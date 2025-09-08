ETV Bharat / politics

ৰাজ্য়ৰ ৰাজনীতিত আত্মপ্ৰকাশ এটা নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ

মৰাণ জনজাতিৰ ৰাজনৈতিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰিবলৈ গঠন 'জাতীয় গণ মঞ্চ' ।

Jatiya Gan Mancha
মৰাণ জনজাতিৰ ৰাজনৈতিক মঞ্চ 'জাতীয় গণ মঞ্চ' গঠন (ETV Bharat Assam)
September 8, 2025

তিনিচুকীয়া: অসমত আত্মপ্ৰকাশ ঘটিল এটা নতুন ৰাজনৈতিক দলৰ । এইবাৰ ৰাজনৈতিকভাৱে মৰাণ জনগণক সচেতন, সংৰক্ষণ, উন্নয়ন তথা শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰেই গঠন কৰা হয় ৰাজনৈতিক মঞ্চ । মৰাণ জনজাতিৰ ৰাজনৈতিক মঞ্চ 'জাতীয় গণ মঞ্চ'ৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰাৰ লগতে মৰাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰো সিদ্ধান্ত গ্ৰহণ কৰা হয় ।

সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থা, মৰাণ জাতীয় মহিলা পৰিষদ, মৰাণ সাহিত্য সভা, সদৌ মৰাণ ক’লা সংস্কৃতি বিকাশ কেন্দ্ৰ আৰু মৰাণ জাতীয় শৈক্ষিক বিকাশ মঞ্চৰ উদ্যোগত কাকপথাৰত এক বিশাল গণ সমাবেশৰ আয়োজন কৰা হয় । ২০২৩ বৰ্ষত তিনিচুকীয়াত এই সংগঠনকেইটাৰ আহ্বানত আয়োজন কৰা মৰাণ জাতীয় অভিৱৰ্তনৰ সিদ্ধান্ত মৰ্মে হাজাৰ হাজাৰ জনগণৰ উপস্থিতিত মৰাণ জনজাতিৰ ৰাজনৈতিক মঞ্চ 'জাতীয় গণ মঞ্চ'ৰ বিষয়ে ঘোষণা কৰে ৷

মৰাণ জনজাতিৰ ৰাজনৈতিক মঞ্চ 'জাতীয় গণ মঞ্চ' গঠন (ETV Bharat Assam)

আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ:

পূৰ্বপুৰুষৰ আশীৰ্বাদ লৈ আৰম্ভ কৰাৰ পাছতে ভকতসকলৰ গায়ন-বায়নৰ মাংগলিক পৰিবেশেৰে গণ সমাবেশৰ আৰম্ভ কৰা হয় আৰু তাৰ পাছতে সহশ্ৰাধিক আইমাতৃলৈ খেৰীয়ে আশীৰ্বাদ গ্ৰহণ কৰে । তাৰ পাছতে অসম মৰাণ সভাৰ সভাপতি ৰাজীৱ বড়াই এই সংগঠনকেইটাৰ নেতৃত্বৰ উপস্থিতিত উদ্বোধন মুকলি কৰে জাতীয় গণ মঞ্চৰ ফলকখন ৷ অসম মৰাণ সভাৰ সম্পাদক বিতোপন মৰাণে আঁতধৰা সভাখনত সভাপতি ৰাজীৱ বড়াই মৰাণ জনজাতিৰ অৱসৰপ্ৰাপ্ত উপ-আৰক্ষী অধীক্ষক হিৰণ্য কুমাৰ দহোতীয়াক সভাপতি আৰু সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ প্ৰাক্তন নেতা ভূলেন মৰাণক সম্পাদক হিচাপে দায়িত্ব প্ৰদানেৰে জাতীয় গণ মঞ্চখন ঘোষণা কৰে ৷

জাতীয় মহিলা মঞ্চ-মৰাণ জাতীয় যুৱ মঞ্চ গঠন:

মৰাণ জনজাতিৰ প্ৰথমটো ৰাজনৈতিক দলৰ প্ৰথম সভাপতি-সম্পাদকক কেউটা সংগঠনৰ নেতৃত্বই মৰাণ গামোচাৰে শুভেচ্ছা জ্ঞাপন কৰে । একেটা দিনতেই জাতীয় গণ মঞ্চৰ সমান্তৰালভাৱে ভাতৃ-ভগ্নী হিচাপে জাতীয় মহিলা মঞ্চ আৰু মৰাণ জাতীয় যুৱ মঞ্চ নামেৰে আন দুখনকৈ মঞ্চও ঘোষণা কৰে । ইয়াৰে জাতীয় মহিলা মঞ্চৰ গুনন্দা বড়া মৰাণক সভানেত্ৰী আৰু দুলীমা বড়া দুৱৰা আৰু সবিতা মৰাণক সম্পাদিকা হিচাপে দায়িত্ব প্ৰদান কৰে ৷

এই সন্দৰ্ভত সদৌ মৰাণ ছাত্ৰ সন্থাৰ সাধাৰণ সম্পাদক জয়কান্ত মৰাণে কয়, "অসম মৰাণ সভাৰ গণনা অনুসৰি ৰাজ্যৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত বৰ্তমান ১ লাখ ৫৩ হাজাৰ মৰাণ জনজাতিৰ লোক আছে । ইয়াৰে ৮৫ হাজাৰ মৰাণ জনজাতি লোকৰ বৰ্তমান ভোটাধিকাৰ আছে ৷ ভূমিপুত্ৰ জনজাতিটো সদায় ৰাজনৈতিকভাৱে নিজৰ অধিকাৰৰ পৰা বঞ্চিত হৈ আহিছে । নিজৰ প্ৰাপ্যৰ বাবে সদায় ৰাজপথত আন্দোলন কৰিব লগা হৈছে ৷ গতিকে ৰাজনৈতিকভাৱে মৰাণ জনগণক সচেতন, সংৰক্ষণ, উন্নয়ন তথা শক্তিশালী কৰাৰ লক্ষ্যৰেই ৰাজনৈতিক মঞ্চখন গঠন কৰা হৈছে; কিন্তু এইখন ৰাজনৈতিক মঞ্চৰ পৰা অনাগত দিনসমূহত কোনো প্ৰাৰ্থীয়ে পঞ্চায়ত, বিধানসভা বা লোকসভাৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা নকৰে । এইখন মঞ্চৰ পৰা একমাত্ৰ মৰাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিব ।"

Jatiya Gana Mancha
মৰাণ জনজাতিৰ ৰাজনৈতিক মঞ্চ গঠন (ETV Bharat Assam)

তেওঁ পুনৰ কয়,"সকলো মৰাণ জনগণে মৰাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনত যাতে জাতীয় গণ মঞ্চৰ প্ৰাৰ্থীসকলক ভোটদানৰ জৰিয়তে জয়যুক্ত কৰি এখন শক্তিশালী মৰাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদ গঠন কৰি জনজাতিটোক উন্নয়নৰ দিশত আগুৱাই নিব পাৰে সেয়াই মূল উদ্দেশ্য ৷ গতিকে অনাগত দিনসমূহতো প্ৰতিটো ক্ষণত প্ৰতিগৰাকী মৰাণ জনগণৰ আশীৰ্বাদ, দিহা-পৰামৰ্শৰ প্ৰয়োজন হ’ব নতুন মঞ্চখনক ।"

আনহাতে, সমান্তৰালভাৱে জাতীয় গণ মঞ্চৰ প্ৰথমগৰাকী সভাপতি হিৰণ্য কুমাৰ দহোতীয়াই প্ৰতিগৰাকী মৰাণ জনগণক নিজৰ দল হিচাপে অভিভাৱকত্ব কৰিবলৈ আহ্বান জনাই সকলোৰে সহায়-সহযোগিতা কামনা কৰে ৷ উল্লেখ্য় যে মৰাণ স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ নিৰ্বাচনৰ বাবে ৰাজ্যৰ তিনিচুকীয়া, ডিব্ৰুগড়, যোৰহাট, গেলেকী, ধেমাজি, মৰাণ, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউৰ ৩০ টা সমষ্টি নিৰ্ধাৰিত কৰা হৈছে আৰু ইয়াৰে ৫ টা সমষ্টি মহিলাৰ বাবে সংৰক্ষিত কৰা হ’ব । এটা সমষ্টি ২৮০০-৩০০০ গৰাকী ভোটাৰেৰে গঠন হৈছে । ইতিমধ্যে প্ৰতিটো সমষ্টিত নতুনকৈ গঠিত মঞ্চৰ পৰা নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰিবলৈ বহু প্ৰাক্তন আৰু বৰ্তমানৰ নেতাই প্ৰচাৰত নামি পৰিছে ।

লগতে পঢ়ক:জনজাতিকৰণ-স্বায়ত্তশাসন প্ৰদানৰ দাবীত জোঁৰ লৈ সমদল; আৰক্ষীৰে প্ৰতিবাদকাৰীৰ হতাহতি

চৰকাৰক কঠোৰ বাৰ্তা দিবলৈ হাতত জোঁৰ লৈ ৰাজপথলৈ ওলাই আহিল হাজাৰ হাজাৰ প্ৰতিবাদী কণ্ঠ

ইটিভি ভাৰত অসমTINSUKIAজাতীয় মহিলা মঞ্চMORAN AUTONOMOUS COUNCILMORAN COMMUNITY POLITICAL PARTY

