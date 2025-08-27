ETV Bharat / politics

বিজেপি অহংকাৰী-অত্যাচাৰী, মাত্ৰ ধনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ লোভ: গৌৰৱ গগৈ - GAURAV GOOGI

কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মাজুলীত উপস্থিত হোৱা গৌৰৱ গগৈয়ে বি টি চি নিৰ্বাচন সন্দৰ্ভত মন্তব্য আগবঢ়ায় ।

Gaurav Googi
বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে মাজুলীত উপস্থিত গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 27, 2025 at 2:52 PM IST

মাজুলী : "... নাৰী কেলেংকাৰী হওক নহওক, অভিযোগ থাকক নাথকক তেওঁলোকে চিন্তা নকৰে । অহংকাৰী, অত্যাচাৰী... ধনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ লোভ । ৰাইজৰ প্ৰতি কোনো দায়বদ্ধতা নাই... প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া নিজে এজন কৰ্ণাটকৰ ভিতৰত নাৰী কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত হৈ থকা এজন ব্যক্তিৰ হৈ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ গ'ল যিজন আজি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত ।" মাজুলীত এই মন্তব্য সাংসদ তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ ।

উল্লেখ্য যে বুধবাৰে মাজুলীত উপস্থিত হয় যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈ । কেইবাটাও কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিবলৈ মাজুলীত উপস্থিত যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদগৰাকী ।

বিভিন্ন কাৰ্যসূচীৰে মাজুলীত উপস্থিত গৌৰৱ গগৈ (ETV Bharat Assam)

গৌৰৱ গগৈয়ে মাজুলীত বুধবাৰে 'ভোট চোৰ, চকী এৰক' শীৰ্ষক কাৰ্যসূচীত অংশগ্ৰহণ কৰিব । ইয়াৰ উপৰি সাংসদ এলেকা উন্নয়ন পুঁজিৰে দক্ষিণ কমলাবাৰীত জিৰণিচ'ৰা উদ্বোধন আৰু চুমৈমাৰী সামূহিক ভৱনৰ শিলান্যাস কৰিব সাংসদগৰাকীয়ে ।

ইফালে মাজুলীৰ কমলাবাৰী ফেৰীঘাটত উপস্থিত হৈ সাংসদ তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতিগৰাকীয়ে বিটিচি পৰিষদীয়া নিৰ্বাচন সম্পৰ্কে সংবাদ মাধ্যমৰ আগত কয়, "বিটিচি নিৰ্বাচনৰ বাবে আমি প্ৰস্তুত । আমি বাট চাই আছিলোঁ কেতিয়া তাৰিখ ঘোষণা হ'ব । নমিনেচন কেতিয়া দিব লাগিব, প্ৰচাৰৰ তাৰিখ কেতিয়া আহিব । এতিয়া আমি গোটেই তথ্যবোৰ পাই গৈছোঁ, আমাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হৈ গৈছে ।"

আনহাতে, বিজেপি প্ৰাৰ্থী তালিকাত নাৰী কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িতৰ নাম থকা সন্দৰ্ভত সোধা সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত গৌৰৱ গগৈয়ে কয়, "বিজেপিৰ প্ৰাৰ্থী তালিকাৰ ওপৰত মই মন্তব্য দিবলৈ বিচৰা নাই । তেওঁলোকৰ যদি পৰম্পৰা চায়, তেওঁলোকে লোকসভাৰ ভিতৰত এনেকুৱা কিছুমান মানুহ, পৰিয়ালক তেওঁলোকে সমৰ্থন দিছে যিসকলৰ পিতৃ নাৰী কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত ।"

এই সন্দৰ্ভত প্ৰধানমন্ত্ৰীক প্ৰত্যক্ষভাৱে আক্ৰমণ কৰি লোকসভাত বিৰোধী উপ-দলপতিগৰাকীয়ে কয়, "প্ৰধানমন্ত্ৰীয় মোদী ডাঙৰীয়াই এনেকুৱা এজন প্ৰাৰ্থীৰ কাৰণে প্ৰচাৰ কৰিবলৈ গ'ল কৰ্ণাটকত, যিজনে আজি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ড পাইছে । এয়া হ'ল বিজেপি দলৰ পৰম্পৰা । নাৰী কেলেংকাৰী হওক নহওক, অভিযোগ থাকক নাথকক তেওঁলোকে চিন্তা নকৰে । অহংকাৰী, অত্যাচাৰী, আজি মাত্ৰ ধনৰ প্ৰতি তেওঁলোকৰ লোভ । ৰাইজৰ প্ৰতি কোনো দায়বদ্ধতা নাই । সেই কাৰণে বিটিআৰ কিয়, আপোনালোকে বিভিন্ন তালিকাত দেখা পাব । মই পুনৰবাৰ কৈছোঁ, প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদী ডাঙৰীয়া নিজে এজন কৰ্ণাটকৰ ভিতৰত নাৰী কেলেংকাৰীৰ লগত জড়িত হৈ থকা এজন ব্যক্তিৰ হৈ প্ৰচাৰ কৰিবলৈ গ'ল যিজন আজি যাৱজ্জীৱন কাৰাদণ্ডৰে দণ্ডিত ।"

আনহাতে, বিজেপি চৰকাৰ থকালৈকে শুদ্ধ এন আৰ চি কেতিয়াও প্ৰস্তুত নহয় বুলি মন্তব্য যোৰহাট লোকসভা সমষ্টিৰ সাংসদ গৌৰৱ গগৈৰ । তেওঁ কয়, "এন আৰ চিৰ সময়ত চৰকাৰে যিদৰে অধ্যয়ন কৰিব লাগিছিল সেয়া নকৰিলে, যাৰবাবে আমি এক শুদ্ধ এন আৰ চি পোৱা নাই ।"

