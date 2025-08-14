ETV Bharat / politics

ধন্যবাদ নিৰ্বাচন আয়োগ, মই মৃত মানুহকো সাক্ষাৎ কৰিছো: ৰাহুল গান্ধী - RAHUL GANDHI

তেজস্বী যাদৱৰ ৰাঘোপুৰ বিধানসভা সমষ্টিৰ এদল লোকে ৰাহুল গান্ধীক সাক্ষাৎ কৰি নিৰ্বাচন আয়োগৰ SIR ৰ পদক্ষেপৰ অধীনত ভোট চুৰিৰ অভিযোগ বন্ধ কৰিবলৈ আহ্বান জনায় ।

Congress's X handle
ৰাহুল গান্ধীয়ে পাৱাৰপইণ্ট প্ৰেজেণ্টেচন দিয়াৰ সময়ৰ ফাইল ফটো (Etv Bharat)
author img

By ETV Bharat Assamese Team

Published : August 14, 2025 at 12:07 AM IST

4 Min Read

নতুন দিল্লী: ভোট চুৰিৰ অভিযোগক লৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ সৈতে চলি থকা বিবাদৰ মাজতে লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে সংক্ষিপ্ত ভোটাৰ তালিকাৰ সংশোধনী (SIR) ত ‘মৃত’ বুলি উল্লেখ কৰা বিহাৰৰ এদল লোকক সাক্ষাৎ কৰে ।

নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এই মত বিনিময়ৰ ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে এনেদৰে লিখিছে, ‘‘জীৱনত বহু আমোদজনক অভিজ্ঞতা হৈছে ৷ কিন্তু মই কেতিয়াও 'মৃত মানুহ' ৰ সৈতে চাহ খোৱাৰ সুযোগ পোৱা নাছিলো । এই অনন্য অভিজ্ঞতাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগক ধন্যবাদ !"

‘‘শুনিবলৈ পাইছো তুমি আৰু জীয়াই থকা নাই ?’’ দলটোৰ সৈতে বহি থকা ৰাহুল গান্ধীয়ে হাঁহি হাঁহি এজন লোকক প্ৰশ্ন কৰে ৷ তেনেতে এজন বৃদ্ধই তৎক্ষণাত উত্তৰ দিয়ে যে নিৰ্বাচন আয়োগে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰিছে ।

ব্যক্তিগৰাকীয়ে লগতে কয়, “আমি ভোটাৰৰ তালিকাৰ পৰা এই কথা জানিব পাৰিলোঁ ।” ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে পুনৰ প্ৰশ্ন কৰে, ‘‘গতিকে তালিকাখন চোৱাৰ পিছত আপুনি গম পালে যে আপোনাৰ নাম নোহোৱা হৈছে নে আমি ক'ব লাগে যে নিৰ্বাচন আয়োগে আপোনাক হত্যা কৰিলে ?’’

এই লোকসকলৰ সৈতে থকা এজন আবেদনকাৰীয়ে কয় যে কেৱল এখন পঞ্চায়ততে কমেও ৫০ জন এনে ভোটাৰ আছে । তেওঁ কয় যে এইসকল লোক আৰ জে ডি নেতা তেজস্বী যাদৱৰ ৰাঘোপুৰ সমষ্টিৰ তিনি-চাৰিটা ভোটকেন্দ্ৰৰ ।

যাদৱ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বানপীড়িত এলেকাৰ এগৰাকী ৮৫ বছৰীয়া বৃদ্ধাই তেওঁৰ পুত্ৰই ভোটাৰ তালিকাত নাম পৰীক্ষা কৰিবলৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰা বুলি গম পায় । আবেদনকাৰীয়ে কয় যে, ‘‘আজি মই নিজৰ ভোট বচাবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ছয় ঘণ্টা থিয় হৈছিলো ।’’ বৃদ্ধা মহিলাগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, ‘‘বিহাৰত ৬৫ লাখ ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে । কিছুমানক মৃত ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু কিছুমানৰ নাম সালসলনি কৰা হৈছে । আমি বিচাৰো যে নিৰ্বাচন আয়োগে জনাওক কোন এইসকল লোক, যাৰ নাম সালসলনি কৰা হৈছে ।’’

নিৰ্বাচন আয়োগৰ এনে কৰ্মকাণ্ডক গান্ধীয়ে ‘ভোট চুৰি’ ৰ এক পদক্ষেপ বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগে এই তথ্য দিব নিবিচাৰে, কাৰণ তেওঁলোকে তেনে কৰিলে তেওঁলোকৰ ‘খেল’ শেষ হৈ যাব ।

এজন যুৱকে কয় যে তেওঁ লোকপিয়লৰ প্ৰ-পত্ৰ পূৰণ কৰিছিল, বেংকৰ নথি-পত্ৰ আৰু আধাৰ কাৰ্ড জমা দিছিল । ইয়াৰ পিছতো তেওঁৰ নাম বাদ পৰাৰ লগতে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰা হয় । তেওঁ কয়, ‘‘মই নাভাবো যে এয়া অনিচ্ছাকৃতভাৱে হৈছে । মই ৰাঘোপুৰৰ আৰু তেজস্বী যাদৱক পৰাস্ত কৰিবলৈয়ে মোৰ দৰে আন বহুতৰে নাম বাদ দিয়া হৈছে ।’’

আবেদনকাৰীজনে কয়, ‘‘আমি মাত্ৰ বিচাৰো যে মহাজোঁট বন্ধনে যিকোনো প্ৰকাৰে বিহাৰক বচাওক । আমি ন্যায় পাম বুলি বহুত আশাৰে ইয়ালৈ আহিছো ।’’

ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁলোকক আশ্বাস দি কয়, ‘‘ভোট চুৰি বন্ধ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে । ‘‘আমি ভোট চুৰিৰ অনুমতি নিদিওঁ । যাৰ বাবে আৰ জে ডিৰ সৈতে একেলগে কাম কৰি আছো আৰু নিশ্চিতভাৱে ইয়াক বন্ধ কৰিম ।’’

কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে ১৭ আগষ্টৰ পৰা বিহাৰত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ নেতাই আৰম্ভ কৰিবলগীয়া ‘ভোট অধিকাৰ যাত্ৰা’ ৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচন আয়োগৰ কথিত ভোট চুৰিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে । ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত বিৰোধীয়ে বিগত কিছুদিন ধৰি নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে । সোমবাৰে সংসদ ভৱনৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি কেইবাজনো সাংসদক আটক কৰা হৈছিল ।

যোৱা সপ্তাহত ৰাহুল গান্ধীয়ে এক পাৱাৰপইণ্ট প্ৰেজেণ্টেচনৰ জৰিয়তে ‘ভোট চুৰি’ ৰ দাবীৰে এক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল । তেওঁ কৰ্ণাটক আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্বাচনত ভুৱা ভোটাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন আৰু অনিয়মৰ প্ৰমাণ দাখিল কৰে ।

লগতে পঢ়ক: তালিকাত নথকা ৬৫ লাখ ভোটাৰৰ তথ্য দিবলৈ অস্বীকাৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ: ক্ষুব্ধ ইণ্ডিয়া ব্লক - INDIA BLOC

নতুন দিল্লী: ভোট চুৰিৰ অভিযোগক লৈ নিৰ্বাচন আয়োগৰ সৈতে চলি থকা বিবাদৰ মাজতে লোকসভাৰ বিৰোধী দলৰ নেতা ৰাহুল গান্ধীয়ে সংক্ষিপ্ত ভোটাৰ তালিকাৰ সংশোধনী (SIR) ত ‘মৃত’ বুলি উল্লেখ কৰা বিহাৰৰ এদল লোকক সাক্ষাৎ কৰে ।

নিজৰ এক্স হেণ্ডেলত এই মত বিনিময়ৰ ভিডিঅ’ শ্বেয়াৰ কৰি কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে এনেদৰে লিখিছে, ‘‘জীৱনত বহু আমোদজনক অভিজ্ঞতা হৈছে ৷ কিন্তু মই কেতিয়াও 'মৃত মানুহ' ৰ সৈতে চাহ খোৱাৰ সুযোগ পোৱা নাছিলো । এই অনন্য অভিজ্ঞতাৰ বাবে নিৰ্বাচন আয়োগক ধন্যবাদ !"

‘‘শুনিবলৈ পাইছো তুমি আৰু জীয়াই থকা নাই ?’’ দলটোৰ সৈতে বহি থকা ৰাহুল গান্ধীয়ে হাঁহি হাঁহি এজন লোকক প্ৰশ্ন কৰে ৷ তেনেতে এজন বৃদ্ধই তৎক্ষণাত উত্তৰ দিয়ে যে নিৰ্বাচন আয়োগে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰিছে ।

ব্যক্তিগৰাকীয়ে লগতে কয়, “আমি ভোটাৰৰ তালিকাৰ পৰা এই কথা জানিব পাৰিলোঁ ।” ইয়াৰ প্ৰত্যুত্তৰত ৰাহুল গান্ধীয়ে পুনৰ প্ৰশ্ন কৰে, ‘‘গতিকে তালিকাখন চোৱাৰ পিছত আপুনি গম পালে যে আপোনাৰ নাম নোহোৱা হৈছে নে আমি ক'ব লাগে যে নিৰ্বাচন আয়োগে আপোনাক হত্যা কৰিলে ?’’

এই লোকসকলৰ সৈতে থকা এজন আবেদনকাৰীয়ে কয় যে কেৱল এখন পঞ্চায়ততে কমেও ৫০ জন এনে ভোটাৰ আছে । তেওঁ কয় যে এইসকল লোক আৰ জে ডি নেতা তেজস্বী যাদৱৰ ৰাঘোপুৰ সমষ্টিৰ তিনি-চাৰিটা ভোটকেন্দ্ৰৰ ।

যাদৱ সমষ্টিৰ অন্তৰ্গত বানপীড়িত এলেকাৰ এগৰাকী ৮৫ বছৰীয়া বৃদ্ধাই তেওঁৰ পুত্ৰই ভোটাৰ তালিকাত নাম পৰীক্ষা কৰিবলৈ যোৱাৰ পিছত তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰা বুলি গম পায় । আবেদনকাৰীয়ে কয় যে, ‘‘আজি মই নিজৰ ভোট বচাবলৈ উচ্চতম ন্যায়ালয়ত ছয় ঘণ্টা থিয় হৈছিলো ।’’ বৃদ্ধা মহিলাগৰাকীয়ে পুনৰ কয়, ‘‘বিহাৰত ৬৫ লাখ ভোটাৰৰ নাম কৰ্তন কৰা হৈছে । কিছুমানক মৃত ঘোষণা কৰা হৈছে আৰু কিছুমানৰ নাম সালসলনি কৰা হৈছে । আমি বিচাৰো যে নিৰ্বাচন আয়োগে জনাওক কোন এইসকল লোক, যাৰ নাম সালসলনি কৰা হৈছে ।’’

নিৰ্বাচন আয়োগৰ এনে কৰ্মকাণ্ডক গান্ধীয়ে ‘ভোট চুৰি’ ৰ এক পদক্ষেপ বুলি অভিহিত কৰে । তেওঁ কয় যে নিৰ্বাচন আয়োগে এই তথ্য দিব নিবিচাৰে, কাৰণ তেওঁলোকে তেনে কৰিলে তেওঁলোকৰ ‘খেল’ শেষ হৈ যাব ।

এজন যুৱকে কয় যে তেওঁ লোকপিয়লৰ প্ৰ-পত্ৰ পূৰণ কৰিছিল, বেংকৰ নথি-পত্ৰ আৰু আধাৰ কাৰ্ড জমা দিছিল । ইয়াৰ পিছতো তেওঁৰ নাম বাদ পৰাৰ লগতে তেওঁক মৃত ঘোষণা কৰা হয় । তেওঁ কয়, ‘‘মই নাভাবো যে এয়া অনিচ্ছাকৃতভাৱে হৈছে । মই ৰাঘোপুৰৰ আৰু তেজস্বী যাদৱক পৰাস্ত কৰিবলৈয়ে মোৰ দৰে আন বহুতৰে নাম বাদ দিয়া হৈছে ।’’

আবেদনকাৰীজনে কয়, ‘‘আমি মাত্ৰ বিচাৰো যে মহাজোঁট বন্ধনে যিকোনো প্ৰকাৰে বিহাৰক বচাওক । আমি ন্যায় পাম বুলি বহুত আশাৰে ইয়ালৈ আহিছো ।’’

ৰাহুল গান্ধীয়ে তেওঁলোকক আশ্বাস দি কয়, ‘‘ভোট চুৰি বন্ধ কৰাৰ প্ৰচেষ্টা অব্যাহত আছে । ‘‘আমি ভোট চুৰিৰ অনুমতি নিদিওঁ । যাৰ বাবে আৰ জে ডিৰ সৈতে একেলগে কাম কৰি আছো আৰু নিশ্চিতভাৱে ইয়াক বন্ধ কৰিম ।’’

কংগ্ৰেছ সাংসদগৰাকীয়ে ১৭ আগষ্টৰ পৰা বিহাৰত ইণ্ডিয়া ব্লকৰ নেতাই আৰম্ভ কৰিবলগীয়া ‘ভোট অধিকাৰ যাত্ৰা’ ৰ পূৰ্বে নিৰ্বাচন আয়োগৰ কথিত ভোট চুৰিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিয়াৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰে । ৰাহুল গান্ধীৰ নেতৃত্বত বিৰোধীয়ে বিগত কিছুদিন ধৰি নিৰ্বাচন আয়োগৰ বিৰুদ্ধে তীব্ৰ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰি আহিছে । সোমবাৰে সংসদ ভৱনৰ বাহিৰত প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰা ৰাহুল গান্ধীকে ধৰি কেইবাজনো সাংসদক আটক কৰা হৈছিল ।

যোৱা সপ্তাহত ৰাহুল গান্ধীয়ে এক পাৱাৰপইণ্ট প্ৰেজেণ্টেচনৰ জৰিয়তে ‘ভোট চুৰি’ ৰ দাবীৰে এক প্ৰতিবেদন দাখিল কৰিছিল । তেওঁ কৰ্ণাটক আৰু মহাৰাষ্ট্ৰৰ নিৰ্বাচনত ভুৱা ভোটাৰৰ অভিযোগ উত্থাপন আৰু অনিয়মৰ প্ৰমাণ দাখিল কৰে ।

লগতে পঢ়ক: তালিকাত নথকা ৬৫ লাখ ভোটাৰৰ তথ্য দিবলৈ অস্বীকাৰ নিৰ্বাচন আয়োগৰ: ক্ষুব্ধ ইণ্ডিয়া ব্লক - INDIA BLOC

For All Latest Updates

TAGGED:

ইটিভি ভাৰত অসমSIR NEWSVOTE THEFTINDIA BLOCRAHUL GANDHI

Quick Links / Policies

ফিচাৰ

নিজৰ পিঠিত কাজিৰঙা ৰাষ্ট্ৰীয় উদ্যানৰ ইতিহাস কঢ়িয়াই ফুৰা এক জীৱন্ত দলিল; যাৰ নাম মোহনমালা

মহিলাৰ স্বাস্থ্য সুৰক্ষাৰ বাবে এক উদ্যোগ 'নিৰ্ময়ী'; কেয়াৰ ইউ ৩৬৫-ৰ বিশেষ পদক্ষেপ

২০% ৰেহাইৰ সৈতে ৰাউণ্ড ট্ৰিপ পেকেজ মুকলি ভাৰতীয় ৰে’ল বিভাগৰ

দুবছৰৰ ভিতৰত এক মিলিয়ন গছপুলি ৰোপণ, কোন এইগৰাকী বিশেষ যুৱতী

ETV Bharat Logo

Copyright © 2025 Ushodaya Enterprises Pvt. Ltd., All Rights Reserved.