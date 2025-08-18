ETV Bharat / politics

মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্তৰ বিৰুদ্ধে মহাভিযোগৰ প্ৰস্তাৱ অনাৰ সম্ভাৱনা বিৰোধীৰ - VOTE CHORI

নিৰ্বাচন আয়োগে 'ভোট চুৰি'ৰ অভিযোগ খণ্ডন কৰি ৰাহুল গান্ধীক শপতনামা দাখিলৰ আহ্বান জনাইছে । তাৰ পাছতে সৰৱ হৈছে বিৰোধী ।

Chief Election Commissioner Gyanesh Kumar
জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে মহাভিযোগৰ প্ৰস্তাৱ অনাৰ সম্ভাৱনা বিৰোধীৰ (PTI)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 18, 2025 at 2:32 PM IST

2 Min Read

নতুন দিল্লী : নিৰ্বাচন আয়োগৰ 'ভোট চুৰি' প্ৰসংগক লৈ দেশৰ ৰাজনীতি উত্তাল হৈ আছে । তাৰ মাজতে বিৰোধী দলসমূহে সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে মহাভিযোগৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

কংগ্ৰেছ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ চৈয়দ নাছিৰ হুছেইনেও এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য দি কয় যে দলটোৱে প্ৰয়োজন হ'লে মহাভিযোগৰ প্ৰস্তাৱকে ধৰি সকলো গণতান্ত্ৰিক আহিলা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সাজু । অৱশ্যে এতিয়ালৈকে কোনো আনুষ্ঠানিক আলোচনা হোৱা নাই বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

হুছেইনে সংবাদ মাধ্যমক কয়, "যদি প্ৰয়োজন হয় তেন্তে আমি নিয়মৰ অধীনত গণতন্ত্ৰৰ সকলো অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম । এতিয়ালৈকে আমাৰ কোনো আলোচনা (মহাভিযোগৰ বিষয়ে) হোৱা নাই, কিন্তু প্ৰয়োজন হ'লে আমি যিকোনো পদক্ষেপ ল'ব পাৰো ।"

কংগ্ৰেছে উত্থাপন কৰা 'ভোট চুৰি' অভিযোগৰ পিছতে দেওবাৰে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে দিল্লীত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওপৰত শেহতীয়াকৈ কৰা সকলো 'ভোট চুৰি' দাবী খণ্ডন কৰে ।

তেওঁ লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতিৰ পক্ষপাতিত্বৰ অভিযোগক ভাৰতৰ সংবিধানক 'অপমান' বুলি অভিহিত কৰে । নিৰ্বাচন আয়োগে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীক স্বাক্ষৰিত শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ কয় অথবা তেওঁৰ মন্তব্যৰ বাবে দেশবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিবলৈও আহ্বান জনায় ।

সংবাদমেলত জ্ঞানেশ কুমাৰে কয়,"এক শপতনামা দিব লাগিব নহ'লে দেশৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিব লাগিব । তৃতীয় বিকল্প নাই । যদি ৭ দিনৰ ভিতৰত শপতনামা পোৱা নহয়, তেন্তে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল এই সকলোবোৰ অভিযোগ ভিত্তিহীন ।"

ইফালে লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক প্ৰত্যুত্তৰ দি কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগে তেওঁৰ পৰা শপতনামা বিচাৰিছে কিন্তু বিজেপিৰ সাংসদ অনুৰাগ ঠাকুৰে একে অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ সময়ত তেওঁৰ পৰা শপতনামা বিচৰা নাছিল । ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, "নিৰ্বাচন আয়োগে মোৰ পৰা শপতনামা বিচাৰিছে । কিন্তু অনুৰাগ ঠাকুৰে যেতিয়া মই কোৱা একেটা কথাই কৈছিল, তেতিয়া তেওঁৰ পৰা শপতনামা বিচৰা নাছিল ।"

আনহাতে সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে নিৰ্বাচন আয়োগৰ সৈতে জড়িত বিষয়ক লৈ সংসদত ব্যাঘাত সৃষ্টি কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্য বিৰোধী দলসমূহক আহ্বান জনায় ।

লগতে পঢ়ক :আমি আমাৰ সাংবিধানিক কৰ্তব্যৰ পৰা আঁতৰি নাযাওঁ, ECI ৰ বাবে সকলো সমান: মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত - ELECTION COMMISSION

নতুন দিল্লী : নিৰ্বাচন আয়োগৰ 'ভোট চুৰি' প্ৰসংগক লৈ দেশৰ ৰাজনীতি উত্তাল হৈ আছে । তাৰ মাজতে বিৰোধী দলসমূহে সংসদৰ বৰ্ষাকালীন অধিৱেশনত মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰৰ বিৰুদ্ধে মহাভিযোগৰ প্ৰস্তাৱ দাখিল কৰাৰ সম্ভাৱনা আছে ।

কংগ্ৰেছ ৰাজ্যসভাৰ সাংসদ চৈয়দ নাছিৰ হুছেইনেও এই সন্দৰ্ভত মন্তব্য দি কয় যে দলটোৱে প্ৰয়োজন হ'লে মহাভিযোগৰ প্ৰস্তাৱকে ধৰি সকলো গণতান্ত্ৰিক আহিলা ব্যৱহাৰ কৰিবলৈ সাজু । অৱশ্যে এতিয়ালৈকে কোনো আনুষ্ঠানিক আলোচনা হোৱা নাই বুলিও তেওঁ উল্লেখ কৰে ।

হুছেইনে সংবাদ মাধ্যমক কয়, "যদি প্ৰয়োজন হয় তেন্তে আমি নিয়মৰ অধীনত গণতন্ত্ৰৰ সকলো অস্ত্ৰ ব্যৱহাৰ কৰিম । এতিয়ালৈকে আমাৰ কোনো আলোচনা (মহাভিযোগৰ বিষয়ে) হোৱা নাই, কিন্তু প্ৰয়োজন হ'লে আমি যিকোনো পদক্ষেপ ল'ব পাৰো ।"

কংগ্ৰেছে উত্থাপন কৰা 'ভোট চুৰি' অভিযোগৰ পিছতে দেওবাৰে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰে দিল্লীত সংবাদমেল সম্বোধন কৰি কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ ওপৰত শেহতীয়াকৈ কৰা সকলো 'ভোট চুৰি' দাবী খণ্ডন কৰে ।

তেওঁ লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতিৰ পক্ষপাতিত্বৰ অভিযোগক ভাৰতৰ সংবিধানক 'অপমান' বুলি অভিহিত কৰে । নিৰ্বাচন আয়োগে কংগ্ৰেছৰ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীক স্বাক্ষৰিত শপতনামা দাখিল কৰিবলৈ কয় অথবা তেওঁৰ মন্তব্যৰ বাবে দেশবাসীৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিবলৈও আহ্বান জনায় ।

সংবাদমেলত জ্ঞানেশ কুমাৰে কয়,"এক শপতনামা দিব লাগিব নহ'লে দেশৰ ওচৰত ক্ষমা বিচাৰিব লাগিব । তৃতীয় বিকল্প নাই । যদি ৭ দিনৰ ভিতৰত শপতনামা পোৱা নহয়, তেন্তে ইয়াৰ অৰ্থ হ'ল এই সকলোবোৰ অভিযোগ ভিত্তিহীন ।"

ইফালে লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে মুখ্য নিৰ্বাচন আয়ুক্ত জ্ঞানেশ কুমাৰক প্ৰত্যুত্তৰ দি কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগে তেওঁৰ পৰা শপতনামা বিচাৰিছে কিন্তু বিজেপিৰ সাংসদ অনুৰাগ ঠাকুৰে একে অভিযোগ উত্থাপন কৰাৰ সময়ত তেওঁৰ পৰা শপতনামা বিচৰা নাছিল । ৰাহুল গান্ধীয়ে কয়, "নিৰ্বাচন আয়োগে মোৰ পৰা শপতনামা বিচাৰিছে । কিন্তু অনুৰাগ ঠাকুৰে যেতিয়া মই কোৱা একেটা কথাই কৈছিল, তেতিয়া তেওঁৰ পৰা শপতনামা বিচৰা নাছিল ।"

আনহাতে সোমবাৰে কেন্দ্ৰীয় সংসদীয় পৰিক্ৰমা মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজুৱে নিৰ্বাচন আয়োগৰ সৈতে জড়িত বিষয়ক লৈ সংসদত ব্যাঘাত সৃষ্টি কৰাৰ পৰা বিৰত থাকিবলৈ কংগ্ৰেছ আৰু অন্যান্য বিৰোধী দলসমূহক আহ্বান জনায় ।

লগতে পঢ়ক :আমি আমাৰ সাংবিধানিক কৰ্তব্যৰ পৰা আঁতৰি নাযাওঁ, ECI ৰ বাবে সকলো সমান: মুখ্য নিৰ্বাচনী আয়ুক্ত - ELECTION COMMISSION

For All Latest Updates

TAGGED:

IMPEACHMENT MOTION NOTICECECPARLIAMENT MONSOON SESSIONইটিভি ভাৰত অসমVOTE CHORI

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

ভাৰতৰ একমাত্ৰ সেউজীয়া ৰঙৰ ছশ বছৰীয়া ৰামৰ মূৰ্তিটো ক'ত আছে ?

এজন মুক্তিযোদ্ধা, প্ৰাক্তন বিধায়ক‌ৰ পৰিয়াল‌ৰ দুৰৱস্থা: চলিবলগা হৈছে এনৰেগা শ্ৰমিক-ৰাজমিস্ত্ৰীৰ কাম কৰি

স্বাধীনতা আন্দোলনত বিষ্ণু ৰাভাক সুৰক্ষা দিয়া সেনানীৰ আজি এই দুৰৱস্থা...

এইকেইদিন সংবাদ শিৰোনামত উৰিয়ামঘাট ! পিছে কেনেকৈ ঠাইটুকুৰা নাম হ’লগৈ উৰিয়ামঘাট ? জানো আহক

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.