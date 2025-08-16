ETV Bharat / politics

ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ নামত অসমৰ জনগণক অজগৰৰ দৰে গিলিব ধৰিছে বিজেপিয়ে, বুজি পাইছে ৰাইজে: দেৱব্ৰত শইকীয়া - INTERVIEW WITH DEBABRAT SAIKIA

অসম বিধানসভাৰ বিৰোধীৰ দলপতি, জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সৈতে ইটিভি ভাৰত, অসমৰ ব্যুৰ’ চীফ প্ৰশান্ত কুমাৰ বৰুৱাৰ বিশেষ বাৰ্তালাপ ।

Interview with Leader of Opposition Party Debabrat Saikia
জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সৈতে আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ (ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী: ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনক কেন্দ্ৰ কৰি কংগ্ৰেছ দলে প্ৰস্তুতি কেনেদৰে চলাইছে ? বিজেপিয়ে বুথ পৰ্যায়ত নিজৰ কাম-কাজ আৰম্ভ কৰাৰ বিপৰীতে কিদৰে আগবাঢ়িছে কংগ্ৰেছ ? ২০১৬আৰু ২০২১ত প্ৰত্যাখানৰ পিছত কিয় আদৰিব কংগ্ৰেছক ? SIRৰ সন্মুখীন হ’বলৈ কিদৰে বুথ পৰ্যায়ত প্ৰশিক্ষণ দিছে কংগ্ৰছে ? ইটিভি ভাৰতৰে হোৱা এক আছুতীয়া সাক্ষাৎ এনে বহু প্ৰশ্নৰ উত্তৰ দিলে বিৰোধী দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই ।

প্ৰথমেই আগন্তুক নিৰ্বাচনৰ প্ৰস্তুতি প্ৰসংগত বিৰোধীৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াই কয়, "আমাৰ ৰাষ্ট্ৰীয় নেতৃত্বৰ সৈতে ৰাজ্যিক পৰ্যায়ৰ বিভিন্ন প্ৰস্তুতি সভা অনুষ্ঠিত হৈ গৈছে ৷ য’ত আমাৰ প্ৰদেশ কংগ্ৰেছৰ বিষয়ববীয়া সকলৰ বৈঠক, পলিটিকেল এফেয়াৰচ কমিটীৰ বৈঠক, কাৰ্যনিৰ্বাহকৰ সৈতে হোৱা বৈঠক হৈছে । প্ৰচাৰ সমিতি, ইস্তাহাৰ সমিতি, নিৰ্বাচন পৰিচালনা কমিটী আদি যিবিলাক কমিটীয়ে নিৰ্বাচনত গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰে, সেইবিলাকো আমাৰ কংগ্ৰেছ দলে গঠন কৰিছে ৷"

জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ সৈতে আছুতীয়া সাক্ষাৎকাৰ (ETV Bharat Assam)

কংগ্ৰেছ দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ শংকা যে অসমতো নিৰ্বাচন আয়োগৰ SIR আৰম্ভ হ’লে বিহাৰৰ দৰে অসমতো ভোট কৰ্তনৰ পৰিকল্পনা নিৰ্বাচন আয়োগৰ । সেয়ে কংগ্ৰেছে বুথ পৰ্যায়ত ইয়াৰ বিৰুদ্ধে যুঁজিবলৈ ২৮০০০ কৰ্মীক প্ৰশিক্ষণ দিয়াৰ কাম হাতত লৈছে । কিদৰে জনতাক সহায় কৰিব এইসকল কংগ্ৰেছ বুথকৰ্মীয়ে ? এই বিষয়েও সৱিশেষ জনালে জ্যেষ্ঠ কংগ্ৰেছ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই ।

শইকীয়াই এই প্ৰসংগত কয়, "শেহতীয়াভাৱে আমি হাতত লোৱা গুৰুত্বপূৰ্ণ কথা হ’ল, বিহাৰৰ দৰে স্পেচিয়েল ইনটেনছিভ ৰিভিজন, অসমতো এয়া নিৰ্বাচন আয়োগে প্ৰয়োগ কৰিব বিচাৰিছে । ইয়াৰ এটা অতি মাৰাত্মক দিশ দেখা গ’ল যে বিহাৰত ৬৫ লাখ ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন হৈছে । অসমতো যে তেনেকুৱা নকৰিব সেয়া আমি নিশ্চিতি দিব নোৱাৰো ।

তেওঁ লগতে কয়, "সেই গতিকে আমি এতিয়া নিৰ্বাচনী প্ৰস্তুতিৰ লগতে প্ৰতিটো ভোট কেন্দ্ৰৰ বাবে বিএলএ লাগে, ঠিক তেনেকুৱাকৈ বিএলএ খিনিৰ প্ৰশিক্ষণ আৰম্ভ কৰিছো । লগতে বিজেপি দলে অসমৰ বাবে যিখিনি কৰিম বুলি প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল, সেইখিনি কৰিলে নে নাই তাৰ বাবে জবাবদিহি কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিম । কেৱল ১৫০০ টকাৰ বাবে যিকোনো এটা জাতিয়ে আত্মসমপৰ্ণ কৰা উচিত নহয় ।"

বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, "মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয়ে বহুত ঋণ লৈ থাকে ৷ ঋণেৰে ধন বিতৰণ কৰি সমস্যাৰ পৰা আঁতৰি থাকিবলৈ চেষ্টা কৰি আহিছে ৷ এই বিলাক কথা ৰাইজৰ আগত উদঙাই দেখুৱাম বুলি আমি প্ৰস্তুতি চলাইছো ।

SIRৰ সন্মুখীন হ’বলৈ কিদৰে বুথ পৰ্যায়ত প্ৰশিক্ষণ দিছে কংগ্ৰছে ? কি হ’ব কংগ্ৰেছৰ ভূমিকা ৷ সবিশেষ ক’লে দেৱব্ৰত শইকীয়াই, “SIRৰ বাবে ২০০৫ ভোটাৰ তালিকাক আধাৰ কৰি লোৱা হ’ব । সেয়ে, ২০০৫ চনত অহাসকলৰ বংশোদ্ভৱসকলৰ ভোট দিয়াৰ প্ৰসংগ আহিব । বাকী অন্য যিসকল আছে, তেওঁলোকৰ পিতৃ-মাতৃ ক’ত আছিল ? কি কৰে ? এই বিলাক লৈ নাম দিয়াৰ ব্যৱস্থা কৰিব লাগিব । আৰু অবৈধভাৱে যাতে নাম সোমোৱাব নোৱাৰে তাৰ বাবে দৃষ্টি ৰাখিব লাগিব ৷"

তেওঁ লগতে কয়, "বিহাৰ আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ ঘটনাবোৰে আমাক পতিয়ন নিয়াইছে যে শাসকীয় পক্ষই ভোটাৰ তালিকাত ব্যাপক খেলিমেলি কৰে ৷ এই খেলিমেলিৰ যোগেদি তেওঁলোকে শাসনলৈ বাৰম্বাৰ আহিব বিচাৰে । সেইখিনি আমি প্ৰতিৰোধ কৰিব লাগিব ৷ জণগণৰ ভোটৰ প্ৰকৃত মূল্য হ’ল জণগণই যেতিয়া স্বতন্ত্ৰভাৱে ভোটদান কৰিব পাৰিব । গণতন্ত্ৰ মূল কথাটোৱেই হ’ল নিৰ্বাচন । নিৰ্বাচন কেতিয়াও এটা দলৰ কাৰণে হ’ব নোৱাৰে । গতিকে বুথ পৰ্যায়ৰ কৰ্মীৰ দ্বাৰা আমি নিৰ্বাচনত স্বতন্ত্ৰতা আনিবলৈ চেষ্টা কৰিম ।”

২০১৬আৰু ২০২১ত প্ৰত্যাখানৰ পিছত কিয় আদৰিব কংগ্ৰেছক ? আমাৰ সাক্ষাৎকাৰত তাৰো ব্যাখ্যা আগবঢ়ালে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতাগৰাকীয়ে ৷ স্বাভাৱিকতেই প্ৰশ্ন হয়, ২০১৬ আৰু ২০২১ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছক অসমবাসীয়ে প্ৰত্যাখান কৰাৰ পিছত ২০২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনত অসমবাসীৰ মন জয় কৰিবলৈ সক্ষম হ’বনে কংগ্ৰেছ দলে ? ১০ বছৰ কাল ৰাজ্যৰ শাসনত থাকি ধনে-জনে শক্তিশালী অৱস্থাত আছে বিজেপি দল । আনহাতে ভোটক্ষেত্ৰখনত আৰএছএছৰ শক্তিশালী সাংগঠনিক ভেটি আছে বিজেপিৰ মূল জীয়নদায়িনী শক্তি ৰূপে ।

তেনেস্থলত কংগ্ৰেছক কিয় ৰাজনৈতিক বিকল্প হিচাৱে গ্ৰহণ কৰিব জণগণে ? পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনো মাইক্ৰ মেনেজমেণ্ট পৰ্যায়ত খেলে বিজেপিয়ে ৷ সেয়ে কংগ্ৰেছে আগন্তুক দিনত হাতত কি এনে যাদুৰ জৰী ল’ব যি বিজেপিক ওফৰাই পেলাবলৈ সক্ষম হ’ব কংগ্ৰেছে ?

বিৰোধীৰ দলপতি কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ মতে, "বুঢ়ী আইৰ সাধুৰ নতুন সংস্কৰণ আনিছে বিজেপিয়ে । তাত যেনেকৈ অজগৰে গিলি থাকেতে 'শাহু আই মোৰ বুকু কুটকুটাইছে, আই মোৰ ডিঙি কুটকুটাইছে...' বুলি কৈ আছিল । শেষলৈকে তেওঁ ধৰিব পৰা নাছিল যে অজগৰে তেওঁক গিলিব ধৰিছে । এতিয়া ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ নামত যে অসমৰ জনগণক গিলিব ধৰিছে এই কথাটো সোনকালেই অসমৰ ৰাইজে উপলব্ধি কৰিব পাৰিব আৰু ইতিমধ্যে বহু ৰাইজে ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদৰ নামত অসমীয়াক বিজেপিয়ে গিলাটো বুজিব পাৰিছে ৷ যাৰ বাবে প্ৰকৃত জাতীয়তাবাদৰ ধাৰা আছিল, সেয়া নষ্ট কৰা হৈছে । জাতি-মাটি-ভেঁটি ৰক্ষা হ’ব লাগিব । অসমত যদি অসমীয়া সকলৰ আধিপত্য নাথাকে, বহিৰাগতই যদি অসমত অসমীয়াসকলক পদানত কৰি ৰখাৰ পৰিৱেশ হয়, এই গোটেই বিলাকে কিন্তু জাতিটো ধ্বংস কৰিব ।"

উজনিৰ শেহতীয়া মিঞা খেদা অভিযান আৰু মিঞা বিদ্বেষ প্ৰসংগতো নিজা মতামত প্ৰকাশ দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ । শইকীয়াই কয়, "এতিয়া উচ্ছেদৰ নামত একাংশ সংখ্যালঘুক হাৰাশাস্তি কৰি বাংলাদেশীক খেদাৰ এখন নাটক কৰিছে ৷ এই নাটকৰ আঁৰ কাপোৰ ৰাইজৰ চকুত ধৰা পৰিব । মূল বিষয়ৰ পৰা ৰাইজৰ দৃষ্টি আঁতৰাই ৰাখিবলৈ এইবিলাক সকলো মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ সৃষ্টি । উজনিত চৰকাৰী প্ৰকল্পৰ কাম কৰিবলৈকে তেওঁলোক গৈছে । ডিব্ৰুগড়-যোৰহাটত যিবিলাক ফ্লাইঅভাৰ নিৰ্মাণ হৈ আছে সেই বিলাক তাত ক’ৰ মানুহ শ্ৰমিক ৰূপে আছে ?"

বিৰোধী দলপতিগৰাকীয়ে লগতে কয়, "তেওঁলোক শ্ৰমজীৱী । শ্ৰম কৰিবলৈ গৈছে । তেওঁলোকক অত্যাচাৰ কৰি এনে এটি ভাৱ দিব খোজা হৈছে যে বাংলাদেশীহে যেন ধৰিলে । যদি তেওঁলোক প্ৰকৃত বাংলাদেশী তেন্তে আমাৰ এতিয়াও দাবী আছে যে তেঁওলোকক অসম চুক্তে অনুসৰি অসম তথা ভাৰতৰ পৰা বিতাড়ন কৰিব লাগিব ৷ তেওঁলোকক পুনৰ সংস্থাপন কৰিব নোৱাৰে । কিন্তু উচ্ছেদিত সকলকতো এতেয়া বিতাড়ন কৰি নাই ৷ বৰঞ্চ দেখা পাইছো তেওঁলোকক ৫০০০০ টকাকৈ দিয়াৰ লগতে বিকল্প মাটি দিয়া হৈছে । তেওঁলোকক মাত্ৰ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে আদানী-আম্বানীৰ দৰে পুঁজিপতিসকলক ভূমি হস্তান্তৰ কৰাৰ বাবে ৷"

দেৱব্ৰত শইকীয়াই লগতে কয়, "এই চৰকাৰখন থাকিলে অসমৰ জনজাতি-আদিবাসী আদি অসমীয়া সকলোৱে বাটৰ ভিক্ষাৰী হ’বলৈ বেছি সময় নালাগে । এই কথাখিনি ৰাইজৰ লাহে লাহে উপলব্ধি হৈছে । গীৰ গাই কেলেংকাৰীৰ পৰা আৰম্ভ কৰি প্ৰতিটো স্তৰতে কেনেধৰণে দুৰ্নীতিৰ কথা পোহৰলৈ আহিছে ।"উল্লেখযোগ্য যে এই গোটেইবোৰে বিজেপিৰ প্ৰতি ৰাইজক মোহভংগ কৰিব বুলি আশাবাদী দেৱব্ৰত শইকীয়া ।"

বিৰোধীৰ মিত্ৰতা ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা আৰম্ভ হ’ব বুলি গুৰুত্বপূৰ্ণ মন্তব্য বিৰোধীৰ দলপতি দেৱব্ৰত শইকীয়াৰ । "অহা ছেপ্টেম্বৰৰ পৰা কংগ্ৰেছৰ নেতৃত্বত আৰম্ভ হ’ব বিৰোধীৰ মিত্ৰতাৰ প্ৰক্ৰিয়া । আমি ভিৰত গ’লে সৰু ল’ৰাটোক কিবা দেখুৱাবলৈ হ’লে দাঙি ধৰিব লাগিব । তাৰ বাবে দাঙোতাজনৰ কান্ধত জোৰ থাকিব লাগিব । সেইদৰে কংগ্ৰেছেও মিত্ৰতা কৰিবলৈ হ’লে নিজৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰি ল’ব লাগিব ৷ কংগ্ৰেছে প্ৰথমে নিজক শক্তিশালী কৰি লৈছে ৷ আমাৰ সভাপতিয়ে কোৱাৰ দৰে ময়ো নিশ্চিত যে অহা ছেপ্টেম্বৰ মাহত মিত্ৰতাৰ প্ৰক্ৰিয়া আৰম্ভ হ’ব । নিজৰ শক্তি বৃদ্ধি কৰাক লৈ কোনোবা বিৰোধী দলে সন্দেহৰ চকুৰে চোৱাটো দুৰ্ভাগ্যজনক ।” এনেদৰে মন্তব্য কৰে কংগ্ৰেছৰ জ্যেষ্ঠ নেতা দেৱব্ৰত শইকীয়াই ৷

ৰাহুল গান্ধীক দিল্লীত লুৰীণজ্যোতি গগৈসহ অসম জাতীয় পৰিষদৰ প্ৰতিনিধি দলে সাক্ষাৎ কৰাৰ পিছত ৰাজ্যত এটি চৰ্চিত বিষয় হ’ল, লুৰীণজ্যোতি গগৈ কংগ্ৰেছ কাষ চাপি গ’ল, অখিল গগৈৰে দূৰত্ব বাঢ়িল ! এই প্ৰ’গতো নেতিগৰাকীৰ মন্তব্য,"অসম জাতীয় পৰিষদে বিৰোধী দল হিচাবে বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে উচিত ভূমিকাই গ্ৰহণ কৰি আহিছে বুলি মোৰ ব্যক্তিগত বিশ্বাস ।"

তেওঁ কয়, "তেওঁলোকে অসম চুক্তিৰ ৬ নং দফা কাৰ্যকৰী হোৱাটো বিচাৰে । তেওঁলোকে কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰক হেঁচা দিব বিচাৰে । সংসদত তেঁওলোকৰ নিজা প্ৰতিনিধি নথকা বাবে স্বাভাৱিকভাৱে সংসদৰ মূল বিৰোধী শক্তিৰ নেতাজনক তেওঁ লগ ধৰিব লাগিব ৷ সেই কাৰণেই লুৰীণজ্যোতি গগৈসহ দলটো গৈছিল । আমাৰ দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীক এখন স্মাৰক পত্ৰ দিবলৈ গৈছিল তেওঁলোক ।”

আনহাতে, ৰাইজৰ দলৰ সৈতে মিত্ৰতা হ’ব নে কংগ্ৰেছৰ ? অখিল গগৈ প্ৰসংগত কি কয় দেৱব্ৰত শইকীয়াই ? শইকীয়াৰ মন্তব্য, "অখিল গগৈয়ে কিছু এনে কথা কয়, যিবিলাকে আমাৰ দলৰ নেতাসকলৰ মনত দুখ দিয়ে । আদৰ্শগত কথাবোৰ বেলেগ । কিন্তু ব্যক্তিগত পৰ্যায়ত কথাবোৰ আক্ৰমণ হোৱাটো উচিত নহয়, অশোভনীয় । আমাৰ মনত অখিল গগৈয়ে দুখ দিয়ে মাজে মাজে । মোকেই তিনিবাৰ বেয়াকৈ কৈছে ৷ মই কথাবোৰ ধৰি থকা নাই । অখিল গগৈক মই মুকলিকৈয়ে কওঁ, মোৰ সমষ্টিত যদি আপোনাৰ দল শক্তিশালী তেন্তে নিৰ্বাচনৰ বাবে দুৱাৰ খোলা আছে ।"

