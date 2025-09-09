আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে বি টি চি নিৰ্বাচন: মিত্রতা অবিহনে অকলে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ ৰাজনৈতিক দলসমূহ

আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে বি টি চি নিৰ্বাচন: মিত্রতা অবিহনে অকলে নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ ৰাজনৈতিক দলসমূহ
মাজত মাত্র কেইটামান দিন বাকী । ২২ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব বি টি চি নিৰ্বাচন ।
Published : September 9, 2025 at 4:00 PM IST
গুৱাহাটী: বড়োভূমিত এতিয়া নিৰ্বাচনৰ গৰম বতাহ । তুংগত উঠিছে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । সকলো ৰাজনৈতিক দলেই বি টি চি নিৰ্বাচনক লৈ উঠিপৰি লাগিছে । যাৰ বাবে বিশেষভাৱে আকৰ্ষণীয় হৈ পৰিছে এই নিৰ্বাচন । ২২ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'বলগীয়া বি টি চিৰ ৪০টা পৰিষদীয় সমষ্টিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে সাজু হৈছে ৩১৬ গৰাকী দলীয় আৰু নিৰ্দলীয় প্রার্থী ।
৫ খন জিলাৰে গঠিত ষষ্ঠ অনুসূচীৰ এই এলেকাটোৰ পৰা ২০২৬ চনত দিছপুৰত চৰকাৰ গঠনৰ ক্ষেত্ৰত কোন দলে নির্ণায়কৰ ভূমিকা গ্ৰহণ কৰিব সেই কথা নিৰূপণৰ ক্ষেত্ৰত বি টি চিৰ নিৰ্বাচন একপ্ৰকাৰ ছেমি ফাইনেল সদৃশ হৈ পৰিছে । পৰিষদীয় নিৰ্বাচন হ'লেও বড়োভূমিৰ আকাশত এতিয়া উৰিছে হেলিকপ্টাৰ ।
বি টি আৰত নাই কাৰো মিত্রতা :
প্ৰতিটো দলেই নিজৰ নিজৰ এজেণ্ডা আৰু ৰণনীতি লৈ বি টি চি নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হৈছে ৷ আনকি দিছপুৰত মিত্রতা তথা বন্ধুত্ব থকা দলকেইটাই মিত্রতাৰে পৰিৱৰ্তে পৃথকে পৃথকে প্রতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে । ইফালে মাত্ৰ কেইটামান দিনৰ আগলৈ বি পি এফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ লগত থকা নেতাসকলেও ইউ পি পি এলত যোগ দি হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ দলৰ বিৰুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতাত অৱতীৰ্ণ হৈছে । আনহাতে বিৰোধী ঐক্যৰ কথা বিৰোধী পক্ষৰ মাজত চলি আছে যদিও কংগ্ৰেছ, ৰাইজৰ দল, অসম জাতীয় পৰিষদেও নিজাবীবয়াকৈ প্রার্থী থিয় কৰাইছে বি টি চিৰ নিৰ্বাচনত ।
সাজু ৩১৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থী:
ইতিমধ্যে বি টি চি নিৰ্বাচনৰ বাবে মানোনয়ন দাখিল আৰু প্ৰত্যাহাৰ পৰ্বৰ সামৰণি পৰিছে । এই পৰ্বৰ পাছত মুঠ ৩১৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাৰ বাবে সাজু হৈছে । ইয়াৰে চিৰাং জিলাত ৫৬ গৰাকী প্ৰাৰ্থী প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে । সেইদৰে বাক্সা জিলাত প্রতিদ্বন্দ্বিতাত নমা প্ৰাৰ্থীৰ সংখ্যা হৈছে ৫২ গৰাকী । আনহাতে কোকৰাঝাৰ জিলাত ১০০ গৰাকী, তামুলপুৰ জিলাত ৪০ গৰাকী আৰু ওদালগুৰি জিলাত ৬৮ গৰাকী প্ৰাৰ্থী অৱতীৰ্ণ হৈছে ।
একলা চলো নীতিৰে বি টি চিৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ :
উল্লেখ্য যে দিছপুৰত মিত্রতা থকা দলকেইটায়ো বি টি চি নিৰ্বাচনত পৰস্পৰে পৰস্পৰৰ প্ৰতিপক্ষ হিচাপে অৱতীৰ্ণ হৈছে । আনহাতে বিৰোধী দলসমূহে ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনৰ পূর্বে ঐক্যবদ্ধ হ'বলৈ প্ৰচেষ্টা চলাই আছে যদিও বি টি চিৰ নিৰ্বাচনত কোনো ধৰণৰ বুজাবুজি সম্পন্ন নহ'ল । ইফালে বড়োসকলৰ দুই ৰাজনৈতিক শক্তি বি পি এফ আৰু ইউ পি পি এলক ঐক্যবদ্ধ কৰি বিজেপি বা আন দলৰ সৈতে যুঁজিবলৈ নিখিল বড়ো ছাত্ৰ সন্থাই শেষ মুহূৰ্তলৈ প্ৰচেষ্টা চলায়ো ইউ পি পি এল আৰু বি পি এফক ঐক্যবদ্ধ কৰিবলৈ সক্ষম নহ'ল । যাৰ ফলত সকলোবোৰ দলেই একলা চলো নীতিৰে বি টি চিৰ নিৰ্বাচনী যুঁজত অৱতীৰ্ণ হৈছে ।
সকলো সমষ্টিতে কংগ্ৰেছৰ প্ৰাৰ্থী :
লক্ষণীয় বিষয় যে বিজেপিয়ে যোৱা বি টি চিৰ নিৰ্বাচনত অকলশৰীয়াকৈ প্রতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছিল যদিও বি টি চি গঠনৰ সময়ত ইউ পি পি এলক সমর্থন দিয়ে । পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত বিধানসভা, লোকসভা আৰু ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত বিজেপিয়ে ইউ পি পি এলক আসন এৰি মিত্ৰতা অব্যাহত ৰাখিছে । কিন্তু সেই বিজেপিয়ে বি টি চিৰ ৪০ টা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ ৩০ টা সমষ্টিতে প্রার্থী থিয় কৰাই বি টি চিত ইউ পি পি এলৰ লগত নথকাৰ কথাটো স্পষ্ট কৰি দিছে । ইফালে দিছপুৰত মিত্ৰতাত থকা অগপ দলক মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই একপ্ৰকাৰে প্ৰাৰ্থী নিদিয়াৰ বাবে সকীয়াই দিয়াৰ পাছত মিত্ৰদল অগপই মাত্র চাৰিটা পৰিষদীয় সমষ্টিত প্ৰাৰ্থী দি নিজৰ অস্তিত্ব ৰক্ষা কৰে যদিও থুৰিবাৰী সমষ্টিৰ পৰা অগপ প্ৰাৰ্থী পার্থজিৎ ৰায়ে মনোনয়ন প্রত্যাহাৰ কৰে ।
অৰ্থাৎ তিনিটা সমষ্টিতহে অগপই প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা আগবঢ়াইছে । ইফালে বিৰোধী ঐক্যৰ কুচকাৱাজ চলাই থকা দলকেইটাৰ ভিতৰত কংগ্ৰেছে আটাইকেইটা অৰ্থাৎ ৪০ টা পৰিষদীয় সমষ্টিত প্রার্থী থিয় কৰাইছে । আনহাতে সামান্য সংখ্যক আসনত হ'লেও ৰাইজৰ দল আৰু অসম জাতীয় পৰিষদে প্রার্থী থিয় কৰাইছে ।
হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ কাষত নাই দুই অতি ঘনিষ্ঠ নেতা:
বি টি চিৰ নিৰ্বাচনত শাসক-বিৰোধী সকলো পক্ষই মিত্ৰতাৰ বিপৰীতে নিজাববীয়াকৈ পৰিষদীয় ৰাজনীতিত নিজৰ দখল সাব্যস্ত কৰাৰ বাবে তৎপৰ হৈ পৰিছে। লক্ষণীয়ভাৱে এইবাৰ বি টি চিৰ নিৰ্বাচন বিশেষ আকৰ্ষণীয় হ'ব। দীৰ্ঘকালৰ পৰা বি পি এফৰ নেতা হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰে অতি ঘনিষ্ঠভাৱে থাকি কংগ্ৰেছ আৰু বিজেপি নেতৃত্বাধীন চৰকাৰৰ কাৰ্যকালত মন্ত্রীসভাত স্থান পোৱা চন্দন ব্ৰহ্ম, বি টি চিৰ উপ-মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্যৰ দৰে গুৰুত্বপূৰ্ণ পদ লাভ কৰা খাম্ফা বৰগয়াৰীয়ে এইবাৰ হাগ্ৰামা মহিলাৰীক এৰি প্ৰমোদ বড়োক সংগ দিছে ।
যাৰ ফলত বি পি এফৰ নেতা হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ বিৰুদ্ধে দেৱৰগাঁৱত থিয় দিছে ইউ পি পি এলৰ খাম্পা বৰগয়াৰীয়ে। উল্লেখ্য যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আন এটা চিৰাংদুৱাৰ সমষ্টিতো প্রতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে। এসময়ৰ বি পি এফ নেতা প্রাক্তন মন্ত্রী চন্দন ব্ৰহ্মই বি পি এফ এৰি ইউ পি পি এলৰ হৈ প্ৰতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে কাজলগাঁৱত । ইউ পি পি এলৰ নেতা প্রমোদ বড়োৱে গয়বাৰী আৰু দতমা সমষ্টিত প্রতিদ্বন্দ্বিতাত নামিছে । যোৱা বিধানসভাৰ নিৰ্বাচনত ওদালগুৰিত ইউ পি পি এলৰ গোবিন্দ বসুমতাৰীৰ হাতত প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী বি পি এফৰ নেতা ৰিহণ দৈমাৰী পৰাজিত হৈছিল । দুয়োটা দলৰ জ্যেষ্ঠ নেতা দুজনৰ মাজত পুনৰ নিৰ্বাচনী যুঁজ হ’ব বি টি চিৰ ভৈৰৱকুণ্ড সমষ্টিত । বি টি চিৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচন এইবাৰ বিশেষভাৱে আকৰ্ষনীয় হৈ পৰাত সকলোৰে দৃষ্টি নিক্ষেপ হৈ আছে ।