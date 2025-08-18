ETV Bharat / politics

এন ডি এৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব চি পি ৰাধাকৃষ্ণণ - CP RADHAKRISHNAN

মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল চি পি ৰাধাকৃষ্ণণক এন ডি এৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা । প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে জনালে শুভেচ্ছা ।

NDA Vice Prez Candidate CP Radhakrishnan
এন ডি এৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হ'ব চি পি ৰাধাকৃষ্ণণ (PTI)
নতুন দিল্লী: অহা ৯ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে দেওবাৰে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল চন্দ্ৰপুৰম পন্নুছামী ৰাধাকৃষ্ণণৰ নাম ঘোষণা কৰে । দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বিজেপিৰ সংসদীয় ব'ৰ্ডৰ বৈঠকত ৰাধাকৃষ্ণণৰ নাম চূড়ান্ত কৰা হয় । বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডাই তেওঁৰ নাম ঘোষণা কৰে । ২০২৪ চনৰ ৩১ জুলাইত মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল ৰাধাকৃষ্ণণে ।

নিযুক্তিৰ পূৰ্বে তেওঁ প্ৰায় ডেৰ বছৰ ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে ৰাধাকৃষ্ণণক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেলেংগানাৰ ৰাজ্যপালৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলৈ আৰু পুডুচেৰীৰ উপ-ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিছিল ।

উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল চি পি ৰাধাকৃষ্ণণক শুভেচ্ছে জ্ঞাপন কৰে । ৰাধাকৃষ্ণণক নম্ৰ, বৌদ্ধিক আৰু তৃণমূল পৰ্যায়ৰ সংযোগৰ নেতা বুলি অভিহিত কৰিছে ।

এক্সৰ এটা পোষ্টত মোদীয়ে লিখিছে যে ৰাধাকৃষ্ণণে তামিলনাডুৰ তৃণমূল পৰ্যায়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰিছে । তেওঁ লিখিছে, "এন ডি এ পৰিয়ালে তেওঁক আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনীত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাত মই আনন্দিত হৈছো ।"

প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাধাকৃষ্ণণৰ সংসদৰ সদস্য আৰু ৰাজ্যপাল হিচাপে ভূমিকাক আলোকপাত কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "সাংসদ আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে চি পি ৰাধাকৃষ্ণণ জীৰ এক চহকী অভিজ্ঞতা আছে । তেওঁৰ সংসদীয় হস্তক্ষেপ সদায় তীক্ষ্ণ আছিল । ৰাজ্যপালৰ কাৰ্যকালত তেওঁ সাধাৰণ নাগৰিকে সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰাত মনোনিৱেশ কৰিছিল । এই অভিজ্ঞতাসমূহে নিশ্চিত কৰিছে যে তেওঁৰ বিধান আৰু সাংবিধানিক বিষয়সমূহৰ বিস্তৃত জ্ঞান আছে । মোৰ বিশ্বাস তেওঁ এজন প্ৰেৰণাদায়ক উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব ।"

চাৰি দশকৰো অধিক অভিজ্ঞতা থকা ৰাধাকৃষ্ণণ তামিলনাডুৰ ৰাজনীতি আৰু জনজীৱনত এক পৰিচিত নাম । ১৯৫৭ চনৰ ২০ অক্টোবৰত তামিলনাডুৰ তিৰুপুৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা ৰাধাকৃষ্ণণে ব্যৱসায় প্ৰশাসনত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে । আৰ এছ এছৰ স্বয়ংসেৱক হিচাপে আৰম্ভ কৰি ১৯৭৪ চনত ভাৰতীয় জনসংঘৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিৰ সদস্য হয় ।

১৯৯৬ চনত ৰাধাকৃষ্ণণক তামিলনাডু বিজেপিৰ সম্পাদক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল । ১৯৯৮ চনত কইম্বাটুৰৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱা ৰাধাকৃষ্ণণে ১৯৯৯ চনত পুনৰ লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হয় ।

সাংসদ হিচাপে থকা সময়ছোৱাত তেওঁ বস্ত্ৰশিল্পৰ সংসদীয় স্থায়ী সমিতিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগৰ সংসদীয় সমিতি আৰু বিত্তৰ পৰামৰ্শদাতা সমিতিৰ সদস্যও আছিল । ষ্টক এক্সচেঞ্জ কেলেংকাৰীৰ তদন্ত কৰা সংসদীয় বিশেষ সমিতিৰ সদস্য আছিল তেওঁ ।

২০০৪ চনত ৰাধাকৃষ্ণণে সংসদীয় প্ৰতিনিধি দলৰ অংশ হিচাপে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত ভাষণ দিছিল । টাইৱানলৈ যোৱা প্ৰথম সংসদীয় প্ৰতিনিধি দলৰ সদস্যও আছিল তেওঁ ।

২০০৪ চনৰ পৰা ২০০৭ চনৰ ভিতৰত ৰাধাকৃষ্ণণে তামিলনাডুত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । সেই সময়ত তেওঁ ১৯,০০০ কিলোমিটাৰৰ 'ৰথ যাত্ৰা' কৰিছিল । ভাৰতীয় সকলো নদী সংযোগ, সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূল, অভিন্ন দেৱানী বিধি ৰূপায়ণ আৰু নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ বাবে তেওঁ এই যাত্ৰাৰ নেতৃত্ব দিছিল ।

২০১৬ চনত ৰাধাকৃষ্ণনে কোচিৰ কয়ৰ ব'ৰ্ডৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে, যিটো পদত তেওঁ চাৰি বছৰ ধৰি আছিল । তেওঁৰ নেতৃত্বত ভাৰতৰ পৰা কয়লাৰ ৰপ্তানি সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছিল । ২০২০ চনৰ পৰা ২০২২ চনলৈ তেওঁ কেৰালাৰ বাবে বিজেপিৰ অল ইণ্ডিয়া ইন চাৰ্জত আছিল ।

২০২৩ চনৰ ১৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাধাকৃষ্ণণক ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় । প্ৰথম ৪ মাহৰ ভিতৰতে তেওঁ ঝাৰখণ্ডৰ ২৪ খন জিলাৰ আটাইকেইখনে ভ্ৰমণ কৰি নাগৰিক আৰু জিলা বিষয়াৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে । ক্ৰীড়াৰ প্ৰতিও ৰাধাকৃষ্ণণৰ অৱদান আছে । তেওঁ টেবুল টেনিছৰ কলেজ চেম্পিয়ন আছিল । তেওঁ ক্ৰিকেট আৰু ভলীবলো খেলিছিল ।

