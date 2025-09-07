ETV Bharat / politics

একাংশ লিডাৰে দিল্লীত আন্দোলন কৰিব গ'লেও চৰকাৰৰ পৰা পইচা লয়: অখিল গগৈ

মঙলদৈত ৰাইজৰ দলৰ দৰং জিলা সমিতিৰ এক কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে । ছয় জনগোষ্ঠীৰ নেতাক সমালোচনা গগৈৰ ।

MLA Akhil Gogoi slams some leaders of the six tribes organization in Mangaldai
ছয় জনগোষ্ঠীৰ নেতাক সমালোচনা গগৈৰ (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 7, 2025 at 2:55 PM IST

মঙলদৈ: "আপোনালোকে জানে মই নিজে আন্দোলন কৰি অহা মানুহ, সঁচা কোৱা মানুহ । ছয় জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক লিডাৰ যিবিলাক আছে, সেই লিডাৰ বিলাকে যিদিনাৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পীযুষ হাজৰীকাৰ পৰা পইচা লোৱা বন্ধ কৰিব, আন্দোলন কৰিবলৈ পইচা লোৱা, মই সৱৰে কথা কোৱা নাই দেই, একাংশ লিডাৰ, তেতিয়াই ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ হ'ব ।" মঙলদৈত এক অনুষ্ঠান এইদৰে মন্তব্য কৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ।

ৰাজ্যখনত দীৰ্ঘদিন ধৰি জনজাতিকৰণৰ বাবে আন্দোলন কৰি অহা টাই আহোম, কোচ ৰাজবংশী, মৰাণ, মটক, চুতীয়া আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ নেতা সকলে দুমুখীয়া নীতিৰ ফলতে জনজাতিকৰণ হোৱা নাই বুলি কয় ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে । তেওঁ কয়,"একাংশ লিডাৰে দিল্লীত আন্দোলন কৰিব গ'লেও চৰকাৰৰ পৰা পইচা লয় । তেতিয়াহ'লে জনজাতিকৰণ পাব নেকি ? যদি জনজাতিকৰণ পাব লাগে তেতিয়াহ'লে সমগ্র ছয় জাতি, জনগোষ্ঠীৰ লিডাৰসকলে ৰাইজক ৰাজপথলৈ ওলাই আনিব লাগিব । বিজেপিৰ লগত মিতিৰালি কৰিব, সহায়ো ল'ব, চান্দাও ল'ব, দুই নম্বৰী সম্পৰ্কও ৰাখিব আৰু জনজাতিকৰণ বিচাৰিব এইটো সম্ভৱ নহয় ।"

ছয় জনগোষ্ঠীৰ নেতাক সমালোচনা গগৈৰ (ETV Bharat Assam)

তেওঁ লগতে কয়, "সেইকাৰণেই ছয় জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব, যদি সঁচাকে জনজাতিকৰণ লাগে, তেতিয়াহ'লে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি বিজেপি চৰকাৰক উচিত শিক্ষা দিব লাগিব, চৰকাৰ অচল কৰি দিব লাগিব । তেতিয়া কেৱল আৰু কেৱল ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সম্ভৱ । কিন্তু একাংশ লিডাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অন্যান্য বিজেপি লিডাৰৰ লগত মিতিৰালি কৰি আছে । সেইকাৰণে তেওঁলোকে চাঞ্চ পাইছে, সেইকাৰণে ভাৱে এওঁলোকক কিনিব পৰা যাব । মই ভাবো ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ যদি লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিসকল ছয় জনগোষ্ঠীৰ লিডাৰ আছে তেওঁলোক ঘূৰি আহিব লাগিব বা তেওঁলোকক আঁতৰাই দিব লাগিব তেতিয়া ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ হ'ব ।"

MLA Akhil Gogoi slams some leaders of the six tribes organization in Mangaldai
ৰাইজৰ দলৰ দৰং জিলা সমিতিৰ এক কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰে অখিল গগৈৰ (ETV Bharat Assam)

শনিবাৰে সন্ধিয়া মঙলদৈ কৰিমচকত ৰাইজৰ দলৰ দৰং জিলা সমিতিৰ এক কাৰ্যালয় উদ্বোধনী আৰু কৰ্মী সভা অনুষ্ঠিত হয় । এই সভাত আনুষ্ঠানিকভাৱে দলটোৰ জিলা কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰে দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে । ইয়াৰ পিছতে শতাধিক লোকে যোগদান কৰে । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত দৰং জিলা সমিতিৰ সভাপতি ঘনশ্যাম ৰাজবংশীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হয় । সভাত কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক আজিজুৰ ৰহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আৰৱ আলী, জিলা সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰবীণ কুমাৰ ডেকা, জিলা পৰিষদৰ সদস্য ময়ুৰী খাতুন উপস্থিত থাকে ।

