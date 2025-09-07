একাংশ লিডাৰে দিল্লীত আন্দোলন কৰিব গ'লেও চৰকাৰৰ পৰা পইচা লয়: অখিল গগৈ

একাংশ লিডাৰে দিল্লীত আন্দোলন কৰিব গ'লেও চৰকাৰৰ পৰা পইচা লয়: অখিল গগৈ
মঙলদৈত ৰাইজৰ দলৰ দৰং জিলা সমিতিৰ এক কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰে বিধায়ক অখিল গগৈয়ে । ছয় জনগোষ্ঠীৰ নেতাক সমালোচনা গগৈৰ ।
Published : September 7, 2025 at 2:55 PM IST
মঙলদৈ: "আপোনালোকে জানে মই নিজে আন্দোলন কৰি অহা মানুহ, সঁচা কোৱা মানুহ । ছয় জনগোষ্ঠীৰ যিবিলাক লিডাৰ যিবিলাক আছে, সেই লিডাৰ বিলাকে যিদিনাৰ পৰা মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পীযুষ হাজৰীকাৰ পৰা পইচা লোৱা বন্ধ কৰিব, আন্দোলন কৰিবলৈ পইচা লোৱা, মই সৱৰে কথা কোৱা নাই দেই, একাংশ লিডাৰ, তেতিয়াই ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ হ'ব ।" মঙলদৈত এক অনুষ্ঠান এইদৰে মন্তব্য কৰে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ।
ৰাজ্যখনত দীৰ্ঘদিন ধৰি জনজাতিকৰণৰ বাবে আন্দোলন কৰি অহা টাই আহোম, কোচ ৰাজবংশী, মৰাণ, মটক, চুতীয়া আৰু চাহ জনগোষ্ঠীৰ নেতা সকলে দুমুখীয়া নীতিৰ ফলতে জনজাতিকৰণ হোৱা নাই বুলি কয় ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে । তেওঁ কয়,"একাংশ লিডাৰে দিল্লীত আন্দোলন কৰিব গ'লেও চৰকাৰৰ পৰা পইচা লয় । তেতিয়াহ'লে জনজাতিকৰণ পাব নেকি ? যদি জনজাতিকৰণ পাব লাগে তেতিয়াহ'লে সমগ্র ছয় জাতি, জনগোষ্ঠীৰ লিডাৰসকলে ৰাইজক ৰাজপথলৈ ওলাই আনিব লাগিব । বিজেপিৰ লগত মিতিৰালি কৰিব, সহায়ো ল'ব, চান্দাও ল'ব, দুই নম্বৰী সম্পৰ্কও ৰাখিব আৰু জনজাতিকৰণ বিচাৰিব এইটো সম্ভৱ নহয় ।"
তেওঁ লগতে কয়, "সেইকাৰণেই ছয় জনগোষ্ঠীৰ ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব, যদি সঁচাকে জনজাতিকৰণ লাগে, তেতিয়াহ'লে ৰাজপথলৈ ওলাই আহি বিজেপি চৰকাৰক উচিত শিক্ষা দিব লাগিব, চৰকাৰ অচল কৰি দিব লাগিব । তেতিয়া কেৱল আৰু কেৱল ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ সম্ভৱ । কিন্তু একাংশ লিডাৰে হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু অন্যান্য বিজেপি লিডাৰৰ লগত মিতিৰালি কৰি আছে । সেইকাৰণে তেওঁলোকে চাঞ্চ পাইছে, সেইকাৰণে ভাৱে এওঁলোকক কিনিব পৰা যাব । মই ভাবো ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ যদি লাগে তেতিয়াহ'লে আমাৰ যিসকল ছয় জনগোষ্ঠীৰ লিডাৰ আছে তেওঁলোক ঘূৰি আহিব লাগিব বা তেওঁলোকক আঁতৰাই দিব লাগিব তেতিয়া ছয় জনগোষ্ঠীৰ জনজাতিকৰণ হ'ব ।"
শনিবাৰে সন্ধিয়া মঙলদৈ কৰিমচকত ৰাইজৰ দলৰ দৰং জিলা সমিতিৰ এক কাৰ্যালয় উদ্বোধনী আৰু কৰ্মী সভা অনুষ্ঠিত হয় । এই সভাত আনুষ্ঠানিকভাৱে দলটোৰ জিলা কাৰ্যালয় উদ্বোধন কৰে দলৰ সভাপতি অখিল গগৈয়ে । ইয়াৰ পিছতে শতাধিক লোকে যোগদান কৰে । উদ্বোধনী অনুষ্ঠানত দৰং জিলা সমিতিৰ সভাপতি ঘনশ্যাম ৰাজবংশীৰ সভাপতিত্বত অনুষ্ঠিত হয় । সভাত কেন্দ্ৰীয় সাধাৰণ সম্পাদক আজিজুৰ ৰহমান, সাংগঠনিক সম্পাদক আৰৱ আলী, জিলা সাধাৰণ সম্পাদক প্ৰবীণ কুমাৰ ডেকা, জিলা পৰিষদৰ সদস্য ময়ুৰী খাতুন উপস্থিত থাকে ।