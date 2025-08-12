গুৱাহাটী : নতুন দিল্লীত লুৰীণজ্যোতি গগৈৰ নেতৃত্বত ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে বৈঠক অসম জাতীয় পৰিষদৰ । গুৱাহাটীত অখিল গগৈৰ বিস্ফোৰণ ৷ “আমাক নোলোৱাকৈ যদি বিজেপিক হৰুৱাব পাৰে আমি স্বাগতম জনাইছো ৷... 26ত আমি কিং মেকাৰ হ’ম । 31ত ৰাইজৰ দল কিং মেকাৰ নহয়, কিং হ'ব ৷”
নতুন দিল্লীত গৌৰৱ গগৈৰ উদ্যোগত মঙলবাৰে অনুষ্ঠিত হোৱা অসম জাতীয় পৰিষদ, কংগ্ৰেছৰ ৰাহুল গান্ধীৰ মাজত হোৱা বৈঠকক লৈ প্ৰতিক্ৰিয়া প্ৰকাশ কৰিছে ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি তথা বিধায়ক অখিল গগৈয়ে ৷ বৈঠকখনৰ প্ৰসংগত গগৈয়ে কয় যে এজেপি আৰু কংগ্ৰেছৰ বৈঠক সন্দৰ্ভত তেওঁ জ্ঞাত নহয় ।
অখিল গগৈয়ে কয়, “এই সময়ত আমি সকলো বিৰোধী উচ্ছেদ সন্দৰ্ভত একলগ হ'ব লাগিছিল ৷ মূল্যবৃদ্ধিয়ে অসমৰ ৰাইজৰ মাজত হাহাকাৰ লগাইছে ৷ সকলো ইছ্যুক লৈ আমি একেলগে থিয় হ’লে চৰকাৰৰ উৎপাত কমাব পাৰিলোহেঁতেন । খৰাং পৰিস্থিতিৰো মোকাবিলা কৰিব পাৰিলোহেঁতেন ৷ লুৰীণৰ সৈতে মই কথা পাতিছিলো উচ্ছেদ আৰু খৰাঙক লৈ ৷”
- আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল :
লুৰীণজ্যোতি গগৈসহ অজাপৰ প্ৰতিনিধি দলৰ ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে বৈঠক প্ৰসংগত কোন তথ্য নাথাকিলেও অখিল গগৈ আশাবাদী যে ৰাহুলৰ সৈতে বিৰোধীৰ মিত্ৰতাক লৈয়ে কথা পাতিছে লুৰিনজ্যোতিয়ে । কিয়নো লুৰীণজ্যোতি গগৈ মৰ্চাৰ সম্পাদক ৷
উল্লেখযোগ্য যে ২০২৪ ত হোৱা বিহালী বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ সমযত কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতা ভংগ হৈছিল আন বিৰোধী দলসমূহৰ । তাৰ পিছতো বৰ্তি আছিল আন দলসমূহৰ মিত্ৰতা ৷
অখিল গগৈয়ে কয় যে অসম সন্মিলিত মৰ্চাত এতিয়ালৈ ভাঙোন অহা নাই ৷ অখিল গগৈৰ মন্তব্য, “যদি ৰাহুল গান্ধীৰ সৈতে বিৰোধীৰ মিত্ৰতাক লৈ কথা পাতিছে ভাল খবৰ কাৰণ তেওঁ মৰ্চাৰ সম্পাদক ৷ অসম সন্মিলিত মৰ্চাত এতিয়াও 16 টা দল আছে ৷”
লগতে অখিল গগৈৰ মন্তব্য যে যদি মৰ্চাৰ হৈ কথা পাতিছে লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ৰাহুল গান্ধীক লগ কৰাৰ আগতে আন সকলৰ সৈতে আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল । অখিল গগৈয়ে এই প্ৰসংগত কয়, “অসমত আইন শৃংখলা অৱনতি হৈছে ৷ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ৰাইজক নিৰাপত্তা দিয়াত ব্যৰ্থ হৈছে ৷ সেয়ে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ পদত্যাগ আৰু বৰ্খাস্তৰ দাবীত আমি সকলোৱে আন্দোলন কৰিব লাগে ৷ অসমত ৰাষ্ট্ৰপতি শাসন প্ৰৱৰ্তন কৰিব লাগে ৷ লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে যদি কেৱল অসম জাতীয় পৰিষদৰ হৈ ৰাহুল গান্ধীক লগ কৰিছে, তেন্তে সেয়া তেওঁলোকৰ দলৰ কথা ৷ যদি মৰ্চাৰ হৈ লুৰীণজ্যোতি গগৈয়ে ৰাহুল গান্ধীক লগ কৰিছে, তেন্তে লগ কৰাৰ আগতে আমাৰ সৈতে এবাৰ আলোচনা কৰাৰ প্ৰয়োজন আছিল ৷”
- কংগ্ৰেছেৰ মিত্ৰতাক লৈ এতিয়াও আশাবাদী অখিল :
আনহাতে, কংগ্ৰেছ দল আৰু গৌৰৱ গগৈক লৈ অখিল গগৈয়ে সময়ে সময়ে কঠোৰ সমালোচনা কৰি আহিলেও কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতাৰ বাবে এতিয়াও আগ্ৰহী তথা দুৱাৰ খোলা বুলি ক’বলৈ নাপাহৰিলে অখিল গগৈয়ে । মিত্ৰতা প্ৰসংগত অখিল গগৈয়ে কয় যে এতিয়াও ৰাইজৰ দলে কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতাক লৈ কথা-বতৰা চলাই আছে ৷
ৰাইজৰ দলৰ সভাপতি অখিল গগৈৰ মন্তব্য, “কংগ্ৰেছৰ সৈতে মিত্ৰতাক লৈ আমাৰ যোগাযোগ চলি আছে ৷ কিন্তু এতিয়ালৈ তেওঁলোকে আমাক নিগেটিভ কথা জনোৱা নাই ৷ এতিয়া মোৰ মুখৰ পৰা কোনো নিগেটিভ কথা নোলায় ৷ মিত্ৰতাৰ প্ৰয়োজন আছে কিন্তু ৰাইজৰ দলৰ উত্থান হ’ব বুলি যদি ভাবিছে সেয়া নাজানো ৷”
বিজেপিক ২০২৬ত হৰুৱাবৰ বাবে বিৰোধী সকলোৱে এক হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে আছে বুলি পুনৰ এবাৰ কৈ অখিল গগৈয়ে কয়, “কেতিয়াবা মইও কংগ্ৰেছক দুটা এটা কথা কওঁ ৷ নিজৰ ভিতৰত কেতিয়াবা কথাৰ কটা-কটি হয়েই ৷ কিন্তু আমাক নোলোৱাকৈ যদি বিজেপিক হৰুৱাব পাৰে আমি স্বাগতম জনাইছো ৷ কিন্তু পুনৰ কৈছো আমি সকলোৱে এক হোৱাৰ প্ৰয়োজন আছে ৷”
- ২০২৬ত কিংমেকাৰ হোৱাৰ সপোন অখিল গগৈৰ :
২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত নিজক লৈ আশাবাদী অখিল গগৈ ৷ ২০২৬ত ৰাইজৰ দল কিংমেকাৰ হ’ব বুলি দাবী অখিল গগৈৰ ৷
অখিল গগৈয়ে ক’লে এইদৰে, “মই নিৰ্বাচন খেলিলে অসমৰ যিকোনো এটা সমষ্টিৰ পৰা ৰাইজে জিকাব বুলি বিশ্বাস আছে ৷ ২০২৬ত আমাৰ ফলাফল বহুত ভাল হ'ব ৷ ২০২৬ৰ নিৰ্বাচনত অসমৰ ৰাইজে যাদু দেখিবলৈ পাব । ২০২৬ত আমি কিং মেকাৰ হ’ম আৰু 31ত ৰাইজৰ দল কিং মেকাৰ নহয় কিং হ’ব ।”