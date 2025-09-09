চলি আছে উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচন ২০২৫ ৰ ভোটগ্ৰহণ । মুঠ ভোটাৰৰ সংখ্যা ৭৮১ আৰু সূত্ৰৰ পৰা জানিব পৰা অনুসৰি বৰ্তমানলৈ ৫২৮ গৰাকী সাংসদে ভোটাধিকাৰ সাব্যস্ত কৰিছে । বৰ্তমানলৈ ৬৭ শতাংশ ভোটদান সম্পূৰ্ণ হৈছে ।
উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ নিৰ্বাচন: ভোটগ্ৰহণ অব্যাহত, চি পি ৰাধাকৃষ্ণন আৰু বি সুদৰ্শন ৰেড্ডীৰ মাজত প্ৰত্যক্ষ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা
September 9, 2025 at 1:10 PM IST
September 9, 2025 at 1:57 PM IST
উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত বৰ্তমানলৈ ৬৭ শতাংশ ভোটদান সম্পূৰ্ণ
ভোটদান কৰিবলৈ সংসদ ভৱনত উপস্থিত অমিত শ্বাহ
কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহেও উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনত ভোটাদান কৰিবলৈ উপস্থিত হয় সংসদ ভৱনত ।
জে পি নাড্ডাই কৰিলে ভোটদান
কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় অধ্যক্ষ জে পি নাড্ডাই সংসদ ভৱনত উপস্থিত হৈ কৰিলে ভোটদান ।
ৰাজনাথ সিঙে কৰিলে ভোটদান
প্ৰতিৰক্ষা মন্ত্ৰী ৰাজনাথ সিঙে সংসদ ভৱনত উপস্থিত হৈ উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি নিৰ্বাচনৰ বাবে কৰিলে ভোটদান ।
ৰাহুল গান্ধীয়ে কৰিলে ভোটদান
লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা আৰু কংগ্ৰেছ সাংসদ ৰাহুল গান্ধীয়ে ভোটদানৰ বাবে উপস্থিত হ'ল সংসদ ভৱনত ।
ভোটদানৰ পূৰ্বে মন্দিৰত পূজা-অৰ্চনা চি পি ৰাধাকৃষ্ণনৰ
বিজেপি মিত্ৰজোঁটৰ প্ৰাৰ্থী আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ ৰাজ্যপাল চি পি ৰাধাকৃষ্ণনে ভোটদানৰ পূৰ্বে লোধীপথস্থিত শ্ৰীৰাম মন্দিৰত পূজা-অৰ্চনাৰ বাবে উপস্থিত হয় ।