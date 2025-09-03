ETV Bharat / politics

জগদীপ ধনখৰ এতিয়া ক'ত আছে জানেনে ? প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি এতিয়া আনৰ আশ্ৰয়ত - JAGDEEP DHANKHAR

সম্প্ৰতি এইগৰাকী প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি আছে এগৰাকী বিশেষ ৰাজনৈতিক নেতাৰ আশ্ৰয়ত ৷ তেওঁক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰা নেতাজন কিন্তু বিজেপিৰ নহয় ৷

প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰ (ANI)
নতুন দিল্লী: জগদীপ ধনখৰ ক'লৈ গ'ল ? এক ৰাজনৈতিক ৰহস্যঘন পৰিস্থিতিৰ মাজত অকস্মাতে পদত্যাগ কৰা দেশৰ প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি জগদীপ ধনখৰ বৰ্তমান ক'ত কেনেকৈ আছে জানেনে বাৰু ?

সম্প্ৰতি এইগৰাকী প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি আছে এগৰাকী বিশেষ ৰাজনৈতিক নেতাৰ আশ্ৰয়ত ৷ তেওঁক আশ্ৰয় প্ৰদান কৰা নেতাজন কিন্তু বিজেপিৰ নহয় ৷ বৰ্তমান জগদীপ ধনখৰৰ ঠিকনা হৈছে দক্ষিণ দিল্লীৰ ছট্টৰপুৰৰ এটা ফাৰ্মহাউচ ৷ এই ফাৰ্মহাউচটোৰ গৰাকী হৈছে ইণ্ডিয়ান নেশ্যনেল লোকদল (আই এন এল ডি)ৰ জ্যেষ্ঠ নেতা অভয় সিং চৌতালা ৷

চৌতালাই কিছুদিন পূৰ্বে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীক সাক্ষাৎ কৰিছিল ৷ তেতিয়াই আই এন এল ডিৰ নেতাজনে ধনখৰক প্ৰস্তাৱ দিছিল যে যেতিয়ালৈকে প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতি হিচাপে তেওঁ পাবলগীয়া চৰকাৰী বাসগৃহটোৰ ব্যৱস্থা নহয় তেতিয়ালৈকে তেওঁ চৌতালাৰ মালিকানাধীন চট্টৰপুৰৰ এই ফাৰ্মহাউচটোতেই থাকিব পাৰিব ৷ ধনখৰে যেতিয়ালৈকে ইচ্ছা কৰে তেতিয়ালৈকে তাত থাকিব পাৰিব বুলিও অভয় সিং চৌতালাই জনাই দিছে ৷

উল্লেখ্য যে যদিওবা স্বাস্থ্যজনিত কাৰণত বুলি উল্লেখ কৰা হৈছিল কিন্তু সৰ্বজনবিদিত যে এক বিশেষ ৰাজনৈতিক পৰিস্থিতিত সংসদৰ অধিৱেশন চলি থকাৰ মাজতেই উপ-ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ পৰা ইস্তফা দিব লগীয়া হৈছিল জগদীপ ধনখৰে ৷ তেনে অৱস্থাত বিজেপিয়েও ধনখৰৰ পৰা দূৰত্ব বজাই চলিছে ৷ আনহাতে অভয় সিং চৌতালাই অনিৰ্দিষ্ট কালৰ বাবে তেওঁৰ ব্যক্তিগত ফাৰ্মহাউচটো ধনখৰক এৰি দিয়াত বিগত দুটা দিনত প্ৰাক্তন ৰাষ্ট্ৰপতিগৰাকীৰ বিভিন্ন সামগ্ৰী এই ফাৰ্মহাউচটোলৈ স্থানান্তৰ কৰা হৈছে ৷

উল্লেখ্য যে ৰাষ্ট্ৰপতি পদৰ পৰা অৱসৰ গ্ৰহণৰ পিছত ধনখৰে এতিয়া এটা চৰকাৰী বাসগৃহৰ উপৰিও লাভ কৰিব মাহে দুই লাখ টকাকৈ পেন্সন, এজন ব্যক্তিগত সচিব, এজন সহকাৰী ব্যক্তিগত সচিব, এজন ব্যক্তিগত সহায়ক, এজন ব্যক্তিগত চিকিৎসক, এগৰাকী নাৰ্ছিং অফিচাৰ আৰু চাৰিগৰাকী ব্যক্তিগত সহায়কাৰী ৷

