ETV Bharat / politics

কন্যা কবিতাক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰিলে পিতৃ, প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কে চি আৰে - MLC KAVITHA SUSPENDED FROM BRS

বি আৰ এছৰ নেতা তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাৱে কন্যা আৰু এম এল চি কবিতাক ৰাজহুৱাভাৱে একাংশ দলৰ নেতাক ধমক দিয়াৰ পাছত নিলম্বন কৰে।

MLC KAVITHA SUSPENDED FROM BRS
কে কবিতা (ETV Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : September 2, 2025 at 8:55 PM IST

2 Min Read

হায়দৰাবাদ: তেলেংগানাৰ ৰাজনীতিত এক বৃহৎ ৰাজনৈতিক অঘটন । প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বি আৰ এছৰ মুৰব্বী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাৱে (কে চি আৰ) নিজৰ কন্যা আৰু এম এল চি কবিতাক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে । কিছুদিন পূৰ্বে কবিতাই দলৰ নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে মুকলিকৈ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰৰ কথা কোৱাৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।

ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতিয়ে দলৰ এম এল চি কবিতাৰ শেহতীয়া বক্তব্য আৰু দলবিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ অভিযোগ গুৰুত্বসহকাৰে লৈ তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নিলম্বন কৰা হয় । দলৰ অধ্যক্ষ তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাৱে এই কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ।

নিজামাবাদ স্থানীয় এলেকাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা কবিতাৰ দলৰ নেতৃত্বৰ সৈতে দীৰ্ঘদিন ধৰি মতানৈক্য চলি আহিছে । আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছত তেওঁ সোমবাৰে হায়দৰাবাদত সংবাদমেলযোগে চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কে চি আৰৰ ভাবমূৰ্তি কলংকিত কৰাৰ বাবে মন্ত্ৰী হৰিশ ৰাও আৰু সাংসদ সন্তোষ দায়ী বুলি তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা বুলিও দাবী কৰে কে কবিতাই ।

কবিতাই লগতে কয় যে কে চি আৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হ’লে দলৰ অস্তিত্ব অৰ্থহীন হৈ পৰিব । কালেশ্বৰম প্ৰকল্পৰ চি বি আইৰ তদন্তক লৈও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে কে কবিতাই । উল্লেখ্য যে, কবিতাই দলৰ নেতৃত্বক মুকলিকৈ সমালোচনা কৰাটো প্ৰথম নহয় । আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ কৈছিল যে কে চি আৰ তেওঁৰ বাবে এজন ‘ভগৱান’ৰ দৰে, কিন্তু তেওঁৰ চাৰিওফালে ‘দানৱ’ আছে । এইবাৰ তেওঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে টাৰ্গেট কৰিছে হৰিশ ৰাও আৰু সন্তোষক ।

ইয়াৰ উপৰিও কবিতাই বি আৰ এছৰ পিছপৰা শ্ৰেণী (বি চি) সংৰক্ষণ নীতিৰ সৈতে মতানৈক্য প্ৰকাশ কৰি কয় যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অহৰহ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক : দেশৰ সকলো মাতৃ-ভগ্নী-কন্যাক অপমান কৰিছে কংগ্ৰেছে: প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অনুভৱ

হায়দৰাবাদ: তেলেংগানাৰ ৰাজনীতিত এক বৃহৎ ৰাজনৈতিক অঘটন । প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী তথা বি আৰ এছৰ মুৰব্বী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাৱে (কে চি আৰ) নিজৰ কন্যা আৰু এম এল চি কবিতাক দলৰ পৰা নিলম্বন কৰিছে । কিছুদিন পূৰ্বে কবিতাই দলৰ নেতাসকলৰ বিৰুদ্ধে মুকলিকৈ অভিযোগ উত্থাপন কৰি তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰৰ কথা কোৱাৰ পিছতে এই সিদ্ধান্ত লোৱা হৈছে ।

ভাৰত ৰাষ্ট্ৰ সমিতিয়ে দলৰ এম এল চি কবিতাৰ শেহতীয়া বক্তব্য আৰু দলবিৰোধী কাৰ্যকলাপৰ অভিযোগ গুৰুত্বসহকাৰে লৈ তাৎক্ষণিকভাৱে কাৰ্যকৰী হোৱাকৈ নিলম্বন কৰা হয় । দলৰ অধ্যক্ষ তথা প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কে চন্দ্ৰশেখৰ ৰাৱে এই কঠোৰ পদক্ষেপ গ্ৰহণ কৰে ।

নিজামাবাদ স্থানীয় এলেকাক প্ৰতিনিধিত্ব কৰা কবিতাৰ দলৰ নেতৃত্বৰ সৈতে দীৰ্ঘদিন ধৰি মতানৈক্য চলি আহিছে । আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ পৰা উভতি অহাৰ পিছত তেওঁ সোমবাৰে হায়দৰাবাদত সংবাদমেলযোগে চাঞ্চল্যকৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । প্ৰাক্তন মুখ্যমন্ত্ৰী কে চি আৰৰ ভাবমূৰ্তি কলংকিত কৰাৰ বাবে মন্ত্ৰী হৰিশ ৰাও আৰু সাংসদ সন্তোষ দায়ী বুলি তেওঁ অভিযোগ উত্থাপন কৰে । বৰ্তমানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীয়ে তেওঁলোকক সমৰ্থন কৰি তেওঁলোকৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা বুলিও দাবী কৰে কে কবিতাই ।

কবিতাই লগতে কয় যে কে চি আৰৰ বিৰুদ্ধে গোচৰ ৰুজু হ’লে দলৰ অস্তিত্ব অৰ্থহীন হৈ পৰিব । কালেশ্বৰম প্ৰকল্পৰ চি বি আইৰ তদন্তক লৈও উদ্বেগ প্ৰকাশ কৰে কে কবিতাই । উল্লেখ্য যে, কবিতাই দলৰ নেতৃত্বক মুকলিকৈ সমালোচনা কৰাটো প্ৰথম নহয় । আমেৰিকা ভ্ৰমণৰ সময়ত তেওঁ কৈছিল যে কে চি আৰ তেওঁৰ বাবে এজন ‘ভগৱান’ৰ দৰে, কিন্তু তেওঁৰ চাৰিওফালে ‘দানৱ’ আছে । এইবাৰ তেওঁ প্ৰত্যক্ষভাৱে টাৰ্গেট কৰিছে হৰিশ ৰাও আৰু সন্তোষক ।

ইয়াৰ উপৰিও কবিতাই বি আৰ এছৰ পিছপৰা শ্ৰেণী (বি চি) সংৰক্ষণ নীতিৰ সৈতে মতানৈক্য প্ৰকাশ কৰি কয় যে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে অহৰহ ষড়যন্ত্ৰ ৰচনা কৰা হৈছে ।

লগতে পঢ়ক : দেশৰ সকলো মাতৃ-ভগ্নী-কন্যাক অপমান কৰিছে কংগ্ৰেছে: প্ৰধানমন্ত্ৰীৰ অনুভৱ

For All Latest Updates

TAGGED:

BRS SUSPENDS KCRS DAUGHTERBHARAT RASHTRA SAMITHIK CHANDRASEKHAR RAOইটিভি ভাৰত অসমMLC KAVITHA SUSPENDED FROM BRS

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

লুইতৰ দৰে বহল হৃদয়ৰ লোহিতৰ মানৱীয়তাৰ কাহিনী: উবেৰ চলাই আশ্ৰয় দিছে ১০ গৰাকী অসহায় আইতাক

ধৰ্মৰ ভিন্নতা ভেদি ঐক্যৰ নিদৰ্শন দাঙি ধৰা এটা শতবর্ষ পুৰণি মাঝাৰ

ৰাঙলী আইদেউ মৈদামলৈ গৈছেনে ? কিয় ইয়াক কলীয়াভোমোৰাৰ মৈদাম কোৱা হয় জানো আহক

আহোম ৰাজত্বকালৰ সোণালী ইতিহাসৰ এক অন্যতম কীৰ্তিচিহ্ন যিয়ে এসময়ত প্ৰাণৰক্ষা কৰিছিল স্বৰ্গদেউৰ

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.