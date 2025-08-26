গুৱাহাটী : ২০২৬ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপি বিৰোধী মিত্ৰজোঁট গঠনৰ ক্ষেত্ৰত হোঁহকা-পিচলা কৰি থকা কংগ্ৰেছ দলক বিৰোধীৰ ঐক্যজোঁটত আনুষ্ঠানিকভাৱে সঁহাৰি দি যোগ দিবলৈ আহ্বান ১৩ টাকৈ একত্ৰিত বিৰোধী দলৰ বৈঠকৰ । সোমবাৰে গুৱাহাটীত ৰাজ্যৰ ১৩ টাকৈ বিজেপি বিৰোধী দলে ২০২৬ নিৰ্বাচনৰ বাবে বিৰোধীৰ ঐক্য বিষয়ক এক গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠকত মিলিত হয় ৷
প্ৰায় ৩:৩০ ঘণ্টা জোৰা বৈঠকৰ অন্তত অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ সংবাদমেল সম্বোধন কৰে বিৰোধীৰ নেতৃত্বই ৷ সংবাদমেলত লুৰীণজ্যোতি গগৈ, অজিত কুমাৰ ভূঞা, ৰাছেল হুছেইন, সুপ্ৰকাশ তালুকদাৰ আৰু অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ অন্যতম আহ্বায়ক অজিত কুমাৰ ভূঞাই সংবাদ মাধ্যমক সম্বোধন কৰি কয় যে উপ-নিৰ্বাচনৰ সময়ত প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ভূপেন বৰাই পদত্যাগ কৰাৰ পাছত অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ গঠন হৈছিল ৷
এই সন্দৰ্ভত ভূঞাই কয়, “মৰ্চাত ১৪ টা ৰাজনৈতিক দল আছিল, সোমবাৰৰ বৈঠকত ১৩ টা দলৰ প্ৰতিনিধি উপস্থিত আছে ৷ এই বৈঠকত বহুকেইটা প্ৰস্তাৱ গ্ৰহণ কৰা হৈছে ৷” বিজেপিয়ে বিৰোধীৰ ঐক্য ভংগ কৰিবৰ বাবে অপচেষ্টা চলোৱাৰো অভিযোগ উত্থাপন কৰি সাংসদ অজিত কুমাৰ ভূঞাই কয়, “আমি যি ঐক্যবদ্ধ বিৰোধিতাৰ সংগ্ৰাম আৰম্ভ কৰিছো সেয়া বিজেপিয়ে ভংগ কৰিব বিচাৰিছে ৷ ”
বিৰোধীৰ ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামত কংগ্ৰেছক যোগদানৰ আহ্বান:
১৩টা দলৰ বৈঠকৰ পিছতেই অজিত কুমাৰ ভূঞাৰ কংগ্ৰেছলৈ আহ্বান, “কংগ্ৰেছে অসমখন ধ্বংস হৈ যোৱালৈ বাট চাই নাথাকিব ৷ কংগ্ৰেছক আমি এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামত যোগ দিবলৈ আহ্বান জনাইছো ৷ ঐক্যমঞ্চলৈ আমি কংগ্ৰেছক আমন্ত্ৰণ জনাইছো ৷ কংগ্ৰেছে সঁহাৰি জনাইছে; কিন্তু আমি আনুষ্ঠানিক সহাঁৰি বিচাৰিছো ৷”
কেৱল সেয়ে নহয়, বিজেপিয়ে দুৰ্নীতি, ভ্ৰষ্টাচাৰ, ছিণ্ডিকেটকে বিত্তীয় দুৰৱস্থাৰ কথা সমূহ ৰাইজৰ পৰা কৌশলেৰে লুকুৱাই ৰাখিব খুজিছে বুলি কৈ ঐক্যমঞ্চই কয়, “চৰকাৰৰ নেতৃত্বত মাটি অধিগ্ৰহণৰ এক কুটিল ৰাজনীতি আৰম্ভ কৰিছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে অসমত সাম্প্ৰদায়িক সংঘৰ্ষ সৃষ্টি কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে ৷”
অসমত শ্ৰীলংকাৰ দৰে পৰিৱেশ হ'ব :
আনহাতে বিৰোধীৰ অসম সন্মিলিত মৰ্চাৰ সাধাৰণ সম্পাদক তথা অজাপৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, "অসমখনত খুব কম দিনৰ ভিতৰত শ্ৰীলংকাৰ দৰে পৰিৱেশ হ'বলৈ গৈ আছে ৷"
লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে কয়, “কংগ্ৰেছক আমি এই ঐক্যবদ্ধ সংগ্ৰামখনলৈ আমন্ত্ৰণ জনাইছো ৷ অসমৰ পৰিৱেশৰ কথা প্ৰশ্ন কৰিলে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে হিন্দু-মুছলমান ৰাজনীতি কৰে ৷” লগতে তেওঁ কয় যে অহা ৩ ছেপ্টেম্বৰত চচলত "ভূমিৰ অধিকাৰ কাঢ়ি লৈ যোৱা আৰু দুৰ্নীতিৰ বিৰোধিতা" কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা হ'ব ৷
গগৈয়ে লগতে কয়, “ভোটাৰ তালিকাত মিছা ভোটাৰৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰিবলৈ চেষ্টা কৰি আছে, আমি তাৰ বিৰোধিতা কৰিছো । ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বিদেশীৰ নাম কৰ্তন কৰিবলৈ আমি দাবী জনাইছো ৷” ছায়েদা হামিদে দিয়া বাংলাদেশী প্ৰসংগত দিয়া বক্তব্যক গৰিহণা দি এক প্ৰস্তাৱো সোমবাৰে অসম সন্মিলিত মৰ্চাই বৈঠকত গ্ৰহণ কৰে ৷