হায়দৰাবাদ: তেলেংগানাৰ ৰাজনীতিত এক বৃহৎ ৰাজনৈতিক অঘটন । প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বি আৰ এছৰ মুৰব্বী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাৱে (কে চি আৰ) নিজৰ কন্যা আৰু এম এল চি কবিতাক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে । কিছুদিন পূৰ্বে কবিতাই দলৰ নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে মুকলিকৈ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰৰ কথা কোৱাৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।
ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতিয়ে দলৰ এম এল চি কবিতাৰ শেহতীয়া বক্তব্য আৰু দলবিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ অভিযোগ গুৰুত্বসহকাৰে লৈ তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নিলম্বন কৰা হয় । দলৰ অধ্যক্ষ তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাৱে এই কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ।
K Kavitha suspended from the BRS.— ANI (@ANI) September 2, 2025
BRS tweets, " the party leadership is taking this matter seriously as the recent behavior and ongoing anti-party activities of party mlc k. kavitha are damaging the brs party. party president k. chandrasekhar rao has taken a decision to suspend… pic.twitter.com/DrIaoJur1P
নিজামাবাদ স্থানীয় এলেকাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা কবিতাৰ দলৰ নেতৃত্বৰ সৈতে দীৰ্ঘদিন ধৰি মতানৈক্য চলি আহিছে । আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছত তেওঁ সোমবাৰে হায়দৰাবাদত সংবাদমেলযোগে চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কে চি আৰৰ ভাবমূৰ্তি কলংকিত কৰাৰ বাবে মন্ত্ৰী হৰিশ ৰাও আৰু সাংসদ সন্তোষ দায়ী বুলি তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা বুলিও দাবী কৰে কে কবিতাই ।
কবিতাই লগতে কয় যে কে চি আৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হ’লে দলৰ অস্তিত্ব অৰ্থহীন হৈ পৰিব । কালেশ্বৰম প্ৰকল্পৰ চি বি আইৰ তদন্তক লৈও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে কে কবিতাই । উল্লেখ্য যে, কবিতাই দলৰ নেতৃত্বক মুকলিকৈ সমালোচনা কৰাটো প্ৰথম নহয় । আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ কৈছিল যে কে চি আৰ তেওঁৰ বাবে এজন ‘ভগৱান’ৰ দৰে, কিন্তু তেওঁৰ চাৰিওফালে ‘দানৱ’ আছে । এইবাৰ তেওঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে টাৰ্গেট কৰিছে হৰিশ ৰাও আৰু সন্তোষক ।
ইয়াৰ উপৰিও কবিতাই বি আৰ এছৰ পিছপৰা শ্ৰেণী (বি চি) সংৰক্ষণ নীতিৰ সৈতে মতানৈক্য প্ৰকাশ কৰি কয় যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অহৰহ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছে ।
লগতে পঢ়ক : দেশৰ সকলো মাতৃ-ভগ্নী-কন্যাক অপমান কৰিছে কংগ্ৰেছে: প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অনুভৱ