অসমক ইছলামিক প্ৰদেশ কৰাৰ চিন্তাৰ বিৰুদ্ধে আমি কাম কৰিম: কি প্ৰসংগত কিয় ক'লে মুখ্যমন্ত্রীয়ে - HIMANTA BISWA SARMA ON MADANI

মাদানীৰ মতামত গ্ৰহণ কৰিহে কংগ্ৰেছে নিৰ্বাচনত টিকট দিয়ে ৷

HIMANTA BISWA SARMA
মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)
গুৱাহাটী : "বিজেপি অহাৰ পিছত অসমত আৰ্ছাদ মাদানী হিৰ’ৰ পৰা জিৰ’ হৈ গ'ল । অসমত মাদানীক কোনেও নামানে ।" এই মন্তব্য মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাৰ । শনিবাৰে দিছপুৰৰ লোকসেৱা ভৱনত আয়োজন কৰা এখন সংবাদমেলত সাংবাদিকৰ প্ৰশ্নৰ উত্তৰত মুখ্যমন্ত্রীয়ে এইদৰে কয় । মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "২০১১ চনত মই শিক্ষামন্ত্রী হৈ থকা সময়ত প্ৰথমবাৰৰ বাবে টেট শিক্ষকৰ নিযুক্তি আৰম্ভ কৰিছিলো । সেই সময়ত আৰ্ছাদ মাদানী অসমলৈ আহি তৰুণ গগৈক এই টেট শিক্ষকৰ নিযুক্তি বন্ধ হ'ব লাগে বুলি কৈছিল । তৰুণ গগৈয়ে সেই সময়ৰ মিছন সঞ্চালকক মাতি এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়া বন্ধ কৰাৰ নিৰ্দেশ দিছিল; কিন্তু মই এইক্ষেত্রত ষ্টেণ্ড লৈ এইটো বন্ধ হ'বলৈ নিদিলো ।"

কংগ্ৰেছৰ টিকটৰ ক্ষেত্রত মাদানীৰ গুৰুত্ব কিমান ?

আৰ্ছাদ মাদানীৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ মুখ্যমন্ত্রী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা (ETV Bharat Assam)

মুখ্যমন্ত্রীয়ে পুনৰ কয়, "এই নিযুক্তি প্ৰক্ৰিয়াটো হোৱাৰ পিছত মাদানী গেং মোৰ পিছত লাগি গ'ল । তেওঁলোকৰ কাৰণে মই কংগ্ৰেছত থাকিব নোৱাৰিলো যদিও তেওঁলোকৰ টেট শিক্ষকৰ নিযুক্তি বন্ধ কৰাৰ উদ্দেশ্য সফল হ'বলৈ নিদিলো ।" মুখ্যমন্ত্রীয়ে লগতে কয়, "মাদানীয়ে এটা কথা স্পষ্ট কৰি দিলে যে কংগ্ৰেছৰ টিকটৰ ক্ষেত্রত তেওঁলোকৰ মতামত গ্ৰহণ কৰা হয় । টিকটৰ ক্ষেত্রত জমিয়ত উলেমা তথা মাদানীৰ দৰে লোকৰ মতামত কামত আহে। অসমখনক দুৰ্বল কৰাৰ বাবে তেওঁলোকে কাম কৰি আহিছে । তেওঁলোকৰ বেয়া কামত মই প্ৰতিবন্ধক হোৱা বাবেই তেওঁলোকে মোৰ বিৰুদ্ধে ষড়যন্ত্র কৰিছিল । আজি তেওঁলোক নিজেই উন্মোচিত হৈছে ।"

মাদানীয়ে সদায়ে বিজেপিৰ বিৰোধিতা কৰিছে :

অসমত এতিয়া কোনেও মাদানীক নামানে বুলি উল্লেখ কৰি মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে পুনৰ কয়, "এসময়ত তেওঁলোকৰ বহুত শক্তি আছিল; কিন্তু বিজেপি অহাৰ পাছত তেওঁলোক হিৰ'ৰ পৰা জিৰ' হৈ গ'ল অসমত । ২০১১ চনৰ পৰাই মাদানী মোৰ পিছত পৰি আছে ।" আৰ্ছাদ মাদানীৰ প্ৰসংগত মুখ্যমন্ত্রীয়ে আৰু কয়, "মাদানীয়ে সদায়ে বিজেপিৰ বিৰোধিতা কৰি আহিছে; কিন্তু শেহতীয়াকৈ বিগত এমাহত এনেধৰণৰ বহু লোক নিয়মীয়াকৈ অসমলৈ আহি আছে । হৰ্ষ মান্দাৰ, হামিদ আদি তথা শ্বাহিনবাগৰ লগত জড়িত তেনেধৰণৰ লোকসকল নিয়মীয়াকৈ অসমলৈ আহি আছে ।"

বিজেপিক '২৬ত বা '৩১ত একো কৰিব নোৱাৰে :

মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে পুনৰ কয়, "বিজেপি যথেষ্ট শক্তিশালী আৰু বিজেপিক '২৬ত নাইবা '৩১ত কিবা কৰিব পাৰিব বুলি মই নাভাবো । কালি পঞ্চায়ত প্ৰতিনিধি সন্মিলনত আমাৰ শক্তি দেখিলে । গতিকে আমাৰ একো কৰিব নোৱাৰে; কিন্তু তেওঁলোকে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত কিবা নহয় কিবা ঘটনা কৰাৰ প্ৰয়াস কৰিব । আমি তেওঁলোকৰ ওপৰত থাকিম । পৰৱৰ্তী পৰ্যায়ত এন আৰ চিক লৈ কিবা কৰিম । উচ্ছেদ অভিযান চলি থাকিব আৰু কিছুমান আমাৰ এজেণ্ডা আছে । সেইবোৰ আমি কৰি যাম । মাদানীৰ বিৰুদ্ধে আমাৰ দীঘলীয়া এজেণ্ডা আছে । মাদানী নহয়, মাদানীৰ দৰে চিন্তাৰ বিৰুদ্ধে আমি কাম কৰি যাম । মাদানী আজি আছে কাইলৈ নাই । মই আজি আছো কাইলৈ নাথাকিব পাৰো; কিন্তু অসমক ইছলামিক প্ৰদেশ কৰাৰ সেই চিন্তাৰ বিৰুদ্ধে আমি কাম কৰিম ।"

