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ দৰে নেতাই সদায় মানুহক নিজৰ কাষত লৈ যায় । এয়া সত্য যে ৰাজেন গোহাঁইৰ পদত্যাগ দলৰ বাবে এক ক্ষতি । আমি এজন নেতা হেৰুৱাব পাৰো, কিন্তু ৰাজ্যৰ জনসাধাৰণ আমাৰ লগত আছে ।" অসমৰ বিৰোধীয়ে কেতিয়াও বিজেপিক পৰাস্ত কৰিব নোৱাৰিব বুলিও দাবী কৰে বাব্বৰে ।
লগতে পঢ়ক :‘‘ৰাইজৰ পদূলিত, ৰাইজৰ কংগ্ৰেছ’’ - কাৰ্যসূচীৰে গাঁৱলৈ যাব কংগ্ৰেছ
লগতে পঢ়ক :বিজেপি দল নিৰ্মাণত ৰাজেন গোঁহাইৰ অভূতপূৰ্ব বৰঙণি আছে : মুখ্যমন্ত্ৰী