ETV Bharat / politics

উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ নিৰ্বাচন: ভোটগ্ৰহণ অব্যাহত, চি পি ৰাধাকৃষ্ণন আৰু বি সুদৰ্শন ৰেড্ডীৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা

Vice President Election 2025 Live
উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ নিৰ্বাচন (ETV Bharat Assam)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 9, 2025 at 1:10 PM IST

Updated : September 9, 2025 at 1:57 PM IST

1 Min Read
Choose ETV Bharat
আজি দেশে লাভৰ কৰিব নতুন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি । অব্যাহত আছে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া । বিজেপি নেতৃত্বাধীন ৰাষ্ট্ৰীয় গণতান্ত্ৰিক মিত্ৰজোঁট (এন ডি এ)ৰ প্ৰাৰ্থী চি পি ৰাধাকৃষ্ণন আৰু ইণ্ডিয়া ব্লকৰ প্ৰাৰ্থী ন্যায়াধীশ (অৱসৰপ্ৰাপ্ত) বি সুদৰ্শন ৰেড্ডীক নিজা নিজা সমৰ্থকসকলে ভোট প্ৰদান কৰিছে । প্ৰাক্তন উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীশ ধনখেড়ৰ পদত্যাগৰ পাছত এই ভোটগ্ৰহণ অনুষ্ঠিত হৈছে । স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত পদত্যাগ কৰিছিল তেওঁ । ইয়াৰ পাছতে আজি (মঙলবাৰ) পুৱা ১০ বজাৰ পৰা আৰম্ভ হৈছে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ বাবে ভোটগ্ৰহণ প্ৰক্ৰিয়া ।

LIVE FEED

1:36 PM, 9 Sep 2025 (IST)

উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত বৰ্তমানলৈ ৬৭ শতাংশ ভোটদান সম্পূৰ্ণ

চলি আছে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন ২০২৫ ৰ ভোটগ্ৰহণ । মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৭৮১ আৰু সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি বৰ্তমানলৈ ৫২৮ গৰাকী সাংসদে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে । বৰ্তমানলৈ ৬৭ শতাংশ ভোটদান সম্পূৰ্ণ হৈছে ।

1:26 PM, 9 Sep 2025 (IST)

ভোটদান কৰিবলৈ সংসদ ভৱনত উপস্থিত অমিত শ্বাহ

কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ভোটাদান কৰিবলৈ উপস্থিত হয় সংসদ ভৱনত ।

1:25 PM, 9 Sep 2025 (IST)

জে পি নাড্ডাই কৰিলে ভোটদান

কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জে পি নাড্ডাই সংসদ ভৱনত উপস্থিত হৈ কৰিলে ভোটদান ।

1:15 PM, 9 Sep 2025 (IST)

ৰাজনাথ সিঙে কৰিলে ভোটদান

প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে সংসদ ভৱনত উপস্থিত হৈ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে কৰিলে ভোটদান ।

1:14 PM, 9 Sep 2025 (IST)

ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰিলে ভোটদান

লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা আৰু কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে ভোটদানৰ বাবে উপস্থিত হ'ল সংসদ ভৱনত ।

1:01 PM, 9 Sep 2025 (IST)

ভোটদানৰ পূৰ্বে মন্দিৰত পূজা-অৰ্চনা চি পি ৰাধাকৃষ্ণনৰ

বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল চি পি ৰাধাকৃষ্ণনে ভোটদানৰ পূৰ্বে লোধীপথস্থিত শ্ৰীৰাম মন্দিৰত পূজা-অৰ্চনাৰ বাবে উপস্থিত হয় ।

Last Updated : September 9, 2025 at 1:57 PM IST

For All Latest Updates

TAGGED:

C P RADHAKRISHNANB SUDERSHAN REDDYVP POLLSইটিভি ভাৰত অসমVICE PRESIDENT ELECTION 2025 LIVE

Quick Links / Policies

সম্পাদকৰ পচন্দ

ছাত্ৰ-ছাত্ৰীসকলৰ বাবে শিক্ষক দিৱসৰ ভাষণ তথা মহান বাণী, সকলোৱে কৰিব প্ৰশংসা…

পৰম্পৰা, বিশ্বাস আৰু বিবাদ: দুৰ্গা পূজাত পতিতালয়ৰ মাটিৰ তাৎপৰ্য

আধুনিক যুগৰ শ্ৰৱণ কুমাৰ ! পিতৃক বোকোচাত লৈ জীৱন সংগ্ৰাম

উত্তৰ-পূবত কিয় দ্ৰুতগতিত বৃদ্ধি পাইছে কৰ্কট ৰোগীৰ সংখ্যা ?

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.