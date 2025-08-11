যোৰহাট: দেশজুৰি জনপ্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ ভিতৰত অন্যতম অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা । অসমত তেওঁৰ লাখ লাখ সমৰ্থক তথা অনুৰাগী আছে । বিশেষকৈ তেওঁ বিভিন্ন ভ্ৰমণ আৰু অনুষ্ঠানত হোৱা ভিৰৰ পৰা এই কথাটো সহজে অনুমান কৰিব পাৰি । কিন্তু এইখন অসমতে আছে তেওঁৰ বহু ব্যতিক্ৰমী অনুৰাগী । তাৰ ভিতৰত অন্যতম যোৰহাটৰ মালৌখাট অঞ্চলৰ মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰী ওৰফে গংগু নামৰ এজন লোক । যিয়ে এতিয়া বহুতৰে দৃষ্টি আকৰ্ষণ কৰিছে । বিজেপি তৃণমূলৰ নেতা মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰীয়ে কি এনে কাম কৰিলে যাৰ বাবে যোৰহাটত তেওঁক লৈ চৰ্চা আৰম্ভ হৈছে ।
২০২৬ চনত অসমত বিধানসভা নিৰ্বাচন অনুষ্ঠিত হ'ব । এই নিৰ্বাচনত জয়ী হৈ পুনৰ এবাৰ অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী নোহোৱা পৰ্যন্ত অন্ন ত্যাগ কৰিছে মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰী নামৰ তৃণমূলৰ কৰ্মীজনে । প্ৰিয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক দ্বিতীয়বাৰৰ বাবে ৰাজ্যৰ শাসনৰ দায়িত্বত বিচাৰি ভগৱানৰ ওচৰত প্ৰতিদিনে প্ৰাৰ্থনা কৰিছে ছেত্ৰীয়ে । ছেত্ৰীয়ে অন্ন ত্যাগ কৰা ২২ দিন অতিক্ৰম কৰিছে । ২০২৬ত ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা দ্বিতীয়বাৰলৈ মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰ পিছতহে এই ব্ৰত ভাঙিব মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰীয়ে ।
এই সন্দৰ্ভত মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰীয়ে কয়, "আজি পৰ্যন্ত মই মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীক লগ পোৱা নাই যদিও মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাজ্যখনৰ বাবে গ্ৰহণ কৰা বহু পদক্ষেপৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈ আহিছোঁ ।" মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকী দীৰ্ঘায়ু কামনা কৰি তীৰ্থভূমি বৰভেটিত শৰাই আগবঢ়োৱাৰ লগতে বিভিন্ন তীৰ্থস্থান ভ্ৰমণ কৰা কথাও উল্লেখ কৰে ছেত্ৰীয়ে ।
আনহাতে ছেত্ৰীৰ এই বিশেষ ব্ৰতক লৈ প্ৰথমে শংকিত হৈ পৰিছিল পত্নী । কিন্তু স্বামীৰ মনোবল তথা ৰাইজৰ সহযোগিতা দেখি পত্নীয়েও মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰীৰ এই বিশেষ ব্ৰতলৈ সকলো ধৰণৰ সমৰ্থন আগবঢ়াইছে । অন্ন ত্যাগ কৰাৰ পিছৰে পৰা ছেত্ৰীয়ে দিনৰ ভাগত ফল-মূল আদি খাই আহিছে । মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰীৰ এই বিশেষ সংকল্পলৈ স্থানীয় লোকেও সহযোগিতা আগবঢ়াইছে । বহুতে কৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ প্ৰতি তৃণমূল পৰ্যায়ৰ বহু কৰ্মীৰ যি আস্থা আৰু মৰম সেয়া মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰীৰ দৰে ব্যক্তিৰ কামতে প্ৰকাশ পাইছে ।
মহেন্দ্ৰ ছেত্ৰী বিজেপিৰ ২৪ নং বুথৰ সম্পাদক । সেয়েহে তেওঁক বিজেপিৰ কৰ্মী তথা সমৰ্থকসকলেও সমৰ্থন আগবঢ়াইছে । বিভিন্নজনে ছেত্ৰীক ফল-মূল আদি যোগান ধৰিছে ।
