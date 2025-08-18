নতুন দিল্লী: অহা ৯ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন । ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীয়ে দেওবাৰে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে এন ডি এৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল চন্দ্ৰপুৰম পন্নুছামী ৰাধাকৃষ্ণণৰ নাম ঘোষণা কৰে । দলৰ মুখ্য কাৰ্যালয়ত বিজেপিৰ সংসদীয় ব'ৰ্ডৰ বৈঠকত ৰাধাকৃষ্ণণৰ নাম চূড়ান্ত কৰা হয় । বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি তথা কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী জে পি নাড্ডাই তেওঁৰ নাম ঘোষণা কৰে । ২০২৪ চনৰ ৩১ জুলাইত মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰিছিল ৰাধাকৃষ্ণণে ।
নিযুক্তিৰ পূৰ্বে তেওঁ প্ৰায় ডেৰ বছৰ ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে ৰাধাকৃষ্ণণক ভাৰতৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে তেলেংগানাৰ ৰাজ্যপালৰ কাৰ্য সম্পাদন কৰিবলৈ আৰু পুডুচেৰীৰ উপ-ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিছিল ।
In his long years in public life, Thiru CP Radhakrishnan Ji has distinguished himself with his dedication, humility and intellect. During the various positions he has held, he has always focused on community service and empowering the marginalised. He has done extensive work at… pic.twitter.com/WrbKl4LB9S— Narendra Modi (@narendramodi) August 17, 2025
উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে ঘোষণা কৰাৰ পিছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল চি পি ৰাধাকৃষ্ণণক শুভেচ্ছে জ্ঞাপন কৰে । ৰাধাকৃষ্ণণক নম্ৰ, বৌদ্ধিক আৰু তৃণমূল পৰ্যায়ৰ সংযোগৰ নেতা বুলি অভিহিত কৰিছে ।
এক্সৰ এটা পোষ্টত মোদীয়ে লিখিছে যে ৰাধাকৃষ্ণণে তামিলনাডুৰ তৃণমূল পৰ্যায়ত গুৰুত্বপূৰ্ণ কাম কৰিছে । তেওঁ লিখিছে, "এন ডি এ পৰিয়ালে তেওঁক আমাৰ মিত্ৰজোঁটৰ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ প্ৰাৰ্থী হিচাপে মনোনীত কৰাৰ সিদ্ধান্ত লোৱাত মই আনন্দিত হৈছো ।"
প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ৰাধাকৃষ্ণণৰ সংসদৰ সদস্য আৰু ৰাজ্যপাল হিচাপে ভূমিকাক আলোকপাত কৰে । প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে কয়, "সাংসদ আৰু বিভিন্ন ৰাজ্যৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে চি পি ৰাধাকৃষ্ণণ জীৰ এক চহকী অভিজ্ঞতা আছে । তেওঁৰ সংসদীয় হস্তক্ষেপ সদায় তীক্ষ্ণ আছিল । ৰাজ্যপালৰ কাৰ্যকালত তেওঁ সাধাৰণ নাগৰিকে সন্মুখীন হোৱা প্ৰত্যাহ্বানসমূহ মোকাবিলা কৰাত মনোনিৱেশ কৰিছিল । এই অভিজ্ঞতাসমূহে নিশ্চিত কৰিছে যে তেওঁৰ বিধান আৰু সাংবিধানিক বিষয়সমূহৰ বিস্তৃত জ্ঞান আছে । মোৰ বিশ্বাস তেওঁ এজন প্ৰেৰণাদায়ক উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি হ'ব ।"
চাৰি দশকৰো অধিক অভিজ্ঞতা থকা ৰাধাকৃষ্ণণ তামিলনাডুৰ ৰাজনীতি আৰু জনজীৱনত এক পৰিচিত নাম । ১৯৫৭ চনৰ ২০ অক্টোবৰত তামিলনাডুৰ তিৰুপুৰত জন্মগ্ৰহণ কৰা ৰাধাকৃষ্ণণে ব্যৱসায় প্ৰশাসনত স্নাতক ডিগ্ৰী লাভ কৰে । আৰ এছ এছৰ স্বয়ংসেৱক হিচাপে আৰম্ভ কৰি ১৯৭৪ চনত ভাৰতীয় জনসংঘৰ ৰাজ্যিক কাৰ্যনিৰ্বাহক সমিতিৰ সদস্য হয় ।
১৯৯৬ চনত ৰাধাকৃষ্ণণক তামিলনাডু বিজেপিৰ সম্পাদক হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হৈছিল । ১৯৯৮ চনত কইম্বাটুৰৰ পৰা প্ৰথমবাৰৰ বাবে লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হোৱা ৰাধাকৃষ্ণণে ১৯৯৯ চনত পুনৰ লোকসভালৈ নিৰ্বাচিত হয় ।
সাংসদ হিচাপে থকা সময়ছোৱাত তেওঁ বস্ত্ৰশিল্পৰ সংসদীয় স্থায়ী সমিতিৰ অধ্যক্ষ হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । ৰাজহুৱা খণ্ডৰ উদ্যোগৰ সংসদীয় সমিতি আৰু বিত্তৰ পৰামৰ্শদাতা সমিতিৰ সদস্যও আছিল । ষ্টক এক্সচেঞ্জ কেলেংকাৰীৰ তদন্ত কৰা সংসদীয় বিশেষ সমিতিৰ সদস্য আছিল তেওঁ ।
২০০৪ চনত ৰাধাকৃষ্ণণে সংসদীয় প্ৰতিনিধি দলৰ অংশ হিচাপে ৰাষ্ট্ৰসংঘৰ সাধাৰণ পৰিষদত ভাষণ দিছিল । টাইৱানলৈ যোৱা প্ৰথম সংসদীয় প্ৰতিনিধি দলৰ সদস্যও আছিল তেওঁ ।
২০০৪ চনৰ পৰা ২০০৭ চনৰ ভিতৰত ৰাধাকৃষ্ণণে তামিলনাডুত বিজেপিৰ ৰাজ্যিক সভাপতি হিচাপে কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল । সেই সময়ত তেওঁ ১৯,০০০ কিলোমিটাৰৰ 'ৰথ যাত্ৰা' কৰিছিল । ভাৰতীয় সকলো নদী সংযোগ, সন্ত্ৰাসবাদ নিৰ্মূল, অভিন্ন দেৱানী বিধি ৰূপায়ণ আৰু নিচাযুক্ত দ্ৰব্যৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ বাবে তেওঁ এই যাত্ৰাৰ নেতৃত্ব দিছিল ।
২০১৬ চনত ৰাধাকৃষ্ণনে কোচিৰ কয়ৰ ব'ৰ্ডৰ অধ্যক্ষ হিচাপে নিযুক্তি লাভ কৰে, যিটো পদত তেওঁ চাৰি বছৰ ধৰি আছিল । তেওঁৰ নেতৃত্বত ভাৰতৰ পৰা কয়লাৰ ৰপ্তানি সৰ্বকালৰ অভিলেখ ভংগ কৰিছিল । ২০২০ চনৰ পৰা ২০২২ চনলৈ তেওঁ কেৰালাৰ বাবে বিজেপিৰ অল ইণ্ডিয়া ইন চাৰ্জত আছিল ।
২০২৩ চনৰ ১৮ ফেব্ৰুৱাৰীত ৰাধাকৃষ্ণণক ঝাৰখণ্ডৰ ৰাজ্যপাল হিচাপে নিযুক্তি দিয়া হয় । প্ৰথম ৪ মাহৰ ভিতৰতে তেওঁ ঝাৰখণ্ডৰ ২৪ খন জিলাৰ আটাইকেইখনে ভ্ৰমণ কৰি নাগৰিক আৰু জিলা বিষয়াৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে । ক্ৰীড়াৰ প্ৰতিও ৰাধাকৃষ্ণণৰ অৱদান আছে । তেওঁ টেবুল টেনিছৰ কলেজ চেম্পিয়ন আছিল । তেওঁ ক্ৰিকেট আৰু ভলীবলো খেলিছিল ।
