বঙাইগাঁও: চিৰাঙৰ দুখনকৈ দলীয় সভাত মুখ্যমন্ত্ৰী ড৹ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাই চলালে নিৰ্বাচনী প্ৰচাৰ । বি টি চিৰ পৰিষদীয় নিৰ্বাচনৰ দিন চমু চাপি অহাত বিজেপিৰ চিৰাং জিলা সমিতিৰ উদ্যোগত কাজলগাঁও আৰু নিছিমা মণ্ডল ভিত্তিত আয়োজিত বিজয় সংকল্প সভাত অংশ গ্ৰহণ কৰে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে ।
দুয়োখন সভাতেই মুখ্যমন্ত্ৰী এইবেলি বি টি চিৰ ২৬ টা জনগোষ্ঠীৰ লোকৰ সাংবিধানিক অধিকাৰ সুৰক্ষিত কৰা আৰু দুখীয়া লোকৰ অধিকাৰসমূহ ৰূপায়ণৰ বাবে বিজেপিয়ে নিৰ্বাচনত অৱতীৰ্ণ হ'ব বুলি মন্তব্য কৰে ৷
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে জিলাখনৰ ১৩ নম্বৰ চিৰাং আৰু ১৪ নম্বৰ চিৰাং দুৱাৰ পৰিষদীয় সমষ্টি ভিত্তিত কাশীকোত্ৰা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ৰ খেলপথাৰত আয়োজিত এখন বিজয় সংকল্প সভাত অংশ গ্ৰহণ কৰে ৷এই সভাৰ পিছতেই সাংবাদিকৰ আগত মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে আমছুক সমালোচনা কৰি কয়, "আমছুৱে যিমান প্ৰতিবাদ কৰিব উচ্ছেদ দুটা বেছিকৈ হ'ব ।"
উচ্ছেদ বন্ধ আৰু উচ্ছেদিতক পুনৰ সংস্থাপনৰ দাবীত সোমবাৰে বিলাসীপাৰাত আয়োজিত আমছুৰ গণ বিক্ষোভত মুখ্য়মন্ত্ৰীক সংগঠনটোৰ নেতৃত্বই প্ৰত্য়াহ্বান জনোৱা সন্দৰ্ভত সাংবাদিকে এইক্ষেত্ৰত প্ৰতিক্ৰিয়া জানিব বিচৰাত মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়,"আমছুৰ সভাত মানুহ হ'ব পাৰে,কিবা হ'ব পাৰে; কিন্তু আমি যিটো কৰিম বুলি কৈছো কৰিমেই । আমছুৱে হূলস্থূল কৰিলে দুটা উচ্ছেদ বেছি হ'ব । সংখ্য়ালঘু অধ্য়ুষিত অঞ্চলত উচ্ছেদ কৰা নাই,মিঞা মুছলমানক কৰি আছো যিখিনিয়ে বনভূমিত বলপূৰ্বক সোমাই আছে ।"
মোৰ সমষ্টিত ক'ত মিয়া মুছলমান আছে :
আনহাতে অজাপৰ সভাপতি লুৰীণজ্যোতি গগৈক সমালোচনা কৰি কয়,"মোৰ সমষ্টিত ক'ত মিঞা মুছলমান আছে দেখুৱাই দিয়ক।"
গালি গালাজ মানুহে ভাল নাপায় :
ইপিনে,অসম প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটীৰ সভাপতি গৌৰৱ গগৈৰ বিৰুদ্ধে সৰৱ হৈ কয়, "গালি গালাজ আজি কালিৰ মানুহে ভাল নাপায় । গৌৰৱ গগৈহ'তে বেয়া কথাবোৰ কৈ থকিলে ৰাইজে বেয়া পাব ।" তদুপৰি মুখ্য়মন্ত্ৰীয়ে 'কা' আইন সন্দৰ্ভত কয়, "আছুৱে উচ্চতম ন্যায়ালয়ত গোচৰ তৰিছে কা' সন্দৰ্ভত, মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে একো কৰিব নোৱাৰে।"
ৰাইজৰ সঁহাৰিলৈ চাই এইবাৰ বি জে পিয়ে সবাটোকৈ বেছি আসনত জয়লাভ কৰি বি টি চি পৰিষদ গঠন কৰিব বুলি মন্তব্য কৰি মুখ্য়মন্ত্ৰীগৰাকীয়ে কয়, "বিজেপিৰ পৰিষদ গঠন হ'লে বি টি চিৰ ব্যাপক পৰিৱৰ্তন হ'ব ৷ ত্ৰিপল ইঞ্জিন চৰকাৰ হ'লে উন্নয়নৰ গংগা ব'ব বি টি চিত ৷"
বি টি আৰত ভি চি ডি চিয়ে দালালি কৰে :
মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বি টি চিৰ ভি চি ডি চিসমূহ ব্যাপক দুৰ্নীতিত নিমজ্জিত থকাৰ গুৰুতৰ অভিযোগ উত্থাপন কৰি ইয়াক প্ৰতিৰোধ কৰাৰ বাবে বিজেপি পৰিষদ গঠন হ'ব লাগে বুলি মত ব্যক্ত কৰে ৷ বি টি আৰত ভি চি ডি চিয়ে বৰালি মাছৰ দৰে বহি আছে বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে কয় । মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে পুনৰ কয় যে অৰুণোদয় আঁচনিক লৈ বি টি আৰত ভি চি ডি চিয়ে দালালি কৰে । বৰালি মাছে যেনেদৰে সৰু সৰু মাছক খায় ঠিক তেনে দৰে ভি চি ডি চিয়ে বি টি আৰৰ ৰাইজক খাই আছে । এইবাৰ ভি চি ডি চিৰ দোকান বন্ধ কৰিব লাগিব বুলি মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মন্তব্য কৰে ।
চিৰাং জিলা বিজেপিৰ সভাপতি ৰতন চন্দ্ৰ ৰায়ে উদ্দেশ্য ব্যাখ্যা কৰা কাৰ্যকৰ্তা সন্মিলনত মন্ত্ৰী কৌশিক ৰায়, দলৰ ৰাজ্যিক সম্পাদক পল্লৱলোচন দাস, বিজনীৰ বিধায়ক অজয় কুমাৰ ৰায়সহ কেবাজনো প্ৰভাৰী উপস্থিত থাকে ।