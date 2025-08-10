Essay Contest 2025

তালিকাত নথকা ৬৫ লাখ ভোটাৰৰ তথ্য দিবলৈ অস্বীকাৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ: ক্ষুব্ধ ইণ্ডিয়া ব্লক - INDIA BLOC

চূড়ান্ত তালিকাত ডিলিট হোৱা ভোটাৰৰ প্ৰকৃত সংখ্যা বহু বেছি হ’ব বুলি আশংকা কৰিছে মিত্ৰজোঁটৰ নেতাসকলে ।

নতুন দিল্লী: বিহাৰৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা নাম আঁতৰোৱা ৬৫ লাখৰো অধিক ভোটাৰৰ সবিশেষ তথ্য প্ৰদান কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰিছে ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগে ৷ নিৰ্বাচন আয়োগৰ এই স্থিতিত ক্ষুব্ধ হৈ পৰিছে ইণ্ডিয়া ব্লক ৷ লগতে নিৰ্বাচনী আয়োগে নিজৰ মইমতালিৰে কাম কৰা বুলি উত্থাপন কৰিছে অভিযোগ ৷ যাৰ বাবে বিহাৰৰ খচৰা ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা এইসকল ভোটাৰৰ নাম বাদ পৰিছে ।

ইণ্ডিয়া ব্লকৰ মতে, বিহাৰৰ ভোটাৰ তালিকাৰ বিতৰ্কিত সংক্ষিপ্ত ভোটাৰ তালিকাৰ সংশোধনী (SIR)ৰ পিছত বাদ পৰা ভোটাৰসকলৰ তথ্যৰ অভাৱত মাহটোৰ শেষলৈকে কম সময়ৰ ভিতৰত তেওঁলোকক চিনাক্তকৰণ আৰু নিৰ্বাচনী তালিকাত নাম অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ ক্ষেত্ৰত ৰাজনৈতিক দলসমূহৰ কাম-কাজ নিশ্চিতভাৱে বাধাগ্ৰস্ত হ’ব ।

ফলত এনে বহুসংখ্যক ভোটাৰ যিসকল বেছিভাগেই দৰিদ্ৰ আৰু প্ৰান্তীয় গোটৰ অন্তৰ্গত ছেপ্টেম্বৰ মাহত প্ৰকাশ পাবলগীয়া চূড়ান্ত ভোটাৰ তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিব ৷ চূড়ান্ত তালিকাখনেই হ’ব বিহাৰৰ ২৪৩ খন বিধানসভা আসনৰ বাবে অনুষ্ঠিত হ’বলগীয়া নিৰ্বাচনৰ ভিত্তি, যি সম্ভৱতঃ নৱেম্বৰ মাহত অনুষ্ঠিত হ’ব ৷

জুন মাহত নিৰ্বাচন আয়োগে আৰম্ভ কৰি ২৫ জুলাইত সম্পূৰ্ণ কৰা এছ আই আৰৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্যক লৈ সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে ইণ্ডিয়া ব্লকে ৷ বিহাৰৰ মুঠ ৭.৯ কোটি ভোটাৰৰ ভিতৰত ৭.২ কোটি ভোটাৰে এছ আই আৰৰ অধীনত গণনা প্ৰ-পত্ৰ দাখিল কৰিছিল বুলি খচৰা তালিকাত উল্লেখ কৰা হৈছে । অৱশেষত তালিকাৰ পৰা বাদ পৰিছিল ৬৫,৬৪,০৭৫ গৰাকী ভোটাৰৰ নাম, য’ত আছিল ২২,৩৪,৫০১ গৰাকী মৃত, ৩৬,২৮,২১০ গৰাকী অনুপস্থিত আৰু ৭,০১,৩৬৪ গৰাকী পঞ্জীয়নভুক্ত ভোটাৰ ।

ততাতৈয়াকৈ ইণ্ডিয়া ব্লকে এই তালিকাত অন্তৰ্ভুক্ত নোহোৱা ভোটাৰৰ আপত্তি পঞ্জীয়নৰ বাবে দেশজুৰি অভিযান আৰম্ভ কৰে ৷ কিন্তু এনে লোকৰ কোনো সবিশেষ তথ্য নিৰ্বাচন আয়োগে দিবলৈ অস্বীকাৰ কৰাৰ বাবে তেওঁলোক বাধাৰ সন্মুখীন হয় ৷ ইয়াৰ পিছতে বিৰোধী ব্লকটোৱে এছ আই আৰৰ সৈতে জড়িত কেইবাখনো আবেদনৰ শুনানি গ্ৰহণ কৰা উচ্চতম ন্যায়ালয়ৰ ওপৰত আশা ৰাখিছিল আৰু এছ আই আৰৰ বাহিৰত থকা ৬৫ লাখৰো অধিক ভোটাৰৰ সবিশেষ প্ৰকাশ কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগক নিৰ্দেশ দিছিল ।

কিন্তু ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে শীৰ্ষ আদালতত লিখিত উত্তৰত এনে তথ্য শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ অস্বীকাৰ কৰি এনে কৰাৰ কোনো বাধ্যবাধকতা নাই বুলি কোৱাটোৱে বিৰোধী গোটটোক হতাশ কৰি তুলিছিল ৷ ইণ্ডিয়া ব্লকৰ মতে শাসকীয় এন ডি এৰ অংশ বিজেপিৰ নিৰ্দেশমৰ্মে ইচিয়ে এছ আই আৰ পৰিচালনা কৰিছিল আৰু যিকোনো মূল্যৰ বিনিময়ত আগন্তুক নিৰ্বাচনত জয়ী হ’ব বিচাৰিছে ।

এ আই চি চিৰ বিহাৰৰ ভাৰপ্ৰাপ্ত সচিব সুশীল পাছিয়ে ইটিভি ভাৰতক এনেদৰে কয়, ‘‘নিৰ্বাচন আয়োগে কোনো যুক্তিসংগত অনুৰোধ শুনিবলৈ বিচৰা নাই । তেওঁলোকে ইচ্ছাকৃতভাৱে কাম কৰি আছে । SIR ত অন্তৰ্ভুক্ত থকা ৬৫ লাখ ভোটাৰৰ তথ্য শ্বেয়াৰ কৰিবলৈ নিৰ্বাচন আয়োগে কিয় অস্বীকাৰ কৰিছে, সেয়া বুজি নাপাওঁ । নিৰ্বাচন আয়োগে যেন কিবা এটা লুকুৱাবলৈ চেষ্টা কৰিছে ৷ ইয়াত নিশ্চিতভাৱে সকলো ভোটাৰৰ তথ্য অন্তৰ্ভুক্ত আছে । তেনেহ’লে ৰাজনৈতিক দলৰ লগত শ্বেয়াৰ কৰা হোৱা নাই কিয় ? কাৰণ এইটো বিদেশত ক’লা ধন থকা লোকৰ তালিকাৰ কথা নহয় । এইসকল ৰাজ্যৰ নিয়মীয়া ভোটাৰ যিয়ে পূৰ্বৰ নিৰ্বাচনত অংশগ্ৰহণ কৰিছিল ।’’

নিৰ্বাচন আয়োগৰ সঁহাৰিত কংগ্ৰেছৰ মিত্ৰ তথা ৰাজ্যৰ মূল মিত্ৰজোঁট দল আৰ জে ডি-ও সমানেই বিচলিত হৈ পৰিল ।

‘‘এয়া অৰ্থহীন । তেওঁলোকে মাত্ৰ আমাক ৬৫ লাখ ভোটাৰৰ সংখ্যা দিছে আৰু যাৰ কোনো সবিশেষ নাই । আমি কেনেকৈ আৰম্ভ কৰিম আৰু ইমান কম সময়ৰ ভিতৰতে আমি এই ব্যক্তিসকলক ক’ত পাম ? তদুপৰি আমি কেনেবাকৈ সময়মতে আপত্তি দাখিল কৰিবলৈ সক্ষম হ’লে তেওঁলোকৰ নাম অন্তৰ্ভুক্ত হোৱাৰ নিশ্চয়তা কি ? এনে লাগে যেন ভাৰতীয় নিৰ্বাচন আয়োগে কেৱল ভোটাৰ তালিকাত থকা নামবোৰ আঁতৰাই বিজেপিক কোনো ধৰণে লাভৱান কৰিব বিচাৰিছে’’- ইটিভি ভাৰতক এইদৰে কয় সিঙে ।

ইণ্ডিয়া ব্লকৰ নেতা ৰাহুল গান্ধী আৰু তেজস্বী যাদৱে গেৰুৱা দলটোৰ মিথ্যাচাৰ উদঙাই দিয়াৰ লগতে বিতৰ্কিত বিষয়টোক লৈ জনসচেতনতা সৃষ্টিৰ বাবে ১৭ আগষ্টৰ পৰা দেশজুৰি SIR ৰ বিৰুদ্ধে যাত্ৰা আৰম্ভ কৰিবলৈ সাজু হৈছে ।

পাছিয়ে কয়, ‘‘বিৰোধী দলসমূহে এছ আই আৰৰ প্ৰভাৱ কমোৱাৰ চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু নিৰ্বাচন আয়োগে তেওঁলোকৰ কামত বাধাৰ সৃষ্টিহে কৰিছে । মই ভাবো নিৰ্বাচন আয়োগে এটা সস্তীয়া অজুহাত দেখুৱাইছে । কৰ্ণাটকৰ ভোটাৰ তালিকাৰ সৈতে জড়িত ৰাহুল গান্ধীৰ প্ৰকাশৰ পিছত কেৱল বিহাৰতে নহয়, সমগ্ৰ দেশৰ জনসাধাৰণে নিৰ্বাচন আয়োগৰ প্ৰতি সন্দেহ প্ৰকাশ কৰিছে । ৰাহুলৰ দেশ ভ্ৰমণে এন ডি এৰ অধিক ক্ষতি কৰিব । জনসাধাৰণে উপলব্ধি কৰিছে যে সমগ্ৰ SIR ৰ কিবা এটা ভুল আছে । ইয়াৰ মূল্য আগন্তুক নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে দিব লাগিব ।’’

এ ডি সিঙে কয়, ‘‘এয়া ন্যায্য আৰু সমতাপূৰ্ণ খেলপথাৰ নহয় । মোৰ আশংকা হৈছে ভোটাৰ তালিকাত থকা লোকৰ প্ৰকৃত সংখ্যা খচৰা তালিকাতকৈ বহু বেছি হ'ব । আমি এছ আই আৰৰ বিৰোধিতা কৰিবলৈ সকলো সম্ভৱ কৰিম ।’’

