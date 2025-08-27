ETV Bharat / politics

বাংলাদেশী অসমত থাকিব নোৱাৰে, স্পষ্ট কথা: প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ - MP PRADYUT BORDOLOI

ভাৰতীয় নাগৰিকক সন্দেহযুক্ত নাগৰিক বুলি কৈ হাৰাশাস্তি নকৰিবলৈ দাবী ।

MP Pradyut Bordoloi react over Bangladeshis in Assam
সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ (ETV Bharat Assam)
মিৰ্জা : কোনো বাংলাদেশী অসমত থাকিব নোবাৰে বুলি সকীয়াই দিলে সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে । সাংসদগৰাকীৰ এয়া স্পষ্ট কথা । কেৱল সেয়াই নহয়, কোনো বিদেশী নাগৰিকক অসমত থাকিবলৈ নিদিয়াৰ হুংকাৰ দিলে সাংসদগৰাকীয়ে । অৱশ্য়ে বিদেশী বুলি জধে-মধে ভাৰতীয় নাগৰিকক হাৰাশাস্তি সহ্য নকৰে বুলিও স্পষ্ট কৰি দিলে চৰকাৰক ।

বুধবাৰে ছয়গাঁৱৰ মঠপাৰাত 'ভোট চোৰ-চকী এৰক' শীৰ্ষক সজাগতা সভা আৰু জিলা ভিত্তিক BLA প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছতেই বাংলাদেশী প্ৰসংগত সাংবাদিকে কৰা প্ৰশ্নৰ উত্তৰত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈয়ে নিজৰ স্থিতি স্পষ্ট কৰি কয়, "কোনো বাংলাদেশী ইয়াত থাকিব নোবাৰে । একদম স্পষ্ট কথা । কোনো বিদেশী নাগৰিক ইয়াত থাকিব নোৱাৰে ; কিন্তু বিদেশী বুলি জধে-মধে ভাৰতীয় নাগৰিকক দোষাৰোপ কৰি ভাৰতীয় নাগৰিকক সন্দেহযুক্ত নাগৰিক বুলি কৈ হাৰাশাস্তি কৰা চৰকাৰে যিটো কাম কৰিছে সেয়া সহ্য় কৰা নহ'ব ।"

কামৰূপ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটীৰ উদ্যোগত ছয়গাঁৱৰ মঠপাৰাত বুধবাৰে 'ভোট চোৰ-চকী এৰক' শীৰ্ষক সজাগতা সভা আৰু জিলা ভিত্তিক BLA প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচী অনুষ্ঠিত হয় । পলাশবাৰী, বকো-ছয়গাঁও আৰু চমৰীয়া সমষ্টিৰ কংগ্ৰেছৰ কৰ্মীক লৈ এই 'ভোট চোৰ-চকী এৰক' শীৰ্ষক সজাগতা সভা আৰু জিলা ভিত্তিক BLA প্ৰশিক্ষণ কাৰ্যসূচীৰ আয়োজন কৰা হয় । এই অনুষ্ঠানটোত সাংসদ প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ উপৰি ছয়গাঁও সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদ, কামৰূপ জিলা কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি প্ৰাণজিৎ চৌধুৰীৰ লগতে কেইবাগৰাকীও জ্যেষ্ঠ নেতা কৰ্মী উপস্থিত থাকে ।

বিধায়ক ৰেকিবুদ্দিন আহমেদে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীক সমালোচনা কৰি কয়, "এতিয়া কংগ্ৰেছৰ নতুন শ্লোগান-ভোট চোৰ চকী এৰক। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ দামোদৰ মোদীয়ে ভোট চুৰি কৰিছে চকী এৰক, ভোট চুৰি কৰিছে অসম চৰকাৰে, চকী এৰক ।"

