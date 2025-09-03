গুৱাহাটী : বি টি আৰত এতিয়া নিৰ্বাচনী গৰম বতাহ । অহা ২২ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ’ব বি টি আৰৰ নিৰ্বাচন আৰু ২৬ ছেপ্টেম্বৰত অনুষ্ঠিত হ'ব ভোটগণনা । মঙলবাৰ আছিল মনোনয়ন দাখিল অন্তিম দিন । মনোনয়ন দাখিলৰ অন্তিম দিনা ইউ পি পি এলৰ মুৰব্বী প্ৰমোদ বড়োৱে মনোনয়ন দাখিল কৰে । আনহাতে সোমবাৰে চিৰাং দুৱাৰ সমষ্টি আৰু মঙলবাৰে গৃহ সমষ্টি দেৱৰগাঁও পৰা মনোনয়ন দাখিল কৰে বি পি এফৰ মুৰব্বী হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে । ইয়াৰ লগে লগে চৰ্চালৈ আহিছে শপতনামাত নেতাই দাখিল কৰা সম্পত্তিৰ তথ্য । কাৰ কিমান সম্পত্তি ।
হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ সম্পত্তি :
পৰিষদীয় নিৰ্বাচনত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰা ৰাজনৈতিক দল বি পি এফৰ সভাপতি হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে চিৰাং জিলাৰ চিৰাং দুৱাৰ সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ উদ্দেশ্যে দাখিল কৰিছে মনোনয়নপত্ৰ । মনোনয়নৰ সৈতে সংলগ্ন কৰি দিয়া শপতনামাত তেওঁ নিজৰ লগতে নিজৰ পৰিয়ালৰ নামত থকা সম্পত্তিৰ তথ্য উল্লেখ কৰিছে । শপতনামাত দিয়া তথ্য অনুসৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ পত্নী শিউলি মহিলাৰীৰ নামত আছে মুঠ ৩৫ টা বেংক একাউণ্ট আৰু ১৬ খন ডাম্পাৰসহ ৩২ খন বিভিন্ন মডেলৰ গাড়ী । ইয়াৰ বাহিৰেও আছে অগাধ পৰিমাণৰ ভূ-সম্পত্তি ।
শপতনামাত দাখিল কৰা তথ্য অনুসৰি হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ৩.৮০ কোটি টকা আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ পৰিমাণ ২৫.৫২ কোটি টকা । আনহাতে স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্যৰ পৰিমাণ হ'ল হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নামত থকা সম্পত্তি ৫.৪৯ কোটি টকা আৰু পত্নীৰ নামত থকা সম্পত্তি ২২.১৩ কোটি টকা । শপতনামাত উল্লিখিত তথ্য মতে হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ হাতত থকা নগদ ধনৰ পৰিমাণ ৬,৫৮,২০০ টকা আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ হাতত থকা নগদ ধনৰ পৰিমাণ ৩৫.৩৬ লাখ টকা ।
মহিলাৰীৰ নামত থকা ৮ টা বেংক একাউণ্টত জমা ধনৰ পৰিমাণ ৩৩,৭১,৭৫১ টকা । পত্নীৰ নামত থকা ৩৫ টা বেংক একাউণ্টত থকা ধনৰ পৰিমাণ ৫ কোটি ৭২ লাখ ৬৬ হেজাৰ ৪২৩ টকা । শিউলি মহিলাৰীৰ নামত ইউকো বেংকৰ কোকৰাঝাৰকে ধৰি বিভিন্ন শাখাত আছে ১৬ টা একাউণ্ট ।
হাগ্ৰামা মহিলাৰীৰ নামত ১ কোটি ৩০ লাখ টকাৰ বীমা পলিচী আছে । লগতে আছে ৫৭ লাখ টকা মূল্যৰ এখন টয়টা লেণ্ড ক্রুইজাৰ গাড়ী । পত্নী শিউলি মহিলাৰীৰ নামত ১ কোটি ৪১ লাখ ৯৫ হেজাৰ ৩৯৭ টকা মূল্যৰ এখন লেণ্ড ক্রুইজাৰ গাড়ীকে ধৰি মুঠ
৩২ খন বিভিন্ন গাড়ী আছে । ইয়াৰ ভিতৰত ১৬ খন ডাম্পাৰ, ৩ খন এক্সকেভেটৰ, ৩ খন ট্ৰেক্টৰ, ২ খন টেংকাৰ আছে । পত্নীৰ লগত থকা সম্পত্তিৰ মূল্য ২৫.৫০ লাখ । ইয়াৰ বাহিৰেও পত্নীৰ নামত কোকৰাঝাৰ আৰু বাক্সা জিলাত প্রায় ৫০ বিঘা কৃষিভূমি আছে । এই গোটেইখিনি ভূমি ২০১৬ চনৰ ফেব্ৰুৱাৰী মাহৰ পৰা ২০১৯ চনৰ জুলাই মাহৰ ভিতৰত ক্ৰয় কৰা । এই ভূ-সম্পত্তিৰ বৰ্তমানৰ বজাৰ মূল্য প্রায় ২ কোটি টকা ।
ইয়াৰ বাহিৰেও তেওঁৰ কোকৰাঝাৰ চহৰ, গোসাইগাঁও চহৰ, চিদলী আদিকে ধৰি মুঠ ১৬ টা স্থানত অনাকৃষি ভূমিৰ ভূ-সম্পত্তি আছে । তদুপৰি গোসাইগাঁৱত থকা আৰ এন বি মটৰ্ছ নামৰ ব্যৱসায়িক প্রতিষ্ঠানটোৰ লগতে কোকৰাঝাৰ চহৰকে ধৰি মুঠ ৫ টা স্থানত ব্যৱসায়িক সম্পত্তি আছে । অৱশ্যে সম্পত্তিৰ তালিকাত শিউলি মহিলাৰীৰ নামত প্ৰায় ১০ কোটি টকাৰ ঋণ থকা বুলি দেখুওৱা হৈছে । ক্ষমতাত নাথাকিলেও হাগ্ৰামা মহিলাৰী আৰু তেওঁৰ পৰিবাৰ বিশাল সম্পত্তিৰ গৰাকী । উল্লেখ যে হাগ্ৰামা মহিলাৰীয়ে আজি দেবৰগাঁও সমষ্টিৰ বাবেও মনোনয়ন দাখিল কৰে ।
প্ৰমোদ বড়ো আৰু তেওঁৰ পত্নীৰ সম্পত্তি :
ইফালে বি টি আৰৰ বৰ্তমানৰ মুখ্য কাৰ্যবাহী সদস্য প্ৰমোদ বড়োৱে আজি হাজাৰ হাজাৰ সমৰ্থকক লৈ দোতমা সমষ্টিত প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা কৰাৰ বাবে মনোনয়ন দাখিল কৰে । মনোনয়ন পত্রৰ লগত দিয়া শপতনামা অনুসৰি প্ৰমোদ বড়োৰ হাতত জমা আছে ৩ হাজাৰ ২০০ টকা । প্ৰমোদ বড়োৰ পত্নীৰ হাতত জমা আছে ১৫ হাজাৰ ৭০০ টকা । আনহাতে প্ৰমোদ বড়োৰ তিনিটা একাউণ্ট জমা আছে ৩১ লাখ ৯৯ হাজাৰ ৯৪৪ টকা ।
প্ৰমোদ বড়োৰ পত্নী পাৰুল ভৰালী বড়োৰ বেংকত জমা আছে ১৯ লাখ ৩৭ হাজাৰ ১৮৪ টকা । প্ৰমোদ বড়োৰ আছে প্ৰায় ১২ লাখ ৬৫ হাজাৰ টকাৰ বীমা পলিচী । প্ৰমোদ বড়োৰ আছে এখন ইন’ভা গাড়ী আৰু পত্নীৰ আছে এখন অল্ট’ গাড়ী । প্ৰমোদ বড়োৰ আছে ১ লাখ ৫০ হাজাৰ টকা মূল্যৰ সোণ আৰু পত্নীৰ আছে ৪ লাখ ৮০ হাজাৰ টকা মূল্যৰ সোণ ।
প্ৰমোদ বড়োৰ মুঠ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য ৫৪ লাখ ৪৬ হাজাৰ ২৫৩ টকা আৰু পত্নীৰ মুঠ অস্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য ২৬ লাখ ৩২ হাজাৰ ৮৮৪ টকা । প্ৰমোদ বড়োৰ নামত তামুলপুৰত আছে ৬ বিঘা ৭ লেছা কৃষিভূমি । প্ৰমোদ বড়োৰ পত্নীৰ নামত আছে ৩ বিঘা ১০ লেছা কৃষিভূমি । প্ৰমোদ বড়োৰ নামত কোনো অনাকৃষি ভূমি নাই যদিও পত্নীৰ নামত আছে ২ বিঘা ২ কঠা অনাকৃষি ভূমি । আনহাতে প্ৰমোদ বড়োৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে ৬৪.০২ লাখ টকা । পত্নীৰ স্থাৱৰ সম্পত্তিৰ মূল্য হৈছে ৩,৯১,৩০,৩৮৬ টকা ।