ৰাজেন গোঁহাই পদত্যাগ কৰাটো আমাৰ দলৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক : দিলীপ শইকীয়া

সকলোৱে দুখ পাইছো, তেওঁ দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব নালাগিছিল ৷ এই বুলি মন্তব্য কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই ৷

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া (@DilipSaikia4Bjp X)
By ETV Bharat Assamese Team

Published : October 10, 2025 at 8:34 AM IST

Updated : October 10, 2025 at 9:24 AM IST

ডিব্ৰুগড় : বিজেপি ত্যাগ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰাজেন গোহাঁইৰ । নগাঁৱৰ চাৰিবাৰৰ সাংসদ প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সভাপতি, ৰাজেন গোহাঁয়ে বিজেপি দল ত্যাগ কৰা পাছতেই ৰাজ্যৰ ৰাজনীতিত জোকাৰণি সৃষ্টি হৈছে । দলৰ নেতৃত্বৰ প্ৰতি ক্ষোভ প্ৰকাশ কৰি দল ত্যাগ কৰিলে প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সভাপতিগৰাকীয়ে ।

বৃহস্পতিবাৰে উজনিৰ ’২৬ৰ বিধানসভা নিৰ্বাচনৰ ৰণনীতি প্ৰস্তুত কৰিবলৈ ডিব্ৰুগড়ত ৰাজ্যিক বিজেপিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সভা অনুষ্ঠিত হৈ থকাৰ মাজতে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ ভিতৰচ’ৰাটো ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া সৃষ্টি হৈছে । ডিব্ৰুগড়ত বিজেপিৰ গুৰুত্বপূৰ্ণ সভাত উপস্থিত থকা ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই ৰাজেন গোহাঁইৰ দল ত্যাগক লৈ সাংবাদিকৰ আগত কেতবোৰ মন্তব্য কৰে ৷

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়া (ETV Bharat)

তেওঁ কয়, "আমি সকলো ডিব্ৰুগড়ত সভাত ব্যস্ত থকা সময়ত প্ৰাক্তন ৰাজ্যিক সভাপতি ৰাজেন গোহাঁয়ে কেইজনমান দলীয় কৰ্মীক লগত লৈ ৰাজ্যিক কাৰ্যালয়লৈ গৈ এখন পদত্যাগ পত্ৰ প্ৰদান কৰিছে । বিগত সময়ত আমি কেইবাবাৰো গোহাঁই ডাঙৰীয়াৰ সৈতে আলোচনাত মিলিত হৈছো । তেওঁ দলৰ হৈ কাম কৰাৰ প্ৰতিশ্ৰুতি দিছিল ৷ কিন্তু আজি কি কাৰণত পদত্যাগ কৰিলে তাক লৈ আমি আচৰিত হৈছো ।’’

দিলীপ শইকীয়াই কয়, ‘‘তেওঁ দলত থাকি দলৰ হৈ কাম কৰি যাম বুলি কথা দিছিল । তেওঁ পদত্যাগ কৰাটো আমাৰ দলৰ বাবে দুৰ্ভাগ্যজনক । যোৱা তিনিটা দশকত ৰাজেন গোহাঁয়ে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীক বহুত দিলে, দলেও তেওঁক বহুত দিলে । ৰাজেন গোহাঁইৰ পদত্যাগ বিষয়টো কেন্দ্ৰীয় নেতৃত্বক অৱগত কৰিছো । আমি সকলোৱে দুখ পাইছো । তেওঁ দলৰ পৰা পদত্যাগ কৰিব নালাগিছিল ।’’

বিজেপি এৰিলে প্ৰাক্তন সাংসদ ৰাজেন গোঁহায়ে (ETV Bharat)

শইকীয়াই কয়, ‘‘তেওঁ অসন্তুষ্টিৰ কথা কৈছিল, কিন্তু দল ত্যাগ কৰাৰ কথা এবাৰো কোৱা নাছিল । তেওঁ কয় দেশৰ হৈ কাম কৰিব । আই মাতৃৰ হৈ কাম কৰিব ৷ কিন্তু তেওঁ দেশৰ হৈ কাম কৰিবলৈ বিজেপিতকৈ ভাল স্থান পাব বুলি মই নাভাবো । যদি পাই শুভেচ্ছা জনালো ।’’

  • দলটোৰ বেয়াখিনি ঠিক কৰাটো তেওঁৰ দায়িত্ব আছিল :

বিজেপি নেতৃত্বক ৰাজেন গোহাঁয়ে কৰা সমালোচনাৰ উত্তৰ দি ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই কয়, "বিজেপি দলত কাম কৰাৰ পৰিৱেশ নাই বুলি কোৱা বিষয়টোত আমি দলত পৰ্যালোচনা কৰিম । তেওঁ কিহৰ বাবে অসন্তুষ্টি হ'ল আমি আচৰিত হৈছো । তেওঁ পদত্যাগ কৰাটো সম্পূৰ্ণ ব্যক্তিগত । তেওঁ কিবা যদি দলৰ বেয়া দিশ দেখিছিল আমাক ক'ব লাগিছিল । দলটোৰ বেয়াখিনি ঠিক কৰা তেওঁৰ দায়িত্ব আছিল । দলটোৰ বেয়াখিনি ঠিক নকৰি দল ত্যাগ কৰি তেওঁ কি বাৰ্তা দিব বিচাৰিছে সেয়া তেওঁ গম পাব ।’’

ৰাজেন গোঁহাইৰ পদত্যাগ পত্ৰ (ETV Bharat)
  • দলটোৰ ভালৰ কাৰণে তেওঁৰ উপদেশ বহুত কম আছিল :

ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি দিলীপ শইকীয়াই লগতে কয়, "বিগত সময়ত বিভিন্ন ঠাইত সভা কৰিছিল । আমি নকৰিবলৈ আহ্বান জনাইছিলো । কাৰণ তেওঁ জ্যেষ্ঠ এজন দলীয় ব্যক্তি । আমি তেওঁতকৈ সৰু, গতিকে তেওঁ আমাক কিবা থাকিলে ক'ব লাগিছিল । দলৰ দুৰ্বলতা যদি আছিল দলত কোৱাৰ সুযোগ আছিল । তেওঁ দলৰ মজিয়াত কথা নকৈ সংবাদ মাধ্যমত কৈ আহিছিল কিছু কথা । বিগত সময়ত দলটোৰ ভালৰ কাৰণে তেওঁৰ উপদেশ বহু কম আছিল ।’’

Last Updated : October 10, 2025 at 9:24 AM IST

