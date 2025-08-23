নতুন দিল্লী: কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহে বুধবাৰে সদনত সংবিধানৰ ১৩০ সংখ্যক সংশোধনী উত্থাপন কৰে । য'ত গুৰুতৰ অভিযোগত গ্ৰেপ্তাৰ হোৱা আৰু ৩০ দিনৰ কাৰাগাৰৰ শাস্তি লাভ কৰা প্ৰধানমন্ত্ৰী, মুখ্যমন্ত্ৰী আৰু কেন্দ্ৰ, ৰাজ্যৰ লগতে কেন্দ্ৰীয় শাসিত ৰাজ্যৰ মন্ত্ৰীসকলক পদৰ পৰা আঁতৰোৱাৰ পোষকতা কৰা হয় ।
ইয়াৰ পিছতে বিৰোধীয়ে কয় যে এই সংশোধনী বিপদজনক । কিয়নো ইয়াৰ দ্বাৰা অপৰাধৰ গোচৰত দোষী সাব্যস্ত নোহোৱাকৈয়ে নিৰ্বাচিত প্ৰতিনিধিসকলক পদৰ পৰা আঁতৰাব পাৰে । এনে সময়তে প্ৰশ্ন উত্থাপন হয় যে, ভাৰতৰ কিমান মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে গুৰুতৰ গোচৰৰ সন্মুখীন হৈ আহিছে ?
৪২ শতাংশ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে আছে অপৰাধৰ গোচৰ:
এছ'চিয়েচন ফৰ ডেম'ক্ৰেটিক ৰিফ'ৰ্মৰ দ্বাৰা বিশ্লেষণ কৰা নিৰ্বাচনী শপতনামা অনুসৰি ভাৰতৰ প্ৰায় ৪২ শতাংশ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে নিজৰ বিৰুদ্ধে থকা অপৰাধৰ গোচৰৰ কথা উল্লেখ কৰিছে । মুখ্যমন্ত্ৰীসকলৰ দ্বাৰা ভাৰতৰ নিৰ্বাচন আয়োগক প্ৰদান কৰা শপতনামাৰ তথ্য অুসৰি ২০২৪ চনৰ ডিচেম্বৰত এ ডি আৰে এখন তালিকা তৈয়াৰ কৰি উলিয়াইছে ।
এই ৰিপ'ৰ্ট অনুসৰি জানিব পৰা গৈছে যে দেশৰ ৩১ গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ ভিতৰত ১৩ গৰাকীয়ে নিজৰ বিৰুদ্ধে থকা অপৰাধজনিত গোচৰৰ তথ্য প্ৰকাশ কৰিছে । ইয়াৰ ভিতৰত ১০ গৰাকীৰ বিৰুদ্ধে হত্যাৰ অপচেষ্টা, অপহৰণ, উৎকোচ লোৱা আৰু অপৰাধজনিত ভাবুকি আদিৰ দৰে গুৰুতৰ অভিযোগ আছে । আকৌ এই ১০ গৰাকীৰ ভিতৰত ৬ গৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী বিৰোধীৰ দ্বাৰা শাসিত ৰাজ্যৰ, তিনিগৰাকী ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টীৰ মিত্ৰদলৰ আৰু এগৰাকী বিজেপিৰ ।
এ ডি আৰে প্ৰকাশ কৰা তথ্য অনুসৰি এইসকল মুখ্যমন্ত্ৰীৰ বিৰুদ্ধে এনে গোচৰ আছে যে, তেওঁলোকৰ পাঁচৰ পৰা অধিক বছৰৰ বাবে শাস্তি বিহিব পাৰে । এয়া জামিনবিহিন গোচৰ বা নিৰ্বাচনী অপৰাধ । ইয়াৰ মাজত কেইজনমানৰ বিৰুদ্ধে ৰাজকোষৰ ক্ষতি কৰাৰো গোচৰ আছে । আন একাংশৰ বিৰুদ্ধে আকৌ আক্ৰমণ, হত্যা, অপহৰণ, ধৰ্ষণ, জনপ্ৰতিনিধিত্ব আইনৰ ধাৰা ৮ উলংঘন কৰাৰ গোচৰ আছে, যি কিছু বিষয়ত দুৰ্নীতি নিবাৰণ আইন আৰু মহিলা তথা শিশুৰ বিৰুদ্ধে কৰা অপৰাধত জড়িত ।
গুৰুতৰ অপৰাধজনিত গোচৰৰ মোকাবিলা কৰি আছে এইসকল মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে:
সিদ্দাৰামাইয়া: কৰ্ণাটকৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সিদ্দাৰামাইয়াৰ বিৰুদ্ধে থকা সৰ্বমুঠ ১৩ টা গোচৰৰ ভিতৰত ৬ টা গোচৰ কেইবাটাও আই পি চি ধাৰাত গুৰুতৰ অভিযোগৰ ভিত্তিত লগোৱা হৈছে । তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আই পি চি ধাৰা-৪৩৫,১৭১ই, ১৭১ চি, ১৭১ এফ,১৪৩ আৰু সাধাৰণ উদ্দেশ্য প্ৰণোদিত আৰু অবৈধভাৱে অনুষ্ঠিত কৰা সভাত উপস্থিত থকাৰ অভিযোগ আছে ৷ আই পি চি-১৪৯ সহ আন আন ধাৰাও আছে তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ।
হেমন্ত ছোৰেণ: এই তালিকাত সন্নিৱিষ্ট হৈ আছে ঝাৰখণ্ডৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হেমন্ত ছোৰেণৰ নামো । তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে সৰ্বমুঠ ১২ টা গোচৰ । ইয়াৰে ৭ টা গোচৰ গুৰুতৰ বুলি অভিহিত কৰা হৈছে । তেওঁৰ বিৰুদ্ধে নিৰ্বাচনত অনুচিত প্ৰভাৱ পেলোৱাৰ অভিযোগত আই পি চি ধাৰা-১৭১এফ, আই পি চি ধাৰা-৪৬৭ ৰ উপৰিও ধাৰা-৪৬৮, ৪৬৬,৪২০ আৰু ধাৰা-৩৭৯ সহ কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু কৰা হৈ আছে ।
দেৱেন্দ্ৰ ফাৰনাৱিজ: তালিকাত বাদ নপৰিল মহাৰাষ্ট্ৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী দেৱেন্দ্ৰ ফাৰনাৱিজৰ নাম । তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে মুঠ ৪ টা গোচৰ । ইয়াৰে দুটা গোচৰ গুৰুতৰ অপৰাধত ৰুজু কৰা হৈছে । তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতা আৰু অবৈধ সম্পত্তি সৰবৰাহৰ বাবে প্ৰেৰণ কৰাৰ দৰে অপৰাধত ধাৰা-৪২০, বিশ্বাসঘাতকতাৰ অপৰাধত ধাৰা-৪০৬ আৰু ধাৰা-৪১৭ ৰ উপৰিও কেইবাটাও গোচৰ ৰুজু হৈ আছে ।
সুখবিন্দৰ সিং সুখু: হিমাচল প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী সুখবিন্দৰ সিং সুখুৰ বিৰুদ্ধে গুৰুতৰ অপৰাধৰ সৈতে মুঠ ৪ টা গোচৰ ৰুজু হৈ আছে ।
পিনাৰাই বিজয়ন: কেৰালাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী পিনাৰাই বিজয়নৰ বিৰুদ্ধে ৰুজু হৈ আছে মুঠ দুটা গোচৰ । তেওঁৰ বিৰুদ্ধে বিশ্বাসঘাতকতাৰ অভিযোগত আই পি চিৰ ধাৰা-৪০৬, অবৈধ সম্পত্তি সৰবৰাহৰ অভিযোগত আই পি চি ধাৰা-৪২০ ৰ উপৰিও ধাৰা-১২০ আৰু ৪২৫ ৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু হৈ আছে ।
প্ৰেম সিং তামাং: ছিকিমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী প্ৰেম সিং তামাঙৰ বিৰুদ্ধেও আছে কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগ । আই পি চি ধাৰা-৪০৬, অনৈতিকভাৱে সম্পত্তি গোটোৱাৰ অভিযোগত ধাৰা-৪০৩ আৰু যড়ষন্ত্ৰৰ বাবে ধাৰা-১২০ ৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু কৰা হৈছে ।
ভগৱন্ত সিং মান: একেদৰে পাঞ্জাৱৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভগৱন্ত সিং মানো কেইবাটাও গুৰুতৰ অভিযোগত অভিযুক্ত । মানে জনসেৱকক তেওঁৰ কৰ্তব্যত বাধা দিবলৈ আঘাত কৰাৰ অভিযোগত আই পি চি ধাৰা-৩৩২, সংঘৰ্ষত লিপ্ত হোৱাৰ অভিযোগত আই পি চি ধাৰা-১৪৭ৰ উপৰিও ধাৰা-১৪৯, ধাৰা-৩৫৩ আৰু ধাৰা-১৮৮ৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু হৈ আছে ।
মোহন চৰণ মাঝি: ওড়িশাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন চৰণ মাঝিৰ বিৰুদ্ধে অবৈধ জনসমাৱেশত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ গোচৰত আই পি চি ধাৰা-১৪৩, অবৈধভাৱে বাধা দিয়াৰ অভিযোগত ধাৰা-৩৪১ আৰু অশ্লীল কাৰ্য-কলাপৰ বাবে দাৰা-১৪৯ ৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু হৈ আছে ।
ভজন লাল শৰ্মা: ৰাজস্থানৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ভজন লাল শৰ্মাও জন সেৱকক তেওঁৰ কৰ্তব্য পালনত বাধা দিয়াৰ লগতে আক্ৰমণ কৰাৰ অভিযোগত আই পি চি ধাৰা-৩৫৩ সহ ধাৰা ১৪৯ অধীনত গোচৰ ৰুজু হৈ আছে ।
ৰেৱন্ত ৰেড্ডী: এ ডি আৰৰ তথ্য অনুসৰি তেলেংগানাৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰেৱন্ত ৰেড্ডীৰ বিৰুদ্ধে মুঠ ৮৯ টা গোচৰ ৰুজু হৈ আছে । ইয়াৰে ৭২ টা গোচৰ গুৰুতৰ ধাৰাৰ অধীনত ৰুজু কৰা হৈছে । তেওঁৰ বিৰুদ্ধে ধাৰা-৫০৬, ধাৰা-৫০৫(২), ধাৰা-৪২০ আৰু ধাৰা-৪৭৭ সহ আন কেইবাটাও ধাৰাৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু হৈ আছে ।
এম কে ষ্টেলিন: তামিলাডুৰ মুখ্যমন্ত্ৰী এম কে ষ্টেলিনৰ বিৰুদ্ধে আছে মুঠ ৪৭ টা গোচৰ, ইয়াৰে ১১ টা আই পি চিৰ গুৰুতৰ ধাৰাৰ অধীনত আছে । তেওঁৰ বিৰুদ্ধে আই পি চি ধাৰা-১৭২জি, ধাৰা-১৭১এফ, ১৭১চি আৰু ১৭১ আই সহ কেইবাটাও ধাৰাৰ অধীনত গোচৰ ৰুজু হৈ আছে ।
অন্ধ্ৰ প্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ বিৰুদ্ধেও আছে কেইবাটাও ৰাজনৈতিক অভিযোগ ।
মুখ্যমন্ত্ৰী পদৰ পৰা অপসাৰনৰ গুৰুত্ব:
বৰ্তমানলৈকে মন্ত্ৰীসকলক তেওঁলোকক গ্ৰেপ্তাৰৰ পিছতো নিজৰ পদত অধীস্থিত হৈ থকাত কোনো বাধা আৰোপ কৰা হোৱা নাই । এনে পৰিপ্ৰেক্ষিতত যদি কোনো মন্ত্ৰী-মুখ্যমন্ত্ৰীক দোষী সাব্যস্ত কৰা নহয়, তেতিয়ালৈকে তেওঁলোকক পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰিবও নোৱাৰে । কিন্তু যদি উচ্চতম ন্যায়ালয়ে তেওঁলোকক পদৰ পৰা অপসাৰণ কৰিবলৈ নিৰ্দেশ দিয়ে তেন্তে এই নিৰ্দেশ পালন কৰাটো অত্যন্ত জৰুৰী ।