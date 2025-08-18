নতুন দিল্লী : নিৰ্বাচন আয়োগৰ 'ভোট চুৰি' প্ৰসংগক লৈ দেশৰ ৰাজনীতি উত্তাল হৈ আছে । তাৰ মাজতে বিৰোধী দলসমূহে সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে মহাভিযোগৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।
কংগ্ৰেছ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ চৈয়দ নাছিৰ হুছেইনেও এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য দি কয় যে দলটোৱে প্ৰয়োজন হ'লে মহাভিযোগৰ প্ৰস্তাৱকে ধৰি সকলো গণতান্ত্ৰিক আহিলা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সাজু । অৱশ্যে এতিয়ালৈকে কোনো আনুষ্ঠানিক আলোচনা হোৱা নাই বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।
হুছেইনে সংবাদ মাধ্যমক কয়, "যদি প্ৰয়োজন হয় তেন্তে আমি নিয়মৰ অধীনত গণতন্ত্ৰৰ সকলো অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম । এতিয়ালৈকে আমাৰ কোনো আলোচনা (মহাভিযোগৰ বিষয়ে) হোৱা নাই, কিন্তু প্ৰয়োজন হ'লে আমি যিকোনো পদক্ষেপ ল'ব পাৰো ।"
কংগ্ৰেছে উত্থাপন কৰা 'ভোট চুৰি' অভিযোগৰ পিছতে দেওবাৰে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে দিল্লীত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওপৰত শেহতীয়াকৈ কৰা সকলো 'ভোট চুৰি' দাবী খণ্ডন কৰে ।
তেওঁ লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতিৰ পক্ষপাতিত্বৰ অভিযোগক ভাৰতৰ সংবিধানক 'অপমান' বুলি অভিহিত কৰে । নিৰ্বাচন আয়োগে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীক স্বাক্ষৰিত শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ কয় অথবা তেওঁৰ মন্তব্যৰ বাবে দেশবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিবলৈও আহ্বান জনায় ।
সংবাদমেলত জ্ঞানেশ কুমাৰে কয়,"এক শপতনামা দিব লাগিব নহ'লে দেশৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিব লাগিব । তৃতীয় বিকল্প নাই । যদি ৭ দিনৰ ভিতৰত শপতনামা পোৱা নহয়, তেন্তে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল এই সকলোবোৰ অভিযোগ ভিত্তিহীন ।"
ইফালে লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক প্ৰত্যুত্তৰ দি কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগে তেওঁৰ পৰা শপতনামা বিচাৰিছে কিন্তু বিজেপিৰ সাংসদ অনুৰাগ ঠাকুৰে একে অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ সময়ত তেওঁৰ পৰা শপতনামা বিচৰা নাছিল । ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, "নিৰ্বাচন আয়োগে মোৰ পৰা শপতনামা বিচাৰিছে । কিন্তু অনুৰাগ ঠাকুৰে যেতিয়া মই কোৱা একেটা কথাই কৈছিল, তেতিয়া তেওঁৰ পৰা শপতনামা বিচৰা নাছিল ।"
আনহাতে সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে নিৰ্বাচন আয়োগৰ সৈতে জড়িত বিষয়ক লৈ সংসদত ব্যাঘাত সৃষ্টি কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্য বিৰোধী দলসমূহক আহ্বান জনায় ।
