ব্যৱসায়িক উন্নতিৰ স্বাৰ্থতহে আজমলে নিৰ্বাচন খেলে; কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা - Dhubri Lok Sabha Constituency

Updated : May 1, 2024, 7:37 AM IST

Published : May 1, 2024, 7:31 AM IST

By ETV Bharat Assamese Team

ব্যৱসায়িক উন্নতিৰ স্বাৰ্থতহে আজমলে নিৰ্বাচন খেলে; কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰা গোৱালপাৰা, ১ মে’: গোৱালপাৰা গোসাঁইডুবিত অগপ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ হৈ নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ সভাত অংশগ্ৰহণ কৰে কৃষি মন্ত্ৰী অতুল বৰাই । অগৰুৰ ব্যৱসায় ভাল কৰাৰ কাৰণেহে আজমলে নিৰ্বাচন খেলে বুলি সংবাদ মাধ্যমযোগে আজমলক কটাক্ষ কৃষি মন্ত্ৰীগৰাকীৰ । অগপ দলৰ কেন্দ্ৰীয় সভাপতি তথা কৃষি মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, " ধুবুৰী সমষ্টিৰ উন্নয়নৰ কথা চিন্তা নকৰে আজমলে । দুই অগৰু বেপাৰীৰ যুদ্ধৰ মাজৰ পৰা জাভেদ ইছলামে বিপুল ভোটত জয়লাভ কৰিব । ধুবুৰীবাসীয়ে এইবাৰ ধুবুৰী সমষ্টিটো বদৰুদ্দিন আজমল আৰু কংগ্ৰেছ মুক্ত কৰিব বিচাৰিছে । ধুবুৰীবাসীয়ে উন্নয়নৰ লগত থাকিব বিচাৰে । সেয়ে ধুবুৰীত মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামৰ বিজয় নিশ্চিত ।" " class="align-text-top noRightClick twitterSection" data=" "> বৰাই লগতে উপস্থিত ৰাইজলৈ আহ্বান জনাই কয়, "ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিটো কৃষি প্ৰধান সমষ্টি । এই সমষ্টিটোৰ অন্যান্য দিশৰ লগতে কৃষি ক্ষেত্ৰখন আগুৱাই নিব লাগিব । সেয়ে ধুবুৰীৰ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলামক বিপুল ভোটত বিজয়ী কৰক ।" মঙলবাৰে জলেশ্বৰ সমষ্টিৰ গোঁসাইডুবিত জাভেদ ইছলামৰ সমৰ্থনত আয়োজন কৰা বিশাল নিৰ্বাচনী সভাখনত অংশগ্ৰহণ কৰি বিৰোধী প্ৰাৰ্থীৰ প্ৰতি আক্ৰমণাত্মক হৈ নিৰ্বাচনত বিজয়ী হৈ আজমল-ৰেকিবুলে ব্যৱসায় ভালকৈ কৰাৰ কথাহে চিন্তা কৰিছে বুলি কয় । সমান্তৰালভাবে বিজেপি-আগপ মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী জাভেদ ইছলাম বিপুল ভোটত বিজয়ী হ’ব বুলিও দাবী কৰে । সভাখনত অংশগ্ৰহণ কৰি ধৰ্মীয় সংখ্যালঘু লোকৰ জনস্ৰোত দেখি অভিভূত হৈ পৰে অগপ দলৰ সভাপতিগৰাকী । সভাখনত সদ্য কংগ্ৰেছ ত্যাগী নেতা সাহাৰুল ইছলামৰ নেতৃত্বত প্ৰায় পাঁচ শতাধিক লোকে কংগ্ৰেছ-ইউ ডি এফ দল ত্যাগ কৰি অগপ দলত যোগদান কৰে । লগতে পঢ়ক: কাৰ পক্ষত থাকিব ধুবুৰী লোকসভা সমষ্টিৰ জনমত ?

Last Updated : May 1, 2024, 7:37 AM IST