নগাঁও : জমিয়ত নেতা মেহমুদ মাদানী আৰু মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সংঘাতক লৈ এইবাৰ বিপৰীত মন্তব্য সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন আৰু কংগ্ৰেছী বিধায়ক নুৰুল হুদাৰ । অসমৰ উচ্ছেদ প্ৰসংগত মন্তব্য কৰা জমিয়ত নেতা মেহমুদ আছাদ মাদানীৰ বদৰুদ্দিন আজমল আৰু হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৈতে সম্পৰ্ক থকা বুলি খোদ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে কটাক্ষ কৰাৰ পাছত কংগ্ৰেছী বিধায়ক নুৰুল হুদাই সমৰ্থন কৰিলে মাদানীক ।
সোমবাৰে নগাঁও জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত গাঁও পৰ্যায়ৰ কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ SIR ৰ ওপৰত প্ৰশিক্ষণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰণৰ অন্তত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু জমিয়ত নেতা মেহমুদ মাদানী সন্দৰ্ভত মন্তব্য কৰে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক গাদীৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ দাবী উত্থাপন কৰা মেহমুদ মাদানী নেতৃত্বাধীন জমিয়ত এ আই ইউ ডি এফৰ বদৰুদ্দিন আজমল লবীৰ জমিয়ত বুলি উল্লেখ কৰি সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে কয়, “মাদানীয়ে যি মন্তব্য কৰিছে সেয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতেহে কৰিছে ।"
হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা মতেহে উঠা বহা কৰা জমিয়ত :
সাংসদগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, "এইটো বদৰুদ্দিন আজমলৰ সৰ্বভাৰতীয় পৰ্যায়ৰ জমিয়ত । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই নিজেই কৈছিল আজমলে তেওঁৰ কথাত মতে কাম কৰে বুলি । এইটো হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কথা মতেহে উঠা বহা কৰা জমিয়ত । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই যিটো কৈছে জমিয়ত নেতাগৰাকীয়েও সেইটোৱেই কৈছে । কাৰণ এইধৰণৰ কথা বতৰা কৈ এটা চৰ্চিত বিষয় কৰি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কৰিব নোৱাৰা কাম তল পেলাব বিচাৰিছে । চাহ শ্ৰমিক উপযুক্ত দৰমহা দিব পৰা নাই, সামগ্ৰীৰ মূল্যবৃদ্ধি ৰোধ কৰিব পৰা নাই ।”
ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নত পলায়ন বিধায়কৰ :
অসমত উচ্ছেদ প্ৰসংগত জমিয়ত নেতা মেহমুদ মাদানীয়ে কৰা মন্তব্য সন্দৰ্ভত বিধায়ক নুৰুল হুদাই সাংবাদিকৰ সন্মুখত কয়, “মেহমুদ মাদানীয়ে অসমৰ অমানৱীয় উচ্ছেদ আৰু অত্যাচাৰৰ বিৰোধিতা কৰিছে । আমিও ইয়াৰ বিৰোধিতা কৰো ।” কিন্তু এই সন্দৰ্ভত ৰকিবুল হুছেইনে মেহমুদ মাদানীক হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ মতে মন্তব্য কৰা বুলি একপ্ৰকাৰ কটাক্ষ কৰা সন্দৰ্ভত বিধায়ক নুৰুল হুদাক ইটিভি ভাৰতৰ সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিয়াৰ বিপৰীতে খঙত অগ্নিশৰ্মা হৈ কেমেৰাৰ সন্মুখৰ পৰাই একপ্ৰকাৰ পলায়ন কৰে ।
ছৈয়দা হামিদ সন্দৰ্ভত মন্তব্য় নিদিলে সাংসদে :
আনহাতে নাগৰিক সন্মিলনত প্ৰাক্তন পৰিকল্পনা বিষয়া ছৈয়দা হামিদে অসমত বাংলাদেশী থকাটো কোনো অপৰাধ নহয় বুলি কৰা মন্তব্যৰ প্ৰত্যক্ষ উত্তৰ দিয়াৰ পৰা বিৰত থাকে ৰকিবুল হুছেইনে । এই সন্দৰ্ভত এন আৰ চিৰ প্ৰসংগহে উল্লেখ কৰে সাংসদ ৰকিবুল হুছেইনে । ইয়াৰ বিপৰীতে কংগ্ৰেছ বিধায়ক নুৰুল হুদাই হামিদাৰ মন্তব্যৰ পৰোক্ষভাৱে বিৰোধিতা কৰি ১৯৭১ চনৰ পাছৰ কোনো বাংলাদেশী ভাৰতত থকাটো নিবিচাৰে বুলি মন্তব্য কৰে ।
ইপিনে, ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সন্দৰ্ভতো মন্তব্য কৰি মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই জনজাতি লোকক আঁতৰাই মুখ্যমন্ত্ৰীৰ গাদী দখল কৰা বুলিও কটাক্ষ কৰে ৰকিবুল হুছেইনে ।
উল্লেখ্য় যে, সোমবাৰে নগাঁও জিলা পুথিভঁৰাল প্ৰেক্ষাগৃহত অনুষ্ঠিত নগাঁও জিলাৰ সাতটা বিধানসভা সমষ্টিৰ গাঁও পৰ্যায়ৰ কৰ্মীক SIR সন্দৰ্ভত সজাগতা সৃষ্টিৰ প্ৰশিক্ষণ দিয়া হয় ।