গুৱাহাটী: কাৰ্বি আংলং জিলাত চলি থকা অবৈধ কয়লা খননক লৈ শেহতীয়াকৈ ধাৰাবাহিকভাৱে সৰব হৈ পৰা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি তথা সাংসদ গৌৰৱ গগৈয়ে বিচাৰিছে উচ্চ পৰ্যায়ৰ তদন্ত । জিলাখনত অবৈধ খনন চলি অহাৰ অভিযোগেৰে তৎকালীনভাবে তদন্ত বিচাৰি দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীলৈ শুকুৰবাৰে এখন পত্ৰ প্ৰেৰণ কৰিছে যোৰহাটৰ সাংসদ তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গগৈয়ে ।
কাৰ্বি আংলঙৰ পানীমুৰ ৰেঞ্জত ভয়াবহ ৰূপত পৰিৱেশ অনুমোদন নোহোৱাকৈয়ে অবৈধ খনন চলি থকা বুলি উল্লেখ কৰি গৌৰৱ গগৈয়ে প্ৰধানমন্ত্ৰীলৈ প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখনত উল্লেখ কৰিছে, “এই খনন কাৰ্যসমূহ বৈধ পৰিৱেশীয় অনুমোদন (Environmental Clearance) অবিহনে চলি আছে বুলি জানিব পৰা গৈছে ৷ যি খননে অঞ্চলটোৰ পৰিৱেশীয় ভাৰসাম্য, স্থানীয় জনগোষ্ঠীৰ নিৰাপত্তা তথা আমাৰ আইনী আৰু নিয়ন্ত্ৰণ কাঠামোৰ অখণ্ডতাৰ বাবে গুৰুতৰ ভাবুকিৰ সৃষ্টি কৰিছে ।”
লগতে গৌৰৱ গগৈয়ে পত্ৰখনত উল্লেখ কৰিছে যে মাত্ৰ সাত বছৰৰ যিমান শিল খান্দিবলৈ অনুমতি প্ৰদান কৰা হৈছিল, তাৰ কেইবাগুণো অধিক শিল খান্দি নিছে দুষ্টচক্ৰই । গৌৰৱ গগৈয়ে পত্ৰখনত দিয়া তথ্য অনুসৰি খননকাৰীসকলক ২০১৭ চনৰ পৰা সাত বছৰৰ বাবে ৩ লাখ ঘনমিটাৰ শিল উঠোৱাৰ বাবেহে অনুমতি দিয়া হৈছিল । কিন্তু স্থানীয় লোকৰ বিশ্বাসযোগ্য তথ্য আৰু নথিভুক্ত অভিযোগ অনুসৰি, এই সময়ছোৱাত ইতিমধ্যে ৮০ লাখ ঘনমিটাৰতকৈ অধিক শিল খনন কৰা হৈছে ।
বিশাল হাৰত হোৱা প্ৰাকৃতিক সম্পদ খননৰ ফলত কাৰ্বি আংলঙত ভয়ংকৰ পৰিমাণে বায়ু আৰু শব্দ প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি হোৱাৰ লগতে ৰাজকোষৰ বৃহৎ ক্ষতি হৈছে বুলি অভিযোগ তুলিছে গৌৰৱ গগৈয়ে ৷
লগতে গগৈয়ে এনেদৰে উল্লেখ কৰে, “৮০ লাখ ঘনমিটাৰতকৈ অধিক শিল খনন কৰাটো এক বিস্ময়কৰ পৰিমাণ, যিয়ে আইনী সীমাৰ পৰিমাণতকৈ বহু বেছি অতিক্ৰম কৰিছে । এই কাৰ্যৰ বাবে তীব্ৰ বায়ু আৰু শব্দ প্ৰদূষণৰ সৃষ্টি হৈছে, নিকটৱৰ্তী সম্প্ৰদায়সমূহৰ জীৱন বিপন্ন হৈছে আৰু ৰাজকোষৰ বৃহৎ আৰ্থিক ক্ষতি হৈছে । ই ঘটনা কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নহয় । ই অসমত প্ৰাকৃতিক সম্পদৰ সংগঠিত লুণ্ঠনৰ এক নমুনাক প্ৰতিফলিত কৰে । উত্তোলনৰ পৰিমাণ, নিৰ্লজ্জ আইন উলংঘন আৰু ইয়াৰ অপৰাধমূলক প্ৰকৃতিয়ে এটা গভীৰ সমস্যাৰ ইংগিত দিয়ে ।’’
ডিমা হাছাওৰ কয়লাখনিত ৯ জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰ প্ৰসংগ
গৌৰৱ গগৈয়ে শুকুৰবাৰে প্ৰেৰণ কৰা পত্ৰখনত প্ৰধানমন্ত্ৰীক সোঁৱৰাই দিলে কাৰ্বি আংলঙৰ চউবউৰীয়া ডিমা হাছাও জিলাৰ পানীমূৰত কয়লাৰ অবৈধ খননত মৃত্যু ঘটা ৯ জন শ্ৰমিকৰ কথা । লগতে ডিমা হাছাওৰ আৰ্হিতেই একে পদ্ধতিত কাৰ্বি আংলঙতো সংঘবদ্ধ লুণ্ঠন চলাৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰিছে গৌৰৱ গগৈয়ে ।
গগৈয়ে পত্ৰখনত লিখিছে, ‘‘২০২৫ চনৰ জানুৱাৰীত ডিমা হাছাওত এটা কয়লাৰ অবৈধ ৰেটহল খনিত ন জন শ্ৰমিকৰ মৃত্যুৰ পিছত মই আপোনালৈ পত্ৰ লিখিছিলোঁ । সেই সময়ত মোক জনোৱা হৈছিল যে এটা তদন্ত কমিছন আৰু এটা বিশেষ তদন্ত দল গঠন কৰা হৈছে আৰু ২৪৫ টা অবৈধ খনি বন্ধ কৰা হৈছে । কিন্তু সেই কাৰ্যবিধিৰ ফলাফলৰ বিষয়ে স্পষ্ট তথ্য পোৱা নাই । আকৌ, ২০২৫ চনৰ মে’ত এনফ’ৰ্চমেণ্ট ডাইৰেক্টৰেটৰ প্ৰেছ বিজ্ঞপ্তিৰ পিছত য’ত অসম আৰু মেঘালয়ত চলি থকা এটা কয়লা খনন আৰু পৰিবহণৰ ছিণ্ডিকেটৰ কথা প্ৰকাশ পাইছিল, মই আপোনালৈ পত্ৰ লিখিছিলোঁ । ইডিৰ তথ্যত এটা অপৰাধমূলক নেটৱৰ্কৰ কথা উন্মোচন হৈছিল, যিয়ে নিৰ্ধাৰিত সীমাৰ ওপৰত পৰিবহণ, নকল নথিপত্ৰ, নগদ লেনদেন আৰু অবৈধ খনি আৰু শিল্প গ্ৰাহকৰ মাজত সমন্বয়ৰ কাম কৰিছিল । এই উন্মোচনৰ পিছতো কোনো দৃশ্যমান প্ৰগতি হোৱা নাই, যাৰ ফলত জনসাধাৰণৰ মাজত উদ্বেগ বৃদ্ধি পাইছে আৰু দায়বদ্ধতাৰ প্ৰশ্ন উত্থাপিত হৈছে ।’’
“এতিয়া স্পষ্ট হৈছে যে কাৰ্বি আংলঙত অবৈধ খনন ৰাজ্যজুৰি খনিজ খনন নিয়ন্ত্ৰণ কৰা একেই ছিণ্ডিকেটৰ অংশ । পদ্ধতিসমূহ একেই - অতিৰিক্ত উত্তোলন, নকল নথিপত্ৰ, সংগঠিত পৰিবহণ আৰু ৰাজনৈতিক সুৰক্ষা । খননকাৰী, ৰাজনৈতিক কৰ্তৃপক্ষ আৰু বিষয়াসকলৰ মাজত অসৎ বুজাবুজিৰ অভিযোগে এটা দুৰ্নীতিমূলক নেক্সাছৰ ইংগিত দিয়ে, যিয়ে জনসাধাৰণৰ শাসনৰ ওপৰত বিশ্বাস ক্ষয় কৰিছে’’ বুলি সাংসদগৰাকীয়ে কয় ৷
উল্লিখিত এই পটভূমিৰ ভিত্তিত গৌৰৱ গগৈয়ে ভাৰত চৰকাৰক পানীমূৰৰ অবৈধ খনন কাৰ্যৰ ওপৰত এক স্বাধীন তদন্তৰ নিৰ্দেশ দিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰীগৰাকীক অনুৰোধ জনায় । লগতে ডিমা হাছাওত সংঘটিত পূৰ্বৰ কয়লা খননৰ সম্পৰ্কীয় তদন্তৰ অগ্ৰগতি পৰ্যালোচনা আৰু সকলো অবৈধ কাৰ্যকলাপ তৎক্ষণাত স্থগিত কৰাৰ বাবেও পত্ৰখনত অনুৰোধ জনায় গৌৰৱ গগৈয়ে । কেৱল অবৈধ খননকাৰীৰ বিৰুদ্ধেই নহয়, এই ছিণ্ডিকেটৰ জৰিয়তে লুণ্ঠন সংঘটিত কৰা বিষয়া আৰু ৰাজনৈতিক পৃষ্ঠপোষকৰ ওপৰতো জৰুৰীভাৱে প্ৰয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰিবলৈ প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীক অনুৰোধ জনায় গৌৰৱ গগৈয়ে ।
