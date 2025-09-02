নতুন দিল্লী: প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মঙলবাৰে ৰাষ্ট্ৰীয় জনতা দল আৰু কংগ্ৰেছক তীব্ৰ সমালোচনা কৰে । যোৱা সপ্তাহত বিহাৰত ভোটাৰ অধিকাৰ যাত্ৰাৰ এক অনুষ্ঠানত তেওঁ আৰু তেওঁৰ মাতৃৰ বিৰুদ্ধে কৰা অপমানসূচক মন্তব্যৰ কথা উল্লেখ কৰি প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে দুয়োটা দলকে কঠোৰ ভাষাৰে সমালোচনা কৰে ।
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয় যে এই অপমানসূচক মন্তব্য কেৱল তেওঁৰ মাতৃক কৰা অপমান নহয়, দেশৰ সকলো মাতৃ, ভগ্নী আৰু কন্যাৰো অপমান ।
প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে উল্লেখ কৰে যে পৰম্পৰাত চহকী বিহাৰৰ ভূমিত এনে কাৰ্য সংঘটিত হ’ব বুলি তেওঁ কেতিয়াও কল্পনা কৰা নাছিল । তেওঁ মাতৃক সকলোৰে 'আত্মসন্মান' আৰু 'পৃথিৱী' বুলিও অভিহিত কৰে ।
"মা আমাৰ পৃথিৱী । মা আমাৰ আত্মসন্মান। কিছুদিন আগতে এই পৰম্পৰা সমৃদ্ধ বিহাৰত যি হৈছিল সেয়া মই কল্পনাও কৰিব নোৱাৰোঁ । বিহাৰত আৰ জে ডি-কংগ্ৰেছৰ মঞ্চৰ পৰাই মোৰ মাক নিৰ্যাতন চলোৱা হৈছিল... এই নিৰ্যাতনবোৰ কেৱল মোৰ মাক কৰা অপমান নহয় । এইবোৰ হৈছে দেশৰ মাতৃ, ভগ্নী-কন্যাক কৰা অপমান । মই জানো... আপোনালোক সকলোৱে কিমান বেয়া, বিহাৰৰ প্ৰতিগৰাকী মাতৃয়ে এই কথা দেখা আৰু শুনাৰ পিছত অনুভৱ কৰিছে । মোৰ হৃদয়ত যিমান কষ্ট পাইছোঁ, বিহাৰৰ জনসাধাৰণো একে বেদনাত আছে ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে উল্লেখ কৰে যে দেশৰ আন মহিলাসকলক সেৱা আগবঢ়াবলৈকৈ নিজৰ মাতৃৰ পৰা পৃথক হৈছিল । তেওঁ উল্লেখ কৰে যে শত বছৰ সম্পূৰ্ণ কৰি মৃত্যু হোৱা আৰু ৰাজনীতিৰ সৈতে কোনো সম্পৰ্ক নথকা তেওঁৰ মাতৃক আৰ জে ডি আৰু কংগ্ৰেছে ৰাজ্যখনত নিৰ্যাতন চলাইছিল ।
"মোৰ মায়ে তেওঁৰ পৰা মোক পৃথক কৰিছিল যাতে মই আপোনালোকৰ দৰে কোটি কোটি মাতৃৰ সেৱা কৰিব পাৰোঁ । আপোনালোকে সকলোৱে জানে যে এতিয়া মোৰ মা জীয়াই থকা নাই । কিছুদিনৰ আগতে ১০০ বছৰ বয়স সম্পূৰ্ণ কৰাৰ পিছত তেওঁ আমাক সকলোকে এৰি থৈ যায় । ৰাজনীতিৰ লগত কোনো সম্পৰ্ক নথকা যিগৰাকী ব্যক্তি আৰু এই পৃথিৱীত নাই, মোৰ সেই মাতৃগৰাকীক আৰ জে ডি, কংগ্ৰেছৰ মঞ্চৰ পৰাই গালি-গালাজ কৰা হৈছিল । ভগ্নী আৰু মাতৃসকল, মই আপোনালোকৰ মুখখন চাই মাত্ৰ কল্পনা কৰিব পাৰোঁ আপোনালোকে কেনে বেদনা অনুভৱ কৰিছে । মই কিছু মাতৃৰ চকুত চকুলো দেখিছোঁ । এইটো বৰ দুখজনক, বেদনাদায়ক ।" তেওঁ কয় ।
ইয়াৰ পূৰ্বে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে বিহাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ, উপ-মুখ্যমন্ত্ৰী সম্ৰাট চৌধুৰী আৰু বিজয় সিনহাৰ উপস্থিতিত বিহাৰ ৰাজ্য জীৱিকা নিধি সাখ সাহকাৰী সংঘ লিমিটেড ভাৰ্চুৱেলী মুকলি কৰে ।
তেওঁ মুখ্যমন্ত্ৰী নীতিশ কুমাৰ আৰু বিহাৰ চৰকাৰক এই আঁচনিখন উদ্বোধন কৰাৰ বাবে অভিনন্দন জনায় আৰু ইয়াক এক 'বিস্ময়কৰ পদক্ষেপ' বুলি অভিহিত কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে দৃঢ়তাৰে কয় যে ভাৰতৰ উন্নয়নৰ এটা প্ৰধান ভিত্তি হৈছে দেশৰ মহিলাসকলৰ সবলীকৰণ ।