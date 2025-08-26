গুৱাহাটী : “কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ অৱস্থা লাওলোৱা আৰু এতিয়া এই পৰিষদখন তুলিৰাম ৰংহাঙে বন্ধকত থোৱাৰ ব্যৱস্থা কৰিছে । কাৰ্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পৰিষদৰ ২০০ কোটিতকৈও অধিক দেনাৰ বোজা হৈছে । সৰু-সুৰা ঠিকাদাৰ আৰু ব্যৱসায়ীৰ লগতে জিলা পৰিষদখনৰ কৰ্মচাৰীসকলে দীৰ্ঘদিন ধৰি পাবলগীয়া ধন তুলিৰাম ৰংহাং নেতৃত্বৰ পৰিষদখনে মুকলি কৰি নিদিয়াৰ বিপৰীতে কাৰ্বি আংলঙত শ শ কোটি চৰকাৰী ধনৰ অবাধ লুণ্ঠন কৰিছে ।”-এই অভিযোগ কাৰ্বি আংলং জিলা কংগ্ৰেছৰ সভাপতি ৰতন ইংতিৰ ।
মঙলবাৰে ৰাজীৱ ভৱনত অনুষ্ঠিত এখন সংবাদমেলত সম্পূৰ্ণ নথি-পত্ৰ প্ৰদৰ্শন কৰি কাৰ্বি নেতা ৰতন ইংতিয়ে কয়, "আৰ টি আইত লাভ কৰা চৰকাৰী তথ্য মতে কাৰ্বি আংলং জিলাত সৰ্বমুঠ ১ লাখ ৫৩ হাজাৰ ২৫০ বিঘা মাটি বহিৰাগত পুঁজিপতিক চৰকাৰে বেআইনীভাৱে দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।”
এই ভূমি দিয়াৰ আঁৰত কাৰ্বি স্বায়ত্ব শাসিত পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী তুলিৰাম ৰংহাঙৰ
চক্ৰান্ত জড়িত বুলি অভিযোগ কংগ্ৰেছ দলৰ কাৰ্বি নেতাগৰাকীৰ ৷ আদানি-আম্বানী পৰা আৰম্ভ কৰি ৰামদেৱ-গডৰেজলৈ কাক কাক মাটি আবণ্টন দিলে সেয়াও সদৰী কৰিলে কংগ্ৰেছৰ কাৰ্বি নেতাজনে ।
ৰতন ইংতিৰ মন্তব্য, “পাৰ্বত্য স্বায়ত্তশাসিত এলেকা হিচাপে কাৰ্বি আংলঙৰ মাটি অ-জনজাতীয় লোকক হস্তান্তৰ কৰিব নোৱাৰে যদিও তুলিৰাম ৰংহাঙৰ চক্ৰান্তত অসম চৰকাৰে ১৮ হাজাৰ বিঘা মাটি সৌৰশক্তি প্ৰকল্পৰ বাবে আদানি গ্ৰুপক, ১৩ হাজাৰ বিঘা মাটি নেপিয়াৰ প্ৰকল্পৰ বাবে আম্বানি গোষ্ঠীক, ৬০০০ বিঘা মাটি সৌৰশক্তি প্ৰকল্পৰ বাবে, ১৩৯৫ বিঘা মাটি এ পি ডি চি এলৰ পাম্প ষ্ট’ৰেজৰ বাবে আৰু ১ লাখ ১৬ হাজাৰ ২৫০ বিঘা মাটি পাম অইল খেতিৰ বাবে ৰামদেৱ আৰু গডৰেজক দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিছে ।”
কংগ্ৰেছ নেতা ৰতন ইংতিয়ে কয় যে এই তথ্যসমূহ চৰকাৰীভাৱে লাভ কৰা হৈছে আৰু এনে বহু মাটি আছে, যাৰ হিচাপ কাক কেনেকৈ দিয়া হৈছে কোনেও নাজানে । ইংতিয়ে কয় যে কাৰ্বি আংলং জিলাত মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু পীযুষ হাজৰীকাৰ পৃষ্ঠপোষকতাত পাহাৰ ভাঙি শিলৰ অবৈধ ব্যৱসায় কৰা হৈছে । এই সন্দৰ্ভত ইতিমধ্যে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ উপ-দলপতি তথা অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈকো অভিযোগ দাখিল কৰা হৈছে ।
জিলা পৰিষদৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য তুলিৰাম ৰংহাঙক মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই দেশ-বিদেশ ঘূৰাই-ফুৰাই তেওঁক প্ৰথমতে টকাৰ এ টি এম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰি এতিয়া মাটিৰ এ টি এম হিচাপে ব্যৱহাৰ কৰিছে বুলি কংগ্ৰেছৰ কাৰ্বি নেতাজনে অভিযোগ কৰি কয় যে তুলিৰাম ৰংহাঙে কাৰ্বি জনগোষ্ঠীৰ ভূমিৰ অধিকাৰ আৰু স্বাভিমান বিজেপি দল আৰু চৰকাৰৰ ওচৰত বিক্ৰী কৰি দিছে । অকল সেয়াই নহয়, বন বিভাগলৈ অহা বৃক্ষৰোপণৰ ১০০ কোটিতকৈও অধিক টকা তুলিৰাম ৰংহাঙে অপব্যয় কৰিছে আৰু এই চৰকাৰী ধন নগদ উলিয়াই কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ নিয়ম ভংগ কৰিছে ।
তেওঁ লগতে কয় যে, যি সময়ত কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰে হিতাধিকাৰীৰ বেংক একাউণ্টত প্ৰত্যক্ষভাৱে পুঁজি হস্তান্তৰৰ নিয়ম কৰিছে সেই সময়ত কাৰ্বি আংলঙত তুলিৰাম ৰংহাঙে নগদ লেনদেন কৰিছে । ৰংহাঙৰ নিজৰ ভাতৃ, পুত্ৰ আৰু নিকট আত্মীয়ৰ নামত চৰকাৰী ঠিকা-ঠুকলি আবণ্টন দিয়াৰ লগতে নামে-বেনামে দেশে-বিদেশে সম্পত্তিৰ পাহাৰ গঢ়া বুলি ইংতিয়ে অভিযোগ উত্থাপন কৰিছে ।