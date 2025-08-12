গুৱাহাটী: ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে অসমত বিজেপি বিৰোধীৰ মিত্ৰতাৰ দিশে কংগ্ৰেছ আৰু অসম জাতীয় পৰিষদ । কংগ্ৰেছৰ ওপৰত আস্থা প্ৰকাশ অসম জাতীয় পৰিষদৰ । নতুন দিল্লীত কংগ্ৰেছৰ ওপৰত আস্থা ৰাখি ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে লুৰীণজ্যোতি গগৈসহ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি দলৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ বৈঠক ।
সোমবাৰে দিল্লীত বাহৰ পাতিছিল সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈসহ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতিনিধিৰ এটা দলে । দিল্লীত অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ সৈতে মঙলবাৰে এক ৰুদ্ধদ্বাৰ বৈঠকৰ পিছতে মঙলবাৰে ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰে জাতীয় পৰিষদৰ এটা সজাতি দলে ৷
গৌৰৱ গগৈৰ উদ্যোগত নতুন দিল্লীত লুৰীণজ্যোতি গগৈসহ AJP ৰ নেতৃবৃন্দই ৰাহুল গান্ধীক কৰা সাক্ষাৎকালত অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি দলটোত উপস্থিত থাকে AJP ৰ সাধাৰণ সম্পাদক জগদীশ ভূঞা, জিয়াউৰ ৰহমান আৰু চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰী ।
লগতে উপস্থিত থাকে কংগ্ৰেছী সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন, প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈ । ২০২৬ৰ অসম বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি পৰ্বৰ সময়তে ৰাহুল গান্ধীক অসম জাতীয় পৰিষদৰ এই সাক্ষাতক ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত বিৰোধীৰ মিত্ৰতাৰ প্ৰথম পদক্ষেপ হিচাবে গণ্য কৰা হৈছে ।
কংগ্ৰেছ বা জাতীয় পৰিষদ কোনো এটা দলেই কিন্তু ৰাহুল গান্ধীৰে এই সাক্ষাতক মিত্ৰতাৰ প্ৰসংগ উল্লখ কৰা নাই । কিন্তু লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ নেতৃত্বত কংগ্ৰেছৰ ওপৰত অসম জাতীয় পৰিষদে প্ৰকাশ কৰা আস্থাৰ কথাকে স্পষ্ট হৈছে ৷ গৌৰৱ গগৈয়েও এই আস্থাৰ কথা মুকলিকৈয়ে প্ৰকাশ কৰিছে ।
এই সাক্ষাৎ প্ৰসংগত এপিচিচিৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈয়ে নতুন দিল্লীত সংবাদ মাধ্যমক ৰয়, "আজি লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ দলপতি ৰাহুল গান্ধীয়ে অসম জাতীয় পৰিষদৰ লুৰীণজ্যোতি গগৈ, কমল নাৰায়ণ চৌধুৰী, জগদীশ ভূঞা আৰু চিত্তৰঞ্জন বসুমতাৰীৰ সৈতে এক বৈঠকত মিলিত হয় । য’ত আমাৰ কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰকিবুল হুছেইন আৰু প্ৰদ্যুৎ বৰদলৈৰ লগতে ময়ো উপস্থিত আছিলো ।"
তেওঁ লগতে কয়, "এই বৈঠকত ৰাহুল গান্ধীয়ে অসমৰ বৰ্তমান ৰাজনৈতিক পৰিৱেশ, নাগৰিকত্ব সংশোধনী আইন, এনআৰচি আদি বহু বিষয়ত তেঁওলোকে আলোচনা কৰিলে, ৰাহুল গান্ধীয়ে জানিব বিচাৰিলে ৷ কালি আহি তেখেতসকলে ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰি আধা ঘণ্টা আলোচনাত মিলিত হ’ল ।”
লগতে গৌৰৱ গগৈয়ে কয় যে ৰাহুল গান্ধী সম্প্ৰতিনিৰ্বাচন আয়োগৰ ভোটাৰ তালিকাৰ বিসংগতি বিষয়টোত ব্যস্ত হৈ আছে যদিও অসমৰ বিষয়সমূহকো সমানেই গুৰুত্ব সহকাৰে লৈ অজাপৰ সজাতি দলটোৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হয় ।
গগৈয়ে কয়, "যদিও এতিয়া ৰাহুল গান্ধীয়ে দিল্লীত কেন্দ্ৰীয় নিৰ্বাচন আয়োগক লৈ সৰৱ হৈ আহিছে, তাৰ মাজতেই আজিৰ আলোচনাত প্ৰয়াত ৰাজীৱ গান্ধীয়ে স্বাক্ষৰ কৰা অসম চুক্তিক যথেষ্ট গুৰুত্ব সহকাৰে লৈছে ৷ প্ৰাক্তন প্ৰধানমন্ত্ৰী ড৹ মনমোহন সিং আৰু প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তৰুণ গগৈৰ দিনত আৰম্ভ হোৱা এনআৰচি বিষয়ত ৰাহুল গান্ধীদেৱে আলোচনা কৰিলে ।"
তেওঁ লগতে কয়, "পৰৱৰ্তী দিনতো আমাৰ সৈতে বহলকৈ বহি কংগ্ৰেছ দলে কিদৰে অসমৰ বাবে কাম কৰিব সেয়া আলোচনা কৰিব । অসমৰ ৰাইজৰ সৈতে আলাপ-আলোচনা কৰি কিদৰে অসম চুক্তিৰ বাবে কাম কৰিব পাৰিব সেয়া আলোচনাত জানিব বিচাৰিলে ৷ এই আলোচনাত থকাৰ বাবে, লগতে তেঁওলোকৰ কথাবোৰ সুন্দৰকৈ প্ৰকাশ কৰাৰ লগতে কংগ্ৰেছৰ ওপৰত ৰখা আস্থাৰ বাবে জাতীয় পৰিষদৰ নেতৃবৰ্গলৈ ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰিলো ৷”
আনহাতে ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে আধা ঘণ্টাৰ আলোচনাত লুৰীণজ্যোতি গগৈ আৰু আন সকলে কি কি বিষয়ে আলোচনা কৰিলে সেই বিষয়ে সংবাদ মাধ্যমক জনালে সভাপতি লুৰিনজ্যোতি গগৈয়ে ।
সংসদ ভৱনত লোকসভাৰ বিৰোধী দলপতি ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰি অসম জাতীয় পৰিষদৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ মন্তব্য, "চৰকাৰে গুৰুত্ব নিদিয়া জাতীয় বিষয়বোৰ ৰাহুল গান্ধীক ব্যাখ্যাসহ জনাইছো ৷ ৰাষ্ট্ৰীয় প্ৰেক্ষাপটত বিষয়বোৰ যাতে সজোৰে উত্থাপন কৰে তাৰ বাবে আহ্বান জনাইছো ৷ বিদেশী নাগৰিকৰ বিষয়টো যে চৰকাৰে নিষ্পত্তি নকৰিলে সেই বিষয়টো সংসদত আৰু সমগ্ৰ দেশক জনাবলৈ আহ্বান জনাইছো ৷ অসমৰ সংকটৰ কথা অৱগত কৰিছো ৷”