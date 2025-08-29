ETV Bharat / politics

চিনাকীক মাটি দিম আৰু অচিনাকীৰ মাটি কাঢ়ি ল'ম: এন ডি এৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সন্মিলনত মুখ্যমন্ত্রীৰ হুংকাৰ - HIMANTA BISWA SARMA

পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ বাবে চিকিৎসা সেৱা সম্পূৰ্ণৰূপে বিনামূলীয়া হ'ব । ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকৰ চিকিৎসা ব্যয় বহন কৰিব ।

NDA Panchayat representatives meeting
খানাপাৰাত এন ডি এৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সন্মিলন (ETV Bharat Assam)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 29, 2025 at 9:01 PM IST

গুৱাহাটী: পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধিসকলৰ বাবে ভাল খবৰ । পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ বাবে চিকিৎসা সেৱা সম্পূৰ্ণৰূপে বিনামূলীয়া হ'ব । ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকৰ চিকিৎসা ব্যয় বহন কৰিব । ৰাজ্য চৰকাৰৰ কৰ্মচাৰীৰ দৰে তেওঁলোকে বিনামূলীয়াকৈ চিকিৎসা সেৱা লাভ কৰিব । পহিলা জানুৱাৰীৰ পৰা পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সকলে এই সুবিধা লাভ কৰিব । এই ঘোষণা মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ ।

শুকুৰবাৰে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত অনুষ্ঠিত এন ডি এৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সন্মিলনত মুখ্যমন্ত্রীয়ে এই ঘোষণা কৰে । পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সকলক লৈ আয়োজন কৰা বিশাল সন্মিলনত মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "ৰাইজৰ আশীৰ্বাদত আমি পঞ্চায়ত নিৰ্বাচনত অভূতপূৰ্ব বিজয় সাব্যস্ত কৰিবলৈ সক্ষম হৈছো । আমাৰ মিত্রজোঁটে ৩৯৭ খন আসনৰ ভিতৰত ৩০১খন আসনত জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছে । ‍আঞ্চলিক পঞ্চায়তৰ ২১৮৮ খনৰ ভিতৰত ১৪৪৫ খনত আৰু ৱাৰ্ড মেম্বাৰত ২১৯২০ খন আসনত জয়ী হ'বলৈ সক্ষম হৈছো । ইয়াৰ পূৰ্বে কোনেও এনে বিজয় লাভ কৰিবলৈ সক্ষম হোৱা নাছিল। ইয়াৰ বাবে আমি অসমৰ ৰাইজক কৃতজ্ঞতা জনাইছো । আমি অসমৰ কল্যাণৰ বাবে আৰু জাতি-মাটি-ভেটি ৰক্ষাৰ হকে কাম কৰি যাম। এইক্ষেত্রত নৰেন্দ্ৰ মোদী আৰু অমিত শ্বাহে আমাক মাৰ্গদৰ্শন দিব ।"

খানাপাৰাত এন ডি এৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সন্মিলন (ETV Bharat Assam)

চিকিৎসা সেৱা হ'ব সম্পূৰ্ণৰূপে বিনামূলীয়া :

পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সকলক উদ্দেশ্যি মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "প্ৰধানমন্ত্রী নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বত আৰু মাৰ্গদৰ্শনত অসম চৰকাৰে কাম কৰি আহিছে । পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সকলে আগন্তুক পাঁচ বছৰ দল, জাতি আৰু দেশৰ সন্মানৰ বাবে কাম কৰি যাব । পহিলা জানুৱাৰীৰ পৰা পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি আৰু তেওঁলোকৰ পৰিয়ালৰ লোকৰ বাবে চিকিৎসা সেৱা সম্পূৰ্ণৰূপে বিনামূলীয়া হ'ব । ৰাজ্য চৰকাৰে তেওঁলোকৰ চিকিৎসা ব্যয় বহন কৰিব । আমি ৰাইজক দুৰ্নীতিমুক্ত পঞ্চায়ত উপহাৰ দিম । ২০২৬ত বিজেপিক পুনৰ দিছপুৰলৈ আনিব লাগিব । তাৰ বাবে আমি কাম কৰিব লাগিব । অসমত আকৌ এবাৰ এন ডি এৰ চৰকাৰ প্ৰতিষ্ঠাৰ আমি সংকল্প ল'ব লাগিব ।"

NDA Panchayat representatives meeting
গৃহমন্ত্রী অমিত শ্বাহৰ উপস্থিতিত গুৱাহাটীৰ খানাপাৰাত এন ডি এৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সন্মিলন (ETV Bharat Assam)

বিকাশৰ নতুন স্বপ্ন বাস্তৱায়িত :

জাতি, মাটি আৰু ভেটি ৰক্ষাৰ প্ৰসংগৰে মুখ্যমন্ত্রীয়ে কয়, "জাতি, মাটি আৰু ভেটি ৰক্ষাৰ সংকল্পৰে আমি ২০১৬ত চৰকাৰ কৰিছিলো । নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে পাকিস্তানক উচিত শিক্ষা দিছে । সেইদৰে আমিও জাতি, মাটি আৰু ভেটি ৰক্ষাৰ বাবে কাম কৰি যাম । বৃন্দাবনী বস্ত্র যাতে অসমৰ মানুহে চাব পাৰে তাৰ বাবে বৃন্দাবনী বস্ত্রক অসমলৈ অনাৰ ব্যৱস্থা কৰা হ'ব । মোদীৰ নেতৃত্বত আজি আমি ডাঙৰ ডাঙৰ সপোন দেখিছো । বিকাশৰ নতুন স্বপ্ন আজি বাস্তৱায়িত হৈছে ।"

মাদানী আৰু ৰাহুলৰ সাহস আছে যদি যুঁজি চাওক :

মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "জমিয়তৰ মাদানীয়ে মোক ধমকি দিছে । ৰাহুল গান্ধীয়েও মোক ধমকি দিছে। এইক্ষেত্রত মোৰ এটাই কথা যিমানে ধমকি দিব অসমে লাচিতৰ হেংদাং আকৌ তুলি ল'ব। আমি আকৌ এবাৰ যুঁজিব খোজিছো আৰু জিকিব খোজিছো । 'চিনাকী' মানুহক আমি মাটি দিম আৰু 'অচিনাকী' মানুহৰ পৰা শেষ ডোখৰ মাটি কাঢ়ি নোলোৱা পৰ্যন্ত ক্ষান্ত নহও । মাদানী আৰু ৰাহুলৰ সাহস আছে যদি যুঁজি চাওক। আজি অসমীয়া জাগিছে । শেষলৈকে যুঁজিম আৰু জিকিম । চিনাকীক আমি মাটি দিম আৰু অচিনাকীৰ মাটি কাঢ়ি ল'ম। অসমী আই আৰু ভাৰতী আই সদায়ে সুৰক্ষিত হৈ থাকে তাৰ আমি সংকল্প ল'ব লাগিব।"

ৰাহুল গান্ধী-গৌৰৱ গগৈক কি প্ৰশ্ন কৰিব ?

আনহাতে সন্মিলনত কেন্দ্ৰীয় মন্ত্রী সৰ্বানন্দ সোণোৱালে কয়, "নৰেন্দ্ৰ মোদীৰ নেতৃত্বক ২০১৪ চনৰ পৰাই ৰাইজে আন্তৰিকতাৰে সহযোগীতা আগবঢ়াই আহিছে । অসমৰ ৰাইজে সকলো নিৰ্বাচনতে বিজেপিক আন্তৰিকতা দেখুৱাই আহিছে । এই সহযোগিতাৰ বাবে আমি ৰাইজৰ ওচৰত কৃতজ্ঞ । প্ৰধানমন্ত্রী মোদীয়ে অসমকে ধৰি সমগ্ৰ উত্তৰ-পূৰ্বাঞ্চলক অষ্টলক্ষ্মী আখ্যা দি শক্তিশালী ৰূপত আগুৱাই লৈ গৈছে । মোদী চৰকাৰে বিগত ১১ বছৰত কৰা কাম কিয় কংগ্ৰেছে ৫৫ বছৰত কৰিব নোৱাৰিলে। এই প্ৰশ্ন ৰাহুল গান্ধী আৰু গৌৰৱ গগৈক কৰিব লাগে ।"

NDA Panchayat representatives meeting
খানাপাৰাত এন ডি এৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সন্মিলনত মুখ্য়মন্ত্ৰী (ETV Bharat Assam)

কংগ্ৰেছৰ প্ৰশ্ন কৰাৰ কোনো অধিকাৰ নাই :

সোণোৱালে লগতে কয়, "ভাৰতে আজি বিশ্বৰ বুকুত সুকীয়া স্থান লাভ কৰিছে । অসমত হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ নেতৃত্বত চৰকাৰখনে ৰাইজৰ আস্থা আৰু বিশ্বাস লৈ কাম কৰিছে । আজি অসমত বিশাল বিনিয়োগ আহিছে । কৰ্মসংস্থাপন বৃদ্ধি পাইছে । কংগ্ৰেছৰ দিনত অবহেলা, সন্ত্রাসবাদ আৰু অশান্তি আছিল । অন্ধকাৰ পৰিৱেশ আছিল । আজি বিজেপিয়ে সেই অন্ধকাৰ আঁতৰাই অসমক বিকাশৰ পথত আগুৱাই লৈ গৈছে । গতিকে কংগ্ৰেছৰ প্ৰশ্ন কৰাৰ কোনো অধিকাৰ নাই । বিজেপিয়ে কৰা কামৰ পাঁচ শতাংশও কৰা হ'লে অসম আগুৱাই গ'লহেঁতেন । বিজেপিয়ে অসমত শান্তিৰ বাতাৱৰণ গঢ় দিলে । সন্ত্রাসৰ পথত যোৱাসকলক মূলসূতিলৈ ঘূৰাই আনিলে । সাহসেৰে আৰু দক্ষতাৰে বেদখলৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাইছে । জাতি, মাটি, ভেটি ৰক্ষা হ'লেহে জাতীয় অস্থিত্ব অটুত থাকিব।"

NDA Panchayat representatives meeting
খানাপাৰাত এন ডি এৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সন্মিলনত সৰ্বানন্দ সোণোৱাল (ETV Bharat Assam)
NDA Panchayat representatives meeting
খানাপাৰাত এন ডি এৰ পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সন্মিলনত অতুল বৰা (ETV Bharat Assam)

অগ্নিপৰীক্ষাত সফলতা অৰ্জন কৰিছো :অতুল বৰা

ইফালে, অগপৰ সভাপতি অতুল বৰাই কয়, "পঞ্চায়ত নিৰ্বাচন অগ্নিপৰীক্ষা আছিল । এই পৰীক্ষাত আজি সফলতা অৰ্জন কৰিছো । পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধি সকলে গ্ৰামাঞ্চলৰ সৈনিক হিচাপে কাম কৰিব লাগিব । বিকাশৰ যাত্রাত আগুৱাই যাব লাগিব । প্ৰধানমন্ত্রীৰ মাৰ্গদৰ্শনত গাঁৱক আগুৱাই নিব লাগিব । কংগ্ৰেছৰ দিনত মৌলবাদীৰ উত্থান হৈছিল । এন ডি এৰ চৰকাৰৰ দিনত স্থায়ী শান্তিৰ বাতাৱৰণ হৈছে । হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ কাৰ্যকালত ৰাজ্যৰ অভূতপূৰ্ব উন্নয়ন হৈছে । চৰকাৰী আঁচনিসমূহৰ সফল ৰূপায়নত পঞ্চায়তৰ প্ৰতিনিধিসকলে গুৰুত্বপূৰ্ণ ভূমিকা পালন কৰিব লাগিব । কংগ্ৰেছৰ দিনত বিকাশ অৰ্থহীন শব্দ আছিল । এতিয়া সেই পৰিবেশ নাই । ২০২৬ত কমেও ১০০খন আসনৰ লক্ষ্যৰে কাম কৰিব লাগিব ।"

